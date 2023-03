Netflix-Preissenkung, Streit um 1&1-Netz, MWC-Neuheiten

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

stetig nach oben: So entwi­ckelten sich in den vergan­genen Wochen und Monaten nicht nur die Preise fürs tägliche Leben, sondern auch für Strea­ming-Dienste. Einige Dienste sind dabei durch wirk­lich dras­tische Preis­erhö­hungen aufge­fallen. Netflix merkt nun offenbar, dass sich weniger zahlungs­kräf­tige Kunden den Spaß dann eben nicht mehr leisten können und davon­laufen. Darum senkt Netflix jetzt in einigen Ländern die Preise. Ob Deutsch­land auch dabei ist, erfahren Sie im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters.

Kann man das als Mobil­funk-Netz bezeichnen, was 1&1 zu Jahres­beginn mit nur einer Hand­voll Basis­sta­tionen abge­lie­fert hat? 1&1 würde für den Netz­aufbau beispiels­weise gerne die Basis­sta­tionen von Voda­fones Funk­turm­gesell­schaft mitnutzen - doch darüber ist nun ein heftiger Streit entbrannt. Ob die etablierten Netz­betreiber den Netz-Neuein­steiger 1&1 wirk­lich behin­dern oder ob es auch noch andere Probleme gibt, beleuchten wir im Abschnitt Mobil­funk.

Heute ist der letzte Tag des Mobile World Congress in Barce­lona: Endlich fand die Leit­messe für mobile Technik einmal wieder ohne Gesund­heits-Auflagen statt, und die Redak­teure von teltarif.de waren für Sie vor Ort, um die neuesten Smart­phones und Fold­ables zu begut­achten. Doch auch der Ausbau der Netze durch mögli­cher­weise neue Tech­niken spielte eine große Rolle - alles dazu lesen Sie im MWC-Teil unseres teltarif.de-News­let­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

MWC

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

Telefonieren und Surfen mit Prepaid-Karten

Alles zum Telefonieren und Surfen mit Prepaidkarten

Grafik: amiganer-fotolia.com, Logos: Anbieter, Foto/Montage: teltarif.de

Für die Verwen­dung von Prepaid-Karten fürs Handy erwirbt der Kunde im Voraus ein Guthaben, das für die Abrech­nung von Gesprä­chen, SMS sowie mobilem Internet genutzt werden kann. Der größte Vorteil der Prepaid-Tele­fonie ist die Kosten­kon­trolle: Wer auf Prepaid-Basis tele­foniert, kann nicht unan­genehm von einer hohen Mobil­funk-Rech­nung über­rascht werden, da ledig­lich für den zuvor einge­zahlten Geld­betrag Optionen gebucht, tele­foniert oder sons­tige Dienste in Anspruch genommen werden können. Dank vieler Discount-Ange­bote sind Prepaid-Tarife erschwing­lich zu haben. Wir erläu­tern alle Details zum Tele­fonieren und Surfen mit Prepaid-Karten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Aldi Talk: Allnet-Flat mit 12 GB für 10 statt 18 Euro

Aktion für Aldi-Talk-Kombi-Paket L

Bild: Aldi Talk / Medion

In seinem News­letter kündigt Aldi momentan eine Tarif-Aktion an, die es sowohl in den Aldi-Filialen als auch online auf der Webseite des Prepaid-Discoun­ters gibt. Wer ein neues Star­ter­paket von Aldi Talk kauft, kann damit einmalig einen Tarif buchen, für den das Start­gut­haben eigent­lich gar nicht reichen würde. Aldi Talk spen­diert dem Kunden hierfür 7,99 Euro. Zu beachten ist, dass die Aktion nur im ersten Vier-Wochen-Zeit­raum nach Akti­vie­rung der neuen SIM-Karte gilt - danach werden die regu­lären Tarif-Preise berechnet.

Zum Inhaltsverzeichnis

1&1-Netz: Vodafone weist Vorwurf der Behinderung zurück

Eigentlich müssten für 1&1 nur ein paar Kästen an den Mast geschraubt und mit Strom und Netzwerkkabel verbunden werden.

Foto: Vodafone, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Beim Netz­aufbau des 1&1-Mobil­funk­netzes kommt es immer wieder zu Schwie­rig­keiten und Meinungs­ver­schie­den­heiten. Der Plan, auf 3800 Stand­orte von Vantage-Towers zu setzen, dürfte wahr­schein­lich schief gehen. 1&1 war sauer und beschwerte sich beim Bundes­kar­tellamt über Voda­fone.

Im Streit zwischen 1&1 und der Voda­fone-Turm­gesell­schaft hat der Mutter­kon­zern Voda­fone hingegen die Vorwürfe der Behin­derung zurück­gewiesen. Man habe die Anschul­digungen von 1&1 "mit Verwun­derung zur Kenntnis genommen". 1&1 hätte zum Jahres­wechsel als Neuein­steiger 1000 eigene 5G-Stand­orte akti­viert haben müssen. Tatsäch­lich waren es aber nur fünf Sender, von denen bislang nur drei durch Kunden nutzbar sind.

Ein Thema beherrschte die Diskus­sionen der Bran­chen­ver­treter aus Deutsch­land auch während der MWC-Messe in Barce­lona. Was wird aus dem vierten Netz in Deutsch­land? Die Kommen­tare und Einschät­zungen reichen von Mitleid bis abso­luter Ratlo­sig­keit. Welches Konzept verfolgt der United-Internet-/1&1-Chef Ralph Dommer­muth beim Aufbau seines eigenen Mobil­funk­netzes? Wie geht es dem vierten Handy-Netz?

Zum Inhaltsverzeichnis

Erster Cell-Broadcast-Alarm in Lübeck

Cell-Broadcast wurde erstmalig für eine reale Warnung eingesetzt.

Grafik: Vodafone

Das viel disku­tierte Alarm-System "Cell Broad­cast" ging am vergan­genen Donnerstag offi­ziell in Betrieb und wurde schon am Samstag für eine reale Warnung einge­setzt. Am 25. Februar um 8:42 Uhr warnten die Behörden in Lübeck über Cell Broad­cast vor akuter Gefahr durch Hoch­wasser. Kurz vor dem offi­ziellen Start­schuss hatte die Telekom am Rosen­montag noch einmal in den Karne­vals­hoch­burgen Köln, Bonn und Düssel­dorf eine letzte Test-Warn­mel­dung über den dafür vorge­sehenen CB-Test­kanal ausge­sendet. Die Telekom wollte sehen, ob das System unter Netz­höchst­last auch im Karneval funk­tio­niert - das hat geklappt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Katastrophen-Warnungen direkt aufs Handy - ganz ohne App: Das geht mit dem internationalen Standard Cell Broadcast.

MWC

FRITZ!Box 5690 Pro im Hands-On: Neues AVM-Flaggschiff

FRITZ!Box 5690 Pro auf dem AVM-Messestand

Foto: teltarif.de

Wie berichtet stellte AVM auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona gleich drei neue Router vor. Wir konnten uns das neue Flagg­schiff, die FRITZ!Box 5690 Pro, auf der Messe einmal ansehen. Das Gerät zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl DSL- als auch Glas­faser-Anschlüsse unter­stützt werden. Der Router ist somit vor allem für Kunden inter­essant, die noch einen DSL-Anschluss nutzen, in abseh­barer Zeit aber die Möglich­keit bekommen, auf Glas­faser zu wech­seln. Außerdem zeigen wir Ihnen weitere Messeneu­heiten des Berliner Herstel­lers.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom will Mobilfunknetz modernisieren und Weltraum-Backup

Telekom forciert Open RAN Nutzung

Foto: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom will ihr Mobil­funk­netz moder­nisieren und dazu die Open RAN Technik einsetzen. Nach Pilot­pro­jekten wird die Tech­nologie jetzt auch kommer­ziell einge­setzt. Für den deut­schen Markt sind Nokia und Fujitsu erste Partner. Kunden im Raum Neubran­den­burg sollen GSM-, LTE- und 5G-Dienste aus der bereits bestehenden Netz­umge­bung der Telekom erhalten.

Die Telekom hat auf dem MWC darüber hinaus ange­kün­digt, sich gemeinsam mit der Euro­päi­schen Welt­raum-Orga­nisa­tion (ESA) für ausfall­sichere Konnek­tivität zu enga­gieren. Das soll insbe­son­dere auch für Krisen­situa­tionen gelten. Dem Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern schweben naht­lose Verbin­dungen zwischen terres­tri­schen Netzen und alter­nativen Netzen am Himmel und im Weltall vor.

Zum Inhaltsverzeichnis

Erster Eindruck: Xiaomi 13 und 13 Pro im Hands-on

Xiaomi 13 Pro

Bild: teltarif.de

Xiaomi stellte im Vorfeld des MWC neue Produkte vor. Im Fokus des Events standen Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro. Hervor­gehoben wurde eine Kolla­bora­tion mit dem tradi­tions­rei­chen Kame­raher­steller Leica. Das Ergebnis sollen zwei Modelle sein, die in der Smart­phone-Foto­grafie bril­lieren. Das Xiaomi 13 Pro sticht mit dem 1 Zoll großen Kame­rasensor noch­mals heraus, damit möglichst viel Licht einge­fangen werden kann. Wir hatten die Gele­gen­heit, Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro aus der Nähe zu betrachten.

Darüber hinaus verkün­dete der Hersteller auch einen Rollout-Plan für die Benut­zer­ober­fläche MIUI 14, die auf Googles Android 13 basiert. Der Rollout soll im ersten Quartal 2023 beginnen. Eine erste Über­sicht, welche Modelle mit dem Soft­ware-Update bedacht werden, wurde kommu­niziert. Weitere Modelle, für die MIUI 14 bereit­gestellt werde, sollen zu einem späteren Zeit­punkt genannt werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik MWC:

Alle Meldungen von teltarif.de

Das war der Mobile World Congress: teltarif.de war live für Sie vor Ort - alle Meldungen von der Leitmesse für Smartphones und Netze finden Sie auf unserem MWC-Rückblick!

Internet

Android Auto 9.0: Finale Version ver­öffentlicht

Android Auto 9.0 verfügbar

Bild: teltarif.de

Nur wenige Tage nach Veröffent­lichung der Beta-Version von Android Auto 9.0 steht die finale Version jetzt im Google Play Store bereit. Nach der Instal­lation des Updates gibt es keine sicht­baren Neue­rungen. Aller­dings funk­tio­niert Android Auto in Verbin­dung mit einem in unserer Redak­tion genutzten Samsung Galaxy S23 Ultra jetzt wieder. Mögli­cher­weise bringt das Update demnach Opti­mie­rungen hinsicht­lich bishe­riger Verbin­dungs­pro­bleme mit sich. Feature-Updates für Android Auto sind aber nicht zwin­gend von neuen App-Versionen abhängig.

Zum Inhaltsverzeichnis

Durchgesickert: Details zur neuen Glasfaser-Förderung

Füracker verrät erste Details zur neuen Glasfaser-Förderung

picture alliance/dpa

Im Herbst war das Geld plötz­lich alle - und die Glas­faser-Förde­rung wurde abrupt gestoppt. Nun sickern Details zum neuen Förder­pro­gramm durch. Nach dem kompletten Leeren der Förder­töpfe des Bundes­pro­gramms zum Ausbau des schnellen Inter­nets auf dem Land hat der Bund nach Angaben von Bayerns Finanz­minister Albert Füra­cker (CSU) ein neues Eckpunk­tepa­pier vorge­legt. Details seien noch in der Abstim­mung, es gebe aber Eini­gung mit den Bundes­län­dern auf ein Grund­kon­zept. Füra­cker verrät erste Details.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

DSL zu langsam oder zu brüchig? Erwei­tern Sie Ihren Anschluss mit Telekom-Hybrid um LTE oder 5G.

Hardware

Samsung: One UI 5.1 kommt auf weitere Galaxy-Smartphones

One UI 5.1 ist Samsungs aktuelle Smartphone-Benutzeroberfläche

Fotos: Samsung/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Die Benutzer­ober­fläche One UI 5.1 wurde im Zuge der Einfüh­rung der Galaxy-S23-Serie veröf­fent­licht. Zu den Funk­tionen zählen unter anderem neue Widgets für die Wetter- und Batterie-App sowie eine opti­mierte Kommu­nika­tion verschie­dener Geräte mit Samsung Notes. Weiterhin gibt es Bixby Text Call, über den Sprach­assis­tent kann mit Text auf einge­hende Anrufe geant­wortet werden. Welche Modelle das Soft­ware-Update sonst noch erhalten, haben wir in einer Über­sicht zusam­men­gefasst. Außerdem lesen Sie, welche wich­tigen Features neu sind.

Zum Inhaltsverzeichnis

iOS 16.4: Neue Apple-Geräte & besse­re iPhone-Steuerung

Neue Details zu iOS 16.4

Bild: teltarif.de

Wie berichtet hat Apple die iOS-Version 16.4 in die Beta-Phase geschickt. Einem Bericht zufolge wurden im Update auch Hinweise auf neue Geräte gefunden. Diese werden im Code der Soft­ware als "Compute Module 13,1" und "Compute Module 13,3" bezeichnet. Dabei handelt es sich offenbar um eine neue Gerä­teklasse. Dem Bericht zufolge könnte Apple den Grund­stein für das VR-Headset legen, das im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Früh­sommer vorge­stellt wird.

In der zweiten Beta-Version von iOS 16.4 wurden neue Hinweise auf Apple Music Clas­sical gefunden. Die neue Strea­ming-App ist aber weiterhin nicht sichtbar.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Smartphones mit besonders großem Display nennt man auch Phablets. Ihre Display-Diagonale liegt deutlich über 6 Zoll. Wir zeigen aktuelle Modelle.

Broadcast

Auch in Europa: Netflix senkt die Abo-Preise

Netflix senkt Preise

Foto: Netflix

Während die Preise für Strea­ming-Abon­nements bei vielen Anbie­tern in den vergan­genen Jahren deut­lich gestiegen sind, geht Netflix nun wieder den umge­kehrten Weg. Einem Bericht zufolge hat der Strea­ming­dienst seine Abo-Preise in rund 100 Ländern gesenkt. Davon profi­tieren den Angaben zufolge rund zehn Millionen Kunden. Wie es weiter heißt, werden die Abon­nements nicht in großen Märkten wie den USA güns­tiger, sondern eher in Ländern, in denen das Einkom­mens­niveau der Bevöl­kerung beson­ders niedrig ist. Auch Kunden in Europa profi­tieren - in Deutsch­land aber nicht, oder etwa doch?

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone: Neue GigaTV-Box kommt noch dieses Jahr

Vodafone GigaTV Cable Box 2 nicht überall beliebt

Foto: Vodafone

Wenn ein TV-Kabelnetz­betreiber wie Unity­media von einem größeren Mitbe­werber wie Voda­fone "geschluckt" wird, stehen meist Kosten­ein­spa­rungen im Fokus: Der teure Paral­lel­betrieb diverser Tech­niken und TV-Systeme wird in der Regel irgend­wann beendet und alle Kunden auf ein einheit­liches Produkt umge­stellt. Oft gibt es auch Frequenz-Neube­legungen im Kabel. Manchmal müssen sich die Kunden auch an neue Receiver-Hard­ware gewöhnen. Nicht alle ehema­ligen Unity­media-Kunden sind mit dem TV-Nach­fol­gepro­dukt GigaTV zufrieden. Voda­fone äußert sich nun dazu - und verspricht eine neue GigaTV-Box noch für dieses Jahr.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Vom reinen Pay-TV-Sender zur Streaming-Marke: So entwickelt sich Sky, das nach wie vor eine wichtige Anlaufstelle für Sport-Fans ist.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 02.03.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des März einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

CLIP, CLIR & Co.: Wir zeigen, welche Dienstmerkmale beim Telefonieren im Festnetz im Alltag eine Rolle spielen und wie sie funktionieren.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.