TV vom Internet-Provider, neuer CallYa-Jahrestarif

teltarif.de Newsletter

Foto: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

Fern­sehen kann heut­zutage auch über den Breit­band-Anschluss empfangen werden. Viele Provider bieten Alter­nativen zu den klas­sischen Empfangs­wegen wie Satellit und DVB-T2. Oft gibt es auch zusätz­liche Funk­tionen, etwa die Möglich­keit, Sendungen zeit­ver­setzt abzu­rufen. Im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters lesen Sie, welche Internet-Provider welche TV-Pakete im Angebot haben und mit welchen Kosten Inter­essenten rechnen müssen.

Voda­fone startet mit einem CallYa-Jahres­tarif. Einmal gebucht, kann der Mobil­funk­anschluss ein ganzes Jahr lang genutzt werden. Die Inklu­siv­leis­tungen lassen sich flexibel über den gesamten Nutzungs­zeit­raum einsetzen. Im Mobil­funk-Teil lesen Sie, was der CallYa-Jahres­tarif kostet und welche Inklu­siv­leis­tungen die Kunden bekommen.

Der Online-Shop von Samsung hinter­ließ zuletzt kein gutes Bild. Kunden beklagten sogar regel­rechtes "Chaos". Jetzt hat sich der Hersteller zu den Vorwürfen geäu­ßert. Darüber hinaus hat Samsung neue Smart­phones vorge­stellt, die noch im März erhält­lich sein sollen. Einzel­heiten haben wir im Hard­ware-Teil zusam­men­gefasst.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Mobilfunk

Hardware

Internet

Festnetz

Anzeige:

Broadcast

TV-Angebote der Internet-Provider im Tarif-Vergleich

Fernsehen vom Internet-Provider

Bild: Ocilion IPTV Technologies GmbH

Zahl­reiche Breit­band-Internet-Provider bieten heute neben dem Fest­netz- und Internet-Zugang auch TV-Pakete an. Diese können als Alter­native oder Ergän­zung zum Kabel- oder Satel­liten­emp­fang bzw. zu DVB-T2 genutzt werden. Dabei muss man zwischen IPTV und OTT-Ange­boten unter­scheiden.

Mit IPTV wird die Über­tragung von Fern­sehin­halten über ein "geschlos­senes Netz" eines Anbie­ters bezeichnet, bei dem dann dank Quality-of-Service-(QoS)-Mecha­nismen der TV-Empfang in einer höher­wertigen Qualität möglich ist. Unter OTT (Over the Top) ist klas­sisches Strea­ming via Internet zu verstehen.

TV-Ange­bote werden von den Netz­betrei­bern und Internet-Provi­dern oft mit weiteren Diensten ange­reichert, so zum Beispiel "Elek­troni­schen Programm­führern" (EPG) oder der Möglich­keit zum zeit­versetzten Abruf von Sendungen. Doch welche Ange­bote gibt es von welchen Provi­dern? Wie viele Programme sind zu welchen Kondi­tionen zu empfangen? Antworten auf diese Fragen lesen Sie in unserem Ratgeber zu TV-Ange­boten der Internet-Provider.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sky versteckt Kündigungsbutton: Jetzt fristlose Kündigung?

Sky und der Kündigungsbutton

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Sky, Montage: teltarif.de

Nach der gesetz­lich verpflich­tenden Einfüh­rung des Kündi­gungs­but­tons hatte der Pay-TV-Veran­stalter Sky diesen auf seiner Webseite einge­pflegt. Auf einen Klick hatten Kunden so die Möglich­keit, den Kündi­gungs­pro­zess für ihr Abon­nement zu starten. Wer jetzt auf die Suche nach dem Button geht, muss schon ganz genau hinsehen.

Sky hat die Kündi­gungs-Option auf seiner Webseite versteckt. Um diese zu finden, ist ein Umweg notwendig. Können somit nun alle Sky-Kunden jetzt sofort fristlos kündigen? Was sagt der Anbieter zu den Verän­derungen auf seiner Home­page? Einzel­heiten erfahren Sie im Bericht zum versteckten Kündi­gungs­button von Sky.

Zum Inhaltsverzeichnis

Im Test: DAB+/Internetradio-Kombi von Pure

Menü des Pure Elan Connect+

Foto: Pure

Die Inter­net­radio/DAB+-Kombi-Modelle Pure Elan Connect und Connect+ sind derzeit zu güns­tigen Preisen bei Amazon erhält­lich. Die Geräte unter­stützen auch Musik-Strea­ming. Per Blue­tooth kann auch eine externe Audio­quelle - beispiels­weise ein Smart­phone - ange­schlossen werden. Lohnt sich der Kauf? Wir haben das Stereo-Modell Pure Elan Connect+ einem Test unter­zogen.

Der Versand­händler Pearl hat ein neues Digital­radio vorge­stellt, das auch in Notfällen betriebs­bereit bleibt und Warn­mel­dungen über die EWF-Funk­tion empfängt. Das DAB+-Kurbel­radio SOL-1545 von infac­tory besitzt ein Solar­panel und eine Hand­kurbel. Darüber und über ein klas­sisches Netz­teil lässt sich der inte­grierte Akku mit Strom versorgen. Doch nicht nur für Notfälle ist der Empfänger gut geeignet. Details zu Technik und Verkaufs­preis finden Sie in der News zum DAB+-Notfall­radio mit EWF-Funk­tion von Pearl.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

So werden alle Fernseher zum Smart-TV: Einfach über den Google Chromecast von Smartphone und Tablet aus alles auf den TV streamen.

Mobilfunk

Klage der Telekom gegen 1&1 weitgehend zurückgewiesen

Einer der wenigen eigenen Senderstandorte von 1&1 auf

2600 MHz (Band 7 LTE) und 3500 MHz (Band n78 NR/5G) in Montabaur (Bahnhofsplatz)

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Das Land­gericht Koblenz hat in einem Verfahren, das die Deut­sche Telekom gegen 1&1 ange­strengt hatte, "in zentralen Punkten zu Gunsten von 1&1" entschieden und die Anträge der Deut­schen Telekom abge­wiesen, wie 1&1 mitteilte. So sei die Deut­sche Telekom "mit dem Versuch geschei­tert", die Vermark­tung des ersten auf dem 1&1 Netz reali­sierten 5G-Produktes verbieten zu lassen.

Auch sei das Gericht nicht dem Telekom-Antrag gefolgt, 1&1 "den Bau des modernsten 5G-Netzes Europas" abzu­spre­chen. Aller­dings muss 1&1 Details zur Netzabde­ckung in der werb­lichen Darstel­lung "gering­fügig klar­stellen" (z. B. durch Verweise in Fußnoten). Obwohl der Netz­ausbau weiter sehr schlep­pend voran­zugehen scheint, gibt sich 1&1 weiterhin selbst­bewusst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone startet CallYa-Jahrestarif: 40 GB unter 100 Euro

CallYa-Jahrestarif angekündigt

Foto: Vodafone

Nach zahl­rei­chen Mitbe­wer­bern startet jetzt auch Voda­fone einen Prepaid-Tarif, der nach der Buchung ein ganzes Jahr lang genutzt werden kann. Der CallYa-Jahres­tarif bietet für knapp 100 Euro unter anderem eine Allnet-Flat und 40 GB Daten­volumen. Wann das Angebot startet, wie es gebucht werden kann und wie Bestands­kunden ins neue Preis­modell wech­seln können, lesen Sie in unserer Meldung zum CallYa-Jahres­tarif von Voda­fone.

Im Rahmen einer Aktion verdop­pelt Voda­fone zudem das monat­liche Daten­volumen in den Tarifen GigaMobil Young M und L. Zudem wird die Grund­gebühr rabat­tiert. Die Ange­bote richten sich an Kunden im Alter unter 28 Jahren. Details zu den aktu­ellen GigaMobil-Young-Ange­boten haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Eine weitere Voda­fone-Aktion betrifft die Zusatz­karten, die unter der Marke Red+ vermarktet werden und zu Monats­preisen ab 5 Euro erhält­lich sind. Je nach Tarif winken bis zu 20 GB Extra-Daten­volumen pro Monat.

Zum Inhaltsverzeichnis

Prepaid-Guthaben am Handy abfragen: Viele Wege führen zur Guthabenabfrage. Wir zeigen, wie es bei welchem Provider funktioniert.

Hardware

Blackview Tab 16: 11-Zoller mit Notebook-Qualitäten

Blackview Tab 16 in Grün, Blau und Grau

Bild: Blackview

Black­view hat sich mit robusten Outdoor-Smart­phones einen Namen gemacht. Das chine­sische Unter­nehmen stellt aber auch Tablets her. Das neue Tab 16, auf dem Android 12 mit vom Hersteller ange­passter Benut­zer­ober­fläche läuft, präsen­tiert sich als schlanker Allrounder, der nicht nur für Office-Anwen­dungen taugt.

Der Nach­folger des Tab 15 kommt mit einem IPS-Screen mit einer Auflö­sung von 2000 mal 1200 Pixel und einem Bild­schirm-zu-Körper-Verhältnis von 80 Prozent. Optional bietet der Hersteller eine Blue­tooth-Tastatur an, mit der sich das Tablet dank Unter­stüt­zung eines PC-Modus wie ein Laptop nutzen lässt. Vier Laut­spre­cher sollen für Stereo-Surround-Sound sorgen. Details zu weiteren Features, zum Verkaufs­start und Preisen haben wir im Bericht zum Black­view Tab 16 zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Xiaomi 13 Pro im Kameratest: So gut ist die "Leica"-Cam

Das Xiaomi 13 Pro im Kameratest von teltarif.de

Bild: teltarif.de

Xiaomi spuckte auf einem Event rund um den dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona ziem­lich große Töne, als es um die Neuvor­stel­lung der Xiaomi-13-Serie ging. Im Fokus des Events stand das neue Flagg­schiff namens Xiaomi 13 Pro mit seiner Leica-Kamera. Xiaomi und die deut­sche Kamera-Firma taten sich zusammen, um eine Smart­phone-Kamera mit beein­dru­ckender Leis­tung zu kreieren - soweit der Tenor, der während des Events herrschte.

Was leistet der Bolide wirk­lich und welchen Eindruck hinter­lässt die Kamera in der Praxis? Wir haben uns das Xiaomi 13 Pro näher ange­schaut. Wozu die Kamera des neuen Smart­phone-Flagg­schiffs geeignet ist, lesen Sie im Test der "Leica"-Cam im Xiaomi 13 Pro.

Zum Inhaltsverzeichnis

Samsung: Neue A-Klasse und Stellungnahme zum Shopping-Chaos

Das Galaxy A54 5G in voller Pracht

Bild: Samsung

Samsung hat am Mitt­woch seine neue Smart­phone-Mittel­klasse in Form von Galaxy A54 5G und Galaxy A34 5G vorge­stellt. Dabei handelt es sich um die direkten Nach­folger der vor knapp einem Jahr einge­führten Modelle Galaxy A53 5G und Galaxy A33 5G. Was die Hand­helds bieten, wann und zu welchen Preisen sie erhält­lich sein werden, erfahren Sie im Bericht zur neuen Smart­phone-A-Klasse von Samsung.

Rund um die Vorbe­steller-Aktion zum Verkaufs­start der drei Smart­phone-Modelle der Galaxy-S23-Serie hatte teltarif.de über eine mangel­hafte Abwick­lung und schlechten Kunden­ser­vice im Online-Shop von Samsung berichtet. Der Hersteller hat zu den schlechten Nutzer-Erfah­rungen jetzt Stel­lung bezogen - und kümmert sich um die Fälle.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Aktuelle Smartphones im Test: teltarif.de testet für Sie die neuesten Handys und Smartphones. Die besten Geräte finden Sie stets aktuell auf unseren Top-10-Listen.

Internet

Android Auto: So kann das Menü bald personalisiert werden

Android-Auto-Übersicht personalisierbar

Foto: 9to5google

In der Beta-Version von Android Auto sind neue Optionen gefunden worden, mit denen sich die App perso­nali­sieren lässt. So kann der Anwender selbst einstellen, ob das große Fenster im Split­screen der Start­seite für die Navi­gation auf der linken oder rechten Seite des Bild­schirms im Fahr­zeug ange­zeigt wird.

Für erste Teil­nehmer am Beta-Programm für Android Auto ist die Funk­tion bereits verfügbar. Die Frei­schal­tung erfolgt aber wohl server­basiert und ist nicht abhängig von der instal­lierten App-Version. Die Version 9.1 von Android Auto ist mitt­ler­weile für alle Kunden im Google Play Store veröf­fent­licht worden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Kein 49-Euro-Ticket mit schlechtem Schufa-Score?

Das Deutschlandticket startet in wenigen Wochen

Image licensed by Ingram Image

Zum 1. Mai soll das Deutschland­ticket starten. Der Vorver­kauf beginnt bereits Anfang April. Damit können Inter­essenten zum Monats­preis von 49 Euro bundes­weit den öffent­lichen Perso­nen­nah­ver­kehr (ÖPNV) nutzen. Aller­dings sorgten vor wenigen Tagen Berichte für Verwir­rung, nach denen beim Kauf des 49-Euro-Tickets eine Boni­täts­prü­fung durch­geführt wird. Fällt diese negativ aus, könne dem poten­ziellen Kunden die ÖPNV-Flat­rate verwehrt werden.

Die Bahn sagt, das sei "bei Abon­nements gene­rell üblich". Aller­dings ist das nur die halbe Wahr­heit. Es gibt nämlich mehrere Alter­nativen zur Zahlung des Deutsch­land­tickets im Last­schrift­ver­fahren, wie wir in der Meldung zur Schufa-Abfrage bei Bestel­lung des 49-Euro-Tickets berichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Google VPN jetzt in allen One-Abos ohne Aufpreis

Google baut VPN-Verfügbarkeit aus

Quelle: Google, Screenshot: teltarif.de

Der VPN-Dienst von Google wird künftig in allen Google-One-Abon­nements ohne Aufpreis ange­boten. Das Angebot soll der Daten­sicher­heit dienen, hat aber auch mögli­cher­weise uner­wünschte "Neben­wir­kungen". Für deut­sche Kunden bedeutet die Neue­rung, dass für die Frei­schal­tung des VPN-Ange­bots bald ein Abon­nement für 1,99 Euro pro Monat ausreicht. Derzeit wird der Premium-Preis­plan für monat­lich 9,99 Euro benö­tigt.

Google One - und somit auch der VPN-Dienst - gibt es als App für Windows und macOS am Desktop. Darüber hinaus werden mobile Geräte mit Android, iOS und iPadOS versorgt. In unserer Meldung zum VPN-Dienst von Google lesen Sie unter anderem, welche uner­wünschten Effekte die Nutzung nach sich ziehen kann.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Unzufrieden mit Suchergebnissen? Es gibt nicht nur Google - probieren Sie doch einmal die Suche bei Microsoft Bing aus.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 16.03.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des März einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Welcher Ort hat welche Vorwahl? Finden Sie bei uns in wenigen Sekunden die Telefon-Vorwahl aller Orte in Deutschland und Österreich.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.