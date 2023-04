Handy-Tarife per App, o2-Festnetznummer, UKW-Abschaltung

teltarif.de-Newsletter

picture alliance / dpa

Mobil­funk-Discounter haben teuren Handy-Tarifen das Leben schwer gemacht: Nicht jeder Handy-Nutzer kann sich einen teuren 5G-Tarif für 40 bis 70 Euro leisten. Eine Sonder­form sind Discount-Tarife, die schon gar nicht mehr über eine Webseite, sondern nur noch per App bestellt und admi­nis­triert werden können. Dafür gibts viel mobiles Daten­volumen zum güns­tigen Preis. Doch in welchen Netzen sind die App-Discounter aktiv - und was muss man bei ihnen beachten? Das verraten wir Ihnen im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

Wenn man als Provider seine Preis­listen über­arbeitet, sollte man darauf achten, dass dort auch wirk­lich alle rele­vanten Infor­mationen weiterhin zu finden sind. Was es bedeutet, wenn plötz­lich wich­tige Daten fehlen, musste vor kurzem o2 mit seinen Kunden erleben. Zunächst sah es so aus, als ob in einigen neuen o2-Handy­tarifen keine Fest­netz­nummer mehr dabei sein würde. Der erste Aufschrei war groß. Doch dann stellte sich heraus, dass alles gar nicht so ist, wie wir eben­falls im Abschnitt Mobil­funk ausführen

Die mögliche UKW-Abschal­tung geis­terte nach dem Ausbau des Digi­tal­radios DAB+ und dem Erfolg von Inter­net­radio jahre­lang durch die Medien, die Köpfe der Radio-Verant­wort­lichen und auch der Zuhörer. Auch teltarif.de berich­tete immer wieder darüber. Doch UKW ist immer noch da und niemand traut sich, einen Termin für eine endgül­tige Abschal­tung zu nennen. Selbst in Bundeslän­dern, in denen UKW-Lizenzen nicht mehr verlän­gert werden sollten, findet mitt­ler­weile ein Umdenken statt. Mehr dazu lesen - und hören - Sie im Broad­cast-Teil unseres News­let­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Mobilfunk

Überblick: Diese Handy-Tarife kommen direkt aus der App

App-Discounter im Überblick

Mobil­funk-Discounter gibt es schon sehr lange und seit wenigen Jahren ist es auch möglich, einen Discount-Tarif komplett über eine App zu reali­sieren - von der Bestel­lung über die Admi­nis­tra­tion bis zur Buchung von Optionen oder zum Kunden­ser­vice. Die Provider wie beispiels­weise fraenk oder freenet erhoffen sich, auf diesem Weg neue Inter­essenten zu errei­chen. Zudem bedeutet der Vertriebsweg App einen vergleichs­weise geringen Aufwand. Wir geben Ihnen einen Über­blick über die bereits verfüg­baren Tarife.

o2-Fehler in Preisliste: Festnetz­nummer soll bleiben

Verwirrung um mobile Festnetznummer von o2

Seit einer Woche sind die neuen o2-Mobile-Tarife der Telefónica-Kern­marke verfügbar. Die wich­tigsten Details waren vorab bekannt. So machte o2 keinen Hehl aus anste­henden Preis­erhö­hungen, denen zum Teil verbes­serte Inklu­siv­leis­tungen gegen­über­stehen. Beim Blick auf die Preis­liste, die o2 als PDF-Doku­ment auf seiner Webseite veröf­fent­licht hat, zeigen sich weitere Ände­rungen. o2 will die mobile Fest­netz­nummer nun aller­dings doch in allen neuen Vertrags­tarifen beibe­halten. In der Preis­liste sah das bislang anders aus.

CallYa Prepaid: Kein Online-Verkauf - Vodafone schweigt

Kein Online-Verkauf von Vodafone CallYa

Jeder Provider und Netz­betreiber, der seine Prepaid-Karten unters Volk bringen möchte, hat dazu in der Regel mehrere Vertriebs­wege geschaffen. Ein wich­tiger Weg ist der Verkauf über die eigene Webseite. Schon seit über zwei Wochen ist es aller­dings nicht möglich, eine CallYa-SIM-Karte auf der Webseite von Voda­fone zu bestellen. Voda­fone nennt zwar Alter­nativen - hüllt sich zur Ursache ansonsten aber in Schweigen.

Alle Meldungen von teltarif.de

Internet

Android Auto 9.3 bereitet neues Feature vor

Android Auto bekommt neue Funktionen

Zu Jahres­beginn hatte Google damit begonnen, die neue Benut­zer­ober­fläche von Android Auto, die den Code­namen Cool­walk trägt, an alle Kunden zu verteilen. Vorbe­reitet wurde das Update bereits seit Herbst 2021. Mitt­ler­weile sollte das neue Menü, das unter anderem eine Split­screen-Ansicht für die wich­tigsten Apps mit sich bringt, bei allen Nutzern auf dem Android-Handy ange­kommen sein. Google hat auch die Beta-Version von Android Auto 9.3 veröf­fent­licht. Diese offen­bart eine neue Funk­tion, die bereits früher geplant war, dann aber zunächst wieder verworfen wurde.

FRITZ!OS 7.51: Assistent für einfachen FRITZ!Box-Wechsel

Zahlreiche Updates im FRITZ!Labor

AVM will seinen Kunden künftig einen verein­fachten Wechsel auf ein neues FRITZ!Box-Modell ermög­lichen. Hierzu hatte der in Berlin ansäs­sige Hersteller auf der IFA im September vergan­genen Jahres eine neue Funk­tion ange­kün­digt, die eigent­lich schon mit FRITZ!OS 7.50 umge­setzt werden sollte. Das neue Betriebs­system wurde Ende vergan­genen Jahres veröf­fent­licht. Der FRITZ!Box-Wechsel-Assis­tent war aber nicht inte­griert. Jetzt hat AVM eine neue Labor-Soft­ware für die FRITZ!Box 7590 AX veröf­fent­licht, bei der die Funk­tion erst­mals enthalten ist.

Deutsche Telekom: "Insel aus Glas"

Die gläserne Fraueninsel im Chiemsee: Komplett mit Glasfaser versorgt

Die Frau­eninsel im Chiemsee wird von 300 Menschen bewohnt und ist jetzt eine "Insel ganz aus Glas". Die Telekom hat alle 76 Anschlüsse auf der Insel auf reine Glas­faser-Anschlüsse umge­stellt. Der Ausbau der Frau­eninsel hatte schon Anfang 2020 begonnen. Mit großem Aufwand wurde seiner­zeit ein Seekabel durch den Chiemsee verlegt. Das Kupfer-Netz kann nun abge­schaltet werden.

"Cross-Device Services": Google veröffentlicht neue App

Logo der Google-App "Cross-Device Services"

Googles Android und Googles ChromeOS sollen künftig naht­loser zusam­men­arbeiten. Basis dieser Gerä­teko­ope­ration ist eine neue App, die Google im Play Store veröf­fent­licht hat. Die Anwen­dung nennt sich "Cross-Device Services" und soll es ermög­lichen, von einem Chrome­book aus auf Anwen­dungen des ange­schlos­senen Android-Smart­phones zugreifen zu können.

Alle Meldungen von teltarif.de

Hardware

iOS 16.4.1 ist da - diese iPhones bekommen iOS 17

iOS 17 soll auf der WWDC 2023 im Juni angekündigt werden

Apple wird das kommende iPhone-Betriebs­system mit der Versi­ons­nummer "iOS 17" auf der dies­jäh­rigen Entwick­ler­kon­ferenz WWDC ankün­digen und voraus­sicht­lich später im Herbst veröf­fent­lichen, wenn auch die iPhone-15-Serie vorge­stellt wird. Aber nicht nur die neuen Modelle des Konzerns sollen das Update erhalten, auch ältere sind kompa­tibel. Diese Modelle bekommen das Update.

Schneller als geplant hat Apple das kleine Zwischen­update iOS 16.4.1 fürs iPhone ausge­lie­fert. Die Soft­ware kann seit einigen Tagen herun­ter­geladen werden. Auch iPadOS 16.4.1 und macOS 13.3.1 sind verfügbar. Besitzer von iPhone 6S (Plus), iPhone 7 (Plus) und iPhone SE der ersten Gene­ration haben die Möglich­keit, iOS 15.7.5 auf ihrem Smart­phone zu instal­lieren.

Samsung: Neue Details zu Galaxy Z Flip5, Fold5 & Tab-9-Serie

Generation aus dem Jahr 2022: Galaxy Z Flip4 und Z Fold4

Allmäh­lich mehren sich die Leaks zu Samsungs kommenden High-End-Smart­phones und Weara­bles, die voraus­sicht­lich im August vorge­stellt werden. Ganz frisch sind Details zu den Displays der Galaxy Watch6 und zu den Farben der Fold­ables Galaxy Z Flip5 und Galaxy Z Fold5 durch­gesi­ckert.

Wer ein flottes Tablet braucht, wird bei den demnächst erwar­teten Galaxy Tab S9, Tab S9+ und Tab S9 Ultra fündig. Das Galaxy Tab S9 Lite wird hingegen im nega­tiven Sinn seinem Namen gerecht.

PlayStation 5: Slim im Juni, Neues zu Pro & Handheld

Die PlayStation 5 (Foto) könnte mehrere Varianten bekommen

Auf dem Erfolg der PlayStation 5 ruht sich Sony nicht aus. Sony scheint drei neue Produkte im Bereich PlayStation 5 vorzu­bereiten. Gerüchte um eine in naher Zukunft erschei­nenden PlayStation 5 Slim, einer in Entwick­lung befind­lichen PS5 Pro und einen Strea­ming-Hand­held machen die Runde. Ein autarkes System wie die Nintendo Switch soll der Strea­ming-Hand­held aber nicht sein.

Alle Meldungen von teltarif.de

Broadcast

teltarif.de Talk: Wird UKW-Radio wirklich noch abgeschaltet?

Kommt die UKW-Abschaltung?

Seit 2011 funkt das terrestri­sche Digi­tal­radio DAB+ in Deutsch­land. Zwar steigen die Nutzungs­zahlen. Dennoch wird Radio weiterhin über­wie­gend analog auf UKW gehört. Eine UKW-Abschal­tung war mehr­fach ange­dacht, ist aber immer wieder verschoben oder gänz­lich verworfen worden. Ist der UKW-Rund­funk nicht totzu­kriegen? Darüber spre­chen wir in der neuen Podcast-Ausgabe mit unserem Medi­enex­perten Michael Fuhr.

ARD Hörfunk: Kommen bundesweite Mantelprogramme?

Die bisher getrennten Wellen SWR4 Rheinland-Pfalz und SWR4 Baden-Württemberg sollen weitgehend zusammengelegt werden

Die ARD disku­tiert seit längerem über einen Umbau, um fit für die Zukunft zu werden. Eines kris­tal­lisiert sich dabei schon jetzt heraus: Es wird weniger lineare Ange­bote geben, sowohl im Fern­sehen als auch im Hörfunk. Umge­kehrt sollen Media- und Audio­theken gestärkt werden. Beim Hörfunk könnte die Zeit von mehr als 60 völlig eigen­stän­digen Radio­wellen bald vorbei sein.

Alle Meldungen von teltarif.de

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 13.04.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Alle Meldungen von teltarif.de

