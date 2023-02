Kastriertes iPhone-USB-C, DAB+-Verweigerer, Provider-5G

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

viele Jahre war der Ärger über Apple groß, weil der Hersteller bei iPhone & Co. mit den Dock-Connector- und Light­ning-An­schlüssen immer sein eigenes Süpp­chen kochte. Inzwi­schen hat die EU durch­gegriffen und schreibt bald verpflich­tend die USB-C-Schnitt­stelle vor. Und was macht Apple? USB-C einbauen - aber mögli­cher­weise in einer kastrierten Vari­ante, damit die Kunden doch wieder spezi­elles Zubehör kaufen müssen. Mehr dazu lesen Sie im Hard­ware-Teil dieses News­let­ters.

Mit gesetz­lichen Verpflich­tungen ist das also so eine Sache. Auch der Einbau des Digi­tal­radios DAB+ in die meisten Radio­modelle im Handel ist seit Ende 2020 Pflicht. Doch was machen die Deut­schen? Sie greifen bei Radio-Neukäufen nach wie vor zu den nur noch wenigen Modellen, die entweder nur analogen UKW-Radioemp­fang oder Inter­net­radio, aber kein DAB+ an Bord haben. Warum Geiz scheinbar für viele immer noch besser als Programmviel­falt ist, erläu­tern wir im Abschnitt Broad­cast.

5G war lange nur den Netz­betrei­bern vorbe­halten, bei Mobil­funk-Discoun­tern ist es noch gar nicht anzu­treffen. Inzwi­schen gibt es aber weitere unab­hän­gige Service-Provider, die 5G-Tarife im Voda­fone-Netz anbieten dürfen. Doch beim Blick auf die Gestal­tung dieser Tarife stellt sich die Frage: Sind sie wirk­lich konkur­renz­fähig? Wir stellen die neuen 5G-Tarife im Mobil­funk-Teil dieses teltarif.de-News­let­ters vor.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Hardware

Mobilfunk

Internet

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Hardware

50 Apps getestet: Lohnen sich Handy-Displays mit 120 Hz?

Displays mit hoher Bildwiederholfrequenz

Bild: teltarif.de, Andre Reinhardt

Smart­phone-Displays werden heut­zutage haupt­säch­lich mit ihren hohen Aktua­lisie­rungs­raten beworben. Lange Zeit mussten sich Anwender mit 60-Hz-Panels begnügen, allmäh­lich avan­ciert das 120-Hz-Panel aber auch in huma­neren Preis­regionen zum Stan­dard. Doch was bringt diese Tech­nologie tatsäch­lich im Alltag? Welche Apps und Spiele unter­stützen die hohe Bild­wie­der­hol­fre­quenz über­haupt? Diesen Fragen gehen wir auf den Grund.

Zum Inhaltsverzeichnis

Bericht: iPhone 15 kommt mit kas­triertem USB-C-Anschluss

Gerüchte um USB-C beim iPhone 15

Foto: Images licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Die Fach­welt ist sich sicher, dass Apple nach Geräten wie Mac und iPad ab diesem Jahr auch das iPhone mit einem USB-C-Anschluss ausstatten wird. Früher als vorge­sehen kommt der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern somit der Vorgabe inner­halb der Euro­päi­schen Union nach, die unter anderem für Smart­phones verpflich­tend diesen einheit­lichen Anschluss vorsieht. Apple könnte die USB-C-Schnitt­stelle beim iPhone 15 aller­dings modi­fizieren, um Kunden zum Kauf von zerti­fiziertem Zubehör zu "animieren". Kommt das iPhone 15 also mit kastriertem USB-C-Anschluss?

Zum Inhaltsverzeichnis

Xiaomi Walkie Talkie 2S: Kommuni­kation auch ohne Netz

Xiaomi Walkie Talkie 2S

Foto: Gizmochina

Xiaomi hat in China ein Walkie Talkie auf den Markt gebracht. Das Funk­gerät ermög­licht die Kommu­nika­tion auch im Funk­loch bzw. in Situa­tionen, in denen - aus welchem Grund auch immer - kein klas­sisches Mobil­funk­netz zur Verfü­gung steht. Voraus­set­zung ist, dass auch der gewünschte Gesprächs­partner über ein passendes Funk­gerät verfügt, sich nicht allzu weit entfernt aufhält und gerade auf Empfang ist. Umge­rechnet knapp 42 Euro kostet das kleine Funk­gerät, dessen Reich­weite bei bis zu fünf Kilo­metern liegen soll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Samsung Galaxy S23 Ultra: 200-MP-Kamera-Kracher im Test

Das Samsung Galaxy S23 Ultra im Test von teltarif.de

Bild: teltarif.de

Ein neues Stift-Smart­phone ist in der Stadt. Dabei handelt es sich um das Samsung Galaxy S23 Ultra. Rund ein Jahr wird das Modell Samsungs Aushän­geschild in der Smart­phone-Ober­klasse bleiben. Die Erwar­tungen an das Galaxy S23 Ultra sind hoch, tritt es doch in direkte Konkur­renz zu Modellen wie Apples iPhone 14 Pro Max und Googles Pixel 7 Pro. Wir haben das Samsung Galaxy S23 Ultra ausge­packt und ins Test­labor geschickt. Was der Bolide leistet, lesen Sie bei uns.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Samsungs Top-Smartphones im Wandel der Zeit zeigen wir Ihnen in Bildern - vom allerersten Galaxy S bis heute.

Mobilfunk

1&1 startet echte Daten-Flatrate im eigenen 5G-Netz

Neue Flatrate im "vierten Netz"

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de

Ende Dezember hat 1&1 sein eigenes Mobil­funk­netz gestartet. Im ersten Schritt werden Tarife ange­boten, die den heimi­schen Fest­netz­anschluss ersetzen sollen. Jetzt gab es den ersten Relaunch bei den Tarifen. So taucht der bishe­rige Einsteiger-Tarif, der für monat­lich 19,99 Euro ledig­lich 50 GB Inklu­siv­volumen bot, auf der Webseite von 1&1 nicht mehr auf. Neu ist hingegen eine echte Flat­rate für den Internet-Zugang. Der Unli­mited-Tarif kann für 69,99 Euro pro Monat gebucht werden und wird von 1&1 für Frei­berufler und Power-User empfohlen.

Beim Netz­ausbau gibt es hingegen kaum sicht­baren Fort­schritt. Noch bis zum Jahres­ende darf 1&1 auch als Provider auftreten. Das nutzt das Unter­nehmen, zumal das eigene Handy­netz abseits der Fest­netz-Ersatz­ange­bote ohnehin noch nicht start­klar ist. Blickt man auf die aktu­ellen Smart­phone-Tarife, die 1&1 im o2-Netz reali­siert, so fällt auf, dass es hier eben­falls ein Angebot mit echter Flat­rate gibt, die ohne Perfor­mance-Drossel auskommt - und darüber hinaus güns­tiger sowie flexi­bler als der neue Tarif im eigenen Netz ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

Fehler bei o2: Kombi-Vorteil plötzlich halbiert

Leser meldet Problem beim o2-Kombi-Vorteil

Bild: Telefonica / o2

Ein für viele Fest­netz- und Handy­nutzer weiterhin schla­gendes Argu­ment für die Unter­zeich­nung eines Vertrags direkt beim Netz­betreiber besteht in den Rabatten, die die Netz­betreiber gewähren, wenn man bei ihnen "alles aus einer Hand" bezieht. Die Höhe dieser Kombi-Vorteile ist nicht immer fest defi­niert, sondern richtet sich oft danach, welchen Fest­netz- oder Handy­tarif der Kunde kombi­niert. Und in welchem Jahr der Tarif gestartet worden war. Ein teltarif.de-Leser wunderte sich, warum sein Kombi-Vorteil bei o2 plötz­lich halbiert wurde. Nach­for­schungen von o2 und teltarif.de ergaben: o2 hatte schon vor Jahren einen Fehler gemacht. Aufge­flogen ist dieser aber erst jetzt.

Zum Inhaltsverzeichnis

WEtell und Tele2: 5G von Service-Providern im Vodafone-Netz

Der nachhaltige Service-Provider WEtell hat jetzt auch 5G im Programm.

Quelle: www.wetell.de / Screenshot: teltarif.de

Über den ökolo­gisch ausge­rich­teten Service-Provider WEtell haben wir schon öfters berichtet. Die ange­botenen Tarife gehören zwar nicht zu den güns­tigsten im Markt, das Unter­nehmen unter­stützt darüber aber auch nach­hal­tige Ziele. 15.000 private und 500 Unter­neh­mens­kunden meldet der ökolo­gisch ausge­rich­tete Service-Provider WEtell, der erst­malig einen 5G-Tarif im Voda­fone-Netz anbieten kann.

Das Unter­nehmen Tele2 war einer der Pioniere beim Call by Call in Deutsch­land. Der Werbe­slogan von damals, "NullZeh(e)n-DreiZeh(e)n", ist vielen noch in Erin­nerung. Inzwi­schen kann Tele2 - wie WEtell - auch 5G-Mobil­funk­tarife im Netz von Voda­fone anbieten. Aber sind die 5G-Tarife von Tele2 preis­lich wirk­lich konkur­renz­fähig?

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Telefonieren ins Ausland funktioniert nur, wenn Sie die korrekte Auslands-Vorwahl kennen. Wir haben alle Länder-Vorwahlnummern der Welt in einer Übersicht.

Internet

Bohrung für Betonwand zerstört 17 Glasfaser-Kabel

Bei Bohrarbeiten in der Königsallee in Düsseldorf wurden 17 wichtige Glasfasern der Telekom getroffen. Einige Behörden waren danach offline.

Symbolbild: Deutsche Telekom

Bauar­beiten auf der Königs­allee in Düssel­dorf in der vergan­genen Woche: Es wurden Beton­boh­rungen durch­geführt. Dann der Voll­treffer: Die Baufirma hat einen wich­tigen Glas­faser­back­bone der Telekom erwischt. Fatal: Die Störungen waren auch außer­halb von Düssel­dorf spürbar. Der Vorfall zeigt exem­pla­risch, welche Folgen so ein Schaden hat: 17 durch­trennte Glas­faser­kabel (mit vielen Einzel­fasern) mussten repa­riert werden. Groß­kunden, private Internet-Nutzer, Landes­behörden, Polizei und die Anbin­dung von Mobilfunk­sendern waren über mehrere Stunden offline.

Zum Inhaltsverzeichnis

Android Auto: Erste Wetter-App & weitere Neuerung

WetterOnline bei Android Auto

Foto: WetterOnline

Android Auto ist in immer mehr Fahr­zeugen verfügbar. Nutzer haben die Möglich­keit, über die Auto-Erwei­terung für Android-Smart­phones Navi- und Strea­ming-Apps über das im Fahr­zeug verbaute Display zu nutzen. Jetzt ist auch ein erstes Wetter-Programm mit Android Auto kompa­tibel. Dabei handelt es sich um WetterOnline. Das soll zu mehr Sicher­heit im Stra­ßen­ver­kehr beitragen.

Google hat sich mit der Vertei­lung der neuen Benut­zer­ober­fläche für Android Auto viel Zeit gelassen. Das unter dem Code­wort "Cool­walk" vorbe­rei­tete Menü wurde erst­mals 2021 gesichtet und auf der Google I/O im vergan­genen Jahr ange­kün­digt. Anstelle des von Google seiner­zeit genannten Termins verzö­gerte sich die Veröf­fent­lichung bis zum Winter. Im Januar gab der Platt­form­betreiber nach Tests schließ­lich bekannt, Cool­walk nun für alle Kunden anzu­bieten. Nutzer können für Android Auto künftig wahrschein­lich eine verän­derte Darstel­lung wählen. Ein Leak deutet auf interne Tests von Google hin.

Zum Inhaltsverzeichnis

DKB App: Das sind die nächsten Feature-Neuheiten

DKB plant neue App-Funktionen

Foto: DKB

Die DKB bereitet derzeit ein weiteres Update für ihre aktu­elle Banking App vor. Die Anwen­dung trägt die Versi­ons­nummer 1.25 und kann von Teil­neh­mern am Beta-Test bereits auspro­biert werden. Dieses Mal bringt die Aktua­lisie­rung wieder einige Neue­rungen mit sich, wie der Chan­gelog für die Beta-Version verrät. Kunden können nach der Instal­lation der Version 1.25 der DKB App unter anderem ein Haupt­gerät fest­legen, auf dem Aufträge frei­gegeben werden können. Darüber hinaus wollen die Program­mierer im Bereich "Card Control" für eine bessere Über­sicht sorgen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Unzufrieden mit Suchergebnissen? Es gibt nicht nur Google - probieren Sie doch einmal die Suche bei Microsoft Bing aus.

Broadcast

Mehrheit ist "DAB+-Verweigerer" & Netzausbau bei DAB+

Die Deutschen kaufen immer noch viele reine UKW-Radios

Bild: dpa

Seit Ende 2020 müssen die meisten Radio­modelle im Handel mit dem Digi­tal­radio DAB+ ausge­stattet sein. Radios, die den Sender­namen im Display anzeigen können (RDS-Funk­tion) müssen neben analogem UKW-Empfang auch das Digi­tal­radio DAB+ an Bord haben. Doch obwohl laut gesetz­lichen Vorgaben die meisten Radio­modelle mit DAB+ ausge­stattet sein müssen, greift die Mehr­heit der Deut­schen bei Neukäufen immer noch zu Empfän­gern ohne das terres­tri­sche Digi­tal­radio.

In mehreren Regionen wurden in den vergan­genen Wochen die DAB+-Sender­netze ausge­baut oder die Inbetrieb­nahme neuer Sender steht bevor. Der Netz­betreiber On Air Support hat für die Privat­radios in Baden-Würt­tem­berg beispiels­weise eine neue Sende­anlage für DAB+ aufge­schaltet. Mit der Inbetrieb­nahme eines weiteren DAB+-Senders können Radio­hörer in und um Papen­burg an der Ems in Nieder­sachsen die Hörfunk­pro­gramme des NDR in noch besserer Qualität empfangen. Wir fassen alle Entwick­lungen zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Editorial: Kurswechsel bei RTL unausweichlich

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe baut das Verlagsgeschäft unter dem Dach von RTL um

Foto: Bertelsmann

Thomas Rabe ist in diesen Wochen nicht zu beneiden. Der Bertels­mann-CEO hat keine guten Nach­richten für die Beleg­schaft von Gruner + Jahr. Bis auf Kern­marken wie stern, GEO, Brigitte und Capital wird prak­tisch alles andere verkauft oder abge­wickelt. Im glei­chen Atemzug entfallen rund 700 Stellen im Unter­nehmen. Unter dem Dach von RTL haben also viele Marken aus dem Verlag von Gruner + Jahr keine Zukunft. Das Medi­enecho über den Kahl­schlag im Print-Geschäft fällt verhee­rend aus, dabei war die Entschei­dung letzt­end­lich unver­meidbar.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 16.02.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des März einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

Vom Festnetz ins Ausland zu telefonieren ist teuer. Wir zeigen Ihnen alle Möglichkeiten für günstige Auslandstelefonate.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.