Internet-Drückerkolonnen, Multicard-Fehler, WhatsApp besser

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

vorbei sind die Zeiten, in denen Provider für VDSL, TV-Kabel oder Glas­faser in ihrer Region der einzige Breit­band-Platz­hirsch waren und sicher sein konnten, dass alle Kunden zu ihnen kommen werden. Heut­zutage haben die Kunden oft mehrere Anschluss-Möglich­keiten - und so ist ein Kampf entbrannt, bei dem nicht immer mit seriösen Methoden gekämpft wird. Drücker­kolonnen ziehen von Haus zu Haus und drängen Bürger teils mit unlau­teren Mitteln zur Unter­schrift unter einen Vertrag, wovor wir im Internet-Teil dieses News­let­ters warnen.

Wer eine Multi­card zu seinem Vertrag bestellt, geht davon aus, dass er mit dieser genauso schnell mobil surfen kann wie mit der Haupt-SIM-Karte, insbe­son­dere dann, wenn in den Tarif­bedin­gungen LTE- und 5G-Maxi­mal­geschwin­dig­keit verspro­chen wurde. teltarif.de hat zusammen mit einem Leser nun aufge­deckt, dass das bei den Multi-SIM-Karten von o2 aber nicht immer der Fall ist. Offenbar handelt es sich um einen tech­nischen Fehler, den Betrof­fene der Kunden­betreuung melden sollten, wie wir im Abschnitt Mobil­funk ausführen.

Schon lange war es gewünscht und ange­kün­digt, was andere Messenger bereits seit Jahren beherr­schen: Die WhatsApp-Nutzung auf mehreren Geräten gleich­zeitig. Nun hat der Konzern mitge­teilt, dass die Funk­tion endlich kommt - für maximal vier Geräte. Und es gibt weitere Einschrän­kungen, wie wir eben­falls im Internet-Teil unseres News­let­ters berichten.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

Optionen: Das kosten Multi-SIM, Daten, Roaming & Co.

Das kosten Zusatzoptionen zum Handy-Tarif

Bild: teltarif.de / Andre Reinhardt

Abseits der Inklusiv­leis­tungen gibt es bei Handy-Tarifen oft Bedarf für weitere Optionen. Wir haben diese ergän­zenden Ange­bote von Netz­betrei­bern, den großen Provi­dern und den Discoun­tern vergli­chen. Dabei erör­terten wir die Gebühren von zusätz­lichem Daten­volumen, zusätz­lichen SIM-Karten, Roaming außer­halb der EU und Enter­tain­ment-Abon­nements. Es gibt viele Zusatz­pro­dukte bei den Anbie­tern, weshalb wir eine bestimmte Auswahl hervor­heben. Oftmals sind Discounter bei den Tarifen an sich güns­tiger als die Netz­betreiber. Ob das auch für die Zusatz­leis­tungen gilt, klären wir in unserem Ratgeber.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom: Neue Tarife für mobiles Internet im Ausland

Neue Roaming-Optionen von der Telekom

Foto: Telekom

Die Deut­sche Telekom hat neue Optionen für die mobile Internet-Nutzung im Ausland gestartet. Diese richten sich an Inter­essenten, die Länder bereisen, in denen der regu­lierte EU-Tarif nicht gilt. So wurde beispiels­weise der Travel & Surf DayPass M für die Länder­gruppe 2 aufge­wertet. Aller­dings wurde schon vor einigen Monaten auch der Preis erhöht. Wir fassen die neuen Roaming-Ange­bote zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis

o2: Weniger Speed bei Multicards?

Probleme mit dem Speed von MutiSIMs bei o2

Bild: o2

Wer sich zu seinem Haupt-Handyver­trag Multi-SIM-Karten bestellt, geht in der Regel davon aus, dass diese bei der Inter­net­geschwin­dig­keit keine Einschrän­kungen aufweisen. Vor allem, wenn der Netz­betreiber oder Provider das Surfen mit derselben Geschwin­dig­keits­stufe wie bei der Haupt­karte verspro­chen hat, sollte das auch möglich sein. Offenbar gibt es aber bei o2 Fälle, bei denen eine Multi­card am selben Standort mit demselben Gerät einen deut­lich lang­sameren Internet-Speed liefert als die Haupt­karte. o2 bittet um Meldungen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom sichert Datapass-Seite mit PIN ab

Die Leitseite datapass.de oder pass.telekom.de bei einem Original-Telekom-Vertrag.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de

Schon seit längerem bietet die Deut­sche Telekom ihren eigenen Kunden und den einiger Discount-Marken oder Service-Provider-Marken im Telekom-Netz unter den URLs datapass.de oder pass.telekom.de die Möglich­keit, den eigenen Daten­ver­brauch zu sehen oder zusätz­liche Daten­pakete zu buchen. Sie ist nur über eine Mobilfunk­ver­bin­dung im Netz der Telekom erreichbar, im WLAN funk­tio­niert die Anzeige nicht. Die Seite kann jetzt über eine PIN gesi­chert werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Günstiger als Netzbetreiber-Tarife, aber mit mehr Leistung als bei Handy-Discountern: Das bieten die Mobilfunk-Service-Provider.

Internet

Glasfaserausbau: Warnung vor Drückerkolonnen

Dubiose Vertriebler drängen auf Vertragsabschlüsse

Foto: Andreas Breitling auf Pixabay

Insbeson­dere in Städten ist der Konkur­renz­kampf groß: VDSL, Kabel­internet und Glas­faser buhlen um die Gunst der Haus­halte. Im Glas­faser­ausbau wird dabei mit harten Bandagen gekämpft – und manchmal auch mit unfairen Mitteln. Deshalb warnen aktuell beispiels­weise die Stadt­werke Schwerin vor unlau­teren Haus­tür­geschäften von Tele­kom­muni­kati­ons­anbie­tern. So funk­tio­nieren die fragwür­digen Vertriebs­methoden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Digitale Stromzähler: Laden, wenn der Strom billig ist

Ein Elektriker montiert einen digitalen Stromzähler mit einem Smart-Meter-Gateway zur Datenübertragung.

picture alliance/dpa, Markus Scholz

Digi­tale Strom­zähler sollen schneller einge­führt werden. Entspre­chende Pläne beschloss der Bundestag vor wenigen Tagen. Die Bundes­regie­rung will gene­rell mehr Energie aus Wind und Sonne. Das bringt aber schwan­kende Strom­mengen mit sich. Ausgleich sollen flexible Tarife und eben die digi­talen Strom­zähler bringen. Das soll sich auch für Verbrau­cher lohnen. Die neuen Zähler können auch regis­trieren, wenn Strom ins Netz einge­speist wird, was für Besitzer von Solar­anlagen auf dem Dach oder auf dem Balkon wichtig ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

Offiziell: WhatsApp-Konto auf mehre­ren Handys nutzbar

WhatsApp auf Zweit-Handy ist offiziell

Quelle: whatsapp.com, Screenshot: teltarif.de

Der WhatsApp Messenger lässt sich künftig auf mehreren Smart­phones mit dem glei­chen Konto nutzen. Das hat Meta als Betreiber der Chat-Platt­form offi­ziell ange­kün­digt. Das Update werde bereits für erste Nutzer einge­führt und soll in den kommenden Wochen welt­weit zur Verfü­gung stehen. Einige Nutzer von Android-Smart­phones konnten den WhatsApp Messenger schon seit Ende vergan­genen Jahres auf einem Zweit-Handy verwenden, wenn sie die Beta-Version der Anwen­dung instal­liert hatten. Wir fassen die Details zum neuen Feature zusammen.

Selbst­löschende Chats erhöhen in Messen­gern die Privat­sphäre. Manchmal möchte man aber dennoch eine Infor­mation sichern und somit aus der automati­schen Löschung ausklam­mern. Dabei behält der Absender stets die Kontrolle über den Inhalt. Mit der Funk­tion "Im Chat behalten" bewahren Sie in WhatsApp wich­tige Mittei­lungen auf - wenn es der Absender erlaubt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Android Auto: Diese neuen Funktio­nen sind geplant

Android Auto wird aufgewertet

Screenshot: teltarif.de, Quelle: SmartDroid.de, Logo: Google, Montage: teltarif.de

Android Auto ist eine beliebte Möglich­keit, um auf dem Smart­phone laufende Apps über das Display von Info­tain­ment-Systemen im Auto zu bedienen. Google öffnet Android Auto nun für eine weitere App-Kate­gorie, macht Entwick­lern aber strenge Vorgaben. Zudem ist Waze für die Cool­walk-Ober­fläche wieder verfügbar.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Kostenlos telefonieren, surfen und Streaming: Wir zeigen Ihnen beliebte Gratis-Angebote im Netz.

Hardware

Hoher Preis: So viel soll das Google Pixel Tablet kosten

Das Google Pixel Tablet

Bild: Google

Google kündigte bereits vor rund einem Jahr auf der Google I/O 2022 das Pixel Tablet an. Der Termin für die nächste Entwickler­kon­ferenz des Such­maschi­nen­kon­zerns steht. Am 10. Mai werden nicht nur Neuheiten rund um Android im Fokus der dies­jäh­rigen Google-Veran­stal­tung stehen, sondern es wird auch neue Hard­ware erwartet. Neben dem Pixel 7a und dem Pixel Fold soll nun auch das Pixel Tablet offi­ziell vorge­stellt werden. Neuesten Infor­mationen zufolge könnte der Google-Rechner ganz schön teuer werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Leak: Neuer Startbildschirm für die Apple Watch

Große Pläne für watchOS 10

Foto: Apple, Montage: teltarif.de

Apples Uhren-Betriebs­system watchOS 10 soll größere Ände­rungen für die Apple Watch mit sich bringen. Analysten spre­chen von der umfang­reichsten Neue­rung seit Einfüh­rung der Smart­watch von Apple. Ein Leaker hat auf Twitter jetzt erste angeb­liche Details veröf­fent­licht. Weitere Einzel­heiten will er wohl in Kürze veröf­fent­lichen. Den Angaben zufolge soll sich der Startbild­schirm der Handy-Uhr mehr am iPhone orien­tieren.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Smartphones mit der besten Gesamtnote: teltarif.de testet für Sie die neuesten Handys und Smartphones. Lesen Sie, welche Geräte auf der Bestenliste ganz oben stehen.

Broadcast

DAB+: Hier gibt es neue Programme und mehr Reichweite

DAB+: Neue Programme und mehr Reichweite

Bild: teltarif.de

In den vergan­genen Wochen gab es wieder einige Neuauf­schal­tungen beim Digi­tal­radio DAB+, weitere sind geplant. Nach langer Planung ist beispiels­weise das private Ensemble "Mein NRW DAB" mit 16 Programmen jetzt auch im Groß­raum Bonn zu hören. Die neue Sende­anlage auf dem Venus­berg versorgt mit einer Leis­tung von knapp 8 kW Hörer im Rhein­land mit dem Ensemble im Kanal 9D. Der geplante Ausbau des privaten DAB+-Netzes in Thüringen wird unter­dessen konkreter. Die BNetzA hat jetzt die beiden Stand­orte Insel­sberg und Jena mit einer Sende­leis­tung von je 10 kW für das Bouquet im Kanal 12B in die Koor­dinie­rung geschickt. Der NDR baut Netze in Nieder­sachsen und Schleswig-Holstein aus. Wir fassen alle aktu­ellen Ereig­nisse zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone GigaTV: Fernseher über den Receiver steuern

Mehr Komfort für GigaTV-Kunden

Quelle: vodafone.de, Screenshot: teltarif.de

Voda­fone hat eine neue Funk­tion für die GigaTV Cable Box 2 einge­führt. Wie der in Düssel­dorf ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern mitteilte, haben Kunden jetzt auch die Möglich­keit, zentrale Funk­tionen ihres Fern­sehers zu steuern. Das Unter­nehmen will den Kabel-TV-Kunden so ermög­lichen, mit einer einzigen Fern­bedie­nung auf alle wich­tigen Features für die Fern­seh­nut­zung zuzu­greifen. Inter­essenten benö­tigen aber auch einen passenden Fern­seher.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Strippenzieher und Tarifdschungel: Die Redaktion bespricht wichtige Themen rund um Netze, Tarife, Geräte und Regulierung im Podcast - hören Sie rein!

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 27.04.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des März einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sie ziehen um und der Internet-Anschluss kommt mit: Damit alles reibungslos klappt, geben wir Tipps zum Anschluss-Umzug und Tarifwechsel.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.