Kein 5G für Discounter, Sky kastriert Receiver, Aus für Servus TV

Bild: dpa

Sky versucht seit einigen Jahren, seine Kunden dazu zu "ermun­tern", die aktuell vom Pay-TV-Dienst bereit­gestellte Hard­ware zu benutzen. Denn die Pflege tech­nisch veral­teter Receiver ist teuer und aufwändig. Wenn die Kunden ihre alten Empfangs­geräte aller­dings nicht frei­willig gegen neuere tauschen, muss Sky eben "sanften Druck" ausüben - durch einen verschlech­terten Funk­tions­umfang der alten Receiver. Wann Sky das umsetzt und was es darüber hinaus an Abrech­nungs­pro­blemen bei Sky gibt, erfahren Sie im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters.

Servus TV war stets das Lieblings­pro­jekt des verstor­benen Red-Bull-Mitbe­grün­ders Diet­rich Mate­schitz. Im Kern unter­scheidet sich Servus TV grund­sätz­lich von anderen Privat­sen­dern, weshalb das Programm in seiner jetzigen Form durchaus einzig­artig ist. Mate­schitz war die hohe Qualität aus Doku­men­tationen, Repor­tagen, Infor­mation und Unter­hal­tung beson­ders wichtig. Einen großen Raum nahmen auch Natur­dokus und Reise­repor­tagen ein. Doch die lineare Über­tra­gung in Deutsch­land über Kabel und Satellit ist teuer - und darum soll diese einge­stellt werden, wie Sie eben­falls im Abschnitt Broad­cast erfahren.

Die Mobil­funk-Netz­betreiber machen den Provi­dern und Discoun­tern sowie deren Kunden das Leben dadurch schwer, dass sie ihnen bewusst den Zugang zum 5G-Netz verwei­gern: Dieser Vorwurf wird aktuell wieder gegen die Telekom, Voda­fone und o2 erhoben. Das ist teil­weise wahr, will eine Studie nun ermit­telt haben. Es gibt zwar Provider, denen der 5G-Zugang gewährt wird - ob diese Tarife dann aller­dings wirk­lich günstig sind, lesen Sie in unserem Bericht zur Studie im Mobil­funk-Teil unseres News­let­ters.

Inhaltsverzeichnis

Internet

Mobilfunk

Hardware

Broadcast

Festnetz

Internet

Cubic Telecom: Der LTE-Tarif fürs Auto im Test

Internet im Auto getestet

Foto: Volkswagen AG, Logo: Cubic Telecom Ltd., Montage: teltarif.de

Über LTE und 5G ist es im Auto möglich, Verkehrs­daten in Echt­zeit zu bekommen, sodass die aktu­elle Verkehrs­lage bei der Navi­gation berück­sich­tigt wird. Musik­dienste wie Spotify und Amazon Music können auch während der Fahrt für die passende Unter­hal­tung sorgen. Verfügt das Fahr­zeug auch über einen - ggf. nach­gerüs­teten - WLAN-Hotspot, so lassen sich beispiels­weise Smart­phones, Tablets und Note­books online bringen. Beifahrer und Mitfahrer auf dem Rück­sitz können im Internet surfen. Der Fahrer hat die Möglich­keit, Warte­zeiten auf dem Park­platz durch Arbeiten am Laptop zu über­brü­cken. Cubic Telecom beispiels­weise bietet die mobilen Daten­tarife für VW und Audi an. Wir haben den Dienst einem ausführ­lichen Test unter­zogen.

FRITZ!OS 7.56 für weitere Router verfügbar

Update für Kabel-Router

Foto: AVM

Wie berichtet hat AVM Anfang Juni die neue FRITZ!OS-Version 7.56 veröffent­licht. Sukzes­sive versorgt der Berliner Hersteller nun verschie­dene Router-Modelle mit dem Update. Aktuell sind drei FRITZ!Box-Modelle an der Reihe, die für den Einsatz in Breit­band­kabel­netzen bestimmt sind. Doch nicht alle Nutzer profi­tieren davon sofort: Verfügt der Router über eine Provider-spezi­fische Firm­ware, so muss auch das Update vom Provider frei­gegeben werden.

WhatsApp weg von einigen Smartphones & HD-Fotoqualität

WhatsApp wirft alte Handys raus

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: WhatsApp

Im April gab es erste Hinweise darauf, dass WhatsApp in abseh­barer Zeit die Unter­stüt­zung für einige Mobil­tele­fone einstellt. Seiner­zeit wurden entspre­chende Hinweise in der Beta-Version der Android-Vari­ante des beliebten Messen­gers gefunden. Jetzt bestä­tigt WhatsApp den Schritt offi­ziell und nennt auch einen Stichtag für das Support-Ende.

Bislang ließen sich Fotos in WhatsApp nur in einer redu­zierten Qualität verschi­cken, erste Nutzer profi­tieren aber jetzt von einer höheren Auflö­sung. Die jüngste Beta­ver­sion des Messen­gers für Android und iOS führt die soge­nannte "HD-Qualität" ein. User können sich entscheiden, ob sie ihre Aufnahmen in der Stan­dard­auf­lösung in klei­nerer Datei­größe oder in der HD-Auflö­sung als größere Datei über­mit­teln.

Glasfaser: Deutsche GigaNetz erhöht Ausbautempo

Fiber Channel

Foto: Markus Jöckel auf Pixabay

Hinter der Deut­schen GigaNetz stehen die Inves­toren DWS und InfraRed Capital Part­ners, die den Netz­betreiber mit drei Milli­arden Euro finan­zieren. Damit sollten über eine Million Haus­halte einen Glas­faser­anschluss erhalten. Seit drei Jahren baut die Deut­sche GigaNetz Glas­faser­netze, inzwi­schen in elf Bundes­län­dern. Das Unter­nehmen will sein Ausbau­tempo stei­gern. Soeren Wendler, Mitbe­gründer und Chief Sales Officer bei der Deut­schen GigaNetz, gibt Einblicke in das Vorgehen des Netz­betrei­bers.

Mobilfunk

Nach Kündigungsbutton kommt nun der Widerrufs-Button

EU: Neuer Widerrufs-Button kommt

Bild: picture alliance/dpa

Der Kündi­gungs­button war ein Fort­schritt für Verbrau­cher: Seit der Einfüh­rung müssen alle Anbieter von Online-Verträgen auch online eine Kündi­gungs­schalt­fläche anbieten, die zu einem Formular führt, mit dem der Vertrag zum nächst­mög­lichen Zeit­punkt wirksam gekün­digt werden kann. Was bislang aller­dings vergessen wurde, war der für den Kunden einfache Widerruf eines Vertrags inner­halb der gesetz­lichen Frist von 14 Tagen. Ein Hinweis auf die Wider­rufs­mög­lich­keit auf der Home­page und bei Vertrags­abschluss ist zwar schon seit längerer Zeit Pflicht. Bislang mussten Verbrau­cher dafür aber mühsam manuell eine E-Mail schreiben oder ein Wider­rufs­for­mular ausfüllen. Das soll sich nun ändern - auch für den Widerruf soll ein einfa­cher Button einge­führt werden.

5G im Wettbewerb: "Besonders restriktiv abgeriegelt"?

Ein Gutachten im Auftrag von BREKO und 1&1 kommt zu dem Schluss, dass die drei Mobilfunker den Zugang zu 5G-Diensten "erschweren"

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Seit es Service-Provider gibt, gibt es Klagen über die Netz­betreiber: "Die lassen uns verhun­gern". Etwas ausführ­licher: Die etablierten Netz­betreiber geben den Service-Provi­dern und Discoun­tern kein 5G - oder wenn, dann ist es viel zu teuer, um es zu Kampf­preisen auf dem Markt verschleu­dern zu können. Ein Service-Provider will daher Netz­betreiber werden. Doch die Klagen reißen nicht ab. Die drei seit langem etablierten Mobilfunk­netz­betreiber Deut­sche Telekom, Telefónica und Voda­fone, so der Vorwurf, beherrschten den Markt und würden sich gerade bei 5G abschotten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone: Mehr Datenvolumen für CallYa-Kunden

Vodafone wertet CallYa-Tarife auf

Foto: Vodafone

Voda­fone hat ange­kün­digt, seine Prepaid­tarife noch in diesem Monat aufzu­werten. Ab 20. Juni bekommen die Kunden mehr Daten­volumen in nahezu allen CallYa-Tarifen. Es gibt aller­dings Ausnahmen. Eine Preis­erhö­hung ist mit der verbes­serten Inklu­siv­leis­tung nicht verbunden. Wie der in Düssel­dorf ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern mitteilte, profi­tieren neben neuen Inter­essenten auch Bestands­kunden von der Verbes­serung. Die Umstel­lung erfolgt auto­matisch. Wir fassen die neuen Prepaid-Ange­bote zusammen.

Hardware

Android 14: Diese Samsung-Handys sollen One UI 6 erhalten

Ein neues One UI naht

Bild: Samsung

Samsung arbeitet fleißig an seiner auf Android 14 basie­renden Benut­zer­ober­fläche One UI 6. Entspre­chend der aktuell gültigen Update­politik lässt sich erör­tern, welche Smart­phones und Tablets des Herstel­lers für die Aktua­lisie­rung berech­tigt sind. Mehr als drei Dutzend Mobil­geräte dürften demnach den Versi­ons­sprung voll­ziehen - ange­fangen beim aktu­ellen Zugpferd Galaxy S23 bis zum Mittel­klasse-Hit Galaxy A54 und zum abso­luten Einstei­ger­modell Galaxy A04s. Eine realis­tisch anmu­tende Update-Liste gibt Aufschluss.

Die Galaxy-S10-Smart­phones von Samsung sind mitt­ler­weile mehr als vier Jahre alt. Mit dem Samsung Galaxy S10 5G bekommt nun das erste 5G-Smart­phone des Herstel­lers keine Updates mehr. Ein einziges Modell aus der Galaxy-S10-Reihe wird noch versorgt.

iPadOS 17: Erste Eindrücke vom großen iPad-Update

iPadOS 17 ausprobiert

Foto: Apple, Montage: teltarif.de

In der vergan­genen Woche hat Apple einen Ausblick auf die für dieses Jahr geplanten Soft­ware-Updates gegeben. Profi­tieren werden auch iPad-Besitzer, die im Herbst die neue Betriebs­system-Version iPadOS 17 instal­lieren können, sofern sie ein mit der neuen Firm­ware kompa­tibles Tablet besitzen. Wer noch ein iPad Pro der ersten Gene­ration nutzt, muss auf die neue Soft­ware verzichten oder auch gleich ein neues Tablet kaufen. Für diese Geräte-Vari­ante ist iPadOS 17 nicht verfügbar, sehr wohl aber für alle Tablets, die Apple seit 2017 veröf­fent­licht hat. Wir haben uns das neue Tablet-Betriebs­system von Apple einmal ange­sehen und zeigen Ihnen den Umstieg in Bildern.

Broadcast

Sky kastriert Receiver noch im Juni & Abrechnungs-Chaos

Sky schränkt Funktionen bei älteren Receivern ein

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Sky, Montage: teltarif.de

Sky konzen­triert sich seit geraumer Zeit auf zwei Platt­formen. Kunden, die noch klas­sisches Bezahl­fern­sehen nutzen, werden über Sky Q bedient. Als Strea­ming­dienst steht darüber hinaus WOW zur Verfü­gung. Ältere Empfangs­geräte, beispiels­weise Receiver für Sky+, werden schon lange nicht mehr vermarktet, sind aber bei einer Reihe von Kunden nach wie vor im Einsatz. Sky schränkt nun die Nutzung der aus heutiger Sicht veral­teten Sky+-Receiver weiter ein. Betrof­fene Kunden sollen zu Sky Q wech­seln.

Sky ist für viele Kunden - je nach gebuchtem Paket - nicht gerade ein Schnäpp­chen. Offenbar treten darüber hinaus schon seit mehreren Jahren Abrechnungs­pro­bleme auf. Aktuell häufen sich erneut Berichte über falsche Abrech­nungen bei Sky. Zum Teil soll den Kunden sogar fälsch­lich der doppelte Betrag abge­bucht worden sein. Sky räumt einen "tech­nischen System­fehler" ein - das Problem besteht weiterhin.

Servus TV stellt linearen Sendebetrieb in Deutschland ein

Servus TV stellt den linearen Sendebetrieb in Deutschland ein

Foto: Servus TV

Servus TV war stets das Lieb­lings­pro­jekt des verstor­benen Red-Bull-Mitbe­grün­ders Diet­rich Mate­schitz. Nun aber scheint zumin­dest die Zeit von Servus TV in Deutsch­land abge­laufen zu sein. Ab dem kommenden Jahr wird das Programm hier­zulande nur noch digital per App "Servus TV On" im Netz verfügbar sein, auf eine kost­spie­lige lineare Verbrei­tung via Kabel und Satellit will man künftig verzichten. Das hat aller­dings auch Auswir­kungen auf eine Part­ner­schaft mit Axel Springer.

2. DAB+-Bundesmux: Einsparungen bei dpd Driver's Radio

Bei dpd Driver's Radio wird gespart

Fotop: dpd Driver's Radio

Bei der unter anderem im zweiten bundes­weiten DAB+-Multi­plex digital verbrei­teten Auto­fahrer-Welle dpd Driver's Radio gibt es seit einer Woche massive Einspa­rungen. Hörer müssen auf die bekannten, mode­rierten Shows wie den "Driver's Morgen" mit Till Milde­brath oder "Bremser gibt Gas" mit Frank Bremser sowie Beiträgen rund um Deutsch­lands liebstes Kind, das Auto­mobil, verzichten. Das Vorgehen erin­nert an das schlei­chende Aus von Sport­radio Deutsch­land.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 15.06.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

