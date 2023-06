o2 teurer, importierte Samsung-Handy, TV im Ausland

teltarif.de Newsletter

o2 hat für Anfang Juli eine dras­tische Preis­erhö­hung ange­kün­digt. Die echte Flat­rate für Anrufe, SMS und den mobilen Internet-Zugang kostet für Neukunden künftig knapp 100 Euro im Monat. Zum "alten" Preis von 62,99 Euro monat­lich ist künftig ein neuer Tarif erhält­lich. Im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters lesen Sie, wie o2 die Preis­stei­gerung begründet und wie die Details zum neuen Tarif aussehen.

Wer als deut­scher Kunde Samsung Pay nutzen möchte, benö­tigt ein Samsung-Smart­phone, das ausdrück­lich für den deut­schen Markt bestimmt ist. Doch das ist selbst bei großen Händ­lern und Mobil­funk-Provi­dern nicht selbst­ver­ständ­lich, wie wir im Hard­ware-Teil berichten.

Wer in den kommenden Wochen seinen Jahres­urlaub im Ausland verbringt, möchte mögli­cher­weise trotzdem nicht auf Fern­sehen und Radio aus Deutsch­land verzichten - etwa um die aktu­ellen Nach­richten zu verfolgen oder die neuen Folgen der Lieb­lings­serie anzu­sehen. Doch was kann im Ausland über­haupt empfangen werden? Welche Kosten fallen an und welche Voraus­set­zungen muss man idea­ler­weise schon vor der Abreise schaffen? Dazu haben wir einen Ratgeber vorbe­reitet, den Sie im Broad­cast-Teil finden.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Mobilfunk

Hardware

Broadcast

Internet

Festnetz

Mobilfunk

Fast 100 Euro monatlich: Darum wird die o2-Flatrate so teuer

Hintergründe zur o2-Preiserhöhung

Fotos: o2/teltarif.de, Montage: teltarif.de

o2 dreht wieder einmal an der Preis­schraube. Wer bei der Telefónica-Kern­marke künftig eine echte Mobil­funk-Flat­rate für Sprache, Text und Daten bucht, zahlt dafür knapp 100 Euro im Monat. Als Alter­native bietet o2 einen neuen Tarif für 62,99 Euro monat­lich an, also zum Preis­punkt der bishe­rigen Flat­rate. Wir stellen in einer Meldung den neuen Tarif o2 Mobile XL und die neuen Kondi­tionen des o2 Mobile Unli­mited Max vor.

Mit der dras­tischen Preis­erhö­hung wird die Flat­rate bei o2 sogar teurer als bei den anderen beiden deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern. Wir verglei­chen das neue Pauschal­tarif-Angebot von o2 mit MagentaMobil XL von der Telekom und GigaMobil XL von Voda­fone.

Wir haben bei der Telefónica-Pres­sestelle nach den Gründen für die Verschlech­terung nach­gefragt. Der Konzern unter­strich, zuletzt massiv die Netz­qua­lität verbes­sert zu haben. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass eine eigent­lich als Verbes­serung gedachte Rege­lung auf EU-Ebene nun zum Nach­teil wird.

Zum Inhaltsverzeichnis

Editorial: Das muss bei der eSIM künftig besser laufen

Die eSIM-Nutzung läuft noch nicht rund

Bild: teltarif.de

Die Idee der eSIM als Alter­native zur klas­sischen SIM-Karte aus Plastik ist gut, doch die Umset­zung lässt bei vielen Provi­dern noch zu wünschen übrig. So gibt es keine einheit­liche Vorge­hens­weise für einen Gerä­tewechsel. Wartungs­arbeiten und tech­nische Störungen sorgen außerdem dafür, dass teil­weise keine eSIM-Profile ausge­geben werden können.

Die Probleme gewinnen an Brisanz, je mehr Kunden eSIMs in ihren Smart­phones oder Smart­watches nutzen. Erste Mobil­funk­kunden sind vermut­lich schon bald komplett auf die "embedded SIM" ange­wiesen. In unserem Edito­rial haben wir aufge­zeigt, was hinsicht­lich der eSIM-Akti­vie­rung und -Nutzung künftig besser laufen muss.

Zum Inhaltsverzeichnis

Freenet FUNK: Tempolimit nach Tarifwechsel

Die Revolution frisst ihre Kinder. Die Konditionen für Freenet FUNK ändern sich.

Webseite Freenet-FUNK / Screenshot: teltarif.de

Das Produkt freenet Funk, das im Netz von Telefónica (o2) reali­siert wird, erfreut sich großer Beliebt­heit. Beson­ders die Möglich­keit, die Nutzung pausieren zu können, und die Wahl zwischen 1 GB tägli­chem oder unli­mited Daten­volumen wech­seln zu können, hat vielen Nutzern gefallen.

Jetzt wird der Tarif verschlech­tert, denn der mobile Internet-Zugang wird für Neukunden vom ersten Mega­byte an gedros­selt. "LTE max" ist nicht mehr verfügbar. Die Maxi­mal­geschwin­dig­keit beträgt nun 15 MBit/s im Down­stream. In welchen Fällen auch Bestands­kunden von dieser Ände­rung betroffen sein können, lesen Sie in der News zum Tempo­limit bei freenet Funk.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hardware

"Apple Week" bei MediaMarkt: iPhone 14 (Pro) im Preischeck

Die "Apple Week" bei MediaMarkt und Saturn läuft noch bis zum 1. Juli

Fotos: Apple, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

MediaMarkt und Saturn haben wieder die "Apple Week" genannte Aktion einge­läutet. Die Ange­bote gelten noch bis Samstag. Darunter befinden sich auch zahl­reiche iPhone-Modelle. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und sagen Ihnen, ob sie sich preis­lich lohnen. Dabei orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo und billiger.

MediaMarkt und Saturn bieten beispiels­weise das iPhone 14 mit 128 GB internem Spei­cher in der Farbe "Mitter­nacht" jeweils zum Preis in Höhe von 869,99 Euro inklu­sive Versand­kosten an. Ob sich der Kauf zu diesen Kondi­tionen lohnt und welche Preise MediaMarkt und Saturn für andere Modelle aufrufen, erfahren Sie in unserem iPhone-Preis­check anläss­lich der "Apple Week" bei den beiden Elek­tronik­händ­lern.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hände weg von importierten Sam­sung-Smartphones

Einschränkungen bei importierten Samsung-Smartphones

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de samsungimport.jpg

Hätten Sie gedacht, dass große Händler wie Amazon oder auch Mobil­funk-Provider Smart­phones auslie­fern, die eigent­lich nicht für den deut­schen Markt bestimmt sind? Auf den ersten Blick mag das nicht weiter schlimm sein, doch wer zum Beispiel Samsung Pay nutzen möchte, benö­tigt ein offi­ziell für den deut­schen Markt bestimmtes Samsung-Handy.

Welche Erfah­rungen wir mit einem für den unga­rischen Markt bestimmten Samsung Galaxy S23 Ultra gemacht haben, erfahren Sie im Beitrag zu impor­tierten Mobil­tele­fonen von Samsung. Dabei zeigen wir auch auf, wie Sie veri­fizieren können, für welchen Markt das von Ihnen erwor­bene Samsung-Handy tatsäch­lich bestimmt ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Deutsche TV- & Radiosender im Ausland: So funktioniert's

Deutsches TV im Ausland

Foto: Sky

Die Sommer­ferien haben in den ersten Bundes­län­dern begonnen. Viele Deut­sche verbringen ihren Urlaub wieder im Ausland. Eine große Zahl an Touristen will auch am Feri­enort nicht auf ihr heimi­sches Fern­seh­pro­gramm oder den lokalen, bekannten Radio­sender verzichten. Je nach Urlaubs­region werden deut­sche TV-Programme nicht selten über Satellit empfangen und klas­sisch ins Kabel­netz der Hotels einge­speist.

Aller­dings ist oft ausge­rechnet das gewünschte Programm im Hotel-TV nicht verfügbar. Zudem kann man sich nicht darauf verlassen, im Hotel­zimmer oder der Feri­enwoh­nung über­haupt deut­sches Fern­sehen zur Verfü­gung zu haben. Wer auf das TV-Vergnügen dennoch nicht verzichten möchte, muss sich daher selbst um die Infra­struktur kümmern. Doch welche Dienste sind über­haupt im Ausland nutzbar? Welche Kosten­fallen lauern? Das haben wir im Ratgeber zum Empfang deut­scher TV- und Radio­pro­gramme im Ausland beleuchtet.

Zum Inhaltsverzeichnis

Netflix streicht Basis-Abo: Preiser­höhung durch die Hintertür

Netflix-Basis-Abo vor dem Aus

Foto: Netflix

Netflix bietet sein Basis-Abo in Kanada ab sofort nicht mehr an. Neukunden sind sofort betroffen, aber auch für Bestands­kunden soll der bislang güns­tigste werbe­freie Tarif wegfallen. Der gleiche Schritt ist auch in anderen Ländern zu erwarten. Versteckt wird der Preis­plan auch in Deutsch­land schon. Welche Alter­nativen Kunden dann zu welchen Kondi­tionen haben, erfahren Sie im Bericht zum Aus für das Basis-Abo von Netflix.

Einer­seits ist die Stra­tegie von Netflix durchaus nach­voll­ziehbar. Ein güns­tiges und werbe­freies Abomo­dell in HD für unter 8 Euro im Monat taugt nicht als Umsatz­bringer. Zudem braucht Netflix möglichst viele Abon­nenten in seinem Ad-supported-Modell, um Werbe­kunden eine entspre­chende Reich­weite anbieten zu können. In einem Kommentar gehen wir darauf ein, warum Netflix dennoch am güns­tigen Basis-Abo fest­halten sollte.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sechs Länder sagen "Nein" zu höherem Rundfunkbeitrag

Der Rundfunkbeitrag liegt derzeit bei 18,36 Euro im Monat

Bild: dpa

Im April haben ARD, ZDF und Deutschland­radio ihren Finanz­bedarf bei der Kommis­sion zur Ermitt­lung des Finanz­bedarfs der Landes­rund­funk­anstalten (KEF) ange­meldet. Im Raum steht eine deut­liche Erhö­hung des Rund­funk­bei­trags auf rund 20 Euro. Sechs Bundes­länder sagen dazu jedoch nun "Nein". Die öffent­lich-recht­lichen Sender gehen von Teue­rungs­raten zwischen 2,16 und 2,71 Prozent aus. Aller­dings beein­flussen auch diverse Skan­dale wie die Vorwürfe der Geld­ver­schwen­dung unter der früheren Spitze beim Rund­funk Berlin-Bran­den­burg (RBB) die Debatte. Details zur Debatte über die künf­tige Höhe des Rund­funk­bei­trags haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Internet

Trotz Vertrag: Keine Entgelte, wenn Glasfaserausbau stockt

Glasfaser: Manche Kunden haben schon während der Bauphase einen Vertrag mit einem Telekommunikationsanbieter geschlossen

Foto: dpa

Derzeit schauen vor vielen Wohnhäu­sern bunte Kabel aus dem Boden: Der Ausbau des Glas­faser­netzes in Deutsch­land nimmt Formen an. Manche Kunden haben schon während der Bauphase einen Vertrag mit einem Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter geschlossen, haben aber den schnellen Internet-Zugang noch gar nicht zur Verfü­gung.

Wichtig zu wissen: Solange die Leitungen nicht verfügbar sind, müssen auch keine Entgelte gezahlt werden. In welchen Fällen nach Ansicht der Verbrau­cher­zen­trale Rhein­land-Pfalz selbst außer­ordent­liche Kündi­gungen möglich sind, lesen Sie in unserer Meldung zum stockenden Glas­faser­ausbau.

Zum Inhaltsverzeichnis

Gelöst: HomePod mini funktionierte nicht mit FRITZ!Box

FRITZ!Box 7530 AX und Apple HomePod mini

Fotos: AVM/Apple, Montage: teltarif.de

Ein von uns in der Redak­tion genutzter Apple HomePod mini funk­tio­nierte nicht korrekt. Bereits bei der Erst­ein­rich­tung erschien die Meldung auf dem iPhone-Display "Einige Funk­tionen funk­tio­nieren in diesem Netz­werk mögli­cher­weise nicht". Funk­tionen wie persön­liche Anfragen, Timer oder die Verwen­dung des Smart Spea­kers als Gegen­sprech­anlage oder als Audio­aus­gabe für AppleTV werden laut Hersteller nicht in Netz­werken unter­stützt, die Peer-to-Peer-Kommu­nika­tion blockieren.

Es dauerte einige Zeit, bis wir das Problem in den Griff bekommen haben. Letzt­lich war dafür nur eine Einstel­lung nötig. Falls Sie auch Probleme mit Ihrem HomePod mini haben, können wir Ihnen mit unseren Erfah­rungen mit der Verbin­dung zwischen HomePod mini und einer AVM FRITZ!Box viel­leicht helfen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Spotify: Besserer Sound gegen Auf­preis noch 2023

Spotify plant höherwertiges Abo

Foto: Spotify

Spotify spricht schon seit mehr als zwei Jahren von einer soge­nannten HiFi-Option. Das heißt, Kunden sollen gegen Aufpreis eine bessere Klang­qua­lität beim Strea­ming bekommen. Doch mitt­ler­weile bieten Amazon und Apple den HiFi-Sound auch ohne Aufpreis an. Spotify musste sich etwas neues ausdenken.

Jetzt spricht der Strea­ming­dienst über eine "Supre­mium" genannte Funk­tion, die unter anderem die HiFi-Qualität bei der Musik-Wieder­gabe mit sich bringen soll. Darüber hinaus will Spotify verstärkt Hörbü­cher streamen. Zudem gibt es schon jetzt Verän­derungen beim webba­sierten Player des Musik­dienstes. In einer Meldung haben wir die großen Pläne von Spotify zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 29.06.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

All-IP-Anschlüsse im Festnetz haben ISDN- und Analog-Anschlüsse endgültig abgelöst. Wir erläutern die Vor- und Nachteile von All-IP-Anschlüssen.

