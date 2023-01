Runfunkbeitrags-Briefe, o2-Preiserhöhung, Glasfaser-Aus

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

schon GEZahlt? Unbe­liebt waren sie schon immer: Die Briefe des Rund­funk­bei­trags­ser­vices, die TV-Zuschauer und Radio­hörer zum Bezahlen auffor­dern. Immerhin werden seit einiger Zeit weniger Zahlungs­auf­for­derungen versandt. In den nächsten Tagen dürften zahl­reiche Bürger aber doch wieder einen Brief vom Beitrags­ser­vice erhalten. Dieser hat nämlich mal wieder seinen Daten­bestand mit den Melde­daten der Einwoh­ner­mel­deämter abge­gli­chen. Wie Sie auf einen derar­tigen Brief reagieren sollten, erläu­tern wir im Broad­cast-Teil dieses teltarif.de-News­let­ters.

Telefónica ließ in dieser Woche die Bombe platzen und verkün­dete Preis­erhö­hungen. Verbrau­cher, die ohnehin schon mehr für Energie, Lebens­mittel und Benzin bezahlen müssen, sollen also bald auch mehr für Ihren Tarif bei o2 und Blau bezahlen. Gleich­zeitig verspricht der Netz­betreiber aller­dings, dass die Inklu­siv­leis­tungen verbes­sert werden sollen. Ob und wie das gehen kann, darüber lesen Sie mehr im Abschnitt Mobil­funk.

Der inzwi­schen recht eifrige Glas­faser-Ausbau und die dafür vom Staat zur Verfü­gung gestellten Förder-Millionen haben in den vergan­genen Jahren zur Grün­dung zahl­rei­cher größerer und klei­nerer Glas­faser-Netz­betreiber geführt, die entweder bundes­weit oder nur regional tätig sind - teils gemeinsam mit inlän­dischen oder auslän­dischen Finanz-Inves­toren. Doch das Ende der Gold­grä­ber­stim­mung wurde schon seit einigen Monaten prophe­zeit - und nun ist es da: Wie erste Glas­faser-Netz­betreiber aufgeben und den sehn­lichst erwar­teten Ausbau einstellen, darüber berichten wir im Internet-Teil unseres News­let­ters.

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Unlimited-Tarife im EU-Roaming: Das ist inklusive

Unlimited-Tarife im EU-Roaming

Grafik/Foto: Images licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Seit 2017 gilt die EU-Verord­nung, nach der Mobil­funk­nutzer ihren Tarif in allen EU- und EWR-Ländern zu annä­hernd glei­chen Kondi­tionen wie inner­halb des Heimat­landes nutzen können. Einschrän­kungen gibt es beispiels­weise, wenn der Kunde den Tarif über viele Monate durch­gehend im Ausland nutzt. Einschrän­kungen gibt es aber auch hinsicht­lich des im EU-Roaming verfüg­baren Daten­volu­mens. Sprich: Die Provider müssen einen Unli­mited-Tarif nicht zwin­gend auch im euro­päi­schen Ausland mit echter Daten-Flat­rate anbieten. Die meisten echten Mobil­funk-Flat­rates sind nur inner­halb Deutsch­lands unli­mitiert. Im EU-Roaming greift die Fair-use-Policy, die die Daten­nut­zung begrenzt.

Zum Inhaltsverzeichnis

o2 kündigt massive Preiserhöhungen an - auch für Blau

Markus Haas will bei o2 die Preise erhöhen

Bild: picture alliance / dpa

Die Infla­tion geht auch an der Mobil­funk­branche nicht spurlos vorbei. Telefónica bereitet derzeit erheb­liche Preiserhö­hungen vor. Der nach Kunden­zahlen größte deut­sche Mobil­funk­kon­zern will demnach im Früh­jahr die Grund­gebühren für Neukunden in allen Tarifen um bis zu zehn Prozent erhöhen. Betroffen sind den Angaben zufolge neben der Kern­marke o2 auch Zweit­marken wie Blau. Parallel sollen die Kunden verbes­serte Inklu­siv­leis­tungen bekommen. Die bei o2 geplanten Preiserhö­hungen in diesem Früh­jahr sorgen für Aufre­gung. Offenbar gibt es bei o2 gar keinen "festen Termin", an dem alle Preise umge­stellt werden.

Vor der Einfüh­rung neuer Tarife hat o2 außerdem Akti­onsta­rife ange­kün­digt, die ab 18. Januar gebucht werden können. Im Rahmen der Aktion sind die Boost-Tarife aus dem o2-Free-Port­folio ohne Aufpreis gegen­über den Stan­dard-Preis­modellen erhält­lich. Das heißt, die Kunden bekommen doppeltes Daten­volumen und die Connect-Funk­tion ohne die norma­ler­weise übli­chen Extra-Kosten von 5 Euro pro Monat. Das Angebot gilt bis zum 4. April.

Der Telefónica-Discounter Blau erhöht bereits ab Februar die Grund­gebühren seiner Prepaid-Tarife. Die Kunden bekommen mehr Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang als bisher üblich. Darüber hinaus erhöht sich die maxi­male Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit für Down­loads. Weiter im Angebot bleibt der grundgebühr­freie Basic-Tarif Blau 9 Cent. Hinter den neuen Tarifen dürfte aller­dings auch die Hoff­nung des Netz­betrei­bers auf zusätz­liche Einnahmen stehen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Mit Android-Handys weltweit über Iridium kommunizieren

Iridium-Zugang für Android-Smartphones

Bild: Qualcomm Technologies, Inc.

Mit immer mehr Smart­phones wird es künftig möglich sein, neben terres­tri­schen Mobil­funk­netzen auch über Satellit zu kommu­nizieren. Apple machte mit der iPhone-14-Reihe den Auftakt, ermög­licht aber nur text­basierte SOS-Rufe, wenn sich der Nutzer abseits der Versor­gung mit herkömm­lichen Handy­netzen aufhält. Auf der Elek­tronik­messe CES in Las Vegas kündigte Qual­comm jetzt an, noch in diesem Jahr die Satel­liten­kom­muni­kation auf Android-Smart­phones zu bringen. Dazu arbeitet das Unter­nehmen mit Iridium und Garmin zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Internet

Offiziell: "Neues" Android Auto ab sofort für alle

Neue Android-Auto-Oberfläche

Quelle: Google

Die neue Benutzer­ober­fläche von Android Auto ist ab sofort für alle Nutzer verfügbar. Das hat Google als Platt­form­betreiber offi­ziell bekannt­gegeben. Das unter dem Code­wort "Cool­walk" vorbe­rei­tete Menü tauchte erst­mals schon vor mehr als einem Jahr auf Screen­shots auf, die im Internet kursierten. Die Freischal­tung erfolgt server­seitig. Ein App-Update ist nicht zwin­gend erfor­der­lich. Das Update bringt auch neue Funk­tionen mit sich.

Zum Inhaltsverzeichnis

Glasfaser-Ausbau: Erster Netzbe­treiber gibt wieder auf

Hello Fiber gibt wieder auf

Logo: helloFiber GmbH, Montage: teltarif.de

Liberty Networks Germany hat den Ausbau von Glasfaser­netzen in Deutsch­land einge­stellt. Beim Netz­betreiber handelt es sich um ein Gemein­schafts­unter­nehmen von Liberty Global und InfraVia Capital Part­ners. Dabei ist vor allem Liberty Global kein unbe­kannter Konzern. Schließ­lich hat die Firma rund ein Jahr­zehnt lang den Kabel­netz­anbieter Unity­media betrieben, der rund 13 Millionen Haus­halte in Baden-Würt­tem­berg, Hessen und Nord­rhein-West­falen betrieben hat. Erste Glas­faser-Kunden sollten eigent­lich im Sommer ange­schlossen werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hardware

Wear OS: Google-Maps-Navigation jetzt auch ohne Handy

Maps-Navigation jetzt auch ohne Handy dank Wear OS 3

Google

Smartwat­ches mit dem Betriebs­system Wear OS 3 oder neuer können die Google-Maps-Navi­gation ab sofort ohne Handy­ver­bin­dung nutzen. Das teilte der Such­maschi­nen­kon­zern in seinem Forum mit. Somit sind Anwender mit einer entspre­chenden Uhr nicht mehr auf das Telefon bei einer Punkt-zu-Punkt-Wegfin­dung ange­wiesen. Außerdem kann die Umge­bung über die Karte erkundet werden. Eine LTE-Verbin­dung ist aller­dings sinn­voll.

Zum Inhaltsverzeichnis

Galaxy S23: Farben, Speicher, SoC, Kamera & Vorstellungstermin

Galaxy S23 in „Botanic Green“

Ice universe

Nächsten Monat erblickt die Smart­phone-Reihe Galaxy S23 das Licht der Welt, jetzt gibt es Infor­mationen zu den Farben und der Spei­cher­aus­stat­tung der euro­päi­schen Modelle. Die Handys sollen in vier Kolo­rie­rungen daher­kommen, darunter ein „bota­nisches Grün“. Von eben jener Farb­gebung gibt es auch bereits ein durch­gesi­ckertes Pres­sefoto. Dem Nutzer stehen beim Galaxy S23 bis zu 256 GB Flash nebst 8 GB RAM zur Verfü­gung. Allzu üppig fallen Flash und RAM also nicht aus.

Alle Speku­lationen um das Vorstel­lungs­datum haben also nun ein Ende, denn Samsung hat den 1. Februar als Stichtag für sein Galaxy Unpa­cked 2023 auser­koren. Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra sind damit nicht mehr weit entfernt.

Laut Branchen­berichten wird Samsung eine spezi­elle Version des Snap­dragon 8 Gen 2 produ­zieren, die bei der Galaxy-S23-Serie zum Einsatz kommt. Und im Wett­rennen um die beste Smart­phone-Kamera hinkt Samsung etwas hinterher. Reißt das Galaxy S23 Ultra das Ruder herum? Zumin­dest scheint es üppige Objek­tive zu geben.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Rundfunkbeitrags-Brief kommt: So reagieren Sie richtig

Doch wieder Briefe zum Rundfunkbeitrag

picture alliance/dpa

Auch der Rundfunk­bei­trags­ser­vice muss sparen und hat daher schon vor einiger Zeit ange­kün­digt, in gewissen Fällen keine Erin­nerungs­briefe zum Rund­funk­bei­trag mehr zu versenden. Trotzdem muss die ehema­lige GEZ darauf achten, dass auch alle Bürger brav ihren Rund­funk­bei­trag bezahlen und dafür den Daten­bestand aktuell halten. Hierfür gleicht der Beitrags­ser­vice alle Daten mit den Daten der Melde­behörden ab. Der Abgleich der Daten erfolgt voll­auto­matisch. In den nächsten Tagen kommt also viel­leicht wieder ein Brief. Wie reagiert man richtig, wenn die Melde­daten nicht korrekt abge­gli­chen wurden?

Zum Inhaltsverzeichnis

Piraterie: HBO und Amazon besonders betroffen

Auch "Halo" ist auf illegalen Webseiten beliebt

Foto: Paramount+

Acht bis zehn Euro im Monat für ein Strea­ming-Abo? Auch diesen über­schau­baren Betrag will sich offenbar so mancher Seri­enfan lieber sparen. Beson­ders gerne greifen Netz­piraten kosten­frei in der Auslage von Amazon und HBO zu, wie das Portal "TorrentFreak" heraus­gefunden hat. In der Top 10 beliebter Inhalte findet sich aber auch Content von Para­mount, Disney+ und Netflix. Ärger­lich dürften die Ergeb­nisse vor allem bei Sky bewertet werden. Ille­gale Webseiten bleiben aber riskant.

Zum Inhaltsverzeichnis

Neue Preise: Verbraucherschützer bereiten Klage gegen DAZN vor

vzbv will gegen DAZN klagen

Logos: DAZN/Verbraucherzentrale, Montage: teltarif.de

Im August 2016 ging DAZN in Deutsch­land an den Start. Für 9,99 Euro pro Monat konnten Sport­fans aus einer Viel­zahl an Strea­ming-Ange­boten wählen. Mitt­ler­weile ist der Dienst dreimal so teuer. Er bietet aller­dings auch mehr massen­attrak­tive Live­über­tra­gungen, etwa die Frei­tags- und Sonn­tags­spiele der Fußball-Bundes­liga und nahezu alle Begeg­nungen der UEFA Cham­pions League. Nun bereitet der Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band (vzbv) eine Muster­fest­stel­lungs­klage vor. Hinter­grund ist, dass die Verbrau­cher­schützer die der Preis­erhö­hung im vergan­genen Jahr zugrun­delie­gende AGB-Klausel für intrans­parent halten. Die Preis­erhö­hung für Bestands­kunden sei daher rechts­widrig.

DAZN hat seine neue Paket­struktur vorge­stellt. Wer das Komplett­paket von DAZN sehen möchte, muss als Neukunde jetzt noch tiefer in die Tasche greifen als bisher. Zugleich führt der Pay-TV- und Strea­ming­dienst einen neuen Billig­tarif ein.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 12.01.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis 31. März einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Die Adresse zur Rufnummer: Wenn Sie wissen möchten, wer hinter einer Nummer steckt, können Sie die Inverssuche via Internet kostenlos nutzen!

