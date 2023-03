Neue Prepaid-Tarife, Sky gegen Piraten, Details zu WLAN Mesh

teltarif.de Newsletter

Liebe Leserinnen und Leser,

Kunden des Pay-TV-Senders Sky, die die Programme des Veran­stal­ters über das Kabel­netz von Voda­fone empfangen, benö­tigen mögli­cher­weise demnächst neue Hard­ware. Hinter­grund sind Sicher­heits­bedenken und Pira­terie. Betrof­fene Kunden werden von Voda­fonen infor­miert und bekommen das neue Empfangse­quip­ment ohne zusätz­liche Kosten. Doch was passiert mit Kunden, die den Gerä­tetausch nicht wünschen? Dazu lesen Sie mehr im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters.

Voda­fone und o2 haben neue Mobil­funk-Prepaid­tarife ange­kün­digt bzw. bereits einge­führt. So ist erst­mals über­haupt ein CallYa Jahres­paket erhält­lich. Bei o2 erhöhen sich die Grund­gebühren, während die Telefónica-Marke gleich­zeitig mehr Inklu­siv­leis­tungen in die Tarife packt. Beson­ders inter­essant ist die "Weiter­surf-Garantie", wie wir im Mobil­funk-Teil berichten.

Wer eine größere Wohnung oder gar ein ganzes Haus mit einem WLAN-Inter­net­zugang versorgen will, kommt mit einem einzigen Router oft nicht aus. Je nach Entfer­nung zur WLAN-Antenne wird das Signal zu schwach, sodass der Daten­durch­satz schlechter wird oder sogar Unter­bre­chungen bei der Inter­net­ver­sor­gung auftreten. Abhilfe schafft der Aufbau eines WLAN-Mesh-Netzes. Über Vor- und Nach­teile eines solchen Mehr­geräte-Netz­werks berichten wir in einem Ratgeber im Internet-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Broadcast

Mobilfunk

Internet

Hardware

Festnetz

Broadcast

So will Sky gegen Piraterie im Kabel­netz vorgehen

Sky will Receiver- und Smartcard-Wechsel für bestimmte Kabelkunden

Foto: Vodafone, Logos: Sky/Vodafone, Montage: teltarif.de

Wer die Programme des Pay-TV-Veran­stal­ters Sky im Kabel­netz von Voda­fone empfängt, benö­tigt mögli­cher­weise neue Hard­ware, um den Pay-TV-Sender weiter zu empfangen. Hinter­grund: Der Sender will Pira­terie vorbeugen. Doch was ist, wenn der Kabel­kunde keinen neuen Receiver haben möchte? Wie Voda­fone diese Frage beant­wortet, lesen Sie im Bericht über die Pira­terie-Bekämp­fung von Sky und deren Auswir­kungen für die Kunden.

Mit Pay-TV lässt sich speziell in Deutsch­land kaum noch Geld verdienen, auch ein Verkauf von Sky, wie er für Ende vergan­genen Jahres eigent­lich geplant war, gestaltet sich für Comcast, den Eigen­tümer des Senders, schwierig. Doch wäre ein völlig neues Geschäfts­modell vorstellbar? Breit­band und Mobil­funk gewinnen für Comcast in Europa zuneh­mend an Bedeu­tung. Nahe­lie­gend ist somit ein Para­dig­men­wechsel: Sky könnte vom Pay-TV-Anbieter zum inte­grierten Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern werden.

Sachsen: Neues DAB+-Bouquet vor dem Start

In Sachsen starten neue Radios über DAB+

Foto: Telestar

In Sachsen werden derzeit Test­sen­dungen für eine neue DAB+-Sender­kette ausge­strahlt. Voraus­sicht­lich Anfang April soll das landes­weite Bouquet mit Privat­radios ans Netz gehen. Elf Programme haben eine Zulas­sung von der Säch­sischen Landes­medi­enan­stalt (SLM) erhalten, um in diesem Ensemble zu senden.

Das Bouquet wird im Kanal 12A über fünf Sende­anlagen in Leipzig, Geyer bei Chem­nitz, Dresden, Schöneck im Vogt­land und Löbau ausge­strahlt. Doch nicht nur das landes­weite Sender­netz steht im Frei­staat vor dem Start. Alles zu den neuen DAB+-Sender­netzen und -Programmen in Sachsen haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Mobilfunk

CallYa: Neuer Jahrestarif und doppel­tes Datenvolumen

Vodafone startet CallYa Jahrestarif

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de

Der CallYa Jahres­tarif ist wie geplant ab sofort verfügbar. Einmal gebucht, können die Inklu­siv­leis­tungen flexibel über die 365-tägige Lauf­zeit genutzt werden. Im Rahmen einer Aktion bekommen Kunden, die einen der anderen Prepaid­tarife von Voda­fone buchen, ein halbes Jahr lang doppeltes Daten­volumen. In einer Meldung lesen sie Details zu "CallYa Double Your Data" sowie Infor­mationen zu Preis und Inklu­siv­leis­tungen des CallYa-Jahres­tarifs.

Der CallYa Jahres­tarif kann mit zusätz­lichen Optionen ausge­stattet werden - beispiels­weise für den Fall, dass der Kunde das Daten­volumen vorzeitig verbraucht hat. Zudem können Rufum­lei­tungen trotz Allnet-Flat zur Kosten­falle werden, wie wir in der Meldung zu Optionen für den CallYa Jahres­tarif erläu­tern.

o2 Prepaid: Ab 5. April neue Tarife mit Weitersurf-Garantie

o2 startet neue Prepaid-Tarife

Foto: Telefónica

o2 hat für den 5. April den Start neuer Prepaid-Tarife ange­kün­digt. Dabei erhöhen sich die Grund­gebühren. Im Gegenzug bekommen die Kunden verbes­serte Inklu­siv­leis­tungen - einer­seits mehr unge­dros­seltes Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum, ande­rer­seits aber auch eine "Weiter­surf-Garantie".

Gegen­über den voraus­bezahlten Preis­modellen von Telekom und Voda­fone fehlt bei o2 weiterhin der Zugang zum 5G-Netz. Doch was bedeutet "Weiter­surf-Garantie"? Welche Inklu­siv­leis­tungen bekommen Kunden zu welchen Kondi­tionen? Welche bishe­rigen Tarife bleiben unver­ändert erhalten? Wie geht es für Bestands­kunden weiter? Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserem Bericht zu dem neuen Prepaid-Tarif­port­folio von o2.

Netzausbau: Telekom weit vorne - neuer 1&1-Sender aktiv

Mit Abstand baut die Telekom neue Sendestationen auf, stellt neue Masten und rüstet bestehende Stationen hoch

Foto: Picture-Alliance / dpa

Auch in den vergan­genen Wochen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Erwei­terungen ihrer Mobil­funk­netze infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet.

Während Voda­fone einige Bahn­stre­cken (u.a. rund um das Ahrtal) mit Sendern versorgt hat, meldet die Telekom zahl­reiche Neubauten und Erwei­terungen nicht nur in abge­legenen Regionen, sondern auch in Ballungs­gebieten. Details zum Ausbau aller Mobil­funk­netze in Deutsch­land haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Internet

WLAN-Mesh: Vor- und Nachteile des Mehrgeräte-Netzwerks

Sogar der 2017er Router Fritz!Box 6490 Cable ist Mesh-fähig

Bild: AVM

Ein gutes und zuver­läs­siges WLAN-Netz ist sowohl im privaten als auch im beruf­lichen Alltag essen­ziell. Mit dem Mesh-Verfahren können Sie dafür sorgen, dass es keine unlieb­samen Verbin­dungs­abbrüche oder Geschwin­dig­keits­ein­bußen zu Hause oder im Büro gibt. Hierbei verschmelzen mehrere Netz­werk­geräte zu einem großen Netz­werk.

Vor allem in großen Wohnungen oder Häusern ist ein Mesh-Netz­werk eine bewährte Methode, um Hinder­nisse wie Wände, bestimmte Elek­tronik­geräte oder schlicht die Distanz abzu­schwä­chen. Wir verraten Ihnen in einem Ratgeber alles Wissens­werte über das Mesh-WLAN.

teltarif hilft: Deutsche Glasfaser schaltet Anschluss nicht

Wenn die Glasfaser schon verlegt ist, sollte es mit dem Anschluss eigentlich schnell gehen.

Bild: picture alliance/dpa

Wenn ein Glas­faser­anschluss schon gelegt und von der Vormie­terin bereits genutzt wurde, sollte die Akti­vie­rung eigent­lich nicht lange dauern. Ein Kunde der Deut­schen Glas­faser kämpfte dennoch verzwei­felt um die Akti­vie­rung. Selbst tägliche Gespräche mit der Hotline führten nicht zum Erfolg - dann musste teltarif.de helfen.

Gleich­zeitig mit unserer Weiter­gabe des Falls gab es eine inter­essante Rück­mel­dung des Lesers: Die Deut­sche Glas­faser habe sich bei seinem Vermieter gemeldet und die Bauge­neh­migung gegen­gezeichnet. Diese sei wohl beim Ausbau des Hauses vergessen worden oder war verloren gegangen. Dies sei scheinbar vorher nie aufge­fallen. Doch wie ist es um den Anschluss unseres Lesers bestellt? Dazu lesen Sie mehr im Beitrag über den Anschluss bei Deut­sche Glas­faser.

Google Pay: Neue Partner-Banken und App-Update

Neue Partner für Google Pay

Image licensed by Ingram Image, Logo: Google, Montage: teltarif.de

Immer mehr Banken bieten ihren Kunden die Möglich­keit an, mobile Bezahl­dienste wie Google Pay und Apple Pay zu nutzen. Jetzt hat Google Pay einen neuen Partner in Deutsch­land bekommen, der eigene Debit-, Kredit- und Prepaid­karten heraus­gibt.

Google hat der Bezahl-App außerdem ein kleines Update spen­diert, das aller­dings nur eine opti­sche Neue­rung mit sich bringt, die für den Bezahl­vor­gang nicht rele­vant ist. Warum Google Pay künftig auch mit der Giro­card funk­tio­nieren könnte, erfahren Sie in unserem Update zum mobilen Bezahl­dienst für Android-Smart­phones.

Hardware

Diese Samsung-Smartphones erhalten kein Android 14

Bekommt kein Android 14: Galaxy S20 Ultra

Bild: Samsung

Trotz mitt­ler­weile sehr guter Update-Unter­stüt­zung kann auch Samsung nicht all seinen Produkten ein Update auf Android 14 spen­dieren. Vor allem Besitzer älterer Smart­phone-Modelle verbleiben auf einer älteren Betriebs­system-Version.

Mitt­ler­weile ist eine Liste der Smart­phone- und Tablet-Modelle geleakt worden, die die neue Android-Version nicht mehr erhalten werden. Dazu gehören beispiels­weise die drei Modelle des Samsung Galaxy S20. In einer Meldung haben wir zusam­men­gefasst, welche Galaxys mit Android 13 oder älter vorlieb­nehmen müssen.

Bericht: VPN am iPhone greift nicht für alle Dienste

VPN-Einschränkungen bei iPhone und iPad

Bild: teltarif.de

VPN-Dienste ermög­lichen es beispiels­weise, an öffent­lichen WLAN-Hotspots sichere Daten­ver­bin­dungen aufzu­bauen. Darüber hinaus ist es möglich, die eigene IP-Adresse bzw. den eigenen Standort zu verbergen. Aller­dings greift ein VPN-Tunnel auf iPhone und iPad nicht für den gesamten Daten­ver­kehr.

Apple bestä­tigt, dass vor allem bestimmte System­dienste von der VPN-Nutzung ausge­nommen sind. Aber auch in anderen Fällen kommt es vor, dass der Daten­ver­kehr am VPN-Tunnel vorbei­geleitet wird, was nicht nur VPN-Anbieter, sondern auch Sicher­heits­experten kriti­sieren. Wie Apple die Maßnahme begründet, erfahren Sie im Beitrag zu den VPN-Einschrän­kungen am iPhone.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 23.03.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des März einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

EuGH-Gutachten: Schufa-Scoring verstößt gegen EU-Recht

Schufa-Scoring vor dem EuGH

Foto: Picture Alliance / dpa

Die Erstel­lung soge­nannter Score-Werte für die Kredit­wür­dig­keit durch die Schufa verstößt nach Ansicht eines Gutach­ters am Euro­päi­schen Gerichtshof (EuGH) gegen Euro­parecht. Außerdem dürfe die Schufa Daten aus öffent­lichen Verzeich­nissen - wie die Register der Insol­venz­gerichte - nicht länger spei­chern als das öffent­liche Verzeichnis selbst.

Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Ein solches Gutachten ist für die Richter nicht bindend, oft folgen sie ihm aber. Hinter­grund des Verfah­rens vor dem EuGH sind mehrere Fälle aus Deutsch­land. Worum es dabei geht, erfahren Sie in unserem Bericht über das EuGH-Gutachten zum Schufa-Scoring.

