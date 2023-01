Neue o2-Tarife, Deutschlandticket-App, Galaxy-S23-Start

teltarif.de Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn es die Allge­meinen Geschäfts­bedin­gungen eigent­lich unter­sagen: Das Teilen eines Netflix-Zugangs wird von vielen Kunden gerne genutzt, um Kosten zu sparen. Dem Strea­ming­dienst ist das ein Dorn im Auge. Daher sollen Kunden, denen Account-Sharing nach­gewiesen werden kann, zusätz­lich zur Kasse gebeten werden. Nun hat sich Netflix zur welt­weiten Umset­zung dieser Maßnahmen geäu­ßert, wie wir im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters berichten.

Telefónica hat ange­kün­digt, die Preise für Mobil­funk­kunden zu erhöhen. Jetzt hat der in München ansäs­sige Konzern die neuen Tarife vorge­stellt, die künftig für Neukunden von o2 gelten sollen. Die bisher bekannten Free-Verträge sind damit Geschichte und o2 Grow wird als eigen­stän­diger Tarif eben­falls einge­stellt. Details lesen Sie in unserem Mobil­funk-Teil.

Für den 1. Februar hat Samsung zu seinem ersten Unpa­cked Event in diesem Jahr einge­laden. Im Mittel­punkt der Veran­stal­tung, die erst­mals seit der Corona-Krise wieder in Präsenz statt­findet, steht die Vorstel­lung des Samsung Galaxy S23. Echte Über­raschungen werden wir wohl nicht erleben, denn die meisten Details sind bereits vorab durch­gesi­ckert. Sogar die Euro-Preise der neuen Samsung-Smart­phones sind bereits bekannt, wie wir im Hard­ware-Teil berichten.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Mobilfunk

Hardware

Internet

Festnetz

Broadcast

Netflix: Galgenfrist für Account-Sharing

Netflix will Account-Sharing in den kommenden Monaten erschweren

Bild: Netflix

Netflix hat in den vergan­genen drei Monaten knapp acht Millionen Abon­nenten gewonnen. Aller­dings gibt es nach wie vor unge­betene "Zaun­gäste", die den Netflix-Zugang anderer Kunden mitnutzen. Das ist laut AGB des Strea­ming­dienstes nicht gestattet. Viel unter­nommen hat Netflix gegen diese Praxis bislang aber auch nicht.

In einigen latein­ame­rika­nischen Ländern testet der Strea­ming­dienst ein Modell, das dieses Account-Sharing lega­lisiert - aller­dings gegen Aufpreis. Auch in weiteren Staaten will das Unter­nehmen diese Neue­rung einführen und so weitere zahlende Kunden gewinnen. Eigent­lich sollte die Maßnahme längst umge­setzt werden. Ganz so schnell geht es aber doch nicht, wie wir in der Meldung zur Galgen­frist für das Account-Sharing bei Netflix berichten.

Aus für StreamOn & Vodafone Pass: Bonus für Betroffene

Telekom und Vodafone gehen auf Zero-Rating-Kunden zu

Grafik: Vodafone, Logo: Telekom, Montage: teltarif.de

Telekom StreamOn und der Voda­fone Pass sind ab April auch für Bestands­kunden Geschichte. Für Neukunden mussten die Netz­betreiber diese soge­nannten Zero-Rating-Optionen auf Anord­nung der Bundes­netz­agentur bereits im Sommer vergan­genen Jahres einstellen.

Jetzt haben sich die Telekom und Voda­fone dazu geäu­ßert, wie es für Bestands­kunden ab April weiter­geht. Beide Netz­betreiber räumen betrof­fenen Nutzern zusätz­liches Daten­volumen ein. Welchen Bonus StreamOn- und Voda­fone-Pass-Kunden bekommen, haben wir in einem Beitrag zusam­men­gefasst.

Mobilfunk

o2 stellt neue Vertrags-Tarife vor

o2 stellt heute neue Tarife vor, die ab April gelten werden

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: o2

o2 hat das neue Jahr mit einem Pauken­schlag begonnen: Der anhal­tend hohe Inves­titi­ons­bedarf ins Netz erlaube es nicht mehr, immer wieder mehr fürs gleiche Geld anzu­bieten. Telefónica Deutsch­land Chef Markus Haas kündigte deshalb eine Preis­erhö­hung um etwa zehn Prozent an, "bei gleich­zeitig verbes­serter Leis­tung". Jetzt wurden die neuen Tarife vorge­stellt, die bei o2 für Neukunden ab April gelten. Wir fassen in einer Meldung zusammen, was bei o2 teurer wird und wie die Inklu­siv­leis­tungen künftig aussehen.

Da die neuen Verträge erst ab April vermarktet werden, bleibt Inter­essenten genü­gend Zeit, sich darüber im Klaren zu werden, ob sich ein Wechsel lohnen könnte, ob man in seinem Bestand­starif bleibt oder ob es viel­leicht sogar sinn­voll sein kann, jetzt noch einen "Alttarif" zu buchen. Was bei der Tarif­wahl eben­falls zu berück­sich­tigen ist, lesen Sie in unserem Vergleich zwischen alten und neuen o2-Tarifen.

BNetzA: 50.000 Euro Strafe für jeden fehlenden Funkmasten

Ein neuer 5G-Mobilfunkmast steht auf einem Hochhaus an der Kreuzung Mörsenbroicher Ei in Düsseldorf

picture alliance/dpa

Wegen Defi­ziten beim Ausbau der Mobil­funk­netze erwägt der Regu­lierer erst­mals, Deutsch­lands große Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter zur Kasse zu bitten. "Die Bundes­netz­agentur beab­sich­tigt zurzeit, ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro pro Standort zu verhängen", heißt es in einem Schreiben der Bonner Behörde an ihren Beirat.

Es geht um Stand­orte, die im Rahmen der Frequenz­auk­tion von 2019 eigent­lich bis Ende vergan­genen Jahres hätten gebaut werden müssen, aber nicht wurden. Weiter heißt es: "Daneben können auch Zwangs­gelder erhoben werden." Zwangs­gelder könnten noch größere finan­zielle Folgen haben, wie es weiter heißt.

MMS an Vodafone-Kunden: Kommen sie noch an?

Die MultiMediaMessage wird schon lange für tot erklärt, aber der Abschied passiert in Raten.

Bild: teltarif.de

Der MMS-Dienst wurde bei Voda­fone am 17. Januar wie geplant abge­schaltet. Kunden haben seitdem keine Möglich­keit mehr, mobile Multi­media-Mittei­lungen zu verschi­cken. Dass die Abschal­tung tatsäch­lich umge­setzt wurde, haben wir auspro­biert. Der MMS-Versand mit einer CallYa-Karte schlug erwar­tungs­gemäß fehl.

Was aber passiert, wenn Mobil­funk­nutzer in den Netzen von z. B. Telekom oder Telefónica (o2) eine MMS-Nach­richt an einen Voda­fone-Kunden senden? Nur wenige Mobil­funk­nutzer wissen heute noch, welcher Kunde, Freund oder Partner bei welchem Netz­anbieter ist. Was bei unserem Test des MMS-Versands an Voda­fone-Kunden heraus­gekommen ist, haben wir in einer News veröf­fent­licht.

Hardware

Galaxy S23 Ultra: Kamera-Sample und Speicher-Details

Mögliches Kamera-Sample des Galaxy S23 Ultra

Bild: Ice universe

Kommende Woche wird das Samsung Galaxy S23 vorge­stellt, doch allzu viel kann der Hersteller aufgrund der zahl­rei­chen Leaks nicht mehr enthüllen. Jetzt tauchten ein Foto-Sample der 200-Mega­pixel-Kamera und weiter­füh­rende Infor­mationen zur Spei­cher­aus­stat­tung auf. Ein Insider teilte ein mit der Haupt­kamera des Galaxy S23 Ultra geschos­senes Bild. Im Bericht zur Kamera des neuen Samsung-Flagg­schiffs zeigen wir Ihnen das durch­gesi­ckerte Foto.

Wenige Tage vor dem offi­ziellen Unpa­cked Event gibt es inzwi­schen auch konkrete Infor­mationen zu den Euro-Preisen der neuen Samsung-Smart­phones. Sollte die Liste voll­ständig sein, dann würden auch einige bisher übliche Geräte-Vari­anten fehlen. Mehr zu Preisen und Ausstat­tung des Samsung Galaxy S23 haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Kommunikation via Satellit: Aktuelle & künftige Handys

Smartphones mit Sat-Funktion

Foto: Qualcomm, Apple

Im Herbst 2022 wurde mit dem iPhone 14 von Apple die Ära der Satel­liten-Smart­phones einge­leitet. Per Kommu­nika­tion über die Raum­flug­körper sollen Notrufe auch in abge­legenen Winkeln möglich sein. Lang­fristig wird ange­strebt, weiße Flecken im Mobil­funk­netz mit dieser Tech­nologie zu kompen­sieren.

Chip­satz-Spezia­list Qual­comm hat mit Snap­dragon Satel­lite eine passende Platt­form für Android vorge­stellt. Nach Apple wollen auch erste Hersteller von Android-Smart­phones die Satel­liten-Anbin­dung anbieten. In einem Ratgeber zu Smart­phones für die Sat-Kommu­nika­tion lesen Sie, welche Geräte geplant sind und welche Features diese unter­stützen.

iOS 16.3 jetzt verfügbar: Neue Featu­res fürs iPhone

iOS 16.3 steht zum Download bereit

Bild: teltarif.de

Apple hat am Montag­abend iOS 16.3 für das iPhone sowie weitere Soft­ware-Updates für iPad, Mac und Apple Watch veröf­fent­licht. Wir haben uns den Chan­gelog für die iPhone-Firm­ware einmal ange­sehen. Im Bericht zur finalen Version von iOS 16.3 erfahren Sie, welche neuen Funk­tionen das Update für das iPhone mit sich bringt.

Beson­ders bemer­kens­wert: Selbst für das mehr als neun Jahre alte iPhone 5S hat Apple noch ein Sicher­heits-Update bereit­gestellt. Dafür mussten Besitzer von Apple TV und HomePod auf die neuen Betriebs­system-Versionen etwas länger als iPhone-Nutzer warten. Mitt­ler­weile sind aber auch tvOS und HomepodOS 16.3 verfügbar.

Android 14: Verbesserungen bei 5G, Stromverbrauch & Uhr

Gerüchte zu Android 14

Detechtors

Die erste Test­ver­sion von Android 14 soll schon in den kommenden Wochen verfügbar sein. Mitt­ler­weile gibt es auch immer mehr Hinweise dazu, welche Neue­rungen das für dieses Jahr geplante große Android-Update mit sich bringen könnte. In einem Design-Entwurf ist unter anderem von besserem 5G-Empfang, weniger Akku­ver­brauch und einer persön­lichen Uhr die Rede.

Die neue Version des Betriebs­sys­tems von Google könnte aller­dings auch Einschrän­kungen mit sich bringen. So gibt es Hinweise darauf, dass die die Instal­lation veral­teter Apps auf Smart­phones mit Android-14-Betriebs­system unter­bunden werden soll. Das gilt auch für Sideloading und nicht nur für Anwen­dungen aus dem Google Play Store. Was sich Google von dieser Maßnahme verspricht, erfahren Sie in der Meldung zu Sideloading-Einschrän­kungen bei Android 14.

Internet

Deutschland-Ticket: App für Android und iOS ist da

Die Deutschlandticket-App ist da

HanseCom

In knapp zwei­ein­halb Monaten soll das Deutsch­land­ticket verfügbar sein. Eine App zur Verwal­tung und Nutzung der Fahr­karte wurde jetzt im Google Play Store und im Apple App Store veröf­fent­licht. Es handelt sich um die offi­zielle Anwen­dung zum Fahr­schein für Spar­füchse.

Mit der App des Entwick­ler­stu­dios HanseCom können Sie bereits ein Deutsch­land­ticket vorbe­stellen. Es gibt zudem einen umfang­rei­chen Fragen­katalog. Ist das Ticket verfügbar, lässt es sich über die Soft­ware bequem verwalten. Welche Features die Anwen­dung darüber hinaus bietet, lesen Sie im Bericht zur Deutsch­land­ticket-App.

WhatsApp: Doppeltes Stoppschild für unerwünschte Kontakte

WhatsApp: Neue Blockier-Funktion in Android-Beta

Screenshot: WhatsApp, Grafik: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Wenn Sie auf Ihrem Android-Smart­phone öfters in WhatsApp beläs­tigt werden, sollten Sie ein Update auf die neueste Beta­ver­sion des Messen­gers voll­ziehen. Die jüngste Aktua­lisie­rung schaltet nämlich erwei­terte Blockier-Funk­tionen frei. Mit diesen ist das wich­tige Feature schneller erreichbar. Das lästige Durch­queren des Menü-Dschun­gels entfällt.

Sowohl in der Chat­über­sicht als auch direkt in den Pop-up-Benach­rich­tigungen gibt es ab sofort einen Schnell­zugriff zum Blockieren von Kontakten. Selbst wenn derzeit keine akuten Beläs­tigungen statt­finden, ist dies im Bedarfs­fall ein nütz­licher Privat­sphä­ren­schutz. Welche Blockier-Option zunächst nicht geplant ist, lesen Sie in der News zum doppelten Stopp­schild für uner­wünschte WhatsApp-Kontakte.

o2: 150 GB über LTE & 5G für unter 25 Euro

Aktionstarif von o2

Screenshot: teltarif.de, Quelle: o2online.de

o2 bietet mit my Internet 150 derzeit einen Tarif an, der als mobiler Fest­netz-Ersatz gedacht ist. Eine Flat­rate für die Internet-Nutzung ist aller­dings nicht enthalten. Statt­dessen bekommen Kunden zum Monats­preis von knapp 25 Euro jeweils 150 GB Daten­volumen über LTE und 5G.

Optional bietet o2 auch passende Router an. Die mobile Nutzung des Tarifs ist nur mit Einschrän­kungen möglich, wie das "Klein­gedruckte" zum Vertrag verrät. Wie Sie bei Bedarf weiteres Daten­volumen bekommen können und zu welchen Preisen welche Router ange­boten werden, lesen Sie in unserem Beitrag zu 150-GB-Tarif für unter 25 Euro von o2.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 26.01.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des März einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

