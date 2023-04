WhatsApp auf zwei Handys, Netzausbau, mobiles Streaming

teltarif.de Newsletter

Foto: dpa

unge­achtet der laufenden Diskus­sionen um die Zukunft des öffent­lich-recht­lichen Rund­funks in Deutsch­land schwebt dem West­deut­schen Rund­funk eine saftige Gebüh­ren­erhö­hung vor. Fast 20 Euro monat­lich könnte der Rund­funk­bei­trag künftig kosten. Im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters lesen Sie, dass aus Kreisen der Politik aber auch Gegen­wind kommt.

Während es in vielen Regionen Deutsch­lands noch gar keinen Glas­faser-Netz­ausbau gibt, sind in anderen Gegenden gleich zwei Unter­nehmen parallel dabei, die Infra­struktur für soge­nannte FTTH-Anschlüsse zu schaffen. Dabei sind die Mitbe­werber der Telekom auf den Magenta-Riesen sauer. Die Telekom ist sich keiner Schuld bewusst, wie wir im Internet-Teil berichten.

Für viele Haus­halte könnte der Kabel­anschluss bald teurer werden, da das soge­nannte Neben­kos­ten­pri­vileg wegfallen soll. Eine Umfrage zeigt jedoch, dass nur ganz wenige Nutzer über­haupt etwas mit diesem Begriff anfangen können. Im Broad­cast-Teil erfahren Sie, was es mit dem Neben­kos­ten­pri­vileg auf sich hat und warum die Kosten für viele Nutzer bald steigen könnten.

Inhaltsverzeichnis

Internet

Broadcast

Mobilfunk

Hardware

Festnetz

Internet

Breitband-Gerangel um den Glasfaser-Ausbau der Telekom

Die Verbände BREKO, Buglas, VATM und VKU haben eine Landkarte erstellt, wo die Telekom nach ihrer Ansicht überbaut oder es plant.

Quelle: BREKO, BUGLAS, VATM, VKU

Viele Haus­halte warten sehn­süchtig auf einen schnellen Internet-Zugang per Glas­faser. An anderen Orten können die Kunden sogar aus den Ange­boten mehrerer Provider wählen. Nun werfen die Wett­bewerber der Deut­schen Telekom eine unfaire Ausbau­praxis vor. Der Magenta-Konzern weist die Vorwürfe zurück.

Die Telekom-Konkur­renten monieren, die Telekom mache vorhan­denen Glas­faser­netzen von Wett­bewerbs­unter­nehmen mit eigenen Leitungen Konkur­renz oder verun­sichere mit vagen Ausbau­ankün­digungen Anwohner. Was sagt die Telekom dazu? Wir haben den aktu­ellen Stand zum Breit­band-Gerangel um den Glas­faser-Ausbau der Telekom in einer News zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Android Auto kabellos: Adapter von Motorola jetzt verfügbar

Motorola MA1

Quelle: facebook.com/motorolasound, Screenshot: teltarif.de

Der schon 2022 vorge­stellte Adapter Moto­rola MA1, der kabel­loses Android Auto nach­rüstet, war zunächst nur in den USA erhält­lich und inner­halb kürzester Zeit ausver­kauft. Jetzt ist das Zubehör auch in Deutsch­land zu bekommen. Was der Adapter leistet, wo er ange­boten wird und mit welchem Verkaufs­preis Inter­essenten rechnen müssen, lesen Sie im Bericht zur Verfüg­bar­keit des Android-Auto-kabellos-Adap­ters in Deutsch­land.

Google hat unter­dessen die Version 9.4 von Android Auto veröffent­licht. Das Update ist im ersten Schritt für Inter­essenten verfügbar, die am Beta-Test für die Anwen­dung teil­nehmen. Wer sich hierfür regis­triert hat, bekommt die neue App-Version über den Google Play Store. Andern­falls ist es möglich, die Instal­lati­ons­datei beispiels­weise von der APK-Mirror-Seite herun­ter­zuladen. Im Bericht zu Android Auto 9.4 lesen Sie mehr zum Update.

Zum Inhaltsverzeichnis

So geht's: WhatsApp-Konto parallel auf zwei Handys

WhatsApp Companion Modus ausprobiert

Screenshot/Logo. WhatsApp, Montage: teltarif.de

Den glei­chen WhatsApp Account auf zwei Smart­phones nutzen? Dieses Feature wurde bereits vor Jahren in Aussicht gestellt. Seit Ende vergan­genen Jahres ist der soge­nannte WhatsApp Compa­nion Modus für erste Beta-Tester auf Android-Smart­phones verfügbar. Mitt­ler­weile haben mehr Inter­essenten die Möglich­keit, das Feature auszu­pro­bieren.

In der Beta-Version von WhatsApp für das iPhone fehlt der Compa­nion Modus noch. Dennoch haben auch iPhone-Besitzer die Möglich­keit, die Funk­tion zu testen - zumin­dest wenn sie als zweites Mobil­telefon ein Android-Gerät verwenden. Wir haben auspro­biert, wie sich ein WhatsApp-Konto parallel auf zwei Handys nutzen lässt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Streaming mobil: So geht's ohne StreamOn & Vodafone Pass

Zero-Rating-Alternativen für mobiles Streaming

Image licensed by Ingram Image

StreamOn und der Voda­fone Pass sind seit Monats­beginn endgültig Geschichte. Auch für Bestands­kunden mussten die Deut­sche Telekom und Voda­fone die Zero Rating Optionen einstellen. Doch welche Alter­nativen gibt es für Inter­essenten, die das Smart­phone oder Tablet im LTE- und 5G-Netz auch für Strea­ming nutzen möchten? Wir haben in einem Ratgeber Tarife und Tipps für mobiles Strea­ming zusam­men­getragen.

Ein neues Prepaid-Angebot von o2 könnte zumin­dest für Musik-Strea­ming und Inter­net­radio ein passender Ersatz sein. Nach Verbrauch des High­speed-Daten­volu­mens wird die Band­breite nämlich nicht auf 32 kBit/s begrenzt. Statt­dessen haben die Kunden noch bis zu 384 kBit/s zur Verfü­gung. Für welche Online-Dienste reicht das? Wo stößt der Tarif an seine Grenzen? Wir haben o2 Prepaid S einem Test unter­zogen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Fast 20 Euro: Rundfunkbeitrag soll deutlich steigen

Steigt in zwei Jahren der Rundfunkbeitrag?

Foto: Beitragsservice/Fotografie Schepp ? Die Profifotografen

Dem West­deut­schen Rund­funk schwebt eine Erhö­hung des Rund­funk­bei­trags ab 2025 vor. Monat­lich 1,09 Euro mehr schwebt der größten deut­schen Landes­rund­funk­anstalt vor. Unklar ist aber, ob sich auch das ZDF für eine Anhe­bung des Rund­funk­bei­trags ausspricht. Kritik kommt aus Kreisen der Politik. In unserer News zur drohenden Erhö­hung des Rund­funk­bei­trags erfahren Sie, wie tief Sie mögli­cher­weise schon bald in die Tasche greifen müssen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Kabel-TV: Nur wenige kennen das "Nebenkostenprivileg"

Umfrage von waipu.tv: Kaum jemand kennt das Nebenkostenprivileg

Bild: waipu.tv

Das soge­nannte Neben­kos­ten­pri­vileg ermög­lichte bisher dem Vermieter, die Kosten für den TV-Kabel­anschluss in die Miet-Neben­kosten umzu­legen - egal, ob der Mieter den Kabel-Anschluss nutzt oder nicht. Wer ihn nutzt, hat aller­dings im Moment deut­liche Vergüns­tigungen im Vergleich zu einem Einzel­anschluss.

Dennoch sah der Gesetz­geber diese Rege­lung als verbrau­cher­unfreund­lich an. Sie fällt ab Mitte 2024 weg. Für TV-Kunden bedeutet das, dass sie künftig frei wählen können, über welchen Verbrei­tungsweg sie fern­sehen, also anstelle von Kabel auch über Satellit, Antenne oder das Internet, und damit von der Zahlungs-Verpflich­tung für das Kabel befreit sind.

Zum Inhaltsverzeichnis

freenetTV Hybrid-Stick: Der Anfang vom Ende für DVB-T2 HD

freenet TV wird zum Auslaufmodell

Screenshot: teltarif.de, Quelle: freenet.tv

freenet TV verliert sukzes­sive weitere Kunden. Das zeigen die Geschäfts­zahlen der freenet AG. Nun soll das Angebot attrak­tiver werden. Dazu will der Platt­form­betreiber einen soge­nannten Hybrid-Stick einführen, der neben dem Empfang des Anten­nen­fern­sehens auch für Internet-Strea­ming opti­miert ist. In einer Meldung sind wir der Frage nach­gegangen, ob das der Anfang vom Ende des terres­tri­schen Privat-TV ist?

freenet schluss­fol­gert, der Nutzer­rück­gang sei "im Wesent­lichen auf das unat­trak­tive Programm­angebot der Privat­sender zurück­zuführen". Doch was bedeutet dieser Erkenntnis für die Zukunft von freenet TV bzw. gene­rell von DVB-T2? In einem Edito­rial haben wir aufge­zeigt, warum ein Ende des Anten­nen­fern­sehens fahr­lässig wäre.

Zum Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Telekom: 1000 Mobilfunk-Standorte in 6 Wochen ausgebaut

Netzausbau bei der Telekom

Foto: Telekom

Die Deut­sche Telekom hat eine Bilanz zu ihrem Mobil­funk-Netz­ausbau in den vergan­genen sechs Wochen gezogen. Demnach fand der Ausbau an knapp 1000 Stand­orten statt. Das Unter­nehmen setzt verstärkt auf das 5G-Netz im 3600-MHz-Bereich auch abseits der Groß­städte. Auch das LTE-Netz wird weiter ausge­baut, wie unser Bericht zum Netz­ausbau der Telekom verrät.

Einige Kunden müssen dennoch künftig wieder mit einer schlech­teren Netz­abde­ckung leben - zumin­dest in den eigenen vier Wänden. Die Telekom kündigt Bestands­kunden die Indoor Booster, die eigent­lich den Mobil­funk­emp­fang über LTE und 5G verbes­sern sollen. Neue Verträge wurden schon seit geraumer Zeit nicht mehr ange­boten. Warum der Netz­betreiber auf die inno­vative Technik wieder verzichtet, erfahren Sie in der Meldung zur Abschal­tung der Indoor Booster für LTE und 5G.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone 5G: Schnelleres Netz, Tele­fonie und neue Sender

Vodafone will 5G-Netz beschleunigen

Foto: Vodafone

Voda­fone will den mobilen Internet-Zugang im 5G-Netz beschleu­nigen und dazu eine Technik einsetzen, die bereits vom LTE-Stan­dard bekannt ist: Carrier Aggre­gation, also die Bünde­lung mehrerer Träger. Bislang konnten bereits zwei Träger mitein­ander kombi­niert werden. Künftig soll noch ein drittes Frequenz­band dazu­kommen.

Im Sommer sollen Kunden erst­mals auch im 5G-Netz tele­fonieren können. Bislang müssen die Smart­phones für Anrufe ins GSM- oder LTE-Netz wech­seln. Doch ist frag­lich, welche Smart­phones die Neue­rungen über­haupt unter­stützen. Für die drei­fache Kanal­bün­delung nennt der Düssel­dorfer Netz­betreiber nur wenige Modelle von zwei Herstel­lern. In unserem Bericht zum 5G-Ausbau bei Voda­fone lesen Sie auch, wie viele neue Basis­sta­tionen das Unter­nehmen ins Netz gebracht hat.

Zum Inhaltsverzeichnis

4Bro Flexz!: Handy-Tarif per App im Telekom-Netz getestet

Der 4B Flexz! Tarif von 4Bro kann nur über eine App bestellt und verwaltet werden.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de

Im Handy­laden zig Formu­lare ausfüllen und lange warten? Vorbei. Heute kann der neue Mobil­funk-Anschluss per App bestellt werden. Dank eSIM sind die Tarife sogar inner­halb weniger Minuten einsatz­bereit, sofern der jewei­lige Provider diesen Service anbietet.

Im Telekom-Netz sind vor allem fraenk als App-Discounter bekannt. Es gibt aber auch noch 4Bro Flexz!, eine Marke der Telekom Deutsch­land GmbH. Hier sind die Kunden sogar etwas flexi­bler als mit fraenk. Wie haben 4Bro Flexz! auspro­biert und mit fraenk vergli­chen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hardware

iPhone SE 4: Termin und erste Details zur Ausstattung

Neue Hinweise auf iPhone SE 4

Bild: teltarif.de

Apple arbeitet laut Bran­chen­berichten nun doch wieder an einer Neuauf­lage des iPhone SE. Aller­dings wird das neue Smart­phone voraus­sicht­lich erst in zwei Jahren auf den Markt kommen. Viel früher ist die vorge­sehene Technik gar nicht fertig, wie wir in der News zum iPhone SE der vierten Gene­ration berichten.

Schon für den Herbst 2023 wird die iPhone-15-Reihe von Apple erwartet. Nun gibt es neue Hinweise zur Kamera-Ausstat­tung der Smart­phones. Vor allem die Zoom-Fähig­keiten bei der Aufnahme von Fotos und Videos soll verbes­sert werden. Dazu soll das iPhone 15 Pro eine echte Zoom-Kamera bekommen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Xiaomi 13 Ultra: Benchmark für Smartphone-Fotografie?

Das Xiaomi 13 Ultra bietet beeindruckende Technik

Bild: Xiaomi

Mit dem Xiaomi 13 Ultra bekommt das Samsung Galaxy S23 Ultra eine erst­zuneh­mende Konkur­renz. In den Kate­gorien Kamera, Display und Strom­ver­sor­gung scheint das chine­sische Modell dem südko­rea­nischen Mobil­gerät deut­lich voraus zu sein. Am Dienstag hat Xiaomi sein dies­jäh­riges Smart­phone-Flagg­schiff offi­ziell enthüllt.

Anstatt mit Mega­pixeln klotzt das neue Xiaomi-Flagg­schiff mit der Sensor­größe. Der 1-Zoll-Bild­wandler von Sony mit varia­bler Blende lässt aufhor­chen. Insge­samt gib es ein rück­sei­tiges Quad-Kamera-Setup. Außerdem locken ein bis zu 2600 cd/m 2 helles Display und 90-Watt-Schnell­laden. In unserem Beitrag zum Start des Xiaomi 13 Ultra lesen Sie mehr zur Ausstat­tung, zu Preisen und Verfüg­bar­keit des Boliden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 20.03.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

