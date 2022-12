Ersatz für StreamOn, Top 10 Smartphones, DSL plötzlich weg

Frohe Weihnachten wünscht das Team von teltarif.de

Liebe Leserinnen und Leser,

Ende März müssen auch Bestands­kunden auf StreamOn von der Deut­schen Telekom und den Voda­fone Pass verzichten. Neue Tarife, die diese Zero-Rating-Optionen ersetzen können, haben die Netz­betreiber nicht vorge­stellt. Die echte Flat­rate bleibt vor allem bei Telekom und Voda­fone sehr teuer. Im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters haben wir uns über mögliche Alter­nativen für die Kunden Gedanken gemacht.

Das Smart­phone-Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Auch in den vergan­genen zwölf Monaten sind wieder zahl­reiche span­nende Geräte vorge­stellt worden. Unsere zehn Top-Smart­phones 2022 inklu­sive der aktu­ellen Markt­preise haben wir im Hard­ware-Teil vorge­stellt.

5G gibt es von den deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern derzeit vor allem als Erwei­terung für das bestehende LTE-Netz. Einzig Voda­fone lässt Privat­kunden in sein von 4G unab­hän­giges 5G-Netz. Doch wie sehen dies­bezüg­lich die Pläne von o2 aus? Darüber berichten wir im Mobil­funk-Teil.

Unser dies­jäh­riges Weih­nachts-Gewinn­spiel biegt auf die Ziel­gerade ein. Dabei steht die Haupt­zie­hung noch aus. Wie Sie jetzt noch teil­nehmen und sich die Chance auf ein Apple iPhone 14 Pro mit Vertrag - gespon­sert von o2 - sichern können, erfahren Sie auf unserer Akti­ons­seite.

Und nun wünschen wir Ihnen frohe Weih­nachten, viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen. Übri­gens: Es lohnt sich auch an den Feier­tagen, hin und wieder bei teltarif.de vorbei­zuschauen. Wir versorgen Sie auch über Weih­nachten mit inter­essanten Ratge­bern, span­nenden Hinter­grund­berichten und aktu­ellen Meldungen aus der Tele­kom­muni­kations- und Medi­enbranche.

Broadcast

Hardware

Mobilfunk

Internet

Festnetz

Broadcast

StreamOn & Vodafone Pass: Das sind die Alternativen

Alternativen zu Zero Rating

Grafik: Vodafone/teltarif.de, Logo: Telekom, Foto/Montage: teltarif.de

StreamOn und der Voda­fone Pass sind für Neukunden schon seit Juni bzw. Juli nicht mehr buchbar. Wer die Optionen bereits gebucht hat, kann das soge­nannte Zero Rating noch bis Ende März nutzen. Dann endet die Über­gangs­zeit, die die Bundes­netz­agentur der Deut­schen Telekom und Voda­fone einge­räumt hat, um den Nutzern einen alter­nativen Tarif anzu­bieten.

Neue Tarife haben Telekom und Voda­fone zwar in diesem Jahr einge­führt. Einen echten Ersatz für die Strea­ming-Flat­rates stellen diese aber nicht dar. Doch welche Alter­nativen haben bishe­rige Zero-Rating-Nutzer zur Verfü­gung, wenn sie keinen deut­lich teureren Handy­ver­trag mit echter Flat­rate für alle Daten­dienste buchen wollen? Darüber berichten wir im Ratgeber zu mögli­chem Ersatz für StreamOn und Voda­fone Pass.

Besonders günstig: DAB+-Radio bei Netto im Angebot

Das DUAL DCR 100

Foto: Dual

Kurz vor Weih­nachten hat Netto eine beson­ders güns­tige Kombi aus DAB+-Radio und Blue­tooth-Laut­spre­cher in die Läden gebracht. Das Digital­radio der Marke Dual bietet neben dem Empfang von UKW-Radio­sen­dern auch die Möglich­keit, digi­tale Radio­sender über DAB+ rausch­frei zu empfangen. Das 2,4 Zoll große Farb-TFT-Display zeigt nicht nur den Sender­namen an, sondern kann auch Bilder und Slide­shows darstellen.

Darüber hinaus können Nutzer über das Dual DCR 100 Ihre Lieblings­musik per Blue­tooth wieder­geben lassen und verwan­deln das Radio somit in ein Multi­funk­tions­gerät. Das Gerät kann ferner als Wecker benutzt werden, hier sind zwei Weck­zeiten einstellbar. Dank Batte­rie­betrieb ermög­licht das Dual-Radio auch mobilen Empfang unter­wegs. In unserem Bericht zum Dual Digital­radio DCR 100 lesen Sie, was das Gerät kostet und welche weiteren Funk­tionen es mit sich bringt.

Hardware

Unsere 10 Top-Smartphones 2022 - und das kosten sie jetzt

Top-Smartphones 2022

Bild: teltarif.de

Hersteller wie Apple, Samsung und Xiaomi haben in diesem Jahr wieder zahl­reiche neuen Smart­phone-Modelle auf den Markt gebracht. Viele dieser Geräte haben wir auch einem Test unter­zogen, sodass wir auf teltarif.de über unsere Erfah­rungen berichten konnten.

In einer Über­sicht stellen wir unsere zehn Top-Smart­phones 2022 vor. Dabei geht nicht im Spezi­ellen um die beste Gesamt­note, sondern um unsere persön­lichen Eindrücke von den Geräten und warum genau wir die einzelnen Modelle für die Top-10-Smart­phone-Über­sicht ausge­wählt haben.

Mobilfunk

Der Netzausbau der vergangenen zwei Wochen

Auch in den letzten zwei Wochen wurde intensiv ausgebaut.

Foto: Vodafone

Auch in den vergan­genen Wochen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben sehr vielen nagel­neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet. Damit bekommen verschie­dene Sender erst­mals LTE und/oder 5G oder Kapa­zitäts­erwei­terungen sorgen dafür, dass mehr Kunden Zugriff auf einen schnellen mobilen Internet-Zugang haben.

Eigent­lich sollte in diesem Jahr noch ein viertes Mobil­funk­netz in Deutsch­land starten. 1&1 hatte aber früh­zeitig erklärt, dass echte Mobil­funk­dienste erst im kommenden Sommer starten. Weiterhin gibt es keine konkreten Infor­mationen zum Netz­ausbau. Wo Telekom, Voda­fone und o2 ausge­baut haben, lesen Sie im unserer Zusam­men­fas­sung.

Bundesnetzagentur erlaubt Standby-Modus im Handy-Netz

Telekom, Vodafone und o2 dürfen Energie im Netz sparen

Foto/Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter

Zum Strom­sparen dürfen Deutsch­lands Mobil­funk­betreiber die Leis­tung ihrer Basis­sta­tionen zeit­weise verrin­gern. Bei diesem Energie­spar­modus wird ein Teil der Frequenz­bänder in den Stand-by-Modus versetzt, wenn der Bedarf gering ist - etwa nachts oder tags­über an abge­legenen Stand­orten. Die Bundes­netz­agentur hat für dieses Vorgehen grünes Licht gegeben.

"Eine Grund­ver­sor­gung bleibt stets gegeben", betonte ein o2-Spre­cher. Das System erkenne, wenn die Nach­frage steige und fahre die Kapa­zität in kurzer Zeit hoch. Ähnlich äußerte sich ein Telekom-Spre­cher. Mindes­tens eine Frequenz bleibe immer aktiv. Die Bundes­netz­agentur hat sich auch dazu geäu­ßert, wie sich der Strom­spar-Modus für die Kunden auswirken wird.

"Echtes" 5G für Endkunden: Das sind die Pläne von o2

Telefónica bietet 5G SA für Geschäftskunden bereits an

Foto/Logo: Telefonica, Montage: teltarif.de

Während Voda­fone das "echte 5G-Netz" für die Nutzung durch alle Kunden mit einem Lauf­zeit­ver­trag längst frei­geschaltet hat, warten Telekom und Telefónica weiterhin ab. Dabei hat o2 jetzt in Potsdam erprobt, welche Vorzüge der 5G Stan­dalone genannte Netz­modus mit sich bringen kann.

Doch warum gibt der Münchner Konzern 5G SA bislang nur für Firmen frei? Die Telefónica-Pres­sestelle verweist unter anderem darauf, dass bislang nur wenige Endge­räte das eigen­stän­dige 5G-Netz unter­stützen. Aber das ist nicht das einzige Argu­ment. In einer Meldung haben wir über die Pläne von o2 für "echtes 5G" berichtet.

WhatsApp: Neue Funktionen für die Messenger-Telefonie

WhatsApp hat die Telefonie aufgewertet

Bild: WhatsApp Inc.

WhatsApp hat zahl­reiche Features für die Tele­fonie über den Messenger in Planung. Manche Funk­tionen standen bereits Nutzern der Beta­ver­sionen zur Verfü­gung, nun kommen alle Teil­nehmer in den Genuss. Der Anruf­link ist beispiels­weise eine nette Idee, um App-über­grei­fend zu WhatsApp-Tele­fonaten (mit oder ohne Video) einzu­laden.

Die Sprach­wellen visua­lisieren auch bei ausge­schal­teter Kamera des Gegen­übers, dass er verbal kommu­niziert. Tele­fonate mit bis zu 32 Personen und Banner-Benach­rich­tigungen für Grup­pen­anruf-Beitritte zählen zu den weiteren Verbes­serungen. In unserem Beitrag zu neuen Funk­tionen für die WhatsApp-Tele­fonie erfahren Sie weitere Details sowie Infor­mationen dazu, welche Super­markt-Prospekte jetzt auch über WhatsApp verteilt werden.

Internet

Rentenversicherung: Digitale Rentenübersicht gestartet

Digitale Rentenübersicht gestartet

Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Wer bisher nicht nur in das staat­liche Renten­system einge­zahlt hatte, sondern auch noch eine betrieb­liche Zusatz­ver­sor­gung oder eine private Renten­ver­siche­rung hatte, musste für eine Über­sicht seiner Renten-Ansprüche bislang immer die Unter­lagen an verschie­denen Stellen zusam­men­suchen. Wer im Lauf seines Lebens beispiels­weise im öffent­lichen Dienst und in der Privat­wirt­schaft gear­beitet hatte, bei dem kamen weitere Renten­infor­mationen zu Betriebs­renten oder der staat­lichen Zusatz­ver­sor­gung dazu.

Der Staat will mit diesem Chaos nun etwas aufräumen und den Bürgern die Über­sicht erleich­tern. Hierzu schraubt die Deut­sche Renten­ver­siche­rung Bund an einer digi­talen Renten­über­sicht, die nun gestartet ist. Ganz fertig ist sie aller­dings noch nicht. Ab wann Bürger auf das Portal zugreifen können, lesen Sie in unserer Meldung über die digi­tale Renten­über­sicht.

DKB: Diese Neuerungen bringt das Banking-App-Update

DKB veröffentlicht App-Update

Foto: DKB

Die DKB hat die Version 1.21.0 ihrer Banking App veröf­fent­licht. Das Update steht zum kosten­losen Down­load im Google Play Store und im AppStore von Apple bereit. Die neue Version der Anwen­dung bietet den Kunden unter anderem die Möglich­keit, Last­schriften zurück­geben zu lassen.

Die aktu­elle Version der DKB Banking App wurde nativ für Android bzw. iOS entwi­ckelt, während es sich beim Vorgänger unter dem Strich nur um einen komfor­tableren Einstieg in die mobile Webseite der Bank gehan­delt hat. Im kommenden Jahr sollen weitere Features ergänzt werden. Was die DKB Banking App derzeit kann und welche Pläne es (unter anderem) für die Zukunft gibt, lesen Sie in unserem Beitrag zum App-Update von der DKB.

teltarif hilft: Vodafone schaltet DSL-Anschluss plötzlich ab

Vodafone schaltete Anschluss nach einem Tag ab

Bild: Vodafone, Bearbeitung: teltarif.de

Eine 24-mona­tige Mindest­ver­trags­lauf­zeit ist nicht immer nur eine Bürde - sie gibt dem Kunden auch Sicher­heit, dass sein Anschluss für mindes­tens zwei Jahre nutzbar ist. Gleich­zeitig gibt es Kündi­gungs­fristen wie beispiels­weise drei Monate. In der Regel nutzt der Kunde nach der Kündi­gung dann die verblie­benen drei Vertrags­monate, um sich über einen möglichst güns­tigeren Anschluss­ver­trag Gedanken zu machen - beispiels­weise mit Hilfe der Tarif­ver­gleiche von teltarif.de.

Doch es können auch Pannen passieren - und genau so erging es einem teltarif.de-Leser bei Voda­fone, der einen Tag nach seiner Kündi­gung plötz­lich und völlig über­raschend ohne Internet dastand. Und weil er gleich­zeitig auch noch Mobil­funk-Kunde war, war plötz­lich auch der Giga­kombi-Vorteil futsch. Voda­fone sah zwar sein Fehl­ver­halten ein, erfüllte aller­dings nicht alle gesetz­lich vorge­sehenen Pflichten.

Sparkassen starten mit Card Control für die Girocard

Card Control für Sparkassen-Kunden

Foto: Girocard, Logo: Sparkasse, Montage: teltarif.de

Erste Spar­kassen haben eine neue Funk­tion für die Giro­card einge­führt. Diese nennt sich Card Control und ermög­licht die Konfi­gura­tion der Nutzungs­mög­lich­keiten für den EC-Karten-Nach­folger. Fest­legen lässt sich beispiels­weise, ob die Karte im statio­nären Handel und online genutzt werden kann und ob die Zahlungen nur inner­halb Deutsch­lands oder auch im Ausland möglich sind.

Wenn es um die Auslands-Frei­schal­tung geht, lässt Card Control aller­dings eine Funk­tion vermissen, die beim Spar­kassen-Mitbe­werber DKB längst selbst­ver­ständ­lich ist. Darüber hinaus könnte es zu einem Aufschub für das Aus der Maestro-Funk­tion für die Giro­card kommen, wie wir in der News zu Card Control für die Spar­kassen Card berichten.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 22.15.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

