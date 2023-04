Telekom-Preiserhöhung, EU gegen Apple, WLAN-Radios

Frohe Ostern wünscht teltarif.de

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

die Deut­sche Telekom hat heim­lich, still und leise die Kondi­tionen für zahl­reiche MagentaZuhause-Tarife im Fest­netz verschlech­tert. Neukunden zahlen mehr als bisher, während sich für Bestands­kunden vorerst nichts ändert. Alle Details zu den neuen Preisen bei der Telekom finden Sie im Fest­netz-Teil dieses News­let­ters.

In den vergan­genen Wochen gab es Hinweise, nach denen Apple USB-C-Kabel für künf­tige iPhone-Gene­rationen zerti­fizieren will. Diese spezi­ellen Kabel sollten dann auch zusätz­liches Geld in die Kassen von Apple spülen. Andere Kabel sollen zwar eben­falls funk­tio­nieren, aber mit Nach­teilen wie einer lang­sameren Daten­über­tra­gung oder Akku-Aufla­dung. Die EU hält diese poten­ziellen Pläne für nicht statt­haft, wie wir im Hard­ware-Teil berichten.

In den Online-Shops der Discounter gibt es auch Elek­tronik zu kaufen, unter anderem WLAN-Inter­net­radios, oft auch in Kombi­nation mit terres­tri­schem Radio­emp­fang. Wir haben uns zehn Modelle ab einem Preis von 27 Euro bei Aldi, Lidl und Co. heraus­gesucht und machen den Vergleich: Was bieten die Geräte und lohnt sich der Kauf? Darüber lesen Sie mehr im Broad­cast-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen schöne Oster-Feier­tage, viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

freenet Internet im o2-Netz: Verfügbar - aber ohne Empfang?

freenet Internet: Unbrauchbare Infos im Verfügbarkeitscheck

Bild: freenet Internet

freenet Internet ist in mehr­facher Hinsicht ein inter­essantes Tarif­angebot: Es ist wahl­weise als LTE-Tarif mit 1000 GB oder als DSL-Tarif bestellbar. Und die 1 TB Daten­volumen im LTE-Netz von Telefónica stellen quasi eine unli­mitierte Flat­rate dar, was den Tarif als DSL-Ersatz inter­essant macht.

Doch vor jeder Bestel­lung steht die Verfüg­bar­keits­abfrage. Dass diese beim LTE-Tarif im Telefónica-Netz jedoch mögli­cher­weise völlig unbrauchbar und sogar irre­füh­rend sein kann, musste kürz­lich ein teltarif.de-Leser erleben. Wir haben bei freenet nach­gefragt.

Zum Inhaltsverzeichnis

1&1: "Werden Deutschland bei 5G nach vorne bringen"

Ralph Dommermuth äußerte sich vor Analysten zum neuen 5G-Netz.

Bild: dpa

Im Rahmen einer Telefon­kon­ferenz stellte United-Internet-Chef Ralph Dommer­muth seine Geschäfts­zahlen vor. 1&1 hat aber auch neue Details zu seinem Mobil­funk­netz verraten. Das Unter­nehmen betont unter anderem, "bereits wich­tige Wegmarken erreicht" zu haben. Ein "Friendly User Test im Sommer" habe "wie erwartet hohe Perfor­man­cewerte" gezeigt.

Ende vergan­genen Jahres sei das "euro­paweit erste OpenRAN" plan­mäßig mit dem Service "1&1 5G zu Hause" - einem über Mobil­funk reali­sierten Fest­netz­pro­dukt - in Betrieb genommen worden. Details verriet der Konzern auch dazu, wie es weiter­gehen soll. Im Bericht zu den Geschäfts­zahlen von 1&1 lesen Sie unter anderem mehr zum Zeit­plan für die "Zuschal­tung mobiler Dienste".

Zum Inhaltsverzeichnis

teltarif hilft: Hohe Blau-Abrechnung nach Anruf bei Polizei

Vorsicht bei Anruf einer Sonderrufnummer im Ausland

Bild: Blau

Auch während eines Auslands­auf­ent­halts kann es vorkommen, dass man mit der Polizei Kontakt aufnehmen muss. Die Ursache muss gar nicht immer ein Verbre­chen sein - manchmal geht es nur um eine Auskunft oder einen kurzen Rat. Und genau hierfür bieten Poli­zei­dienst­stellen teils sepa­rate Rufnum­mern an, damit die stets kosten­losen Notruf­num­mern 112 und 110 nicht durch halb­wich­tige Tele­fonate blockiert werden.

Aller­dings können die Gege­ben­heiten mit diversen Rufnum­mern und Vorwahlen im Ausland anders gere­gelt sein als in Deutsch­land. Zumin­dest in einem EU-Land sollte man damit rechnen können, nach dem Urlaub keine über­mäßig hohe Schock­rech­nung zu erhalten. Bei einem Kunden von Blau war dies aber nach einem Aufent­halt in den Nieder­landen der Fall. Die Hotline konnte oder wollte nicht helfen. Der Leser wandte sich an teltarif.de. Was wir bei Telefónica errei­chen konnten, erfahren Sie in der News zur hohen Blau-Abrech­nung nach einem Anruf bei der Polizei.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Mit der Prepaid-Karte im Ausland: Auch wenn Sie im Ausland sind, müssen Sie vielleicht die Prepaid-Karte aufladen. Wir erklären, auf welchen Wegen das geht.

Internet

EU-Parlament: Strengere Regeln bei Online-Einkäufen

Neue EU-Auflagen für Online-Handel

Bild: picture alliance/dpa

Das Euro­papar­lament hat stren­geren Regeln zum Schutz von Verbrau­chern bei Online-Einkäufen zuge­stimmt. Gefähr­liche Produkte sollen schneller aus dem Verkehr gezogen und Rück­rufe wirkungs­voller werden, teilte das EU-Parla­ment in Brüssel mit. Die EU-Staaten müssen noch zustimmen, das gilt aber als Form­sache.

Online-Markt­plätze müssen demnach mit den Markt­auf­sichts­behörden enger zusam­men­arbeiten. Künftig können Produkte, die aus Ländern außer­halb der EU stammen, nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn es einen in der Euro­päi­schen Union ansäs­sigen "Wirt­schafts­akteur" gibt, der für ihre Sicher­heit verant­wort­lich ist. Was das für Verbrau­cher konkret bedeutet, lesen Sie in der Meldung zu stren­geren Regeln bei Online-Einkäufen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Schlechter WLAN-Empfang zuhause kann mehrere Gründe haben. Wir geben Tipps zur Behebung von Störungen.

Hardware

iPhone 15: EU-Parlament verbietet Apple die USB-C-Drossel

Der Parlamentsabgeordnete will keinen Ladekabel-Müll mehr

Alex Agios Saliba

Apple wollte mit dem Verkauf von zerti­fizierten USB-C-Kabeln für kommende iPhones in der EU zusätz­liche Einnahmen gene­rieren. Daraus wird wohl nichts. Der Hersteller würde laut EU-Parla­ment gegen geltendes Recht verstoßen, wenn er die Maßnahmen tatsäch­lich umsetzt.

Unter­dessen veröf­fent­lichte ein Bran­chen-Insider eine iPhone-Roadmap. Diese gibt Aufschluss darüber, mit welchen Funk­tionen Käufer der Smart­phones von Apple in den kommenden Jahren rechnen können. In unserer Meldung zu den iPhone-Plänen von Apple lesen Sie, wie es dem Bericht zufolge bis 2027 mit den iOS-Smart­phones weiter­geht.

Das für den kommenden Herbst anste­hende Update auf iOS 17 wird wie gewohnt nicht nur für die kommende iPhone-15-Serie zur Verfü­gung stehen, sondern auch für ältere Modelle. Aller­dings werden einige Geräte die neue Firm­ware-Version wohl nicht mehr bekommen. In einer News lesen Sie, welche iPhones und iPads iOS bzw. iPadOS 17 nicht mehr bekommen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Auto-Hersteller verzichten auf Apple Car­Play & Android Auto

GM will Apple CarPlay und Android Auto verbannen

Foto/Logo: JD Adams- General Motors, Montage: teltarif.de

Apple CarPlay und Android Auto ermög­lichen es, auf dem Smart­phone laufende Apps über das Info­tain­ment-Display im Auto zu nutzen. So lässt sich mit einfa­chen Mitteln der Funk­tions­umfang der im Fahr­zeug verfüg­baren Dienste erwei­tern. Beispiele sind Navi- und Musik­strea­ming-Apps oder auch die Tele­fonie-App des Mobil­tele­fons.

Ob CarPlay und Android Auto tatsäch­lich nutzbar sind, hängt auch vom Hersteller des Fahr­zeugs ab. Nach Tesla will auch General Motors künftig auf die Imple­men­tie­rung der Dienste verzichten. Kunden sollen im Info­tain­ment-System vorhan­denen Services nutzen. Welche Vor- und Nach­teile der Verzicht von Apple CarPlay und Android Auto für die Kunden mit sich bringt, haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Galaxy-S23-Serie: Samsung rollt großes Kamera-Update aus

Galaxy-S23-Serie

Bild: Samsung

Samsung hat die Veröf­fent­lichung eines One-UI-Updates für die Smart­phones der Galaxy-S23-Serie gestartet. Die neue Firm­ware adres­siert vor allem die Kamera der aktu­ellen Flagg­schiffe des korea­nischen Herstel­lers und soll die Schnel­lig­keit, Benut­zer­freund­lich­keit sowie die Bild­qua­lität verbes­sern.

Die Kamera-Qualität der Galaxy-S23-Reihe ist an sich schon beein­dru­ckend, aller­dings gab es noch einige Kinder­krank­heiten, die der Hersteller nun ausmerzen will. In unserem Bericht zum Kamera-Update für das Samsung Galaxy S23 erfahren Sie, welche Verän­derungen die neue Soft­ware beinhaltet.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Hier finden Sie Ihr neues Smartphone: Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Handy mit bestimmten Funktionen sind, hilft Ihnen unsere Handy-Suche.

Broadcast

Ab 27 Euro: 10 WLAN-Internetradios vom Discounter

WLAN-Internetradios bei Discountern

Foto: Anbieter

Discounter sind heute Allround-Sorti­menter, die einer­seits direkt im Laden, ande­rer­seits aber auch in ihren Online-Shops alle mögli­chen Produkte anbieten. Zum Sorti­ment gehören auch WLAN-Inter­net­radios, mit denen Radio­pro­gramme aus aller Welt zu empfangen sind, sofern das Gerät mit dem Internet verbunden wird. Zum Teil bieten die Radios auch weitere Funk­tionen, etwa DAB+-Empfang.

Wir haben uns zehn solcher Modelle heraus­gesucht. Was leisten sie, wie schneiden sie - sofern es sich nicht um Exklusiv-Ange­bote handelt - im Vergleich mit anderen Shops ab und lohnt sich der Preis. In unserem Themen-Special zu Inter­net­radios vom Discounter stellen wir aktu­elle Modelle inklu­sive der Preise und wich­tigsten Funk­tionen vor.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone-Kabel: Frequenzwechsel für bis zu 350 Sender

Weitere Kabel-TV-Umstellungen

Foto: Vodafone

Voda­fone setzt in dieser Woche die Frequenzum­stel­lungen in seinen TV-Kabel­netzen fort. Bis zu 350 Fernseh- und Hörfunk­pro­gramme bekommen neue Sende­plätze. Analog verbrei­tete Hörfunk­pogramme soll es in den Breit­band­ver­teil­netzen nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr geben. Kunden werden nach Angaben des Netz­betrei­bers im Vorfeld über die bevor­ste­hende Umstel­lung in ihrer Region infor­miert.

Wer von der Umstel­lung betroffen ist, sollte sowohl den Kabel-Router als auch den TV-Receiver in der für den Frequenz­wechsel ange­kün­digten Nacht nicht vom Strom­netz trennen, sodass die Empfangs­geräte auto­matisch einen neuen Sender­such­lauf durch­führen. Welche weitere Empfeh­lungen es von Voda­fone gibt, lesen Sie im Beitrag zum großen Frequenz­wechsel in den Kabel­netzen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sachsen: Viele neue DAB+-Programme

Der Privatsender R.SA sendet künftig in den drei neuen DAB+-Multiplexen in Sachsen

Foto: R.SA

Vergan­gene Woche ging in Sachsen bereits das landes­weite DAB+-Sender­netz für private Programm­ver­anstalter an den Start. Doch damit nicht genug. Am Montag wurden drei weitere Multi­plexe für das terres­tri­sche Digi­tal­radio in Betrieb genommen. Darüber werden mehr als 30 weitere Programme verbreitet.

Die drei neuen Sender­netze funken regional. Dadurch können Programm­ver­anstalter selbst entscheiden, ob sie nur regional oder - durch Abstrah­lung in allen Muxen - landes­weit senden. Auf diesem Weg lassen sich beispiels­weise auch regio­nale Fenster in ansonsten sach­sen­weit verbrei­teten Programmen reali­sieren. Welche neuen DAB+-Programme in welchen Regionen zu hören sind, haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

So werden alle Fernseher zum Smart-TV: Einfach über den Google Chromecast von Smartphone und Tablet aus alles auf den TV streamen.

Festnetz

Telekom erhöht die Preise für Festnetz-Neukunden

Telekom-Tarife werden teurer

Foto: dpa

Wer sich für einen neuen MagentaZuhause-Vertrag von der Deut­schen Telekom inter­essiert, muss in vielen Fällen jetzt tiefer in die Tasche greifen als bisher. Ohne vorhe­rige Ankün­digung hat die Tele­fon­gesell­schaft die Kondi­tionen verschlech­tert. In den meisten Tarifen steigen die monat­lichen Grund­gebühren um 3 Euro. Es gibt aber Ausnahmen.

Eben­falls neu ist der Treue­bonus für Telekom-Fest­netz­kunden, die einen neuen Mobil­funk­ver­trag abschließen wollen. Zudem können Fest­netz-Neukunden von Rabatten profi­tieren. Welche Ange­bote es derzeit gibt und welche Tarife noch zu den alten Kondi­tionen erhält­lich sind, erfahren Sie im Bericht zu den Fest­netz-Preisen der Telekom.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 06.04.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

teltarif.de-News per Messenger: Wichtige Nachrichten und Eilmeldungen gibts bei uns auch per Telegram-Messenger - gleich hier abonnieren!

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.