1&1-Netz-Pläne, Routerfreiheit für Handy- und Glasfaser-Tarife

Voda­fone erhöht für Bestands­kunden die Preise für den Fest­netz­anschluss über Kabel oder DSL. Der Konzern begründet die Verschlech­terungen mit höheren Kosten. Kunden, die mit der Preis­erhö­hung nicht einver­standen sind, hätten zudem die Möglich­keit, den Vertrag zu kündigen. Der Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band (vzbv) erwägt dennoch eine Klage gegen die Tele­fon­gesell­schaft, wie wir im Internet-Teil dieses News­let­ters berichten.

1&1 hat bis heute kein Mobil­funk­netz. Zumin­dest wirft das die Deut­sche Telekom dem Konkur­renten vor. United-Internet-Chef Ralph Dommer­muth räumt selbst ein, sein Netz bestünde aktuell aus weniger als zwei Dutzend Basis­sta­tionen. Jetzt soll es aber - zum wievielten Mal eigent­lich - richtig losgehen mit dem Netz­ausbau. Dennoch wünscht sich 1&1 eine Art "Super-Roaming" für die eigenen Kunden. Was es damit auf sich hat und wann erste Smart­phone-Tarife im "vierten Netz" geschaltet werden sollen, erfahren Sie im Mobil­funk-Teil.

Die Router­frei­heit gilt auch für Smart­phone-Tarife. Das hat der Bundes­gerichtshof jetzt in letzter Instanz bestä­tigt. Wer seine Handy-Flat­rate in einem statio­nären Router einsetzen möchte, um die SIM-Karte beispiels­weise als Ersatz für einen kabel­gebun­denen Internet-Zugang zu nutzen, darf das. Der vzbv spricht von einer "wich­tigen Entschei­dung für Verbrau­cher". Im Internet-Teil lesen Sie, um welchen konkreten Fall bzw. Tarif es im Prozess ging.

Internet

Mobilfunk

Hardware

Broadcast

Festnetz

Internet

Vodafone erhöht Preise: Verbraucherzentralen erwägen Klage

Ramona Pop, Vorstandsvorsitzende des vzbv

Foto: Picture Alliance/dpa

Seit März infor­miert Voda­fone seine Kunden über Preis­erhö­hungen für Fest­netz-Internet-Anschlüsse (DSL und Kabel). Verbrau­cher berichten über Preis­stei­gerungen zum Beispiel von 27,99 Euro auf 32,99 Euro bzw. von 32,99 Euro auf 37,99 Euro monat­lich. "Im Einzel­fall sind das jähr­liche Mehr­kosten von 60 Euro", rechnet der Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band (vzbv) vor.

Voda­fone begründet den Anstieg unter anderem mit der Erhö­hung der Ener­gie­preise für den Betrieb der Netze und verweist darauf, dass die Kunden kündigen können, wenn sie die Preis­erhö­hung nicht akzep­tieren. Doch damit sind die Verbrau­cher­schützer nicht zufrieden. Der vzbv erwägt eine Klage und sucht Betrof­fene.

Zum Inhaltsverzeichnis

Urteil: Handy-Tarife dürfen auch im Router genutzt werden

BGH-Urteil zur Routerfreiheit

Fotos: BGH-Nikolay Kazakov/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Mobil­funk­anbieter dürfen ihren Kunden nicht vorschreiben, welche Geräte sie für den Internet-Zugang zu nutzen haben. Der Bundes­gerichtshof (BGH) erklärte eine Klausel für unwirksam, die eine Nutzung mit kabel­gebun­denen Geräten wie einem Router für die Nutzung als DSL- oder Kabel-Internet-Ersatz verbot (Az. III ZR 88/22).

Damit war eine Klage des Bundes­ver­bands der Verbrau­cher­zen­tralen (vzbv) gegen Telefónica auch in letzter Instanz erfolg­reich. Im Verfahren ging es um die Mobil­funk-Tarif­familie o2 Free Unli­mited, die Anfang April für Neukunden durch o2 Mobile Unli­mited abge­löst wurde. Die Verträge werden als Smart­phone-Tarife vermarktet, wie auch ein Blick auf die nun unwirk­samen AGB zeigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Android Auto 9.5 verfügbar: Das ist neu

Android Auto 9.5 verfügbar

Bild: teltarif.de

Google hat die Version 9.5 von Android Auto für alle Nutzer im Google Play Store zum Down­load bereit­gestellt. Zuvor konnten bereits Beta­test-Teil­nehmer das Update auspro­bieren. Das Update bringt laut Medi­enbe­richten auch eine kleine Neue­rung mit sich, aller­dings nicht auf allen Smart­phones.

Darüber hinaus gibt es mit der Nutzung der Navi-App Waze über Android Auto weiterhin Probleme. Zudem ist die Sprach­steue­rung nicht in vollem Umfang nutzbar. Laut Support soll sich das ändern, wobei noch kein Zeit­rahmen genannt wurde. In unserem Update zu Android Auto lesen Sie, welche Neue­rungen sich bei der Fahr­zeug-Anbin­dung für Android-Handys zeigen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom plant noch schnellere Internet-Zugänge

Telekom-Internet soll schneller werden

Foto/Logo: Telekom, Montage: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom bietet im Fest­netz bislang Internet-Zugänge mit bis zu 1 GBit/s im Down­stream an. Dabei soll es nicht bleiben, wie Klaus Müller, bei der Telekom für den Glas­faser-Bereich verant­wort­lich, auf Nach­frage erklärte. In "naher Zukunft" soll es den Angaben zufolge Verän­derungen beim Angebot geben.

Möglich wären die noch höheren Band­breiten mit den Glas­faser-Stan­dards XG-PON bzw. XPS-PON. AVM hat sogar schon ein neues FRITZ!Box-Modell vorge­stellt, das die schnellen Internet-Geschwin­dig­keiten ermög­licht. Wenn der neue Premium-Tarif der Telekom startet, könnte sich das aber auch positiv auf den Geld­beutel von Kunden auswirken, die sich für MagentaZuhause Giga inter­essieren, wie wir in der News zu noch schnel­leren Telekom-Inter­net­anschlüssen berichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Kein freier Glasfaser-Router: Das sagt ein Experte

Interview zum Zwangsmodem bei Glasfaser

Bild: Image licensed by Ingram Image, Bilder: Nokia, dpa, Montage: teltarif.de

Die freie Router­wahl ist ein von der EU verbrieftes Recht für alle Internet-Kunden. Doch Glas­faser-Netz­betreiber erwe­cken gegen­über ihren Kunden vermehrt den Eindruck, dass am Glas­faser-Anschluss "aus tech­nischen Gründen" keine freie Router­wahl möglich sei. Es müsse zunächst zwin­gend das Glas­faser-Modem des Netz­betrei­bers ange­schlossen werden, dahinter könne der Kunde dann seinen eigenen Router hängen.

Das Thema ist inzwi­schen so brisant, dass sich damit auch die Bundes­netz­agentur beschäf­tigt. Alle Betei­ligten können dort ihre Posi­tion vorbringen. Der Ausgang dieses Verfah­rens wird von vielen Betrof­fenen mit Span­nung erwartet. Wir haben dazu ein ausführ­liches Inter­view mit einem Experten der Verbrau­cher­zen­trale Rhein­land-Pfalz geführt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Telekom-Netz: Smartphone-Tarif mit LTE für 3 Euro

Günstiger Tarif im Telekom-Netz

Screenshot: teltarif.de, Quelle: high-mobile.de

High Mobile hat einen Smart­phone-Tarif im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom gestartet, der sich vor allem durch den güns­tigen monat­lichen Grund­preis von 3 Euro auszeichnet. Dafür bekommen die Kunden in jedem Monat je 100 Inklu­siv­minuten und -SMS sowie 1 GB unge­dros­seltes Daten­volumen.

Bei beson­ders güns­tigen Tarifen ist es oft so, dass die Kondi­tionen nur für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit stabil bleiben. Das ist auch beim neuen High-Mobile-Tarif so, auch wenn die Preis­erhö­hung ab dem 25. Monat moderat ausfällt. Der Provider hat sogar ein Angebot für Inter­essenten in petto, die sich nicht für zwei Jahre binden wollen, wie wir in der News zum güns­tigen Tarif im Telekom-Netz berichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

1&1: So soll es mit dem eigenen 5G-Netz weitergehen

Ralph Dommermuth will mit seinem Netz jetzt richtig durchstarten

Bild: Picture Alliance / dpa

1&1 räumt erneut Verzö­gerungen beim Start seines eigenen Mobil­funk­netzes ein. Statt im Sommer sollen erst ab September klas­sische Mobil­funk­tarife im eigenen 5G-Netz des Betrei­bers reali­siert werden. In einem Inter­view forderte United-Internet-Chef Ralph Dommer­muth jetzt eine Art "Super Roaming".

Der 1&1-Chef äußerte sich auch zum Netz­ausbau und räumte ein, dass das vierte deut­sche Mobil­funk­netz derzeit ledig­lich aus 20 Stand­orten besteht. Doch jetzt soll der Ausbau an Fahrt aufnehmen. Probleme habe 1&1 eigent­lich eher an anderer Stelle erwartet, nicht bei der Suche nach geeig­neten Stand­orten für Basis­sta­tionen.

Die Pres­sestellen von Telekom und Telefónica erteilten der Super-Roaming-Forde­rung unter­dessen eine Absage. Dabei steht die Telekom auf dem Stand­punkt, 1&1 habe bis heute gar kein Netz. Schon von daher seien die Forde­rungen des Unter­neh­mens "absurd".

Zum Inhaltsverzeichnis

Deutsche Telekom will Smartphone-Tarife aufwerten

Telekom plant Tarifanpassungen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de

Die Deut­sche Telekom will ihre MagentaMobil-Young-Tarife aufwerten. Noch bis Ende Mai surfen Kunden, die eines der Preis­modelle nutzen, inner­halb Deutsch­lands unli­mitiert. Zum 1. Juni sind Verbes­serungen geplant, von denen auch Bestands­kunden profi­tieren. Es gibt auch schon einen Termin, an dem die neuen Kondi­tionen für MagentaMobil Young veröf­fent­licht werden sollen.

Heim­lich, still und leise hat die Telekom zudem die Kondi­tionen für Kunden verschlech­tert, die mehr als eine SIM-Karte für ihren Mobil­funk­anschluss nutzen möchten. Für die MultiSIM fallen - neben den in den meisten Tarifen übli­chen monat­lichen Extra­kosten - jetzt auch Anschluss­gebühren an. In einer Meldung haben wir darüber berichtet, wie teuer die MultiSIM bei der Telekom jetzt wird.

Zum Inhaltsverzeichnis

sipgate: Satellite-App erhält neue Vorwahl

SatelliteApp: Weitere Vorwahl

Bild: sipgate Satellite

Satel­lite - die kosten­lose Handy­nummer per App - kommt bei Smart­phone-Nutzern offenbar gut an. Jetzt wurden die Rufnum­mern knapp, die der Betreiber Kunden zuteilt, die nicht ihre bishe­rige Handy­nummer zur App mitnehmen. Um weiteren Kunden Tele­fon­num­mern zuweisen zu können, musste demnach eine neue Vorwahl her.

sipgate hat sich an die Bundes­netz­agentur gewandt, um für die SatelliteApp weitere Handy­num­mern zu bekommen. Jetzt bittet die Tele­fon­gesell­schaft Inter­essenten, zu testen, ob der neue Rufnum­mern­bereich aus allen Netzen erreichbar ist. Welche neue Vorwahl Satel­lite bekommt und wie sich die Erreich­bar­keit testen lässt, erfahren Sie im Bericht zu weiteren Rufnum­mern für sipgate Satel­lite.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hardware

Ratgeber: Gute Smartphone-Fotos bei schlechtem Licht

Bei schlechtem Licht mit dem Handy fotografieren

Foto: teltarif.de

Bei schlechtem Licht gelingen Fotos mit der Smart­phone-Kamera nicht immer so gut, wie erhofft. Nachts, bei Dämme­rung oder in mäßig ausge­leuch­teten Innen­räumen kommen die vergleichs­weise kleinen Bild­sen­soren und Objek­tive an ihre Grenzen.

Mit den rich­tigen Einstel­lungen und diversen Alltags­tricks stei­gern Sie die Wahr­schein­lich­keit von quali­tativ höheren Aufnahmen unter subop­timalen Bedin­gungen. In einem Ratgeber zu guten Smart­phone-Fotos bei schlechtem Licht erklären wir die Vorge­hens­weisen und schil­dern zum besseren Verständnis rele­vante tech­nische Eigen­schaften.

Zum Inhaltsverzeichnis

Motorola Edge 40: Günstiges Top-Phone geht an den Start

Motorola Edge 40 in Nebula Green

Bild: Motorola

Nachdem Moto­rola das Edge 40 Pro bereits Anfang April vorge­stellt hatte, ist ab sofort auch die Basis­ver­sion der Edge-40-Serie verfügbar. Vorab gab es bereits ein gele­aktes Daten­blatt vom Edge 40, dessen Angaben sich für das hier­zulande erhält­liche Modell nun größ­ten­teils, jedoch nicht in allen Punkten, bestä­tigten.

Das Smart­phone, dessen Ausstat­tung sich in der geho­benen Mittel­klasse bewegt, erscheint mit einem Alurahmen und einer Rück­seite mit veganem Leder in den Farb­vari­anten Eclipse Black (Schwarz) und Nebula Green (Hell­grün) sowie in einer Acryl­glas-Version in Lunar Blue (Blau­metallic). Tech­nische Details, Preis und mehr finden Sie im Bericht zum Verkaufs­start des Moto­rola Edge 40.

Zum Inhaltsverzeichnis

Google I/O: Mehr als nur neue Pixel-Geräte

Alle Neuigkeiten von der Google I/O

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de

Google hat am Mitt­woch­abend (nach deut­scher Zeit) seine dies­jäh­rige Entwick­ler­kon­ferenz eröffnet. Wie immer hat der Konzern die Google I/O auch genutzt, um einen Ausblick auf Produkte zu liefern, die das Unter­nehmen in Planung hat oder deren Markt­ein­füh­rung bereits unmit­telbar bevor­steht.

Viele Details, etwa zum neuen Pixel Fold oder zu Pixel 7a sowie Pixel Tablet, waren bereits früh­zeitig durch­gesi­ckert oder sogar von Google selbst geleakt worden. Von Android 14 gab es sogar schon vor dem Event die erste öffent­liche Beta-Version, auf der Veran­stal­tung zeigte Google dann über­wie­gend Wall­paper- und KI-Funk­tionen.

Über­haupt war Künst­liche Intel­ligenz eines der Haupt­themen des ersten Abends. Viel Raum nahm zum Beispiel Googles ChatGPT-Rivale Bard ein sowie ganz allge­mein die Inte­gra­tion von Künst­licher Intel­ligenz in die Google-Such­maschine und quasi alle wich­tigen Google-Anwen­dungen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Illegale Sport-Livestreams: Netzsperren schaden Fans

Die EU will gegen unlizenzierte Livestreams vorgehen. Die Rechteindustrie verlangt unbezahlbare Preise und die Zuschauer sehen am Ende nichts

Grafik: teltarif.de

Wer Sport-Events live im Fern­sehen oder bei einem Strea­ming­dienst schauen will, muss dafür heut­zutage zig Abon­nements buchen. Das kann ins Geld gehen, und so tauchen im Netz immer wieder "ille­gale" Streams auf, was die Sport-Rech­tein­dus­trie verständ­licher­weise nicht so gut findet. Die Euro­päi­sche Kommis­sion hat nun Maßnahmen zur Bekämp­fung von "Live­stream-Pira­terie" empfohlen.

Befür­wortet werden beispiels­weise auch "Sper­rungs­ver­fügungen", die sich an Inter­net­dienst­anbieter (ISPs) richten, einschließ­lich "dyna­mischer" Sperr­ver­fügungen, die es der Rechte-Indus­trie erlauben würden, neue Sperr­ziele ohne gericht­liche Über­prü­fung hinzu­zufügen. Das mag aus Sicht der Rech­teinhaber gerecht­fer­tigt sein, ist aber gleich­zeitig auch ein Angriff auf die Infor­mati­ons­frei­heit im Internet.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 11.05.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

