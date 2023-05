Borkenkäfer-Gefahr, o2-Kündigungen, Netflix-Sharing kostet

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

der Borken­käfer zerstört Wälder: Leider aktuell - aber was hat das mit Tele­kom­muni­kation zu tun? Sehr viel, vor allem dann, wenn die Baum­wur­zeln den Boden zusam­men­gehalten haben und nach dem Abholzen der Bäume ein Erdrutsch droht. Denn Handy-Masten aus Beton haben ein ordent­liches Gewicht und dürfen nicht umstürzen. Wie die Telekom deswegen einen Sende­mast abbauen musste, und wie es dort mit der Netz­ver­sor­gung weiter­ging, lesen Sie im Mobil­funk-Teil dieses teltarif.de-News­let­ters.

Wenn die Mindest­ver­trags­lauf­zeit abge­laufen ist, darf nicht nur der Kunde, sondern auch der Provider mit der Frist von einem Monat kündigen. Und genau das macht o2 diese Woche in mehreren tausend Fällen. Gemein­sam­keit aller dieser Kunden: Sie hatten einen unli­mitierten Handy- oder DSL-Ersatz-Tarif über das Mobil­funk­netz. Über das monat­lich verbrauchte Daten-Kontin­gent der Betrof­fenen ist nichts bekannt, und o2 dekla­riert das als "ordent­liche Kündi­gung" und einen "Standard­pro­zess". Was das für die Kunden für Folgen hat, erläu­tern wir eben­falls im Abschnitt Mobil­funk.

Schon öfters haben wir darüber berichtet, dass Netflix das Account-Sharing, also die Weiter­gabe der Zugangs­daten an Freunde und Verwandte, ein Dorn im Auge ist. Und genau deswegen greift Netflix jetzt durch und verschickt Briefe an die betref­fenden Account-Inhaber. Doch darin wird ihnen nicht nur ihr Verstoß gegen die AGB vorge­halten - sie werden auch zur Kasse gebeten, wie wir im Broad­cast-Teil unseres News­let­ters ausführen.

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Borkenkäfer: Telekom-Sendemast muss abgebaut werden

Kommt auch nicht so oft vor: Die Telekom muss einen Sendemast abbauen, bevor er umzufallen droht.

Foto: Telekom / Youtube

Litzen­dorf liegt im Bundes­land Bayern im Land­kreis Bamberg. Dort stand bis vor kurzem am Sport­platz noch ein Mobilfunk­sen­demast der Telekom. Doch der drohte umzu­stürzen, weil es rund um den Mast einen Erdrutsch gegeben hatte. Nach­for­schungen ergaben: Früher stand da ein kleiner Wald, doch die Bäume waren vom Borken­käfer befallen und mussten gefällt werden. Nachdem die Bäume und ihr schüt­zendes Wurzel­werk nicht mehr vorhanden waren, gab das umge­bende Erdreich nach. Der Schleu­der­beton­mast wäre dann irgend­wann viel­leicht wirk­lich umge­kippt. Was ist mit der Netz-Versor­gung?

o2: Kündigungen an Unlimited-Nutzer, 5G bei Prepaid

o2 kündigt einigen Unlimited-Kunden

Bild: Telefonica / o2

o2 gehörte zu den ersten Netz­betrei­bern, die ihren Kunden unli­mitierte Tarife ange­boten hatten, beispiels­weise in verschie­denen Geschwin­dig­keits­stufen. Dazu gehören nicht nur Smart­phone-Tarife, sondern beispiels­weise auch die o2-Home­spot-Tarife im LTE- und 5G-Netz, die als Ersatz für einen DSL- oder TV-Kabel-Tarif fungieren. Ein Netz­betreiber wie o2 kann aller­dings vorab nicht wissen, in welchem Umfang der Kunde den unli­mitierten Tarif wirk­lich ausreizen wird. Aktuell versendet o2 mehrere tausend Kündi­gungen an Kunden mit einem unli­mitierten Tarif. Die Neube­stel­lung eines Unli­mited-Tarifs ist wohl anschlie­ßend nicht mehr möglich.

o2 korri­giert nun immerhin ein wich­tiges Manko der erst im April neu einge­führten Prepaid-Tarife: Sie werden doch teil­weise für das 5G-Netz frei­geschaltet. Auch Bestands­kunden profi­tieren. Es gibt aller­dings weiterhin Prepaid-Tarife bei o2, die nicht das 5G-Netz nutzen dürfen. Zur Einfüh­rung gibts ein Sonder­angebot.

SiO Sim für Telekom-, Vodafone- und o2-Netz kommt wieder

SiO Sim in allen Netzen soll wiederkommen

Bild: SiO Sim Deutschland GmbH

Aus unseren regel­mäßigen Berichten zum Netz­ausbau wird es deut­lich: Eine nahezu voll­stän­dige Netz­abde­ckung hat man in Deutsch­land nur zur Verfü­gung, wenn man sich in allen drei deut­schen Netzen bewegt. Prak­tisch möglich ist das ohne stän­digen SIM- oder Gerä­tewechsel nur mit SIM-Karten aus dem Ausland, die in allen drei Netzen roamen - oder eben mit spezi­ellen Roaming-SIM-Karten. "Drei Netze, eine SIM-Karte": Damit warb der Anbieter SiO Sim vor über drei Jahren schon einmal, doch das Angebot gab es nicht lange. Im Juni soll die SIM für Telekom-, Voda­fone- und o2-Netz wieder­kommen.

Internet

Schnelle Glasfaser? Kann länger dauern

Wenn die Gewinner einer Ausschreibung wegen vorhandenem VDSL auf einmal "kalte Füße" bekommen, wird es kompliziert.

Bild: Picture Alliance/dpa

Alle wollen Glas­faser? Nicht alle, aber viele - beson­ders dort, wo es aktuell über­haupt kein vernünf­tiges Internet gibt. Ein Leser berich­tete uns aus der Gemeinde Letschin im Oder­bruch im Märki­schen Oder­land-Kreis (Auto­kenn­zei­chen MOL) im Bundes­land Bran­den­burg, unweit der polni­schen Grenze. Statt der verspro­chenen und geför­derten Glas­faser zauberte die Telekom dort plötz­lich VDSL50 aus dem Hut - hätte sie sonst Kunden verloren? Wir gingen auf Spuren­suche.

Messenger: WhatsApp Web hat jetzt bessere Chat-Menüs

Die neuen Chat-Menüs

Andre Reinhardt

Die Chat-Menüs von WhatsApp Web wurden umge­staltet, die neuen Käst­chen sparen Platz, wirken moderner und intui­tiver. Speziell geht es um das Design der Auswahl­menüs für Anhänge und Emojis. Bislang erschien nach einem Klick auf die Büro­klammer eine Spalte mit unbe­schrif­teten Symbolen. Aus jener wurde ein kleines Rechteck mit Beschrif­tungen. Die neue Aufma­chung ist Bestand­teil der jüngsten Beta­ver­sion.

Hardware

Kamera-Handy-Historie: Die Meilensteine von 1999 bis heute

Die Geschichte der Handy-Kameras

Bild: teltarif.de

Smart­phone-Kameras haben dank stets neuer Inno­vationen einen hohen Stel­len­wert in unserer Gesell­schaft. Viele Hobby-Foto­grafen lassen ihre Kompakt­kameras immer öfter zu Hause, weil ihnen die Optik ihres Handys für Schnapp­schüsse genügt. Selbst große Namen wie Leica und Hassel­blad arbeiten mitt­ler­weile mit den Handy-Herstel­lern zusammen. Doch auch der Selfie-Boom trug dazu bei, dass die Foto­grafie bei den Mobil­tele­fonen zu einem der Haupt­anwen­dungs­gebiete geworden ist. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise von den Anfängen der Handy-Kamera 1999 bis heute - treffen Sie alte Bekannte wie das Toshiba Camesse und das Nokia Lumia 920. Wir zeigen Ihnen die Entwick­lung der Handy-Kameras.

Galaxy S23 Ultra: 1,5-GB-Update mit 2x-Porträt-Zoom kommt

Neuer Porträt-Zoom für das Galaxy S23 Ultra naht

Ice universe

Samsung bereitet ein großes Update für das Galaxy S23 Ultra vor, das vor allem Hobby-Foto­grafen freuen dürfte. Mit der Aktua­lisie­rung führt der Hersteller nämlich einen verlust­freien Zwei­fach-Zoom ein. Möglich wird dieses Feature dank Nutzung eines klei­neren Bereichs des Kame­rasen­sors. Hoch­wer­tige Porträt­fotos sollen auf diese Weise einfa­cher gelingen.

Android 14: Multitasking auf PC-Niveau

Neues Drag-and-drop in Android 14

Bild: Nail Sadykov

In Android 14 wird es ein deut­lich verbes­sertes Multi­tas­king geben. Die Beta­ver­sion 2 des in Entwick­lung befind­lichen mobilen Betriebs­sys­tems unter­stützt das Ziehen und Ablegen (Drag-and-drop). Auf diese Weise lassen sich gedrückt gehal­tene Texte, Fotos und Dateien simpel aus einer Anwen­dung in eine andere einfügen. Das erleich­tert das Verschieben von Inhalten.

Broadcast

Fernsehen über Internet: DVB-I nimmt erste Hürde

DVB-I auf einem Smartphone

Foto: DVB Organisation

DVB steht für "Digital Video Broad­cas­ting" und ist seit nunmehr fast drei Jahr­zehnten das digi­tale Über­tra­gungs­ver­fahren von Fern­sehen über alle rele­vanten Rund­funk­wege: Satellit (DVB-S/S2), Kabel (DVB-C) und Antenne (DVB-T/T2). Da die Medi­ennut­zung immer mehr Internet-basiert abläuft, soll das Port­folio nun um DVB-I erwei­tert werden. Das "I" steht dabei für "Internet". Das "DVB-I Pilot­pro­jekt Deutsch­land" gibt nun den erfolg­rei­chen Abschluss der Phase 1 bekannt und veröf­fent­licht seinen Ergeb­nis­bericht.

teltarif hilft: Keine Erstattung nach DAZN-Fehlbuchung

Abo-Buchungs-Probleme bei DAZN

Bild: DAZN

Viele Strea­ming-Anbieter haben mehrere Abos im Angebot, und zwar nicht nur Film- und Musik-Strea­ming-Anbieter, sondern auch Strea­ming-Dienste für Sport­über­tra­gungen. Der Abo-Preis ist mitunter abhängig davon, für welchen Zeit­raum das Abo gebucht wird. Bei der Abo-Buchung ist also mögli­cher­weise Aufmerk­sam­keit gefor­dert, und zwar sowohl beim Kunden als auch beim Strea­ming-Anbieter, damit anschlie­ßend der korrekte Tarif geschaltet ist. Monatsabo bestellt - Jahresabo gebucht: Nach diesem Problem verwei­gerte DAZN einem Kunden den Widerruf - und teltarif.de musste helfen.

Netflix greift durch: So viel kostet das Account-Sharing

Netflix bietet nun auch in Deutschland die Option, ein Zusatzmitglied kostenpflichtig hinzufügen zu können

Bild: Netflix

Es ist hinrei­chend bekannt, dass Netflix gegen Account-Sharing vorgehen will. Dabei geht es um das Teilen der Zugangs­daten mit anderen Personen, die nicht im glei­chen Haus­halt wohnen. Netflix teilt jetzt mit, dass ab sofort E-Mails an Abon­nenten des Strea­ming-Dienstes in Deutsch­land und Öster­reich verschickt werden, die die Zugangs­daten mit anderen Personen teilen, die nicht mit dem Haupt­nutzer unter einem Dach wohnen. Fürs Account-Sharing kassiert Netflix jetzt Geld.

Festnetz

Handelsblatt: Sorgen um die Zukunft der Telekom

Die Telekom eilt von Erfolg zu Erfolg, das macht Branchenbeobachter misstrauisch.

Foto: Picture Alliance/dpa

Seit vielen Quar­talen meldet die Deut­sche Telekom immer bessere Zahlen. Das macht manche Bran­chen­beob­achter "miss­trau­isch". Insi­dern zufolge wächst die Sorge vor Schwie­rig­keiten im wich­tigen US-Geschäft. Teile des Manage­ments sind offenbar "alar­miert", da wesent­liche Stränge der Konzern­stra­tegie von einer weiterhin posi­tiven Geschäfts­ent­wick­lung von T-Mobile US abhängen. In großen deut­schen Städten fällt es der Telekom zudem offenbar schwer, ihre neuen Glas­faser­tarife zu verkaufen. Insi­dern zufolge kommt sie hier bislang im Durch­schnitt auf eine Abschluss­quote von weniger als zehn Prozent der poten­ziell versorg­baren Haus­halte.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 25.05.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,72 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

