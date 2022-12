Sky-Senderverlust, Netflix-Sharing-Aus, o2-Entschädigung

teltarif.de-Newsletter

Sky kommt aus den Schlag­zeilen nicht heraus: Immer wieder sickerte durch, dass Sky den Besitzer wech­seln sollte, weil der aktu­elle Eigen­tümer den Pay-TV- und Strea­ming-Dienst loswerden will. Doch wer kauft einen Dienst wie Sky, der mit Pay-TV auf ein ausster­bendes Geschäfts­modell setzt? Außerdem schaltet Sky zum Jahres­wechsel wieder einige Sender ab, wie wir im Broad­cast-Teil unseres News­let­ters ausführen.

Früher gab es bei Internet-Ausfällen meist nur entschul­digende Worte vom Provider und viel­leicht maximal eine Erstat­tung der Grund­gebühr. Das Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz sieht nun aber feste Entschä­digungs­zah­lungen pro Ausfalltag und für geplatzte Tech­niker-Termine vor. Dass es aller­dings nicht immer einfach ist, diese Entschä­digungen einzu­for­dern, zeigt ein Fall bei o2, über den wir im Abschnitt Internet berichten.

Netflix ist eben­falls ein Konzern, der mit Schwie­rig­keiten kämpft. Viele Nutzer müssen sparen und das Abo kündigen - oder sie teilen es heim­lich mit anderen Nutzern. Dagegen will Netflix nun verstärkt vorgehen. Außerdem sollen wohl wieder mehr die teuren Abos ange­priesen werden, was zu kuriosen Auswüchsen führt, worüber Sie eben­falls mehr im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters lesen

Und nun bedanken wir uns ganz herz­lich für Ihr Vertrauen zu teltarif.de im Jahr 2022! Wir wünschen Ihnen und Ihren Ange­hörigen ein gesundes und erfolg­rei­ches Jahr 2023 und weiterhin viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Hardware

Mobilfunk

Internet

Broadcast

Festnetz

Hardware

Schnellladen: Nützliches Feature oder Gefahr für den Akku?

Schnellladen bei Smartphones

Bild: Qualcomm

Viele Hersteller wett­eifern beim Schnell­laden von Smart­phones und verspre­chen einen vollen Akku in wenigen Minuten. Das spaltet die Lager der Konsu­menten, manche begrüßen diese Entwick­lung, andere befürchten, dass die Batterie und/oder das Handy Schaden nehmen. Wir wollen das Prinzip des heutigen Schnell­ladens erklären und der Frage auf den Grund gehen, ob die Tech­nologie tatsäch­lich eine Gefahr für Mobil­geräte und Strom­spei­cher darstellt. Dabei erör­tern wir auch, welche Maßnahmen Hersteller und Sie selbst als Verbrau­cher zum Schonen des Akkus treffen können.

FRITZ!OS 7.50 für weitere Geräte: Das sagt AVM

Neue FRITZ!Labor-Versionen

Foto: AVM

Anfang Dezember hat AVM - nach mona­telangen Verzö­gerungen - die finale Version von FRITZ!OS 7.50 endlich veröf­fent­licht. Mit der FRITZ!Box 7590 versorgt der Hersteller eines seiner belieb­testen Router-Modelle mit der neuen Betriebs­system-Vari­ante. Alle anderen Router, aber auch WLAN-Repeater und Power­line-Adapter bleiben aber bislang außen vor. Das gilt selbst für die neuere Version der FRITZ!Box 7590, deren Bezeich­nung den Zusatz AX trägt und auch den WiFi-6-Stan­dard unter­stützt. Auf Twitter hat AVM jetzt mitge­teilt, wann Inter­essenten mit den nächsten Updates rechnen können.

Calyx, Lineage & Co.: Neue Software fürs alte Android-Handy

Neues Betriebssystem fürs alte Handy (Bild: Samsung Galaxy S9+)

Foto: teltarif.de

Ein anderes, neues Betriebs­system für das Android-Smart­phone? Geht so etwas über­haupt? Auf jeden Fall. Wenn das eigene Gerät wegen ausblei­bender Updates unat­traktiv, unbe­nutzbar oder unsi­cher wird, ist die Zeit gekommen, über ein alter­natives Betriebs­system nach­zudenken. Vor allem, wenn das Gerät sonst noch gut dasteht. Alter­native, freie Android-Versionen (Custom-ROM) mit erwei­tertem Daten­schutz gibt es viele. Wir stelllen drei Beispiele vor.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Internet-Surf-Aktionen der Kinder kontrol­lieren und Webseiten blockieren: Wir zeigen, wie Sie die Kinder­siche­rung auf der FRITZ!Box einrichten.

Mobilfunk

1&1 startet 5G-Netz: Diese Tarife sind jetzt verfügbar

1&1 startet eigenes Netz

Bild: 1&1

Wie geplant, hat 1&1 den kommer­ziellen Betrieb seines Mobil­funk­netzes heute gestartet. Im ersten Schritt bietet das Unter­nehmen den 5G-basierten Internet-Zugang als Fest­netz-Ersatz an. Klas­sische Mobil­funk-Dienste für Smart­phone-Nutzer sollen erst im kommenden Sommer einge­führt werden. Punkten will der Neuein­steiger unter den deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern damit, die Kunden vergleichs­weise schnell ans Internet anzu­schließen. Dafür bringen die Tarife einen gravie­renden Nach­teil mit sich, und die Verfüg­bar­keit ist sehr begrenzt.

Der Wochenüberblick: Wo wird neu gebaut oder erweitert?

Auch im Dezember wurden viele Stationen vorbereitet, erweitert oder neu gebaut.

Foto: DFMG/ Deutsche Telekom / Norbert Ittermann

Wir blicken auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Vor dem Weih­nachts­fest haben Telekom, Voda­fone und Telefónica (o2) noch über eine Menge neuer und erwei­terter Sender infor­miert. Neben vielen neuen Basissta­tionen und Mast­neu­bauten wurden auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet. 1&1 schwieg bis zum 5G-Netz­start.

Vodafone: Datenverbrauch über LTE und 5G explodiert

Datenrekord auf dem Weihnachtsmarkt

Foto: Vodafone

In den vergan­genen Jahren fanden Weih­nachts­märkte pande­mie­bedingt nicht oder nur mit erheb­lichen Einschrän­kungen statt. Das ist in diesem Jahr anders - und das zeigt sich auch beim Daten­ver­brauch in den Mobil­funk­netzen. Voda­fone hat sich die Mobil­funk­nut­zung im Umfeld der Weih­nachts­märkte in Bonn, Bottrop, Düssel­dorf, Essen und Köln genauer ange­sehen.

5G "für fast alle": Doch was hat der Kunde davon?

5G wird Erwartungen oft nicht gerecht

Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

In den vergan­genen Tagen haben sich die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica wieder einmal selbst auf die Schulter geklopft. So verkün­dete die Telekom, ihr 5G-Netz sei jetzt "für fast alle" verfügbar. 94 Prozent der Bevöl­kerung werden den Angaben zufolge mit dem neuen Netz­stan­dard abge­deckt. Voda­fone vermel­dete eine 80-prozen­tige Bevöl­kerungs­abde­ckung, Telefónica versorgt nach eigenen Angaben 75 Prozent der Bevöl­kerung mit 5G. Diese Zahlen sind auf den ersten Blick impo­sant. Doch die Werte rela­tivieren sich bei genauerer Betrach­tung. Bevöl­kerungs­abde­ckung ist nämlich nicht mit der Flächen­ver­sor­gung zu verwech­seln. Wirk­liche Verbes­serungen für die Kunden sind noch rar.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

In welchem Handy-Netz telefoniere ich? Wenn Sie das bei Ihrem Provider oder Discounter nicht wissen, verraten wir Ihnen, wie Sie das herausfinden.

Internet

teltarif hilft: o2 verweigert Entschädigung nach DSL-Ausfall

Zunächst keine TKG-Entschädigung nach o2-DSL-Ausfall

Bild: Telefonica / o2

Bei einem DSL-Ausfall beschränkten sich Provider in den vergan­genen Jahren oft darauf, sich einfach beim Kunden zu entschul­digen und anteils­mäßig die Grund­gebühr für die Ausfall­tage zu erstatten - das war es dann auch meist. Diese Praxis wurde seiner­zeit sogar vor Gericht bestä­tigt. Doch damit ist es glück­licher­weise vorbei: Seit Inkraft­treten des neuen TKG stehen dem Kunden ab dem dritten Ausfalltag und bei geplatzten Tech­niker-Terminen Entschä­digungen zu. Doch mitunter hapert es noch bei der Auszah­lung dieser Entschä­digungen. teltarif.de musste einem o2-Kunden helfen.

Jahresendspurt: Viele neue FTTH-Netze angekündigt

Oberasbachs Erste Bürgermeisterin Birgit Huber und Telekom Regionalmanager Thomas Vollrath unterzeichnen die Kooperationsvereinbarung für den Glasfaserausbau

Foto: Marco Wolfstädter, Breitbandpate der Stadt Oberasbach

Trotz diverser Feier­tage werden die Netz­betreiber nicht müde, weitere Ausbau­pro­jekte für Glas­faser­netze anzu­kün­digen. Eines der größten Vorhaben soll ab dem kommenden Jahr in Essen starten. Dort wurde das Joint Venture ruhr­fibre ins Leben gerufen. Neben der Stadt Essen gehören dem Unter­nehmen der Projekt­ent­wickler metro­fibre sowie der Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern Voda­fone an. In den kommenden drei Jahren sollen 150.000 FTTH-Anschlüsse entstehen. Doch auch in anderen Regionen werden neue Glas­faser­netze geplant und gebaut.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Geschenk gefällt nicht oder falsch gelie­fert? Wir verraten Ihnen alles zu Widerruf, Retoure, Verkauf auf eBay oder auf einem spezi­ellen Rück­kauf­portal.

Broadcast

Sky: Programm-Abschaltung, Verkauf gescheitert

Sky verschlechtert Programmangebot

Foto: picture alliance/Chris Radburn/PA Wire/dpa

Der Pay-TV-Sender Sky streicht im neuen Jahr sein Programm­angebot weiter zusammen. So endet die Weiter­ver­brei­tung von vier Sendern, die andere Veran­stalter zuge­lie­fert haben. Von zwei dieser Programme müssen sich die Zuschauer schon zum Jahres­ende verab­schieden. Die beiden anderen Sender folgen einen Monat später. Kabel­kunden bekommen als "Ersatz" ein neues Programm.

Für die Mitar­beiter von Sky klingt das Jahr mit einer großen Unsi­cher­heit aus. Ursprüng­lich plante US-Konzern­mutter Comcast, sich noch bis zum Jahres­ende von seiner deut­schen Tochter zu trennen. Gute Chancen hatte ein Bieter­kon­sor­tium aus United Internet und dem fran­zösi­schen Medi­enkon­zern Vivendi (Canal+). Einem aktu­ellen Bericht zufolge hat sich 1&1 nun aber aus den Verhand­lungen zurück­gezogen.

Albrecht Audio stellt weiteres Notfall- und Outdoor-Radio vor

Das Albrecht DR 114 DAB+

Foto: Albrecht Audio

Mit dem neuen DR 114 DAB+ präsen­tiert Albrecht Audio ein weiteres Radio für alle Outdoor- und Survival-Fans sowie für Notfälle wie einen Strom­aus­fall: Als Alles­könner versorgt das kompakte Radio die Hörer unter­wegs nicht nur mit aktu­ellen Infor­mationen und Musik (Empfang über UKW/DAB+/Strea­ming via Blue­tooth), sondern es fungiert gleich­zeitig auch als Camping-Leuchte - und das bei Bedarf ohne externe Strom­zufuhr.

Unternehmen plant 14 neue, lineare Free-TV-Sender

One Terra ist einer von 14 neuen Free-TV-Sendern

Bildquelle: HighView, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de

Es klingt schon verrückt: Da redet die Medi­enwelt fast einstimmig von einem irgend­wann bevor­ste­henden Ende des linearen Fern­sehens, da über­legt die ARD, mögli­cher­weise mindes­tens ein Programm nur noch non-linear im Rahmen der Media­thek anzu­bieten, und da kommt mit Para­mount+ der nächste Strea­ming­dienst auf den deut­schen Markt. Und just in diese Entwick­lungen platzt die Meldung, dass ein baye­risches Unter­nehmen sage und schreibe 14 neue TV-Programme plant, im herkömm­lichen linearen Fern­sehen und über klas­sische Verbrei­tungs­wege wie Satellit.

Netflix gegen Account-Sharing - werbefreies Basis-Abo entfernt?

Netflix kämpft gegen Account-Sharing

Foto: Netflix

Netflix kämpft seit einiger Zeit mit sinkenden Kunden­zahlen. Der Strea­ming­dienst beschäf­tigt sich daher mit Möglich­keiten, neue zahlende Abon­nenten zu gewinnen. Unter anderem will das Unter­nehmen künftig verstärkt gegen das Teilen von Zugangs­daten vorgehen. Offenbar nutzen mehr als 100 Millionen Zuschauer Netflix über "gelie­hene" Zugangs­daten. Netflix will beispiels­weise die IP-Adressen und Geräte-IDs der Nutzer auswerten.

Wer ein Abo bei Netflix buchen möchte, hat vier Modelle zu verschie­denen Preisen mit vari­ierenden Leis­tungen zur Auswahl. Derzeit sind auf der Webseite des Anbie­ters aber nur das "Basis-Abo mit Werbung", "Stan­dard" und "Premium" sichtbar. Wo ist das Basis-Abo ohne Werbung zum monat­lichen Preis von 7,99 Euro hin verschwunden? Wir sagen Ihnen, wie Sie das Basis-Abo weiterhin buchen können.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

TV mit Internet und Apps: Smart-TV sind Fern­seher mit Apps und Internet-Zugang. Außerdem können vom Smart­phone Filme und Serien auf einen Smart-TV gestreamt werden.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 29.12.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Vom Festnetz ins Ausland zu telefonieren ist teuer. Wir zeigen Ihnen alle Möglichkeiten für günstige Auslandstelefonate.

