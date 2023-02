Illegales Streaming, Telekom-Drückerkolonnen, Galaxy S23

teltarif.de-Newsletter

Verbrau­cher müssen überall sparen: Nicht nur Energie und Lebens­mittel, auch viele Dienst­leis­tungen wurden teurer. Zu allem Über­fluss haben auch noch viele Strea­ming-Dienste ihre Preise erhöht. Bedeutet das nun, dass die Inter­essenten ihre Abos kündigen und anschlie­ßend weniger Serien, Filme und Fußball schauen? Wohl eher nicht - statt­dessen boomen wieder vermehrt ille­gale Ange­bote, wie wir im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters ausführen.

Der Glas­faser­ausbau nimmt Fahrt auf, treibt aber auch mitunter selt­same Blüten: In immer mehr Regionen tauchen Vertreter an der Haustür auf und werben für Glas­faser-Anschlüsse. Von einem seriösen Unter­nehmen wie der Telekom und den von ihr beauf­tragten Vertriebs­mit­arbei­tern sollte man eigent­lich erwarten können, dass sie die Wahr­heit sagen und die Bürger gut beraten. Dass dem aber wohl nicht immer so ist und die Vertreter daher oft als "Drücker­kolonne" beti­telt werden, darüber berichten wir im Abschnitt Fest­netz.

Samsung hat wieder einmal weit vor dem Mobile World Congress seine neuesten Smart­phone-Flagg­schiffe der Welt­öffent­lich­keit präsen­tiert: Die Galaxy-S23-Familie ist da - zum Teil mit wirk­lich neuen und heraus­ragenden Funk­tionen. Doch wie immer lohnt sich genaues Hinschauen: Denn wirk­lich neueste Technik gibt es mögli­cher­weise nicht bei jeder Modell-Vari­ante. Wir haben einen ersten Blick auf Galaxy S23, Galaxy S23 Plus und Galaxy S23 Ultra geworfen und verraten Ihnen alle Details im Hard­ware-Teil unseres News­let­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

5G per WLAN: Netgear Nighthawk M6 Pro im Test

Neuer mobiler 5G-Router von Netgear im Test

Bild: teltarif.de

Netgear hat mit dem Night­hawk M6 Pro einen neuen mobilen Hotspot vorge­stellt. Das "MiFi" verteilt den 5G- oder LTE-basierten Internet-Zugang an bis zu 32 Smart­phones, Tablets, Note­books und weitere Geräte. Bis zu 4 GBit/s sollen nach Hersteller-Angaben möglich sein. Gegen­über dem Vorgänger-Modell, dem Netgear Night­hawk M5, wurde die theo­retisch mögliche Perfor­mance somit verdop­pelt. Wir hatten die Möglich­keit, den LTE/5G-Router ausführ­lich zu testen.

Galaxy S23 ist da: Erste Tests mit der neuen Flaggschiff-Serie

Die neue Galaxy-S23-Serie

Bild: teltarif.de

Die Zeit der Speku­lationen, Gerüchte und Leaks ist vorbei: Samsung hat endlich die Galaxy-S23-Serie offi­ziell auf einem Unpa­cked Event vorge­stellt. Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra treten in die Fußstapfen von Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra. Das Galaxy S23 ist wieder recht kompakt ausge­fallen, das Plus-Modell hat einen stär­keren Akku spen­diert bekommen und das Ultra-Modell kommt wieder mit einem Einga­bestift. Doch auch unter der Haube hat sich einiges getan - lesen Sie bei uns alle Details zu den neuen Galaxy-S23-Modellen.

Die teltarif.de-Redak­tion hatte die Möglich­keit, die neue Galaxy-Serie schon vor der offi­ziellen Vorstel­lung zu begut­achten. Denn wie sich die Modelle tatsäch­lich anfühlen und welchen Eindruck sie damit hinter­lassen, erfährt man erst, wenn man sie live vor sich hat. Samsung hat die Positio­nie­rung der Funk­tions­tasten leicht verän­dert, also etwas höher im Gehäu­serahmen, und die Front­kamera kommt wieder in Form eines Punch Hole im Display. Auf der Rück­seite steht nun jede Kamera-Linse der Haupt­kamera für sich. Samsung verbaut statt den haus­eigenen Exynos-SoC nun den aktu­ellen Snap­dragon 8 Gen 2 in der neuen Serie, aller­dings in einer höher taktenden Vari­ante, die sich "Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy" nennt.

Das Galaxy S23 Ultra mit S Pen trumpft als Erbe der einge­stellten Galaxy-Note-Serie hingegen wieder mit weiteren Features auf und hebt sich damit bedeu­tend von den Kollegen ab. Ja, das Samsung Galaxy S23 Ultra ist ein dicker Klopper, schließ­lich hat es ja auch ein großes 6,8-Zoll-Display und damit ein entspre­chendes Format. Aber: Trotz der weit über 200 Gramm ist das Gewicht gut verteilt, wenn das Galaxy S23 Ultra in einer Hand gehalten wird. Nur bei diesem Modell gibt es die neue 200-Mega­pixel-Kamera - hält der Sensor, was er verspricht? Eine erste Einschät­zung lesen und sehen Sie im Hands-on zum Galaxy S23 Ultra.

Ausgepackt: Das T Phone Pro der Telekom

Telekom T Phone Pro

Bild: telekom.de

Handys vom eigenen Netz­betreiber waren früher - bis in die Anfänge des digi­talen Mobil­funks - durchaus üblich. Die Normung von GSM, UMTS, LTE & Co. erlaubt es längst, aus einem großen Angebot zu wählen. Die Netze müssen die Stan­dards einhalten und dem Kunden die Auswahl über­lassen. Die Telekom hat aller­dings erkannt, dass erschwing­liche 5G-Geräte noch selten sind und ergriff die Initia­tive. Das T Phone der Telekom kommt in zwei Varianen. Wir haben das T Phone Pro ausge­packt und berichten von ersten Tests.

Apple Watch Roaming: Kunden bekla­gen massive Probleme

Roaming-Ärger für Apple-Watch-Besitzer

Foto: Apple

Mit watchOS 9.1 hat Apple Inter­national Roaming für seine Smart­wat­ches frei­geschaltet. Wer eine Apple Watch Series 5 oder neuer mit Cellular-Funk­tion hat, kann die LTE- und UMTS-Schnitt­stelle der Uhr somit nicht nur im Heimat­netz des eSIM-Profils, sondern auch im Ausland nutzen. Somit können Anwender auch im Ausland über die Apple Watch tele­fonieren und Daten­dienste nutzen, wenn keine Blue­tooth-Verbin­dung zum iPhone oder keine WLAN-Verbin­dung ins Internet besteht. Doch das funk­tio­niert nicht immer wie erhofft.

Erste Übernahmen im Glasfasermarkt

1&1 Versatel übernimmt vier Glasfasernetze von BT. Das Unternehmen will sich in Zukunft auf Netzwerk-, Cloud- und Sicherheitslösungen konzentrieren.

Foto: 1&1 Versatel/berndt-fotografie.de

Ist das der Beginn der Markt­kon­soli­die­rung? Nach dem Rückzug von Liberty Networks Germany (helloFiber) aus dem Glas­faser­ausbau gibt es den ersten offi­ziellen Inter­essenten für die Baupro­jekte des Unter­neh­mens: Ein erfah­rener und finanz­starker Netz­betreiber wird gesucht. Auch 1&1 Versatel wächst durch einen Zukauf: Vier Glasfaser­netze des Geschäfts­kun­den­spe­zia­listen BT wech­seln den Besitzer.

FRITZ!OS 7.50: Finale Version für weitere FRITZ!Boxen

FRITZ!OS 7.50 für 1&1 DSL HomeServer

Foto: AVM

AVM versorgt ab sofort auch die FRITZ!Box 7520 mit dem Update auf die FRITZ!OS-Version 7.50. Bei diesem Router-Modell handelt es sich um eine mit der FRITZ!Box 7530 nahezu baugleiche Version, die von 1&1 als DSL HomeServer verkauft wurde. Die neue Betriebs­system-Version bringt zahl­reiche Neue­rungen mit, beispiels­weise das WireGuard-Proto­koll für VPN-Verbin­dungen und eine höhere Leis­tung im Mesh-Netz­werk. Für mehrere FRITZ!Box-Modelle stehen Labor-Updates bereit.

Für die FRITZ!Box 7490 steht jetzt ein Labor mit der Versions­nummer 7.51-102849 zur Verfü­gung. Die neue Beta-Firm­ware bringt Fehler­berei­nigungen gegen­über früheren Labor-Versionen mit sich. So wurde auf der Seite "WLAN / Funk­kanal" der webba­sierten Benut­zer­ober­fläche bei Radar-Erken­nung in der Grafik "Funk­kanal" der Text "Bitte warten" ange­zeigt, obwohl der 5-GHz-Kanal längst wieder zur Nutzung frei war. Wer außerdem ein FRITZ!Fon C4, C5 oder C6 besitzt und auf der FRITZ!Box die Firm­ware-Version 7.39, 7.50 oder 7.51 nutzt, kann das DECT-Telefon ab sofort auf die Version 4.91 des Betriebs­sys­tems aktua­lisieren.

AVM garan­tiert den Support für seine Heim­ver­net­zungs­geräte in der Regel für fünf Jahre. Oft bekommen Router, WLAN-Repeater und Power­line-Adapter weit über diesen Zeit­raum hinaus Soft­ware-Updates. Der Hersteller stellt den Support nun aller­dings für je zwei FRITZ!Box- und FRITZ!Repeater-Modelle ein. Sicher­heits-Updates werden die Geräte aber noch bekommen.

Zum Inhaltsverzeichnis

DKB App Update: Neue Features für Smartphone-Nutzer

DKB veröffentlicht App-Updates

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: DKB

Die DKB arbeitet seit rund zwei Jahren an der neuen Version für ihre Banking App. Nach einer geschlos­senen Beta-Phase kann die Anwen­dung seit Sommer 2021 von allen inter­essierten Kunden genutzt werden. Vorteil gegen­über den älteren DKB-Programmen: Die Apps wurden nativ für Android bzw. iOS program­miert und bilden nicht nur die mobile Webseite des Kredit­insti­tuts ab. Nach­teil: Zum Start war der Funk­tions­umfang stark einge­schränkt. Die DKB hat nun ihre Apps für Android und iOS mit unter­schied­lichen neuen Funk­tionen ausge­stattet. Die Updates sind ab sofort verfügbar.

Deutsche Telekom stellt 5G-Hybrid-Tarif offiziell vor

Anschlussschema für 5G Hybridanschlüsse

Grafik: Telekom

Die Telekom star­tete am 1. Februar mit einem 5G-Hybrid-Tarif. Damit sollen Kunden einen schnel­leren Internet-Zugang und einen ausfall­sicheren Tele­fon­anschluss bekommen. Dieser ist für manche Kunden sogar ohne Aufpreis verfügbar. Hybrid-Anschlüsse sind bei der Telekom nicht neu. Bislang kam der LTE-Zugang als Ergän­zung zum DSL-Anschluss zum Einsatz. Im neuen Tarif wird über 5G eine noch höhere Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit erreicht. Wir fassen die Details zum Tarif und der benö­tigten Technik zusammen.

Sky, DAZN & Co. kostenlos: Illegales Streaming nimmt zu

Illegale Streaming-Plattformen werden immer beliebter

picture alliance/dpa

Wozu für Fußball bei DAZN oder den Film-Block­buster bei Sky zahlen, wenn es die Inhalte auch kostenlos im Netz gibt? Diese Denk­weise verbreitet sich bei immer mehr Personen: Immer mehr Menschen nutzen ille­gale TV-Streams, um kostenlos Filme, Serien und Sport-Über­tra­gungen zu schauen, für die sie norma­ler­weise zahlen müssten. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktu­elle Studie.

Sky-Verkauf: Kommt ein neuer Streaming-Dienst?

Bekommen Zuschauer in Deutschland künftig Zugriff auf SkyShowtime?

Bild: SkyShowtime

Sky Deutsch­land war für Comcast bislang ein kost­spie­liger Flop, an dieser Erkenntnis besteht spätes­tens seit den Milli­arden­abschrei­bungen auf die deut­sche Tochter kaum noch ein wirk­licher Zweifel. Trotz medi­enwirk­samer Verkaufs­absichten konnte man bislang in Unter­föh­ring offenbar keinen unter­schrifts­reifen Deal einfä­deln, dennoch wird der Verkauf wohl früher oder später Realität. Sollte Comcast sich von Sky trennen, müssen die NBCUniversal-Inhalte an anderer Stelle unter­kommen. Eine inter­essante Option wäre, SkyShowtime in Deutsch­land zu starten. Hierbei gäbe es aller­dings einen Haken.

"Seniorengerecht": Albrecht Audio mit DAB+-/CD-Kombi

Das Albrecht DR 870 CD

Foto: Albrecht Audio

Albrecht Audio erwei­tert seine Palette an Digi­tal­radios. Mit dem DR 870 CD hat Albrecht Audio seinen ersten Neuzu­gang an Digi­tal­radio-Empfän­gern in diesem Jahr und ein weiteres Produkt, was sich auch an Senioren richtet, auf den Markt gebracht. Wie bereits bei anderen Modellen des Herstel­lers wie dem DR 865 wurden auch diesmal die Tasten wieder nutzer­freund­lich mit großer Beschrif­tung konzi­piert. Das neue Radio beherrscht auch Blue­tooth-Strea­ming und hat einen CD-Player einge­baut.

Schwere Vorwürfe gegen Telekom-Drückerkolonnen

Unlautere Methoden bei Haustürgeschäften

Image licensed by Ingram Image

Der Konkurrenz­kampf im Tele­kom­muni­kati­ons­geschäft wird immer härter. Neukunden gibt es kaum noch. Daher versu­chen die Tele­fon­gesell­schaften, Inter­essenten mit möglichst lukra­tiven Ange­boten von Mitbe­wer­bern wegzu­locken. Teil­weise werden poten­zielle Kunden an der Haustür auch mit falschen Aussagen umworben. Telekom-Drücker­kolonnen nehmen es laut Medi­enbe­richten mit der Wahr­heit offenbar nicht so genau, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 02.02.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des März einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

