congstar mit 5G, Urlaubs-Buchung-Abzocke, Sky günstiger

nach den Tarifen der Mobil­funk-Netz­betreiber hält der 5G-Stan­dard jetzt auch bei den Discoun­tern Einzug. So hat die Telekom-Tochter cong­star ange­kün­digt, ihren Kunden ab der kommenden Woche die Nutzung des neuen Netz­stan­dards anzu­bieten. Kostenlos gibt es 5G bei cong­star nicht. Was das Angebot kostet, in welchen Tarifen es verfügbar ist und welchen Mehr­wert der Kunde dadurch hat, lesen Sie im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

In den kommenden Wochen steht die jähr­liche Haupt­rei­sezeit an. Für den Urlaub nehmen viele Leute ordent­lich Geld in die Hand, auch für die Unter­kunft. Wer aber beim Buchen nicht aufpasst, steht am Ende ohne Hotel oder Feri­enhaus da - und ist sein Geld trotzdem los. Wie es dazu kommen kann und worauf Reise­freu­dige achten sollten, erfahren Sie in unserem Internet-Teil.

Sky plant offenbar güns­tigere, werbe­gestützte Abon­nements bei seinem Strea­ming­dienst WOW. Bestands­kunden wurden vor wenigen Tagen darüber infor­miert, dass sie ohne Aufpreis in einen neuen Premium-Aboplan umge­stellt werden. Was WOW Premium bedeutet und was zu den Werbe-Abos schon bekannt ist, lesen Sie in unserem Broad­cast-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

congstar: 5G-Start und mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

congstar startet Sommer-Aktion

Foto/Logo: congstar GmbH, Montage: teltarif.de

cong­star-Kunden haben ab der kommenden Woche die Möglich­keit, eine 5G-Option zu bekommen. Das Angebot wird in den Tarifen des Mobil­funk-Disco­unters mit fester Vertrags­bin­dung erhält­lich sein. Der Aufpreis beträgt 5 Euro pro Monat. Doch welchen Mehr­wert bietet die 5G-Nutzung? Schneller surfen als im LTE-Netz können die Kunden über den neuen Netz­stan­dard nämlich nicht. Details lesen Sie in unserem Bericht zum 5G-Start bei cong­star. Mitt­ler­weile hat der Discounter auch Details zu seinen 5G-Tarifen genannt.

Parallel zur 5G-Option startet Cong­star auch in seine dies­jäh­rige Sommer­aktion, mit der sich Inter­essenten in den Allnet-Flat­rates bis zu 32 GB monat­liches Daten­volumen sichern können. Auch bei den Home­spot-Tarifen räumt der Telekom-Discounter im Rahmen der Aktion verbes­serte Kondi­tionen ein. Wer im statio­nären Handel bestellt, erhält nicht die glei­chen Vorteile wie bei Online-Buchung. Details zu Preisen, Inklu­siv­leis­tungen und Akti­ons­zeit­raum finden Sie im Beitrag zu den Sommer-Tarifen von cong­star.

Vor Ort: Besuch bei 1&1 in Montabaur

Auf dem Dach von 1&1 steht eine aktive Open-RAN-Sendeanlage

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Spricht man über das vierte Mobil­funk­netz, so gab es lange Zeit wenig konkrete Infor­mation und dafür viel Speku­lation. Das hat sich inzwi­schen geän­dert. Wir waren einge­laden, 1&1 zu besu­chen. Auf den Dächern der 1&1-Campus-Flächen sind mehrere Sendesta­tionen im neuen Netz von 1&1 sichtbar, was man bei einer Netz­suche auf seinem Handy als "Netz 262 23" entde­cken kann. Ein Einbu­chen ist aber für Kunden der etablierten Netz­betreiber nicht möglich.

Wir konnten uns ansehen, wie Kunden ihre Antennen auf den 5G-Sender ausrichten können und welche Perfor­mance das Netz von 1&1 liefert. Darüber hinaus konnten wir in Erfah­rung bringen, wie es mit dem neuen Handy­netz weiter­geht und auf welchen Netz­stan­dard der Neuein­steiger unter den Mobil­funk-Netz­betrei­bern in Deutsch­land komplett verzichten will. Wir haben auch nach­gefragt, ab wann es echte Mobil­funk­tarife im 1&1-Netz geben wird.

Telekom, Vodafone und o2: Netzerweiterungen im Überblick

Vodafone und o2 (Telefónica) setzen aus Kostengründen gerne auf Richtfunk, um ihre Sendestationen anzubinden

Foto: Telefónica

Wie immer haben wir den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen beleuchtet. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet. Darüber hinaus wurden die Netze gezielt für Groß­ver­anstal­tungen verstärkt.

In welchen Bundes­län­dern waren welche Netz­betreiber aktiv? Welche Opti­mie­rungen wurden an welchen Stand­orten vorge­nommen? In welchen Regionen wurde 5G neu akti­viert? Antworten auf diese Fragen lesen Sie in unserer Meldung zum Netz­ausbau von Telekom, Voda­fone und Telefónica.

Mobilfunk-Prepaid-Tarife der Netzbetreiber im Vergleich

Prepaid-Tarife im Vergleich

Logos: Anbieter, Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Seit Dienstag bietet Voda­fone verbes­serte Prepaid-Tarife an. Kunden bekommen in den meisten CallYa-Preis­modellen mehr Daten­volumen als bisher. Anders als zuvor o2 hat Voda­fone bei der Neuauf­lage seiner Wert­karten-Tarife aber keine Preis­erhö­hungen vorge­nommen. Eine kleine Verbes­serung gibt es auch für Kunden, die ihr Daten­volumen vorzeitig verbraucht haben.

Doch auch die Prepaid-Tarife von Telekom und o2 bieten einige Vorzüge. So können Telekom-Kunden ihr Daten­volumen auch in der Schweiz nutzen. Bei o2 ist der Internet-Zugang sogar noch recht gut brauchbar, wenn das Inklusiv-Konti­gent verbraucht ist, wie Sie im Vergleich der Prepaid-Tarife der Mobil­funk-Netz­betreiber lesen können.

Fahrrad-Apps im Check: Touren, Fitness, Tacho und mehr

Übersicht zu nützlichen Fahrrad-Apps

Foto: Andre Reinhardt

Das sonnige Wetter lädt unter anderem zum Fahrrad­fahren ein. Dabei haben Inter­essenten die Möglich­keit, ihre Touren mit prak­tischen Smart­phone-Apps aufzu­werten. Ob Route, Fitness­daten, Fahr­geschwin­dig­keit und Distanz, Lade­sta­tionen für E-Bikes oder prak­tische Tools, es gibt Anwen­dungen für alle mögli­chen Szena­rien.

Die Viel­falt in Google Play und Apple App Store ist groß. Damit Sie sich nicht durch die unzäh­ligen Programme wühlen müssen, haben wir Ihnen beson­ders prak­tische Exem­plare heraus­gesucht. Mit diesen wird das Smart­phone zum Bike-Profi. In unserem Ratgeber zu Fahrrad-Apps finden Sie Details zu den Anwen­dungen, die beim nächsten Ausflug nütz­lich sein können.

Vorsicht: Böse Storno-Masche bei Urlaubs-Buchung

Vorsicht vor Storno-Masche bei der Reise-Buchung

Bild: picture alliance/dpa

Auf Buchungs­platt­formen für Hotels, Feri­enwoh­nungen und Feri­enhäuser lauert eine neue Gefahr. Betrüger bieten dort Unter­künfte zu attrak­tiven Kondi­tionen an: Zahlung vor Ort und kosten­lose Stor­nie­rung. Bucht jemand, stor­nieren die Betrüger aber kurz darauf selbst und versu­chen, den Nutzer von der Platt­form wegzu­locken.

Die Stor­nie­rung läuft noch ganz normal und offi­ziell über die Platt­form. Dann wech­selt die Kommu­nika­tion aber plötz­lich auf andere Kanäle wie Messenger oder E-Mail und die Krimi­nellen versu­chen, ihre Opfer auf betrü­geri­sche Seiten zu locken. Das falsche Verspre­chen dabei: Dort könne man die Buchung doch noch abschließen. Spätes­tens hier sollten Betrof­fene den Kontakt abbre­chen.

Apple CarPlay mit iOS 17: Das sind die neuen Features

Apple CarPlay bekommt mit iOS 17 neue Funktionen

Bild: teltarif.de

Mit dem neuen iPhone-Betriebs­system iOS 17 wird sich auch bei der Nutzung von Apple CarPlay einiges ändern. So werden Beifahrer die Möglich­keit bekommen, über SharePlay ihre eigene Musik auf dem CarPlay-System wieder­zugeben, ohne das eigene iPhone mit dem Bord­com­puter des Fahr­zeugs zu koppeln. Wenn SharePlay über CarPlay zur Verfü­gung steht, soll das durch ein entspre­chendes Symbol in der Musik-App ange­zeigt werden.

Auch Apple Maps wird aufge­wertet. Unter anderem ist eine Funk­tion für die Offline-Nutzung geplant, sodass die Karten-App ggf. auch in Regionen für die Navi­gation genutzt werden kann, wo der Mobil­funk­emp­fang eher schlecht ist. Aller­dings fehlt bei CarPlay auch weiterhin ein Feature. Dadurch kann es sogar sein, dass sich Kontakte vom Auto aus nicht mehr anrufen lassen. Warum das so ist, erfahren Sie in unserem Bericht zu CarPlay-Neue­rungen bei iOS 17.

teltarif hilft: 1&1 schiebt 24-Monatsvertrag unter

Missverständnis bei Mindestvertragslaufzeit nach Preiserhöhung bei DSL

Bild: 1und1

Preis­erhö­hungen stehen bei einigen Internet-Anbie­tern momentan auf der Tages­ord­nung. Auch einige Kunden von 1&1 sind betroffen. Dabei gibt es zwei Beson­der­heiten: Zum einen finden die Preis­erhö­hungen teil­weise während der 24-mona­tigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit statt, zum anderen bietet 1&1 manchen Kunden im Gegenzug auch eine höhere DSL-Surf­geschwin­dig­keit an.

Wer schneller Surfen möchte, muss sich an die tele­fonisch erreich­bare Kunden­betreuung von 1&1 wenden. Dass es bei derar­tigen Tele­fonaten dann aller­dings auch zu Miss­ver­ständ­nissen kommen kann, zeigt unser aktu­eller Fall in der Reihe "teltarif hilft". Aller­dings gelang es durch das Eingreifen von teltarif.de, schnell für Klar­heit zu sorgen.

Sky bald günstiger? Neue WOW-Abos geplant

Sky stellt WOW-Tarife neu auf

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de

Der Pay-TV-Sender Sky plant offenbar eine neue Tarif­struktur für seinen Strea­ming-Dienst WOW. Per E-Mail infor­miert das Unter­nehmen Bestands­kunden, dass ihr Abon­nement im Laufe der nächsten Wochen ein Upgrade auf WOW Premium erhält. Zusätz­liche Kosten sind für die Kunden damit nicht verbunden.

Wie es weiter heißt, sollen Kunden mit Premium-Abon­nement künftig keine Werbung mehr sehen, wenn sie Serien, Filme und Sport auf Abruf sehen. Das bedeutet, dass WOW künftig werbe­gestützte Abon­nements anbieten wird, die gegen­über den Premium-Preis­plänen güns­tiger sind, aber auch weniger Inklu­siv­leis­tungen bieten. Doch wie viel Geld können Kunden mit den Werbe-Abos sparen? Darüber berichten wir in der Meldung zu den Planungen für neue Abon­nements bei WOW.

filmfriend im Test: Der Streaming-Dienst für 10 Euro pro Jahr

filmfriend im Test

Bild: filmfriend / filmwerte GmbH

Preis­erhö­hungen waren in den vergan­genen Monaten bei den Strea­ming-Diensten an der Tages­ord­nung. Netflix, Amazon Prime, Para­mount+, DAZN, Sky und andere haben zuletzt ihre Preise erhöht, wobei die Frag­men­tie­rung größer geworden ist. Kein Dienst kann alle wich­tigen Filme und Serien zeigen - und die Nutzer sind es leid, mehrere Strea­ming-Dienste gleich­zeitig zu abon­nieren.

In vielen Haus­halten ist das auch schlicht aus finan­ziellen Gründen nicht möglich. Doch es gibt eine legale Alter­native, die nicht viele kennen - die aber für wenige Euro nutzbar ist - und zwar nicht pro Monat, sondern pro Jahr. Die Rede ist vom Strea­ming-Portal film­friend. Wir haben das Strea­ming-Angebot, das kürz­lich einen Relaunch erhalten hat, einem Test unter­zogen.

AAWireless: Adapter für Android Auto neu bei Amazon

AA Wireless Adapter jetzt auch bei Amazon erhältlich

Foto: AA Wireless, Montage: teltarif.de

AAWireless gehört zu den bekann­testen Anbie­tern für Adapter, die die kabel­lose Nutzung von Android Auto ermög­lichen. Das Gerät war lange Zeit nicht oder nur schlecht lieferbar. Dann hat der Hersteller die Gadgets im eigenen Online-Shop verkauft. Jetzt ist das Produkt in Deutsch­land auch über Amazon erhält­lich.

Prime-Mitglieder sollen den Android-Auto-Adapter am jeweils nächsten Werktag erhalten. Ohne Prime-Option kann die Liefe­rung ein, zwei Tage länger dauern. Doch was kostet AAWireless? Ist das Gerät auch wirk­lich mit dem eigenen Fahr­zeug kompa­tibel? Bekommt man den Adapter viel­leicht direkt beim Hersteller güns­tiger? Wir haben die Details zum AAWireless-Start bei Amazon zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Samsung Galaxy S23: Großes Kamera-Update wird ausgerollt

Samsung Galaxy S23 Ultra

Bild: teltarif.de

Samsung hat damit begonnen, ein im wahrsten Wort­sinn großes Update mit Kamera-Verbes­serungen für das Galaxy S23 auszu­rollen. Erfreu­licher­weise steht die 2,2 GB umfas­sende Aktua­lisie­rung bereits Anwen­dern in Europa zur Verfü­gung. Es werden alle drei Modelle, also Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra, bedacht.

Ein voll­wer­tiges Ände­rungs­pro­tokoll bleibt der Hersteller zwar noch schuldig, Nutzer haben aber diverse Neue­rungen entdeckt. So gibt es unter anderem einen Porträt­modus mit zwei­fachem Zoom, einen verbes­serten Auto­fokus und einen über­arbei­teten Nacht­modus für die Kamera. In der News zum Update für die Galaxy-S23-Serie von Samsung lesen Sie, wie der Hersteller auch die Sicher­heit opti­miert hat.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 22.06.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

