teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

viel wurde über den schlep­penden Netz­aufbau von 1&1 berichtet - aber liegt die Schuld wirk­lich alleine bei 1&1? Schon vor einiger Zeit erhob der Konzern schwere Vorwürfe gegen Voda­fone: Dessen Funk­turm-Tochter Vantage Towers würde den mit 1&1 geschlos­senen Vertrag nicht erfüllen, sondern den Konkur­renten behin­dern. Dass das offenbar nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, zeigen die nun einge­lei­teten Ermitt­lungen des Bundes­kar­tell­amts, worüber wir im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters berichten.

Das Deutsch­land­ticket für 49 Euro monat­lich hat als ÖPNV-Flat­rate zahl­reiche Bahn­fahrer glück­lich gemacht. Im Smart­phone kann es sogar in der Apple Wallet und neuer­dings auch in der Google Wallet hinter­legt werden. Trotzdem zeigt sich nach dem ersten Monat: Es gibt noch massive tech­nische Probleme, beispiels­weise beim Einlesen der Tickets. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt Internet.

Die World­wide Deve­lopers Confe­rence von Apple ist stets ein Schau­fenster in die Zukunft: Das neue iPhone-System iOS 17 konnten wir schon einem ersten Test unter­ziehen. Auch zu einem neuen MacBook Air mit 15-Zoll-Display können wir erste Infos liefern. High­light der Veran­stal­tung war aber sicher die seit Jahren in der Entwick­lung befind­liche AR-Brille Apple Vision Pro. Wie die revo­lutio­näre Brille nicht nur der Unterhal­tung, sondern auch der ernst­haften Arbeit dienen soll, erläu­tern wir im Hard­ware-Teil unseres News­let­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

1&1-Netz behindert: Miss­brauchs­ver­fahren gegen Vodafone

Bundeskartellamt prüft die Rolle von Vodafone

Logos: Anbieter, Foto/Montage: teltarif.de

Beim schlep­penden Ausbau des vierten deut­schen Handy­netzes durch den Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern 1&1 nimmt das Bundes­kar­tellamt die Rolle des Konkur­renten Voda­fone unter die Lupe. 1&1 hatte sich im Februar bei Deutsch­lands obersten Wett­bewerbs­hütern beschwert und Voda­fone Behin­derung vorge­worfen. Daraufhin nahm sich die Bonner Behörde des Themas an. Hat die Voda­fone-Funk­turm­tochter Vantage Towers den Netz­ausbau von 1&1 absicht­lich behin­dert? Offenbar ist das nicht ganz von der Hand zu weisen - das Bundes­kar­tellamt leitet ein Miss­brauchs­ver­fahren ein.

Anstelle der gefor­derten 1000 Basis­sta­tionen waren bei 1&1 zum Jahres­wechsel nur eine Hand voll Sender am Netz. Trotz dieser Verzö­gerungen zeigt sich der Chef des Unter­neh­mens, Ralph Dommer­muth, opti­mis­tisch. 1&1 will künftig jähr­lich 3000 neue Basis­sta­tionen für sein Mobil­funk­netz aufbauen. Schon Ende Juni sollen 200 Stand­orte aktiv sein.

Das im Aufbau befind­liche 1&1-Netz wird auf Basis der Open-RAN-Tech­nologie von Rakuten aufge­baut. Der Netz­betreiber liefert dazu nun weitere Hinter­grund-Infor­mationen. In einem der Beiträge stellt der Neu-Netz­betreiber die Unter­schiede in der Netz­archi­tektur - vergli­chen mit den tradi­tio­nellen Mobil­funk­netzen - dar. Mit Open RAN hätten Netz­betreiber beispiels­weise "freie Hand bei der Herstel­ler­aus­wahl" und seien "nicht mehr auf die Kompo­nenten eines einzelnen Ausrüs­ters und dessen Inno­vati­ons­zyklen" ange­wiesen. Alle Infos stammen aus einem haus­eigenen Open-RAN-Blog.

Zum Inhaltsverzeichnis

Tarife & Aktionen: Telekom & Voda­fone verdoppeln Volumen

Mobilfunk-Aktionen im Juni

Foto: teltarif.de

Wie immer zu Beginn eines neuen Monats beleuchten wir wieder Neue­rungen und Aktionen der deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber. So verdop­pelt die Telekom das Daten­volumen in den Young-Tarifen. Bei Voda­fone winkt der gleiche Vorteil - aller­dings nur für die Dauer von sechs Monaten - für CallYa-Neukunden. Bei o2 wird das 5G-Zeit­alter auch in ersten Prepaid-Tarifen einge­läutet - aber nicht in allen. Wir infor­mieren über alle Neuheiten und Rabatte.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Funktioniert WiFi Calling im Urlaub genauso wie daheim? Technisch ja, bei der Abrechnung droht allerdings eine Kostenfalle.

Internet

Vodafone CableMax: Gigabit-Aktionstarif kommt zurück

Vodafone bringt CableMax zurück

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de

Voda­fone hat ange­kün­digt, den Akti­ons­tarif CableMax in Kürze wieder anzu­bieten. Damit surfen Kabel­kunden des in Düssel­dorf ansäs­sigen Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns mit bis zu 1 GBit/s im Down­stream und 50 MBit/s im Upstream. So günstig wie bei früheren Aktionen ist der Vertrag aller­dings nicht mehr. Gegen­über den Stan­dard­kon­ditionen sparen Kunden dennoch deut­lich. Parallel startet das Unter­nehmen eine DSL-Aktion. Wir fassen die Details zu beiden Ange­boten zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Deutschlandticket in Google Wallet - und nach wie vor Probleme

Die Google Wallet kann künftig mehr

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Google, Montage: teltarif.de

In der Google Wallet lassen sich nicht nur Kredit- und Debit­karten spei­chern, die für Zahlungen mit Google Pay genutzt werden können. Auch Karten für Bonus­pro­gramme und Flug­tickets lassen sich hinter­legen. Nicht zuletzt fungiert die App - ein passendes Fahr­zeug voraus­gesetzt - als digi­taler Auto­schlüssel. Jetzt hat Google umfang­reiche Erwei­terungen ange­kün­digt, mit denen die auf Android-Smart­phones vorin­stal­lierte App weitere Funk­tionen bekommt. Unter anderem kann das Deutschland­ticket dort jetzt gespei­chert werden.

Seit zwei Monaten ist das Deutschland­ticket verfügbar. Die Flat­rate für den bundes­weiten öffent­lichen Nah- und Regio­nal­ver­kehr zum Monats­preis von 49 Euro ist bislang knapp zehn Millionen Mal verkauft worden. Bei den Kunden kommt der Tarif demnach gut an. Aller­dings kommt es nach wie vor zu tech­nischen Problemen. Das 49-Euro-Ticket lässt sich zum Beispiel teil­weise nicht einlesen.

Zum Inhaltsverzeichnis

AVM veröffentlicht neue FRITZ!OS-Version 7.56

FRITZ!Box 7590

Bild: teltarif.de

AVM hat am Dienstag die neue FRITZ!OS-Version 7.56 veröffent­licht. Dabei handelt es sich um kein neues FRITZ-Labor, sondern um eine stabile Firm­ware-Vari­ante, die allen Nutzern mit kompa­tiblen Endge­räten ange­boten wird. Zum Auftakt erhalten die Router-Modelle das Update, die zuvor schon mit FRITZ!OS 7.55 versorgt wurden. Dabei handelt es sich um die FRITZ!Box 7590 und um die FRITZ!Box 7530. Darüber hinaus steht ein neues Labor-Update zum Testen bereit.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Falschmeldungen per Mail und WhatsApp nennt man Hoaxes. Wir verraten, wie Sie die teils erschreckenden Nachrichten als Fälschung entlarven.

Hardware

Apple-Neuheiten: iOS 17 im ersten Test, smarte AR-Brille & mehr

iOS 17 im ersten Hands-On-Test

Foto: Apple, Montage: teltarif.de

In dieser Woche findet die World­wide Deve­lopers Confe­rence von Apple statt. Erste inter­essante Neuheiten wurden bereits präsen­tiert. Kaum war die erste WWDC-Keynote zu Ende, hat Apple beispiels­weise die erste Beta-Version von iOS 17 veröf­fent­licht. Wir haben uns die neue Firm­ware auf dem iPhone einmal ange­sehen. Außerdem erläu­tern wir, welche iPhones das Update nicht mehr erhalten werden.

Die WWDC star­tete Apple mit der Vorstel­lung eines neuen MacBook- und weiterer Mac-Modelle. Damit geht die Intel-Geschichte bei Apple endgültig zu Ende - alle Computer sind jetzt mit Apples eigenen Chips ausge­stattet. Apple präsen­tierte unter anderem ein neues MacBook-Air-Modell mit größerem Bild­schirm. Im Gegen­satz zum Vorgänger verfügt das neue Mac-Book-Air neben der Eigen­ent­wick­lung M2-Chip über ein Display mit 15-Zoll-Bild­schirm­dia­gonale. Das sind die Preise im Detail.

Gene­rell geht es bei der Konfe­renz viel um Soft­ware und Betriebs­sys­teme. Apple hat an vielen Soft­ware-Systemen geschraubt, beispiels­weise an tvOS und watchOS. Die Apple Watch bekommt Widgets - FaceTime landet auf dem Apple TV. Die Neue­rungen sind nicht sofort verfügbar.

Seit Jahren wurde über eine smarte Brille aus dem Hause Apple speku­liert - nun ist sie da: Apple Vision Pro soll ein ganz neues Ökosystem begründen und nicht nur der Unter­hal­tung dienen, sondern auch der ernst­haften Arbeit.

Zum Inhaltsverzeichnis

Motorola Razr 40 Ultra: Flip-Phone startet in Deutschland

Motorola Razr 40 Ultra startet in Deutschland

Bild: Motorola

Nach vielen Speku­lationen und vorab durch­gesi­ckerten Infos ist das Moto­rola Razr 40 Ultra nun endlich offi­ziell. Mit seinen Abmes­sungen von 73,95 x 170,83 x 6,99 mm im geöff­neten und 73,95 x 88,42 x 15,1 mm im geschlos­senen Zustand bewirbt sich das Handy als dünnstes Flip-Smart­phone der Welt. Sowohl das schicke Design als auch die Specs des Andro­iden scheinen anzu­kommen: Im Moto­rola-Online-Shop waren zwei von drei Farb­vari­anten einen Tag nach Markt­start schon ausver­kauft. Das 3,6 Zoll große pOLED-Display auf der Außen­seite machte bereits vor dem Markt­start von sich reden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Kein microSD-Slot im Smartphone? Wir verraten alle Möglichkeiten, wie Sie den Speicher auch ohne Speicherkarten-Steckplatz erweitern.

Broadcast

Neue TV-Regeln: Wie gut sind Sender auffindbar?

Neue TV-Regeln: Die Auffindbarkeit der Sender

Foto: Image licensed by Ingram Image

Rund­funk- und Tele­medi­enan­gebote müssen laut gesetz­licher Vorgaben Nutzern einen gesell­schaft­lichen Mehr­wert bieten. Die bekann­testen öffent­lich-recht­lichen und privaten Sender müssten eigent­lich einfach und schnell am PC, auf dem Smart­phone, Benut­zer­ober­flä­chen von Smart-TVs, Set-Top-Boxen oder auch Displays mit Medi­enin­halten in Kraft­fahr­zeugen zu finden sein. Die Umset­zung dieser im Medi­enstaats­ver­trag (MStV) veran­kerten leichten Auffind­bar­keit von soge­nannten "Public-Value-Ange­boten" begleiten die Medi­enan­stalten seit 2022 eng im Dialog mit der Politik und Anbie­tern von Benut­zer­ober­flä­chen. Doch halten sich die Betreiber tatsäch­lich daran? Wir haben den Test gemacht.

Zum Inhaltsverzeichnis

ARD/ZDF: "funk" verstößt möglicherweise gegen Regeln

Das Jugend-Network "funk" steht in der Kritik

Quelle: funk, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de

"funk" ist das junge, ausschließ­lich via Internet verbrei­tete Netz­werk von ARD und ZDF. Vor allem konser­vative Kreise üben seit längerem Kritik an den Video­bei­trägen. Sie seien zu subjektiv, zu links, zu unaus­gewogen und zu sehr fixiert auf bizarre Nischen­themen wie Sex, Drogen oder Crime. Diese Kritik wird nun durch eine Studie unter­mauert: Das klas­sische jour­nalis­tische Gebot der Neutra­lität werde von den "funk"-Repor­terinnnen und Repor­tern regel­mäßig verletzt, die profes­sio­nelle Distanz gegen eine teils radikal subjek­tive Perspek­tive einge­tauscht, stellt ein Medi­enwis­sen­schaftler fest.

Zum Inhaltsverzeichnis

Nebenkostenprivileg: Wird TV-Streaming künftig günstiger?

Wechseln mehr TV-Zuschauer zum Streaming?

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter

Bislang war es für viele Mieter ein lästiges Übel, ihren Kabel­anschluss jeden Monat zwangs­weise über die Miet­neben­kosten bezahlen zu müssen. Doch zumin­dest dieser Kosten­punkt ist nicht mehr in Stein gemei­ßelt. Der künf­tige Wegfall des soge­nannten Neben­kos­ten­pri­vilegs bei Kabel­anschlüssen in Miet­woh­nungen ist weiterhin Thema und wirft Fragen auf. Könnten hier­durch künftig womög­lich Ange­bote im TV-Strea­ming güns­tiger werden?

Zum Inhaltsverzeichnis

DAB+: Neue Programme, auch erster Bundesmuxx ausgebaut

Die "Oldie Antenne" ist jetzt auch in Schleswig-Holstein auf DAB+ zu hören

Foto: Antenne Bayern

In mehreren Regionen Deutsch­lands sind neue Programme auf DAB+ zu hören. Die "Oldie Antenne" ist beispiels­weise ab sofort auch in ganz Schleswig-Holstein über das Digi­tal­radio zu hören. Das Programm wurde in den regio­nalen Multi­plexen Flens­burg/Sylt, Kiel, Lübeck und Heide/West­küste aufge­schaltet. Im Sommer will der Antenne Bayern-Ableger auch in Nieder­sachsen digital-terres­trisch auf Sendung gehen. In Hessen müssen sich Hörer jedoch auch von einem Sender verab­schieden. Joke FM ist dort nicht mehr über DAB+ zu hören. Das Programm wurde in den Multi­plexen Hessen Nord und Hessen Süd abge­schaltet. Im Saar­land wird weiter digital-terres­trisch gesendet. Wir fassen alle Entwick­lungen zusammen.

Nach der Inbetrieb­nahme neuer Sender für das zweite, natio­nale Bouquet wird jetzt auch der erste Bundesmux weiter ausge­baut. 2023 folgen fünf weitere Stand­orte. Vor allem Deutschland­radio treibt die Digi­tali­sie­rung des Hörfunks weiter voran.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

DAB+, UKW, Internetradio, 5G-Broadcast: Welche Technik bietet welche Vorteile? Das lesen Sie auf unserem Radio-Portal.

Festnetz

Telekom und VATM: Aus für "Call by Call" Ende 2024

Nach intensiven und fairen Verhandlungen haben sich Telekom Deutschland und der VATM geeinigt

Bild: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom wird am 31. Dezember 2024 das soge­nannte "Offline-Billing" beenden. Über dieses Verfahren konnten Verbin­dungen zu Mehr­wert­diensten "nach­träg­lich" abge­rechnet werden, auch wenn das Gespräch schon beendet war. Die Daten wurden dann nach­träg­lich zum Fest­netz­anbieter des Nutzers (meis­tens Telekom) weiter­gereicht. Mit dem Wegfall des früheren "Offline-Billings" endet auch die Nutzung der Call-by-Call-Vorwahlen. Diese Sparvor­wahlen, begin­nend mit 010xy, werden ab dem 1. Januar 2025 nicht mehr nutzbar sein.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 08.06.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Wie finde ich den günstigsten Tarif, wie verhalte ich mich bei einem Netzausfall und wie klappt der Anschluss-Umzug? Wir beantworten wichtige Fragen zum Festnetz.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.