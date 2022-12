Günstige Smart-TV, FRITZ!OS 7.50, Best Coverage SIM

teltarif.de Newsletter

Foto: Timur Djafarov - Fotolia.com

Liebe Leserinnen und Leser,

smarte Fern­seh­geräte sind heut­zutage zum Stan­dard geworden. Doch der Teufel steckt bekannt­lich im Detail. Welche Funk­tionen bietet welches Modell und was muss man für das Gerät mit den Features, die man sich vorstellt, ausgeben? Wir haben uns einige Smart-TVs ange­sehen und stellen Ihnen die Modelle im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters vor.

AVM hat seit Anfang des Jahres einen Beta-Test für ein neues FRITZ!Box-Betriebs­system durch­geführt. Jetzt ist FRITZ!OS 7.50 verfügbar - zumin­dest für die Besitzer eines der meist­genutzten Router-Modelle des Berliner Herstel­lers. Weitere Geräte werden sukzes­sive mit dem Update versorgt. Im Internet-Teil erfahren Sie, was die Soft­ware an Neue­rungen mit sich bringt.

5G sorgt für hohe Daten­über­tra­gungs­raten beim mobilen Internet-Zugang. Doch davon profi­tieren auch drei­ein­halb Jahre nach dem 5G-Vermark­tungs­start bei weitem nicht alle Kunden. Im Mobil­funk-Teil sind wir der Frage nach­gegangen, ob eine Zwei­klasse-Gesell­schaft unter den Smart­phone-Nutzern droht.

Nicht zuletzt gibt es auch in diesem Jahr zu Weih­nachten wieder ein Gewinn­spiel von teltarif.de mit Preisen im Gesamt­wert von weit über 3000 Euro. In jeder Woche vor einem Advents­wochen­ende verlosen wir einen oder mehrere Wochen­preise. In der Woche vor und rund um Weih­nachten verlosen wir dann zusätz­lich einen Haupt­preis. Wie Sie mitma­chen können, erfahren Sie auf unserer Akti­ons­seite.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Internet

Mobilfunk

Hardware

Festnetz

Anzeige:

Broadcast

Einkaufsführer: Günstige Smart-TV von 32 bis 65 Zoll

Lohnenswerte Fernseher zu Weihnachten

Montage: teltarif.de

Ein Smart-TV könnte ein inter­essantes Geschenk für die Fest­tage sein. Das gilt vor allem für den Fall, dass der Beschenkte noch einen älteren Fern­seher ohne Smart-Funk­tionen besitzt und für Media­theken, Strea­ming­dienste etc. auf externe Geräte wie Amazon Fire TV, Google Chro­mecast oder Roku zurück­greifen muss.

Doch wer vor der Kauf­ent­schei­dung für einen smarten Fern­seher steht, hat die Qual der Wahl. Wir haben uns im Online­handel nach span­nenden Ange­boten umge­sehen. Dabei haben wir insbe­son­dere auf die popu­lären Modelle im 55-Zoll-Format geachtet. Exem­plare bis hinab zu 32 Zoll und hinauf zu 65 Zoll wurden aber eben­falls berück­sich­tigt. In unserem Einkaufs­führer zu Smart-TV-Geräten sollte auch für jeden Geld­beutel etwas dabei sein.

Zum Inhaltsverzeichnis

DAB+: Neue Programme und Sendeanlagen

089Kult ist über DAB+ in München auf Sendung gegangen

Foto: 089Kult

In München und Hamburg sind neue Radio­pro­gramme auf DAB+ gestartet. So hat der Lokal­sender 089 Kult seinen Sende­betrieb in der baye­rischen Landes­haupt­stadt aufge­nommen. Neben Welt­nach­richten, aktu­ellen Infor­mationen aus München und der Region sowie Kulthits aus den letzten Jahr­zehnten setzt der Sender auf kultu­relle Inhalte.

Im Hamburg star­tete der nicht­kom­mer­zielle Sender FSK im Multi­plex im Kanal 12C. Damit ist die UKW-Land­schaft aus Hamburg nun komplett auf DAB+ abge­bildet. Alle analogen Radio­pro­gramme aus der Hanse­stadt sind auch digital-terres­trisch zu hören. Wo sich der digi­tale Radio­emp­fang durch neue Sende­anlagen verbes­sert hat, erfahren Sie in unserem DAB+-Update auf teltarif.de.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Den besten Fernseher finden: Außer Marke und Display-Diagonale spielt auch das Betriebssystem beim Smart-TV eine wichtige Rolle. Darauf müssen Sie beim Kauf achten.

Internet

FRITZ!OS 7.50: Neue FRITZ!Box-Firmware endlich verfügbar

FRITZ!OS 7.50 jetzt verfügbar

Foto: AVM

AVM hat endlich gelie­fert: Das neue FRITZ!Box-Betriebs­system FRITZ!OS 7.50 ist verfügbar. Ursprüng­lich sollte die Firm­ware bereits im Sommer veröf­fent­licht werden. Derzeit ist die Anzahl der poten­ziellen Nutzer noch begrenzt, denn nur für die FRITZ!Box 7590 ist das Update verfügbar. Weitere Router, WLAN-Repeater und Power­line-Adapter sollen in den nächsten Wochen folgen.

Nach AVM-Angaben bringt FRITZ!OS 7.50 mehr als 150 neue Funk­tionen mit sich. Dazu gehören beispiels­weise dyna­misches Smart Repea­ting im WLAN-Mesh-Netz und die Unter­stüt­zung für das WireGuard-VPN-Proto­koll. Neue­rungen ergeben sich nach dem Update auch für das FRITZ!Fon, wie wir in der News zur Veröf­fent­lichung von FRITZ!OS 7.50 berichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

DKB: Neues Web-Banking-Portal im ersten Test

Neues Webbanking-Design bei der DKB in Arbeit

Bild: DKB

Die DKB arbeitet nicht nur bei ihren Smart­phone-Apps an einem neuen Design. Auch das Web-Portal für die Nutzung über den PC soll bald moderner aussehen und einfa­cher bedienbar sein. Wir konnten einen Blick auf die neue Ober­fläche werfen und berichten im ersten Test zum neuen Web-Banking-Portal von der DKB, welche Eindrücke wir gewonnen haben.

Darüber hinaus steht aber­mals ein Update für die DKB Banking App zur Verfü­gung. Wich­tigste Neue­rung ist die Möglich­keit, QR-Codes für Foto­über­wei­sungen zu verwenden. Doch das ist nicht die einzige Neue­rung. Was sich nach der Instal­lation der Version 1.20 ändert, erfahren Sie in unserem Bericht zur aktua­lisierten DKB Banking App.

Zum Inhaltsverzeichnis

Kündigungsbutton: Pflicht-Login ist nicht erlaubt

Urteil zum Kündigungsbutton

Bild: S Kautz15 - gotolia.com, teltarif.de / Montage/Bearbeitung: teltarif.de

Der Kündi­gungs­button ist seit dem 1. Juli verpflich­tend. Er soll Kunden eine schnelle und einfache Kündi­gung ermög­lichen. Viele Verbrau­cher und Verbrau­cher­schützer beschäf­tigt seine prak­tische Umset­zung aber weiterhin: Nach wie vor lauern Fallen, einzelne Anbieter verzö­gern die Kündi­gungs­bestä­tigung oder es starten neue Provider zunächst ohne Kündi­gungs­button.

Viele Unter­nehmen wurden wegen mangel­hafter Umset­zung des Kündi­gungs­but­tons in den vergan­genen Monaten bereits abge­mahnt. Nun gibt es erste Berichte dazu, dass die korrekte oder nicht korrekte Umset­zung des Kündi­gungs­but­tons vor Gericht gelandet ist. Und das Urteil dazu ist eindeutig, wie wir in der News zum nicht erlaubten Pflicht-Login für den Kündi­gungs­button berichten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Spielen ohne teuren PC und sogar ohne neue Konsole: Das bieten Cloud-Gaming-Dienste im Netz.

Mobilfunk

Droht eine Zweiklassen-Gesellschaft für Mobilfunk-Nutzer?

Telekom gewinnt Computer BILD Netztest

Logos: Anbieter, Foto/Montage: teltarif.de

Vor wenigen Tagen haben gleich drei Fach­maga­zine ihre aktu­ellen Mobil­funk-Netz­tests veröf­fent­licht. Neben dem schon seit einigen Jahren bekannten Bild, dass die Telekom gewinnt, Voda­fone auf Platz 2 landet und o2 trotz Stei­gerungen der Netz­qua­lität nur dritter Sieger bleibt, zeigt einer der Tests auch eine aus Nutzer­sicht unschöne Entwick­lung auf.

Grund­sätz­lich ist der mobile Internet-Zugang durch­schnitt­lich schneller als im vergan­genen Jahr. Beson­ders hohe Band­breiten wurden erwar­tungs­gemäß in den 5G-Netzen erreicht. Doch nicht alle Kunden profi­tieren von Verbes­serungen - und das aus ganz unter­schied­lichen Gründen. Wir haben in einem Beitrag hinter­fragt, ob eine Zwei­klassen-Gesell­schaft für Mobil­funk-Nutzer droht.

Zum Inhaltsverzeichnis

"Best Coverage SIM": Automatisch immer das beste Netz

Best Coverage SIM für Industrie-Anwendungen

Foto: BellEquip

Welcher Mobil­funk-Nutzer wünscht sich nicht, immer das beste am Aufent­haltsort verfüg­bare Netz nutzen zu können - idea­ler­weise sogar, ohne dieses manuell auszu­wählen? Genau das soll mit der Best Coverage SIM möglich sein, die das öster­rei­chi­sche Unter­nehmen BellEqip in zwei verschie­denen Versionen anbietet.

Für das Smart­phone ist die Karte mit "bestem Netz" aber nicht gedacht. Das Produkt richtet sich an die Indus­trie. Als denk­bare Einsatz­gebiete nennt BellEquip unter anderem Über­wachungs­lösungen, Park­platz-Beleuch­tungen oder Bohr­anlagen. Weitere Details den beiden Versionen der Best Coverage SIM haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

congstar Fair Flat: So geht es mit dem Tarif weiter

Fair Flat von der congstar-Homepage entfernt

Bild: congstar, Grafik/Montage: teltarif.de

Wer derzeit die Webseite des Mobil­funk-Discoun­ters cong­star besucht, wird einen Tarif vermissen. Die cong­star Fair Flat ist nicht mehr buchbar - zumin­dest online. Der Vertrag spielte auch bei Ange­boten zum Black Friday und im bishe­rigen Weih­nachts­geschäft keine Rolle. Für Bestands­kunden hat sich offenbar nichts geän­dert.

Handelt es sich beim Verschwinden der cong­star Fair Flat von der Home­page um einen Fehler oder ist das Angebot für Neukunden wirk­lich nicht mehr verfügbar? Wir haben bei der Pres­sestelle von cong­star nach­gefragt und berichten in einer Meldung darüber, wie es mit der cong­star Fair Flat für Neu- und Bestands­kunden weiter­geht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Das macht die MultiSIM von Vodafone jetzt einzigartig

Vodafone verbessert OneNumber

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de

Voda­fone hat seine unter den Namen OneNumber vermark­tete MultiSIM verbes­sert. So haben Kunden jetzt die Möglich­keit, insge­samt bis zu zehn SIM-Karten oder eSIM-Profile zu ihrem Vertrag zu bekommen. Ganz billig ist das zwar nicht, aber so ist es möglich, Smart­phone, Smart­watch, Tablet, mobilen Hotspot etc. mit nur einem Vertrag zu nutzen.

Doch das ist nicht die einzige Neue­rung bei Voda­fone OneNumber. Nutzer haben auch die Möglich­keit. Gespräche von einem Endgerät auf ein anderes zu über­geben. Wie das funk­tio­niert, was die MultiSIM kostet und welche Kunden eine Zusatz­karte sogar ohne Extra-Kosten bekommen, erfahren Sie im Bericht zu den Neue­rungen bei Voda­fone OneNumber.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Flexibler Netzwechsel im Inland: National Roaming wird oft als Lösung aller Probleme gesehen - aber ist es das wirklich?

Hardware

iOS 16.1.2 für das iPhone verfügbar: Das ist neu

iOS 16.1.2 steht zum Download bereit

Foto: teltarif.de

Apple hat vor wenigen Tagen die iOS-Version 16.1.2 für das iPhone verteilt. Im Chan­gelog erläu­tert der Hersteller, das Update sorge unter anderem für eine "verbes­serte Kompa­tibi­lität mit Mobil­funk­netz­betrei­bern". Dabei gibt es zumin­dest von Kunden aus Deutsch­land aktuell keine Berichte über Probleme mit dem LTE- oder 5G-Empfang des iPhone.

Die neue iOS-Version soll aber auch dafür sorgen, dass die Unfal­ler­ken­nung bei der iPhone-14-Reihe nicht mehr so oft falsche Alarme auslöst. Neben dem Update für alle Kunden hat Apple auch die Vertei­lung einer "Secu­rity Response" genannten Mini-Aktua­lisie­rung getestet. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie im Beitrag über die iOS-Updates für das iPhone von Apple.

Zum Inhaltsverzeichnis

Smartphone-Kauf: So finden Sie das passende Handy

5G-Smartphones in der Übersicht

Bild: teltarif.de

Die Auswahl an 5G-Smart­phones war vor rund drei Jahren noch über­schaubar. Zudem unter­stützen die Geräte der ersten Gene­ration den 5G-Stan­dard noch gar nicht in vollem Umfang. Inzwi­schen ist der Mobil­funk­stan­dard bei vielen Handy-Modellen zum "Stan­dard" geworden. In einer Über­sicht haben wir 5G-Handys bekannter Hersteller zusam­men­gestellt.

Ganz unab­hängig von 5G ist die Auswahl an Smart­phones auf dem Markt heut­zutage beinahe so groß wie die unter­schied­lichen Bedürf­nisse der Nutzer. Den rich­tigen Begleiter für den Alltag zu finden, ist daher nicht gerade einfach. Wir wollen Ihnen bei der Wahl des passenden Smart­phones helfen und haben daher in einem Ratgeber zum Smart­phone-Kauf wich­tige Krite­rien zusammen­getragen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Smart Home auch als Mieter: Nicht nur Eigentümer dürfen Haus und Wohnung smart vernetzen - wir erläutern, was Sie als Mieter installieren dürfen.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 08.12.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

