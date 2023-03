Höherer Rundfunkbeitrag, StreamOn kündigen, Strom sparen

teltarif.de-Newsletter

mit Telekom StreamOn und Voda­fone Pass war es möglich, zahl­reiche Dienste zu streamen, ohne dass das mobile Daten­volumen ange­rechnet wurde. Dass die beiden Optionen wegen eines Verstoßes gegen die Netz­neu­tra­lität verboten wurden, ist bekannt. Doch immer wieder stellt sich die Frage: War die Option so ein wich­tiger Bestand­teil des Vertrags, dass bei einer Kündi­gung der Option durch den Provider der Kunde im Gegenzug sofort den ganzen Vertrag kündigen kann? Ein Rechts­anwalt empfiehlt gegen­über teltarif.de genau das, wie wir im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters berichten.

Der Geld-Hunger der öffent­lich-recht­lichen Rund­funk­anstalten erscheint manchem Zuschauer und Zuhörer viel zu groß. Einer­seits soll eine Grund­ver­sor­gung sicher­gestellt werden, ande­rer­seits fragt man sich, ob die ausufernden Ange­bote in der Art wirk­lich alle notwendig sind. Nun melden die Rund­funk­anstalten wieder ihren Finanz­bedarf an - und wenn es nach ihnen geht, würde damit der Rund­funk­bei­trag bald wieder steigen. Dazu lesen Sie mehr im Abschnitt Broad­cast.

Die Strom­rech­nung ist bei zahl­rei­chen Bürgern schon so hoch, dass dadurch ein großes Loch im Geld­beutel klafft. Jede Möglich­keit zum Ener­gie­sparen ist daher stets gerne gesehen. Hierzu macht sich nun auch Router-Hersteller AVM erneut Gedanken und imple­men­tiert Möglich­keiten zur Ener­gie­ein­spa­rung in seine Geräte. Sogar Besitzer älterer Router könnten davon profi­tieren, wie wir im Internet-Teil unseres News­let­ters ausführen.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

StreamOn oder VodafonePass weg? Anwalt rät zur Kündigung

Telekom musste die Option Streamon, Vodafone den Pass kündigen. Ergibt sich daraus ein außerordentliches Kündigungsrecht?

Grafik: Vodafone/teltarif.de, Logo: Telekom, Foto/Montage: teltarif.de

Telekom und Voda­fone mussten die Optionen "StreamOn" bzw. Voda­fone Pass kündigen. Zur Erin­nerung: Bei diesen Optionen wurde der Internet-Daten­ver­brauch dann nicht berechnet, wenn vom Nutzer bestimmte Ange­bote für Musik- oder Video­strea­ming aufge­rufen wurden, die vorher vom Vertrags­partner explizit benannt worden waren („Zero Rating“). Ein Anwalt rät zur außer­ordent­lichen Kündi­gung, das neue TKG biete die Möglich­keit: Gegebenen­falls ist eine Vertrags­been­digung fristlos möglich.

Kommentar: o2 bringt Prepaid-Webra­dio-Flat unter 13 Euro

Günstige Prepaid-Streaming-Flatrate von o2

Foto/Logo: o2, Montage: teltarif.de

Mit den neuen Prepaid-Tarifen schafft o2 eine Prepaid-Flat­rate für mobiles Inter­net­radio für unter 13 Euro in vier Wochen. Die Ange­bote eignen sich einge­schränkt auch als Ersatz für Telekom StreamOn und den Voda­fone Pass. Denn beson­ders inter­essant sind die neuen voraus­bezahlten o2-Tarife, weil sie keine harte Daten-Drossel mehr kennen.

Vergleich: Prepaid-Jahrespakete von Telekom, Vodafone & o2

Prepaid-Jahrespakete der Netzbetreiber

Logos: Anbieter, Foto/Montage: teltarif.de

Wie berichtet bietet jetzt auch Voda­fone ein Prepaid-Jahres­paket an. Auch die anderen beiden deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber bieten voraus­bezahlte Mobil­funk­tarife an, die nach der Bezah­lung 365 Tage lang genutzt werden können. o2 hat - anders als die Deut­sche Telekom und Voda­fone - gleich zwei Prepaid-Jahres­pakete im Angebot. Wir haben uns die Ange­bote von Telekom, Voda­fone und o2 einmal ange­sehen.

WhatsApp: Nachrichten korrigieren & weitere Updates

Bald soll WhatsApp eine Editierfunktion haben

Logo: WhatsApp, Foto/Montage: teltarif.de

Es gibt ein neues Lebens­zei­chen der Editier­funk­tion für versen­dete WhatsApp-Nach­richten. Den aktu­ellen Status des Features kann man der jüngsten Beta­ver­sion für iOS entnehmen. Anwender dürfen mit dieser bevor­ste­henden Messenger-Erwei­terung ihre Mittei­lungen in einem Zeit­raum von 15 Minuten nach dem Abschi­cken bear­beiten. Für Android befindet sich das Feature eben­falls in Arbeit. Die Bear­bei­tung bereits über­mit­telter Mittei­lungen wird schon seit langer Zeit von Anwen­dern herbei­gesehnt. Mit ihr können WhatsApp-Nutzer künftig inhalt­liche und gram­mati­kali­sche Fehler beheben.

Wer die Anwen­dung unter Android und iOS verwendet, profi­tiert jetzt von einem offi­ziellen WhatsApp-Chat. Über diesen Kontakt infor­miert das Entwick­ler­studio über Updates und gibt Tipps zu Funk­tionen. Außerdem hat das Team die Fassung für Windows über­arbeitet. WhatsApp Desktop soll jetzt schneller laden und verschlüs­selte Gruppen-Video­anrufe mit bis zu acht Personen oder Gruppen-Sprach­anrufe mit bis zu 32 Personen ermög­lichen.

So können FRITZ!Box-Nutzer künftig Strom sparen

Neues Feature im FRITZ!Labor

Foto/Logo: AVM, Montage: teltarif.de

In vielen Haus­halten sind die Strom­kosten in den vergan­genen Monaten in die Höhe geschnellt. Da kommt jede Möglich­keit gelegen, die zusätz­lich Spar­poten­zial bietet. Darauf hat nun auch AVM reagiert und einen Ener­gie­spar-Modus für die FRITZ!Box einge­führt. Aktuell haben zwar nur wenige Anwender die Möglich­keit, von der Funk­tion zu profi­tieren. Das dürfte sich aber in den kommenden Monaten ändern. Im aktu­ellen FRITZ!Labor für die FRITZ!Box 7490 ist erst­mals ein Ener­gie­spar-Modus enthalten. Dieser könnte demnächst auf weiteren Router-Modellen von AVM Einzug halten.

iOS 16.4 für iPhone verfüg­bar & das bringt iOS 17

iOS 16.4 steht zum Download bereit

Foto: teltarif.de

Apple hat die neue Betriebs­system-Version iOS 16.4 für das iPhone veröf­fent­licht. Das Update bringt eine Reihe neuer Features mit sich. Unter anderem sind 21 neue Emojis verfügbar. Dazu gehören Tiere, Hand­gesten und weitere Objekte. Die Symbole sind über die Emoji-Tastatur verfügbar. Neu sind auch Benach­rich­tigungen für Web-Apps, die auf einem der Start­bild­schirme plat­ziert werden. Dieses Feature wurde bereits auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni 2022 ange­kün­digt, aber erst jetzt umge­setzt. Aber auch für andere Apple-Geräte steht neue Soft­ware bereit.

Apple wird iOS 17 voraus­sicht­lich auf der WWDC 2023 ankün­digen. Die letzte Entwick­ler­kon­ferenz des Konzerns wurde am 6. Juni 2022 abge­halten. Apple hat die dies­jäh­rige Zusam­men­kunft noch nicht offi­ziell ange­kün­digt, ein ähnli­cher Zeit­raum in diesem Früh­jahr ist aber wahr­schein­lich. Ein Thema der WWDC 2023 wird vermut­lich das künf­tige mobile Betriebs­system iOS 17 für iPhones sein. Jetzt hat sich ein bekannter Jour­nalist zu den Neue­rungen von iOS 17 geäu­ßert. Demnach könnte Apple seine Stra­tegie bezüg­lich der Inhalte des kommenden Versi­ons­updates ändern.

Pebble-Gründer arbeitet an kleinem Android-Smartphone

Ideen für das Kamera-Element des kleinen Android-Handys

Bild: Eric Migicovsky

Die Display­dia­gonalen ufern weiterhin aus, aber es gibt auch Menschen, denen dieser Trend nicht gefällt. Ehema­lige Pebble-Mitar­beiter tüfteln an einem kompakten Android-Smart­phone. Allen voran der Gründer des vor einigen Jahren insol­vent gegan­genen Smart­watch-Unter­neh­mens. Da kaum noch ein Hersteller kleine Android-Handys baut, will er dies nun selbst in die Hand nehmen. Eine Firma gibt es zwar bislang nicht, sondern Ideen inner­halb einer Arbeits­gruppe, das Team scheint es aber durchaus ernst zu meinen. Es wurden bereits Design­ent­würfe ange­fer­tigt und Hard­ware favo­risiert. Das Projekt soll per Crow­dfun­ding finan­ziert werden. Aller­dings ist es schwierig, ein kleines Display aufzu­treiben.

Bericht: Deutlich höherer Rundfunkbeitrag ab 2025?

Steigt der Rundfunkbeitrag ab 2025 erneut?

Foto: dpa, Bearbeitung: teltarif.de

Die öffent­lich-recht­lichen Sender sind auf der Ziel­geraden zur Anmel­dung ihres Finanz­bedarfs in den kommenden Jahren. In gut einem Monat müssen ARD, ZDF und Deutsch­land­radio die Zahlen der dafür zustän­digen Kommis­sion vorlegen. Es ist ein wich­tiger Schritt in einem langen Prozess bis zur Entschei­dung der Bundes­länder über die Höhe des Rund­funk­bei­trags ab 2025. Die Sender wehren sich kurz vor der Anmel­dung des Finanz­bedarfs der kommenden Jahre gegen Speku­lationen. Die Heraus­for­derungen der Sender sind groß. Wird der Rund­funk­bei­trag ab 2025 deut­lich ange­hoben?

Bericht: Vodafone verschickt Uralt-Receiver an Kabelkunden

Uralt-Receiver statt GigaTV Box von Vodafone

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de

Wie berichtet tauscht Voda­fone das Empfangse­quip­ment einiger Kabel-TV-Kunden aus. Hinter­grund sind Sicher­heits­bedenken des Pay-TV-Veran­stal­ters Sky, der mit dem Hard­ware-Wechsel vor allem Pira­terie bekämpfen will. Voda­fone hat gegen­über betrof­fenen Nutzern die kosten­lose Zusen­dung eines neuen Recei­vers plus Smart­card ange­kün­digt. Kunden, die das ablehnen, sollen zwar alle Voda­fone-Ange­bote weiter nutzen können, nicht aber die Programme von Sky. Doch manche Kunden haben völlig veral­tete Hard­ware erhalten.

TV von den Stadtwerken: Besser als Kabelfernsehen?

TV vom örtlichen Stadtwerk

Stadtwerke Schweinfurt

Was haben Radolf­zell am Bodensee, Langen­feld im Rhein­land und Merse­burg in Sachsen-Anhalt gemeinsam? Bei allen dreien handelt es sich um klei­nere deut­sche Städte. Alle drei haben eigene Stadt­werke. Und alle drei bieten inzwi­schen neben Strom, Gas und Wasser auch Tele­kom­muni­kations-Dienst­leis­tungen an, unter anderem neben Internet und Tele­fonie auch Fern­sehen. Manchmal gibt es von den Stadt­werken auch klas­sisches Kabel­fern­sehen, in der Regel trans­por­tieren sie das TV aber inter­net­basiert über moderne Glas­faser-Netze. Bei Neubauten treten die lokalen und regio­nalen Versorger inzwi­schen sehr selbst­bewusst auf und bewerben aktiv All-inclu­sive-Ange­bote. Doch auch für bishe­rige Kabel­kunden stellt sich die Frage, ob sich beim Fern­sehen ein Wechsel zu den lokalen Versor­gern lohnt.

Wenn es an der Haustür klingelt - ist das die Telekom?

Wenn es an der Haustür klingelt, ist der Mensch wirklich von der Telekom und um was geht es?

Image licensed by Ingram Image, Bearbeitung: teltarif.de

Wenn es an der Haustür klin­gelt, könnte draußen ein Mensch stehen, der oder die "im Auftrag der Telekom" unter­wegs ist und beispiels­weise einen Glas­faser­anschluss verkaufen möchte. Doch nicht alle haben gute Absichten. Und an der Haustür gibt es immer einen gewissen "Überraschungs­effekt". Deswegen hat der Gesetz­geber bei Haus­tür­geschäften ein expli­zites Rück­tritts­recht einge­räumt, falls man unge­wollte Sachen entdeckt, wenn sich die "Freude" über das Geschäft gelegt und man den unter­schrie­benen Vertrag genauer gelesen und verstanden hat. Und die Kunden sind weiterhin skep­tisch und verun­sichert.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 30.03.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des März einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

