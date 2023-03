Neue AVM-Geräte, Handyshop-Insolvenz, Festnetz-SMS tot

teltarif.de-Newsletter

picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

DSL und LTE waren gestern, bei seinen neuen Geräten konzen­triert sich der Router- und Netz­werk-Hersteller AVM vermehrt auf Glas­faser und 5G. Auch der kommende WLAN-Stan­dard Wi-Fi 7 wird in einige neue Produkte imple­men­tiert. Wie so oft steht es aller­dings noch nicht fest, wann welches Gerät tatsäch­lich auf den Markt kommt. Wir möchten es trotzdem nicht versäumen, Ihnen die neuen AVM-Geräte im Hard­ware-Teil unseres heutigen News­lettes schon einmal vorab vorzu­stellen.

Das Geschäfts­modell von Handy-Shops, die Smart­phones "für 1 Euro" mit Netz­betreiber-Vertrag verkaufen, haben wir bei teltarif.de schon öfters in Frage gestellt. Denn die Shops leben über­wie­gend von der Provi­sion, die sie für den Abschluss von Neuver­trägen erhalten. Das hat zur Folge, dass es in den Laden­geschäften quasi gar nicht mehr um echten Kunden­ser­vice geht, sondern nur noch ums Verkaufen. Wie ein derar­tiges Geschäfts­modell auf Basis eines Schnee­ball­sys­tems nun in einem Handy-Shop in Bottrop zur Insol­venz des Händ­lers und zahl­rei­chen geprellten Kunden geführt hat, erläu­tern wir im Abschnitt Mobil­funk.

Die SMS in Mobil­funk­netzen hat in den vergan­genen Jahren trotz des Sieges­zugs der Smart­phone-Messenger eine kleine Renais­sance erlebt - nicht zuletzt für den Vorgang der Zwei­faktor-Authen­tifi­zie­rung. Schon fast vergessen schien, dass es die SMS auch mal im Fest­netz gab - die Telekom und Voda­fone haben den Dienst daher nun kurzer­hand abge­schaltet. Dumm nur, dass kaum ein Fest­netz-Kunde zuvor davon erfahren hat, wie wir im Fest­netz-Teil dieses News­let­ters ausführen.

Hardware

Mobilfunk

Internet

Broadcast

Festnetz

Hardware

AVM: Diese Produkte und Updates plant der Hersteller

Die neuen Geräte von AVM auf einen Blick

Bild: AVM

AVM hat für die kommenden Monate eine Reihe von neuen Produkten ange­kün­digt. Insge­samt drei neue FRITZ!Box-Modelle will der in Berlin ansäs­sige Hersteller auf den Markt bringen. Zwei dieser Router-Vari­anten sind auch für den deut­schen Markt rele­vant, und bei eben­falls zwei Modellen kommt der neue WLAN-Stan­dard WiFi-7 zum Einsatz. Auch wenn es noch nicht fest­steht, wann mit den neuen FRITZ!Boxen zu rechnen ist, lohnt sich schon jetzt ein Blick auf die Geräte.

AVM hat in den vergan­genen Tagen aber nicht nur neue FRITZ!Box-Modelle vorge­stellt, sondern auch zahl­reiche Labor-Updates veröf­fent­licht. Versorgt werden Router für DSL-, Kabel- und Glas­faser-Anschlüsse. FRITZ!OS 7.39 und 7.51 kommen als Updates im Labor. Wir haben uns die Neue­rungen im FRITZ!Labor einmal ange­sehen.

Der Router-Hersteller bietet außerdem sukzes­sive für weitere Router und WLAN-Repeater Updates auf die aktu­elle FRITZ!OS-Version 7.50 an. Ab sofort werden die FRITZ!Box 7510 sowie die FRITZ!Repeater 3000 und 1200 mit dem Betriebs­system versorgt, das bereits im Dezember vergan­genen Jahres für die FRITZ!Box 7590 frei­gegeben wurde.

Galaxy Z Fold 5 schließt plan, 200.000 Mal problemlos faltbar

Soll wie das Vivo X Fold (Foto) schließen: Galaxy Z Fold 5

Andre Reinhardt

Mit dem Galaxy Z Fold 5 wird Samsung endlich das Foldable schließen. Alle bishe­rigen Itera­tionen weisen einen keil­för­migen Spalt auf, durch den Staub und Dreck eindringen kann. Das Wasser­tropfen-Schar­nier-Design orien­tiert sich an der Aufma­chung der Konkur­renz. Ein Vorteil gegen­über den Wett­bewer­bern ist der Wasser­schutz nach IPX8. Dieser Wasser­schutz bleibt bestehen.

Mobilfunk

Handyboxx: Ein Schneeballsystem endet in Insolvenz

Wenn das Angebot zu günstig ist, kann ein Schneeballsystem dahinter stecken. Den letzten beißen die Hunde.

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Vodafone, Montage: teltarif.de

Wenn es ein ange­sagtes Handy-Modell sein soll, kostet das viel Geld. Das können 1300 Euro oder mehr sein. Nicht jeder Kunde mag oder kann so viel Geld ausgeben. Im vergan­genen Jahr stach ein Angebot ins Auge: iPhone 14 Pro mit 128 GB für einen Euro? Der Vertrag sollte monat­lich knapp 60 Euro kosten. Das gabs beispiels­weise von der "Handy­boxx" in Bottrop (Nord­rhein-West­falen). Am Ende bleiben geprellte Kunden und ein insol­venter Händler übrig.

Telekom: Gratis-Flat im Test, Netzausbau, Aus für Fax/Daten

Telekom-Datengeschenk ausprobiert

Quelle: telekom.de, Screenshot: teltarif.de

Wie berichtet bietet die Deut­sche Telekom ihren Mobil­funk­kunden in diesem Monat im Rahmen einer Aktion eine echte Daten-Flat­rate an. Wir haben den Tarif akti­viert, im In- und Ausland sowie mit Haupt- und Zusatz­karten auspro­biert. Der erste Akti­vie­rungs­ver­such, gleich am Morgen des 1. März, schlug aller­dings fehl.

Die Telekom hat ihr Mobil­funk­netz auch in den ersten beiden Monaten des neuen Jahres weiter ausge­baut. In den vergan­genen sieben Wochen hat der Konzern 320 neue Stand­orte in Betrieb genommen. Diese schließen bishe­rige Versor­gungs­lücken und bieten in bereits versorgten Regionen besseren Empfang und mehr Kapa­zität. Die Telekom versorgt in allen Bundes­län­dern nun mehr als 99 Prozent der Bevöl­kerung mit LTE. Doch der Netz­ausbau soll weiter­gehen, dafür werden bundes­weit neue Mobil­funk-Stand­orte gesucht.

Im Telekom-Mobil­funk­netz geht darüber hinaus eine tech­nolo­gische Ära zu Ende - doch davon dürften nicht mehr viele Kunden etwas bemerken. Aktuell verschickt die Telekom Briefe an ihre Mobil­funk­kunden, in denen zu lesen ist, dass der alte Faxdienst und der leitungs­ver­mit­telte Daten­dienst abge­schaltet wird. Derar­tige Dienste dürften in den vergan­genen Jahren vermut­lich nur noch von einigen wenigen Geschäfts­kunden verwendet worden sein.

Aktionen: Mehr Datenvolumen bei Blau, congstar und SIMon

Aktuelle Discounter-Aktionen

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Die Mobil­funk-Discounter Blau, cong­star und SIMon mobile starten mit neuen Aktionen ins Früh­jahr 2023. Neukunden von Blau und cong­star bekommen mehr Daten­volumen als norma­ler­weise üblich. Bei cong­star bekommen auch Bestands­kunden ein Gratis-Daten­paket. Der Voda­fone-Discounter SIMon mobile hat eine Freund­schafts­werbe-Aktion gestartet. Wer als Bestands­kunde einen neuen Kunden wirbt, erhält ein Jahr lang monat­lich 1 GB mehr Daten­volumen.

Editorial: freenet wirft Kunden Tarifwechsel-Faulheit vor?

freenet und die Wechsel-faulen Kunden

Bild: freenet Mobilfunk

Im Lauf eines Jour­nalisten-Lebens erhält man unzäh­lige Pres­semit­tei­lungen. Manchmal handeln sie davon, dass jemand zu einem aktu­ellen Trend-Thema auch noch etwas sagen möchte, was ja nicht verboten ist: Denn durch Diskus­sion und das Liefern von Fakten werden Meinungen gebildet. Eines dieser aktu­ellen Trend-Themen ist die Infla­tion, und wie Verbrau­cher durch Vertrags-Opti­mie­rungen Geld sparen. In einer skur­rilen Pres­semit­tei­lung wirft freenet den Kunden auf Basis einer selbst beauf­tragten Studie ein sorg­loses Verharren in alten Handy-Tarifen vor. Die Wahr­heit ist aber: Damit hat freenet jahre­lang prächtig Geld verdient.

Zum Inhaltsverzeichnis

Internet

WhatsApp: Tablet-Modus für Android ist da

Die Tablet-Ansicht von WhatsApp

Bild: Andre Reinhardt

WhatsApp wurde endlich an große Bild­schirme von Mobil­geräten wie Tablets und Fold­ables ange­passt. Zuvor war es nicht möglich, den Messenger effi­zient auf solchen Produkten zu verwenden. In der neuen Android-Beta­ver­sion der Anwen­dung hält aber jetzt eine Split­screen-Ansicht Einzug. Wer also ein Tablet oder ein Foldable nutzt, kann ab sofort in WhatsApp von einer geteilten Bild­schirm­ansicht profi­tieren. Die neueste Android-Beta­ver­sion des Messen­gers macht es möglich.

Navi-App "Magic Earth": Kartendienst und Fahrassistenz

Die App Magic Earth im Auto

Bild: Magic Earth

Den schnellsten Weg von A nach B zeigen: Das können viele Navi-Apps. Es gibt aber auch eine, die Wiki­pedia-Einträge zu Orten anzeigt, als Dashcam fungiert oder warnt, wenn man die Spur verlässt. Es handelt sich um die Anwen­dung "Magic Earth", die kostenlos für iOS und Android zu haben ist. Die Assistenz­funk­tionen von Magic Earth können akti­viert werden, wenn sich das Smart­phone im Quer­format in einer Halte­rung befindet und die Kamera freie Sicht auf die Straße hat.

Broadcast

Formel 1: Sky enthüllt TV-Pläne & Free-TV-Partner

Die Formel 1 startet wieder bei Sky

Foto: Sky

Das Warten vieler Motorsport­fans hat ein Ende: Die Formel 1 ist zurück und star­tete am vergan­genen Wochen­ende in Bahrain. Mit 23 Rennen ist es die längste bezie­hungs­weise umfang­reichste Saison aller Zeiten. Zunächst sah es aller­dings danach aus: Wer in Deutsch­land die Rennen sehen will, ist - nach dem Ausstieg von RTL - auf das Pay-TV ange­wiesen.

Sky hat aber nun doch einen Free-TV-Partner für die Formel 1 gefunden. Eine gute Nach­richt für alle Formel-1-Fans ist, dass der Sender Sport1 die Motor­sport-Königs­klasse zurück ins frei empfang­bare Fern­sehen bringt und die komplette Saison 2023 mit dem neuen Magazin "Sky F1 High­lights – präsen­tiert vom AvD" zu allen 23 Rennen zeigt. Live gibt es die Rennen aber weiter nur im Pay-TV zu sehen.

DAB+: Neuaufschaltungen und Ausschreibungen

Neuigkeiten beim Digitalradio DAB+

Fotos: PURE/SHARP, Montage: teltarif.de

In den letzten Tagen gab es wieder einige Neuaufschal­tungen, Ausschrei­bungen und Test­sen­dungen beim Digi­tal­radio DAB+. Der Baye­rische Rund­funk etwa sendet jetzt auch vom Sender­standort Hers­bruck/Pommels­brunn sein Hörfunk­pro­gramm in DAB+. Der bereits 2022 geplante neue DAB+-Sender in Zwickau soll bald mit dem ersten, natio­nalen DAB+-Multi­plex ans Netz gehen. Radio Uner­hört Marburg ist ab sofort auch in weiten Teilen Mittel-, Ost- und Nord­hes­sens über DAB+ zu hören. Wir fassen alle aktu­ellen Entwick­lungen zusammen.

waipu.tv baut Angebot kostenloser Kanäle aus

Crime + Investigation mit Fast Channel bei waipu.tv

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de

Es kommt immer mehr in Mode, dass Pay-TV-Sender oder kostenpflich­tige Strea­ming-Ange­bote kosten­lose Fast Chan­nels als Teaser starten, um für ihre kosten­pflich­tigen Ange­bote zu werben. Nach dem Sportstreamer DAZN, der Ende 2022 gleich mit zwei solcher Ange­bote auf unter­schied­lichen Platt­formen auf Sendung gegangen ist und dem Jäger- und Angler­kanal Waid­werk hat jetzt auch das Unter­nehmen "A+E Networks Germany" einen kosten­losen Kanal seines Pay-TV-Senders "Crime + Inves­tiga­tion" auf der Platt­form waipu.tv gestartet. Es gibt zudem einen neuen Sender für Film­lieb­haber.

Festnetz

Telekom: SMS im Festnetz eingestellt & Treuebonus

SMS in das Festnetz und aus dem Festnetz lassen sich nicht mehr versenden

Bild: teltarif.de

Der SMS-Nach­richten-Dienst im Fest­netz wurde von der Telekom am 1. März fast unbe­merkt einge­stellt. Die Kunden seien infor­miert worden - das können wir aller­dings nicht bestä­tigen. Wer noch versucht, den Dienst zu benutzen, erhält eine Fehler­mel­dung oder es ist besetzt. Auch bei Voda­fone geht nichts mehr.

o2 verschickt aktuell noch SMS ins Fest­netz über den SMS-Pionier Dr. Materna. Aller­dings kamen nicht alle Test-Nach­richten an. Ein teurer Rückruf ist möglich.

Die Telekom hat darüber hinaus einen Treue­bonus für lang­jäh­rige Fest­netz- und Inter­net­kunden ange­kün­digt. Je nachdem, wie lange der Fest­netz­anschluss schon besteht, wird bei Abschluss eines neuen Mobil­funk­ver­trags ein Bonus in Höhe zwischen 100 und 500 Euro einge­räumt. Dieses Guthaben wird mit den anfal­lenden Kosten für den neuen MagentaMobil-Anschluss verrechnet.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 09.03.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des März einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

