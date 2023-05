teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

im Jahr 2024 fällt das Neben­kos­ten­pri­vileg endgültig. Regel­mäßige teltarif.de-Leser wissen zwar, was es damit auf sich hat. Ein Groß­teil der Bürger hat das Wort Neben­kos­ten­pri­vileg aber noch nie gehört und weiß auch nicht, dass mit der Ände­rung die Beglei­chung der TV-Kabel­gebühr über die Miet­neben­kosten wegfällt und der TV-Zuschauer sich selbst aktiv um eine Ersatz­ver­sor­gung kümmern muss. Welche Alter­nativen zum Kabel-TV es gibt, zeigen wir im Broad­cast-Teil unseres News­let­ters auf.

Prepaid­karte kaufen, ins Handy einlegen und sofort loste­lefo­nieren geht schon seit Jahren nicht mehr - denn der Staat will eine verpflich­tende Regis­trie­rung aller Prepaid-Nutzer. Dann sollten die Systeme dafür auch reibungslos funk­tio­nieren. Bei Post-Ident der Deut­schen Post hapert es aber momentan gewaltig, teilt die Post selbst mit. Aktuell könnte es nämlich zu längeren Warte­zeiten bei der Regis­trie­rung kommen. Was der Grund dafür ist und wie man das Problem umgehen kann, verraten wir im Abschnitt Mobil­funk.

Wenn wenigs­tens nur ein Netz­betreiber Glas­faser ausbauen würde, wären viele Bürger in länd­lichen Regionen schon zufrieden. In städ­tischen Gebieten gibt es hingegen ein Luxus­pro­blem: Weil die Anbieter sich dort gerne gegen­seitig ausste­chen, baggern mitunter mehrere Netz­betreiber die Straße auf und verlegen dadurch mehrere Glas­faser-Anschlüsse zu den Kunden. Insbe­son­dere die Telekom fällt immer wieder mit dieser sinn­freien Praxis auf. Nun hagelt es Beschwerden, wie wir im Internet-Teil dieses News­let­ters ausführen.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Hardware

Internet

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Netzbetreiber verständnislos: 1&1 will nationales Roaming

Die Idee klingt bestechend: Alle können gegenseitig roamen. So stellt sich 1&1 das vor. Doch die Tücken liegen im Detail.

Foto: Telefónica, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

1&1 hat große Probleme beim Ausbau seines eigenen Handy­netzes. Nun hofft der Neuein­steiger auf Schüt­zen­hilfe von einer Bundes­behörde. 1&1 hatte - wie berichtet - bei der Bundesnetz­agentur offi­ziell bean­tragt, dass die Regu­lie­rungs­behörde das National Roaming anordnet und die Netze unter­ein­ander geöffnet werden. Dann würden künftig 1&1-Handy­kunden auch dort Empfang bekommen, wo die Firma noch keine eigenen Antennen hat. Die Sache hat etwas für sich - die Konkur­renz reagiert aber verschnupft.

Für Telekom-Chef Timo­theus Höttges hat sein Unter­nehmen "die Markt­füh­rer­schaft im Mobil­funk" gesi­chert. Beim Auf- und Ausbau von Antennen in Deutsch­land habe man einen "Riesen­sprung" von insge­samt 5000 Antennen (ca. 1600 Stand­orte) in den letzten 12 Monaten geschafft. Höttges hat nach eigener Aussage den Vorschlag von 1&1 "mit großer Verwun­derung zur Kenntnis genommen". Ein verord­netes Zwangs­roa­ming hätte Nach­teile, weil sich dann ein eigener Ausbau kaum noch lohnen würde. Höttges hält die gesamte Diskus­sion um das Super­roa­ming für "komplett absurd".

Prepaid-Registrierung: Akute Probleme mit Post-Ident

Für Prepaid-Aktivierungen momentan vielleicht lieber zum Post-Schalter gehen

Bild: picture-alliance/ dpa

Prepaid­karte kaufen, ins Handy legen und sofort loste­lefo­nieren geht seit vielen Jahren nicht mehr: Zuvor muss laut der aktu­ellen Rechts­lage die SIM-Karte regis­triert und akti­viert werden, wofür eine zwei­fels­freie Iden­tifi­zie­rung des Nutzers erfor­der­lich ist. Wer eine Prepaid­karte akti­vieren will, tut das oft über Post-Ident und einen Video­chat-Agenten. Doch bei diesem Verfahren gibt es nun massive Verzö­gerungen. Die Deut­sche Post empfiehlt alter­native Wege.

teltarif hilft: Erneut SMS- & MMS-Massenversand bei Drillisch

Schon wieder SMS-Massenversand bei Drillisch - hoffentlich zum letzten Mal

Bild: teltarif.de

Im Februar berich­tete teltarif.de über einen Fall von betrü­geri­schem SMS-Massen­ver­sand bei einem Dril­lisch-Kunden. Das Problem wird in der Regel dadurch verur­sacht, dass Smart­phone-Nutzer sich Schad­soft­ware einfangen oder in Form von unse­riösen Apps gar selbst aktiv auf dem Smart­phone instal­lieren. Nun gab es wieder einen Fall mit massen­haft über eine Dril­lisch-SIM versandter SMS und MMS. Die Rech­nung lag über 1000 Euro. teltarif.de konnte Dril­lisch nicht nur zu einer Teil-Erstat­tung bewegen - jetzt gibts auch einen Schutz­mecha­nismus.

Hardware

Mehr Kamera als Handy: Smartphones mit High-End-Knipse

Smartphones mit flexibler Kameraausstattung

Fotos: Xiaomi/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Kameras sind ein Haupt­merkmal moderner Smart­phones - oftmals ist eine gute Kamera eines der wich­tigsten Kauf­argu­mente. Die neuesten Top-Modelle der Hersteller warten mitunter mit einem üppigen Setting auf. Die Daten­blätter strotzen nur so vor Profi-Features, hoch­auf­lösenden Sensoren und gege­benen­falls auch opti­schen Zoom­stufen. Ob das letzt­lich etwas für die finale Kame­raleis­tung bringt, sei mal dahin­gestellt. Wir geben ein Über­blick, welche Smart­phone-Flagg­schiffe die üppigste Ausstat­tung haben.

Digitale Stromzähler: Transparenz beim Stromverbrauch?

Alter und neuer Stromzähler nebeneinander

picture alliance/dpa

Für intel­ligente Strom­zähler gibt es - wie bereits berichtet - bald neue Vorgaben. Der Bundesrat billigte einen Gesetz­ent­wurf zum Neustart der Digi­tali­sie­rung der Ener­gie­wende. Die Regeln sehen unter anderem vor, dass Privat­leute und Nutzer mit relativ geringem Verbrauch für einen intel­ligenten Strom­zähler künftig nicht mehr als 20 Euro im Jahr zahlen müssen. Für Haus­halte mit steu­erbaren Verbrauchs­ein­rich­tungen wie Wärme­pumpen sollen es 50 Euro sein. Verbrau­cher könnten dann das E-Auto laden oder Geschirr spülen, wenn der Strom güns­tiger ist. Dyna­mische Strom­tarife sollen das abbilden.

Internet

WhatsApp: Chat-Sperre ab sofort verfügbar

Biometrischer Schutz für gesperrte Chats

Bild: WhatsApp

Ende April berich­teten wir bereits über das neue WhatsApp-Feature "Chat Lock". Damals gab es die neue Funk­tion aber nur in einer Beta-Version für Android. Jetzt infor­miert das Entwick­ler­team im WhatsApp Blog darüber, dass die Chat-Sperre, die mehr Privat­sphäre für Unter­hal­tungen gewähr­leisten soll, verfügbar ist. Das hat es mit der Chat-Sperre auf sich.

Ministerium prüft Glasfaser-Überbau - vermehrt Open Access?

Ist das Verlegen von zwei Glasfasernetzen fairer Wettbewerb oder nicht? Das will das BMDV nun klären

Foto: Anne Verschraagen auf Pixabay

In den vergan­genen Wochen trieb die Netz­betreiber kein anderes Thema so um wie der Überbau von Glas­faser­netzen durch die Deut­sche Telekom. Auf diversen Bran­chen­ver­anstal­tungen wurde der Ex-Mono­polist teils heftig kriti­siert. Jetzt schaut sich das Bundes­ver­kehrs­ministerium die Vor­würfe genauer an.

Während viele kleine Orte froh sind, dass über­haupt ein Netz­betreiber bei ihnen Glas­faser ausbaut, lassen in einigen Groß­städten gleich mehrere TK-Unter­nehmen die Bagger kommen. Allen voran im Groß­raum Berlin. Trotzdem verfolgen in vielen Regionen die Unter­nehmen lieber das Open-Access-Modell.

Bericht: So greift Visa die "EC-Karte" an

Kartenzahlungen immer beliebter

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Visa/Mastercard, Montage: teltarif.de

Wenn es um Kartenzah­lungen geht, ist in Deutsch­land die im Volks­mund noch immer als "EC-Karte" bezeich­nete Giro­card nach wie vor sehr beliebt. Einer EHI-Studie zufolge ist diese Karte sogar das belieb­teste Zahlungs­mittel der Deut­schen - noch vor dem Bargeld. Visa konnte die Anzahl seiner Debit­karten in Deutsch­land in den vergan­genen zwei­ein­halb Jahren zwar fast verdrei­fachen. Die Giro­card bleibt indes weiter das belieb­teste Zahlungs­mittel.

Android im Auto: Diese Funktionen sind jetzt geplant

Google plant neue Features für Android Auto

Foto: Google via Android Central

Google verteilt seit Anfang des Jahres die neue Cool­walk-Benut­zer­ober­fläche für Android Auto. Im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O hat der Konzern jetzt bekannt­gegeben, wie es mit der Android-Nutzung im Auto weiter­geht. Neue­rungen sind sowohl für Android Auto als auch für Android Auto­motive geplant. Google will künftig zum Beispiel unter anderem Spiele- und Video-Apps für Android Auto frei­geben. Und Waze wird für Android Auto­motive ausge­rollt.

Broadcast

Unter 20 Euro: DAB+-Bluetooth-Kombi bei Netto

DAB+-Radio von Dual bei Netto

Foto: DCG GmbH/Dual

Seit Freitag gibt es beim Discounter Netto eine Kombi aus DAB+-Radio und Blue­tooth-Laut­spre­cher für unter 20 Euro. Eine opti­sche Schön­heit ist das Digi­tal­radio MCR 117 der Marke Dual nicht, dafür ist es zweck­mäßig. Das Modell empfängt nicht nur digi­tale Radio­sender über DAB/DAB+, sondern bietet eben­falls die Möglich­keit, herkömm­liche, analoge UKW-Radio­signale zu empfangen. Persön­liche Lieb­lings­sender können Nutzer dabei unter den Favo­riten abspei­chern. Ferner besitzt das Radio eine Blue­tooth-Funk­tion, um Musik von Smart­phone oder Tablet zu streamen. Das Radio ist auch online zu erwerben.

"Nebenkostenprivileg": Viele wollen TV-Kabel kündigen

Zattoo hofft auf neue Kunden nach Wegfall des Nebenkostenprivilegs

Foto: Zattoo

Im Juli 2024 entfällt die Umlagefä­hig­keit der TV-Kabel­gebühren für Mieter in Deutsch­land, umgangs­sprach­lich auch Neben­kos­ten­pri­vileg genannt. Eine Befra­gung des Markt­for­schungs­unter­neh­mens Kantar im Auftrag des TV-Strea­ming-Anbie­ters Zattoo - frei­lich in dessen Eigen­inter­esse - hat jetzt ergeben: Mehr als ein Drittel der Betrof­fenen würden ihren TV-Kabel­anschluss kündigen.

Was bedeutet das für Mieter und Vermieter? Viele Bundes­bürger kennen nicht einmal den Begriff Neben­kos­ten­pri­vileg. Mieter müssen sich aber auf jeden Fall darum kümmern, wie sie künftig Fern­sehen empfangen können. Es gibt eine Reihe von Alter­nativen. Diese beginnen beim Satel­liten­emp­fang, gehen über IPTV bis hin zu klas­sischem Strea­ming. Nicht zuletzt ist auch das Anten­nen­fern­sehen noch verfügbar. In unserem Podcast disku­tieren wir über die Alter­nativen zum Kabel-TV.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weiterer Ausbau bei DAB+

Foto: Denver Electronics

DAB+ ist weiter im Aufwind. Hörer profi­tieren von der konti­nuier­lich wach­senden DAB+-Programm­viel­falt: Über 300 Radio­pro­gramme sind regional unter­schied­lich über DAB+ verfügbar; gut 100 davon werden ausschließ­lich digital ausge­strahlt. Der Verein Digi­tal­radio Deutsch­land e.V. hat jetzt den Stand des terres­tri­schen Digi­tal­radios DAB+ in den Bundes­län­dern sowie Ausbau­pläne zusam­men­gefasst.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 18.05.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

