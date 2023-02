o2 Prepaid-Ärger, Galaxy S23 im Test, 5 Jahre Warten

teltarif.de Newsletter

in den vergan­genen Wochen häufen sich Berichte, nach denen o2 seinen Kunden teil­weise die Auszah­lung von Guthaben auf ihren Prepaid­karten verwei­gert, obwohl die Rechts­lage dies­bezüg­lich schon seit Jahren eindeutig ist. Welchen Stand­punkt die Telefónica-Marke vertritt und welche Schritte jetzt anstehen, erfahren Sie im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

Der Glas­faser-Netz­ausbau wird zwar in vielen Regionen massiv voran­getrieben. Dennoch kann es bis zur Reali­sie­rung eines bestellten Anschlusses schon mal etwas länger dauern. Ein Kunde wartet nun schon seit fünf Jahren - und will aus dem Vertrag aussteigen. Doch die Deut­sche Glas­faser will ihn nicht gehen lassen, wie wir im Internet-Teil berichten.

Eine neue Möglich­keit für einen schnel­leren Internet-Zugang zuhause hat jetzt die Deut­sche Telekom einge­führt. Hybrid-Anschlüsse sind nun auch mit 5G anstelle von LTE als "Band­breiten-Booster" erhält­lich. Wir konnten den 5G-Hybrid-Anschluss auspro­bieren und berichten im Fest­netz-Teil über die dabei gemachten Erfah­rungen.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Samsung Galaxy S23 (Ultra): Ausgepackt und ausprobiert

Samsung Galaxy S23

Foto: teltarif.de

Erst Ende kommender Woche ist der offi­zielle Verkaufs­start der Galaxy-S23-Smart­phones von Samsung. Im Rahmen seines Unpa­cked Events stellte der Hersteller für Vorbe­steller in Aussicht, viel­leicht schon einige Tage früher belie­fert zu werden. Und auch in unserer Redak­tion ist das Samsung Galaxy S23 bereits einge­troffen.

Das kompakte Flagg­schiff unter den neuen Smart­phones von Samsung kommt mit Android 13, OneUI 5.1 und einem 6,1 Zoll großen Display. Was leistet das Gerät? Lohnt sich für Besitzer des Galaxy S22 nach nur einem Jahr der Umstieg auf das neue Modell? Diesen Fragen gehen wir im ausführ­lichen Test­bericht zum Samsung Galaxy S23 nach.

Spit­zen­modell unter den neuen Android-Smart­phones von Samsung ist zwei­fellos das Galaxy S23 Ultra. Auch dieses Gerät ist bereits in unserer Redak­tion einge­troffen, sodass wir Ihnen das Samsung Galaxy S23 Ultra im Unboxing präsen­tieren können.

Zum Inhaltsverzeichnis

10 Dinge, die das alte Smartphone noch kann

Alte Smartphones weiter nützlich

Fotos: teltarif.de/santagig-fotolia.com, Montage: teltarif.de

Smart­phones werden immer leis­tungs­fähiger. Dennoch tauschen viele Nutzer ihre Geräte bereits nach wenigen Jahren gegen ein neues Modell. Doch was tun mit den alten Handys? Sie zu verkaufen oder verschenken ist eine Lösung. Doch es geht auch anders: In den Smart­phones steckt die Technik kleiner Computer, die auch nach Jahren noch in der Lage ist, hilf­reiche Dienste zu leisten.

Apps helfen dabei, Smart­phones fit für verschie­dene Einsatz­zwecke zu machen - auch dann, wenn beispiels­weise das Display ange­knackst oder der Akku nicht mehr so ausdau­ernd ist. Wir zeigen in einem Ratgeber zehn Einsatz­zwecke für ein ausran­giertes Smart­phone.

Zum Inhaltsverzeichnis

Android-Handys sind künftig von Haus aus als Webcam nutzbar

Smartphone-Kameras könnten bald in Android leichter als Webcam agieren

Samsung

Wer sein Android-Smart­phone als Webcam verwenden möchte, muss demnächst keine Dritt­anbieter-Apps mehr bemühen. Bereits mit Android 14 könnte das Betriebs­system dieses Feature stan­dard­mäßig an Bord haben. Schon in den nächsten Wochen wird mit der ersten Vorschau-Version der neuen Firm­ware gerechnet.

Insbe­son­dere in sich wandelnden Zeiten mit verstärkt ausge­übtem Home-Office wäre die Webcam-Option eine sinn­volle Erwei­terung für die Mobil­tele­fone. Vorteil gegen­über Dritt­anbieter-Apps: Mit einer nativen Inte­gra­tion könnte der Webcam-Modus fehler­freier und effi­zienter funk­tio­nieren. In einer Meldung berichten wir darüber, wie das Handy bald als Webcam nutzbar sein soll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Kündigungen über Vermittler: Vodafone führt auch 2022

Bei den Kündigungen führt auch 2022 Vodafone

Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Jedes Jahr meldet sich der Vertrags­ver­mittler Volders zu Wort, der einen Kündi­gungs­ser­vice betreibt. Volders schickt dann die Kündi­gung im Auftrag des Kunden an den jewei­ligen Anbieter. Einmal im Jahr listet das Unter­nehmen die Anteile von Kündi­gungen nach Anbie­tern auf, beispiels­weise aus der Tele­kom­muni­kati­ons­branche, aber auch von Fitness-Studios oder anderen lang­fristig laufenden Ange­boten wie Musik- oder TV-Strea­ming.

Um zu sparen, haben viele Verbrau­cher im abge­lau­fenen Jahr 2022 ihre Verträge für Mobil­funk, Internet oder Strea­ming gekün­digt. Volders hat über 600.000 Kündi­gungen ausge­wertet und liefert durchaus inter­essante Trends. Voda­fone nimmt auch 2022 den ersten Platz ein. In einer Meldung berichten wir darüber, bei welchen Unter­nehmen Volders darüber hinaus die Kündi­gung durch­setzen musste.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom startet Datenautomatik mit SpeedOn Plus

Telekom startet SpeedOn Plus

Fotos: Telekom/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom hat mit SpeedOn Plus eine Option einge­führt, mit der Mobil­funk­kunden des in Bonn ansäs­sigen Unter­neh­mens auto­matisch und gegen Aufpreis Daten­volumen nach­gebucht bekommen, wenn das Inklu­siv­volumen des Tarifs aufge­braucht wurde. Ganz billig ist das aber nicht. Magere 2 GB bekommen Inter­essenten für 9,95 Euro.

Wer Pech hat, kann das mit SpeedOn Plus teuer erkaufte Surf­volumen zudem nur für sehr kurze Zeit nutzen. Das Extra-Daten­paket gilt nämlich jeweils nur bis zum Monats­ende. Wie SpeedOn Go gebucht wird, wie man die Option wieder los wird und welcher weitere Provider ein ähnli­ches Feature anbietet, erfahren Sie in der News zur Daten­auto­matik bei der Telekom.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone: Neue Option für echte LTE/5G-Daten-Flat

Neue DataPush-Option von Vodafone

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de

Echte mobile Daten-Flat­rates sind bei der Deut­schen Telekom und bei Voda­fone noch sehr teuer. Eine Alter­native zum Flat-Tarif kann eine Option sein, mit der Kunden nur bei Bedarf unbe­grenztes Daten­volumen zur Verfü­gung haben. Bei allen Netz­betrei­bern gibt es beispiels­weise DayFlat-Optionen, mit denen der Daten­zähler für jeweils 24 Stunden ange­halten wird.

Wer die Abrech­nung des mobilen Internet-Zugangs gleich für mehrere Tage zum Pauschal­preis benö­tigt, kann die jewei­lige Tages-Flat­rate natür­lich mehr­fach buchen. Das kann auf die Dauer ziem­lich teuer werden. Voda­fone hat jetzt eine Option einge­führt, mit der Inter­essenten zumin­dest ein biss­chen was sparen können. In einer Meldung haben wir die Details zur neuen LTE/5G-Flat­rate-Option von Voda­fone zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

o2 verweigert vermehrt Prepaid-Auszahlungen

o2 verweigert Prepaid-Auszahlungen

Bild: Telefónica

Auf Prepaid­karten vorhan­denes Guthaben darf nicht verfallen, sondern muss vom Provider zum Vertrags­ende ausbe­zahlt werden. Seit einigen Wochen beob­achtet teltarif.de, dass o2 diese Auszah­lung in Einzel­fällen unter einem Vorwand ablehnt. Teil­weise handelt es sich um die seiner­zeit ausge­gebenen "Easy-Money"-Prepaid­karten, zu denen das Oberlandes­gericht München geur­teilt hat, dass hier auch das "Easy-Money"-Guthaben mit ausbe­zahlt werden muss.

teltarif.de hat auf der Basis von zwei konkreten Fällen versucht, eine Auszah­lung des Prepaid-Rest­gut­habens zu errei­chen - und beides Mal wurde dies von o2 abge­lehnt. Wir haben nicht nur den Verlauf der Fälle rekon­stru­iert, sondern hierzu auch bei der Bundes­netz­agentur nach­gefragt und o2 um eine Stel­lung­nahme gebeten. Im Bericht zur Weige­rung von o2, Prepaid-Rest­gut­haben auszu­zahlen, lesen Sie, welche nächsten Schritte geplant sind, um das Recht der Kunden durch­zusetzen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Deutsche Glasfaser: Kunde wartet 5 Jahre auf Anschluss

Ein Bild vom Start des Glasfaserausbaus in Paderborn vom Sommer 2018

Bild: moments-of-love.de / Deutsche Glasfaser

Im Rahmen des Ausbaus der Glas­faser­netze wollen die Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerne schon früh­zeitig möglichst viele Kunden gewinnen, sodass sich der Ausbau lohnt und das Unter­nehmen besser kalku­lieren kann. Jeder­mann weiß aber auch, dass der bestellte Anschluss dann nicht in wenigen Tagen verlegt ist, sondern dass das einige Wochen oder auch Monate in Anspruch nimmt.

Teil­weise findet die Vorver­mark­tung auch schon ein, zwei Jahre vor der geplanten Verle­gung der Technik statt. teltarif.de wurde nun aber ein krasser Fall bekannt, bei dem ein Kunde der Deut­schen Glas­faser inzwi­schen seit fünf Jahren auf seinen Anschluss wartet. Jetzt will der Kunde kündigen - und "darf" nicht. teltarif.de hat nach­gefragt, wie es um den seit Jahren erwar­teten Glas­faser­anschluss bestellt ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

DKB Banking App: Kreditkarten-Limit selbst anpassen

App-Updates von der DKB

Foto: Mo Wüstenhagen/dkb.de

Die DKB erwei­tert sukzes­sive den Funk­tions­umfang ihrer Banking App. Im Laufe des Jahres sollen letzte noch fehlende Features inte­griert werden, sodass die früheren DKB-Apps nicht mehr benö­tigt werden. Jetzt steht das Update auf die Version 1.23 der Anwen­dung zum kosten­losen Down­load bereit.

Mit der neuen Version der DKB Banking App können Nutzer ihr Kredit­karten-Limit selbst anpassen. Doch das ist nicht die einzige Neue­rung, die der Chan­gelog verspricht, den die Entwickler im Google Play Store und im AppStore von Apple veröf­fent­licht haben. Details zu den Neue­rungen bei der DKB App für Android und iOS haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Schnäppchen-Check: Smart-TV bei Netto für 199 Euro

Der DYON Movie Smart 42 XT

Foto: DYON

Derzeit scheinen sich Discounter bei Smart-TVs mit Sonder­ange­boten gegen­seitig über- oder besser unter­bieten zu wollen. Nach Penny und Aldi gibt es auch bei Netto ein entspre­chendes Angebot. Laut Prospekt sollte der Dyon Movie Smart 42 XT nur am vergan­genen Freitag verkauft werden. Das Gerät ist im Online-Shop aber weiter verfügbar.

Netto verkauft den smarten Fern­seher mit 42-Zoll-Bild­schirm­dia­gonale zum Schnäpp­chen­preis von 199 Euro. Aller­dings weist das Gerät - neben dem kleinen Display - noch weitere Nach­teile auf. Immerhin ist aber ein Triple-Tuner an Bord, der DVB-T2, DVB-S2 und DVB-C empfängt. Weitere Details zu den Leis­tungs­merk­malen des Fern­sehers zeigen wir in der News zum 199-Euro-Smart-TV bei Netto auf.

Zum Inhaltsverzeichnis

Cinema & Sport: Sky analysiert Tonprobleme

Tonprobleme bei Sky analysiert

Logo: Sky

Ein Leser beklagt sich bei unserer Redak­tion über eine schlechte Tonwie­der­gabe bei Sky Cinema & Sport. Und er ist nicht der einzige, auch im Forum gibts Be­schwer­den. Der Ton sei nicht richtig abge­mischt. Das mache sich bemerkbar, wenn eine Soundbar oder eine AV-Anlage verwendet wird.

Unzu­frieden zeigte sich der Leser auch darüber, dass vor allem im sport­lichen Bereich bei Sky vieles ohne deut­schen Kommentar und ohne irgend­eine Über­set­zung einfach im Origi­nalton, meist in Englisch, gezeigt werde. Wir haben beim Pay-TV-Veran­stalter nach­gefragt. In unserem Bericht zu den Mängeln bei Sky lesen Sie, welchen Fehler das Unter­nehmen nach eigenen Angaben inzwi­schen behoben hat und wozu sich der Anbieter nicht geäu­ßert hat.

Zum Inhaltsverzeichnis

Telekom Hybrid: Erfahrungen mit LTE- und 5G-Hybrid

Der 4G/5G-Hybridempfänger. Vorne die Status-Anzeigen.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Seit dem 1. Februar bietet die Deut­sche Telekom 5G-Hybrid-Tarife an. Dabei wird die Band­breite des Internet-Anschlusses im Fest­netz über das Mobil­funk­netz verbes­sert. teltarif.de-Redak­teur Henning Gajek hatte bereits die Möglich­keit, einen solchen Anschluss aufzu­bauen und zu nutzen. In der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de spre­chen wir mit ihm über die Erfah­rungen.

In den vergan­genen Jahren hatte die Telekom bereits Fest­netz­anschlüsse mit dem LTE-Mobil­funk­netz kombi­niert, um den Kunden einen schnel­leren Internet-Zugang anbieten zu können. Wodurch unter­scheiden sich LTE- und 5G-Hybrid bei Aufbau und Nutzung? Im Test­bericht lesen Sie, welche Erfah­rungen wir mit den Hybrid-Anschlüssen von der Telekom gemacht haben.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 09.02.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des März einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

