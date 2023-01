Jedermann-Funk, DKB-Girocard kostet, Telefonzellen-Netze

teltarif.de Newsletter

bevor das Handy in Mode kam und erschwing­lich wurde, haben viele inter­essierte Menschen mit CB-Funk von unter­wegs kommu­niziert. Das geht auch heute noch. Mit PMR446 und Freenet gibt es noch weitere Dienste, über die jeder kommu­nizieren kann - kostenlos, wenn man von der Anschaf­fung des Funk­geräts absieht. Was es mit dem Jeder­mann-Funk auf sich hat, erfahren Sie im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

Die DKB hat in den vergan­genen Jahren mehr­fach die Kondi­tionen für Kunden geän­dert. Beispiels­weise kostet die Kredit­karte jetzt monat­lich 2,49 Euro extra. Die Giro­card sollte zumin­dest für dieje­nigen Kunden kosten­frei bleiben, die den EC-Karten-Nach­folger bereits besitzen. Jetzt hat die DKB dieses Verspre­chen gebro­chen, wie wir im Internet-Teil berichten.

Die Deut­sche Telekom schaltet sämt­liche noch verblie­benen öffent­lichen Fern­spre­cher ab. Doch immerhin rund 3000 dieser Tele­fon­säulen sollen nicht abge­baut, sondern weiter für Tele­kom­muni­kati­ons­dienste genutzt werden. Im Mobil­funk-Teil infor­mieren wir Sie darüber, wie die Telekom mit soge­nannten Small Cells ihr Handy­netz verstärken will.

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

CB-Funk, PMR446 & Co. Handy-Alternativen beim Blackout

CB-Funk-Gerät Albrecht AE6290

Foto: ALAN-Electronics

Mobil­tele­fone sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzu­denken. Smart­phones brau­chen Strom für den Akku und für den Kontakt zu einer Sende­sta­tionen, die eben­falls Strom benö­tigt. Gibt es keinen Mobil­funk­emp­fang, weil keine Basis­sta­tion in der Nähe oder der Strom am Sende­masten ausge­fallen ist, kann man mit dem Handy nicht mehr viel anfangen.

Bevor mobile Tele­fone auf breiter Front in Mode kamen, gab es das "Auto­telefon des kleinen Mannes", das in den späten 1940er Jahren in den USA erfunden wurde und auf die Abkür­zung "CB" für "Citi­zens Band" oder auf Deutsch Bürger­funk oder Jeder­mann-Funk getauft wurde. In Deutsch­land war die Boom- und Blüte­zeit in den 1980iger Jahren. Aber CB-Funk gibt es bis heute. Dazu kommen PMR446 und Freenet-Funk. Wir haben uns die Unter­schiede und Gemein­sam­keiten bei den verschie­denen Jeder­mann-Funk-Vari­anten einmal ange­sehen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Small Cells: 3000 Telefonstellen bekommen neues Leben

Unter dem T-Logo befindet sich die Antenne der Small-Cell. Das Kabel mit dem grün markierten Stecker liefert das Funksignal

Foto: Deutsche Telekom / Screenshot teltarif.de

Nur noch wenige Tage oder Wochen können die Tele­fon­zellen der Deut­schen Telekom genutzt werden. Heut­zutage sind das in der Regel keine "Häus­chen" mehr, sondern Säulen, die offi­ziell als Telefon­stellen bezeichnet werden. Doch was passiert nach der endgül­tigen Abschal­tung der öffent­lichen Fern­spre­cher? Viele werden abge­baut, aber nicht alle.

Etwa 3000 dieser Telefon­stellen sollen als soge­nannte "Small-Cells" neu belebt werden, um das bestehende Mobil­funk­netz zu ergänzen. Ganz neu ist das nicht. Schon bisher funkten einige Tele­fon­säulen über von außen nicht sicht­bare Antennen. Doch was vermag eine solche Mobil­funk­zelle zu leisten? Welche Technik verwendet wird, wie schnell der mobile Internet-Zugang sein kann und wie hoch die Reich­weite ist, lesen Sie in unserer Meldung zu den Small Cells der Telekom.

Zum Inhaltsverzeichnis

1&1: Hier wird das neue 5G-Netz jetzt ausgebaut

Im römischen Mons Tabur (heute Montabaur) funkt 1&1 auf 2600 MHz (Band 7). Erste n78-Sender (3600 MHz) sind in Frankfurt/Main und Karlsruhe aktiv.

Foto: Picture Alliance/dpa

1&1 hat Ende Dezember sein neues Mobil­funk­netz gestartet - mit nur drei Basis­sta­tionen in zwei Städten. Jetzt hat der Konzern bekannt­gegeben, wie es mit dem Netz­ausbau weiter­gehen soll. Schon in den nächsten Wochen soll das Netz in weiteren Städten starten. Das Unter­nehmen räumt aber auch Verzö­gerungen ein, wie wir in der Meldung zum Ausbau des 1&1-Mobil­funk­netzes berichten.

Der digi­tale Mobil­funk star­tete ursprüng­lich mit zwei Netzen. Dann waren es drei, dann vier, redu­ziert auf drei und jetzt sind wieder vier Netze in Deutsch­land aktiv. Opti­misten hoffen auf güns­tigere Preise durch größere Konkur­renz. Doch wird nach dem 1&1-Netz­start wirk­lich alles besser und billiger? Wohl eher nicht, wie wir im Edito­rial zum Start des 5G-Netzes von 1&1 aufzeigen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Internet

DKB: Diese Extra-Gebühr trifft ab sofort alle Kunden

Girocard-Gebühr für DKB-Bestandskunden

Foto/Logo: DKB, Montage: teltarif.de

Die DKB hat vor gut einem Jahr eine Visa-Debit­karte vorge­stellt, die mitt­ler­weile als Stan­dard­karte zum Giro­konto mitge­lie­fert wird. Die Visa-Kredit­karte kostet für Neu- und Bestands­kunden monat­lich 2,49 Euro extra. Zumin­dest für Bestands­kunden sollte aber die Giro­card kostenlos bleiben. Jetzt hat das Kredit­institut sein Verspre­chen gebro­chen.

Wie schon seit November 2021 für Neukunden kostet die "EC-Karte" jetzt auch für Bestands­kunden monat­lich 99 Cent. Zuvor hatte die DKB bereits versucht, Kunden den Verzicht auf die Karte nahe­zulegen. Natür­lich lässt sich die Karte auch kündigen. Warum das in vielen Fällen auch Nach­teile mit sich bringt, erfahren Sie in unserem Beitrag zur Extra-Gebühr der DKB.

Zum Inhaltsverzeichnis

WhatsApp-Abschaltung: Das passiert tatsächlich

WhatsApp relativiert Bericht über Support-Ende

Foto: picture alliance/dpa

Ende vergan­genen Jahres machten Berichte die Runde, denen zufolge WhatsApp die Unter­stüt­zung für eine Reihe älterer Smart­phone-Modelle einstellt. Das stimmt so nicht, wie die Betreiber des Messen­gers in einer Stel­lung­nahme einge­räumt haben. Ganz falsch ist der Bericht aber auch nicht. Der Teufel steckt im Detail.

In der Tat beendet WhatsApp in unre­gel­mäßigen Abständen den Support für ältere Handys. Aller­dings geht es dabei nie um konkrete Geräte-Modelle, sondern um Betriebs­system-Versionen. Zudem bedeutet das Support-Ende nicht in allen Fällen, dass sich der Messenger auf betrof­fenen Mobil­tele­fonen nicht mehr nutzen lässt, wie wir in der News zur vermeint­lichen WhatsApp-Abschal­tung berichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vodafone: Gigabit für fast alle Kabel­kunden & mehr FTTH

Vodafone bilanziert Netzausbau 2022

Foto: Vodafone

Voda­fone hat darüber infor­miert, wie der Betreiber sein Fest­netz im vergan­genen Jahr ausge­baut aus. Unter anderem steht der Docsis-3.1-Stan­dard flächen­deckend im Kabel­netz zur Verfü­gung. Somit haben fast alle Kabel­kunden die Möglich­keit, einen Internet-Zugang mit Gigabit-Geschwin­dig­keit zu buchen.

Der Daten­ver­kehr im Fest­netz ist 2022 um sechs Prozent gestiegen. Insge­samt wurden 35 Exabyte Daten über­tragen, wie der in Düssel­dorf ansäs­sige Netz­betreiber weiter mitteilte. Aber auch die Glas­faser bis zum Endkunden nimmt einen immer größeren Stel­len­wert ein, wie wir in der Meldung zum Fest­netz-Ausbau von Voda­fone berichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

1&1 erhöht Grundgebühren für DSL-Neukunden

Neue Konditionen für DSL von 1&1

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de

1&1 hat die monat­lichen Fixkosten für DSL-Neukunden erhöht. Auch die Frei­monate nach Vertrags­abschluss entfallen. Darüber hinaus ist der über das Glas­faser-Netz reali­sierte Tarif mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream nicht mehr verfügbar. Die aktu­ellen Kondi­tionen der DSL- und Glas­faser-Verträge von 1&1 haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Frei­monate bei 1&1 gibt es aber weiterhin - jetzt aber bei den Tarifen für Smart­phone-Nutzer. In vier der fünf aktuell verfüg­baren Preis­modelle werden erst nach Ablauf des ersten halben Jahres Grund­gebühren berechnet. Zudem bietet 1&1 eine echte Flat­rate ohne Daten-Drossel für unter 60 Euro im Monat an.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Hardware

Motorola: Adapter für kabelloses Android Auto kommt

Motorola-Adapter für kabelloses Android Auto

Fotos: Motorola/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Vor rund einem Jahr wurde der Moto­rola MA1 als Adapter für die kabel­lose Nutzung von Android Auto vorge­stellt. Das Gerät kam kurze Zeit später auf den Markt - aller­dings nur in den USA. Zudem war der Adapter schnell ausver­kauft. Jetzt weitet der Hersteller die Vermark­tung aus und der MA1 soll auch nach Europa kommen.

Ab dem kommenden Früh­jahr ist der Verkauf des Android-Auto-Adap­ters dies­seits des Atlan­tiks geplant. Dabei gibt es bereits mehrere vergleich­bare Produkte. Es gibt aber auch "schwarze Schafe", die zwar über eine Kick­starter-Kampagne Geld einge­sam­melt, den ange­kün­digten Adapter für Android Auto und Apple CarPlay aber bisher gar nicht fertig­gestellt haben. Was der Moto­rola MA1 und seine Konkur­renz­pro­dukte in Europa kosten, haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Android 14: Diese Handys können mit dem Update rechnen

Android 14 könnte im August 2023 in der finalen Version veröffentlicht werden

Grafik: Google, Foto/Montage: teltarif.de

Im jähr­lichen Zyklus steht Googles Firm­ware-Update an. Android 14 wird 2023 erwartet. Wir haben eine Über­sicht mit Smart­phone-Modellen verschie­dener Hersteller erstellt, die gute Chancen haben, ein Update auf die neue Betriebs­system-Version zu erhalten.

Wir haben uns dabei an den Prognosen der Hersteller orien­tiert und lassen unsere eigene Einschät­zung einfließen. Die Liste bean­sprucht keine Voll­stän­dig­keit, und es gibt keine Garantie, dass Smart­phone-Modell X auch tatsäch­lich ein Update auf Android 14 bekommt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Broadcast

Streaming im Test: Probleme mit Paramount+

In der Fire-TV-App brechen Streams häufig ab

Foto: Björn König

Nach dem Start von Para­mount+ bleiben Fragen zur Platt­form offen. So vermissen Nutzer unter anderem Strea­ming in 4K-Qualität und mit Dolby Audio. Beim Starten der Streams ist außerdem die Bild­qua­lität regel­mäßig schlecht und auf dem Fire TV Cube von Amazon kommt es zu Strea­ming-Unter­bre­chungen, obwohl der Internet-Zugang in Ordnung ist.

Weitere Probleme betreffen die paral­lele Nutzung auf zwei Geräten und nicht zuletzt steht die App des neuen Strea­ming­dienstes auf einigen Endge­räten noch gar nicht zur Verfü­gung. Was die Pres­sestelle des Veran­stal­ters zu den Einschrän­kungen sagt, lesen Sie in unserem Test­bericht zu Para­mount+.

Zum Inhaltsverzeichnis

DAB+: 90s90s Radio ersetzt Sportradio Deutschland

90s90s sendet neu bundesweit auf DAB+

Foto: Regiocast/90s90s

Sport­radio Deutsch­land hat seinen Sende­betrieb wie geplant zum Jahres­wechsel einge­stellt. Der Sende­platz im zweiten bundes­weiten DAB+-Multi­plex blieb aller­dings nicht leer. Statt­dessen gab es einen naht­losen Über­gang zu 90s90s Radio, das nun - wie das Schwes­ter­pro­gramm 80s80s - nahezu deutsch­land­weit über das terres­tri­sche Digi­tal­radio zu empfangen ist.

Das tägliche 24-stün­dige Programm richtet sich an Hörer, die die Musik der 90er lieben und im hier und heute neu entde­cken wollen, von 90s House über Rock bis hin zu Boygroups. Weitere Details zum neuen Musik­sender auf DAB+ haben wir in einem Bericht zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 05.01.2023

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des März einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

