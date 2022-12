Betrugs-Anrufe, Kahlschlag bei Joyn, günstige DAB+-Radios

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

haben Sie schon mal einen Anruf erhalten, bei dem als Absender die 110 oder 112 signa­lisiert wurde? Das waren sicher Betrüger, denn Feuer­wehr, Polizei und Rettungs­dienste rufen nie von diesen Nummern aus an. Noch schlimmer ist es, wenn der vorschnelle Rückruf bei der Absen­der­nummer zur teuren Kosten­falle wird. Nun gilt eine neue Regel: Anrufe mit gefälschter Nummer müssen im Netz abge­bro­chen werden. Dass das aber nicht in allen Fällen vor Betrug schützt, dazu lesen Sie mehr im Fest­netz-Teil dieses teltarif.de-News­let­ters.

Die deut­sche Privat-TV-Media­thek Joyn war mit großen Ambi­tionen gestartet - doch nun folgt der Kahl­schlag: Nachdem Warner Bros. Disco­very aus dem Projekt ausge­stiegen ist und Joyn damit alleine der ProSiebenSat.1 Media SE gehört, kam, was kommen musste: Disco­very hat mehrere tausend Videos und drei Sender aus Joyn genommen, um die Inhalte auf dem eigenen Dienst disco­very+ anzu­bieten. Welches Trost­pflaster ProSiebenSat.1 für zahlende Kunden von Joyn PLUS+ bereit­hält, verraten wir im Abschnitt Broad­cast.

Fallen bei Ihnen die Weih­nachts­geschenke in diesem Jahr wegen Infla­tion und teurer Energie etwas kleiner aus? Trotz gerin­gerem Geschenke-Budget muss man beispiels­weise bei güns­tigen DAB+-Radios nicht auf aktu­elle Funk­tionen verzichten. Und mehr als 30 bis 60 Euro muss ein aktu­elles Radio auch nicht kosten. Wir zeigen Ihnen inter­essante Modelle eben­falls im Broad­cast-Teil.

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Telekom schenkt Mobilfunkkunden 100 GB Datenvolumen

Datengeschenk von der Telekom

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Telekom

Die Deut­sche Telekom hat eine Aktion ange­kün­digt, mit der Mobil­funk­kunden die Möglich­keit bekommen, einmalig kostenlos 100 GB zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang zu buchen. Das Angebot für das zusätz­liche Surf­volumen gehört zum Kunden­pro­gramm Magenta Moments, wie der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leister mitteilte. Gebucht werden kann das Daten­geschenk nur im Zeit­raum vom 1. bis 7. Dezember. Zudem hat die Telekom eine Cash­back-Aktion gestartet.

Zum Inhaltsverzeichnis

connect Netztest: Nur ein deutsches Netz ist "überragend"

connect veröffentlicht Netztest 2023

Grafik: connect

Die Fachzeit­schrift connect hat in Zusam­men­arbeit mit der Firma umlaut bereits im 29. Jahr die Qualität der deut­schen Mobil­funk­netze unter­sucht. In diesem Jahr wurden die Tests im Zeit­raum vom 22. Oktober bis 6. November durch­geführt. Vier Mess­fahr­zeuge wurden auf die Test­stre­cken quer durch Deutsch­land geschickt. Erst­mals wurde bei diesem Mobil­funk-Netz­test in Deutsch­land die Note "über­ragend" verliehen.

Wie in den Vorjahren hat connect auch die Handy­netze in Öster­reich und der Schweiz getestet, die tradi­tio­nell einen noch besseren Eindruck als ihre deut­schen Kollegen hinter­lassen. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders. Die Tests in Öster­reich und der Schweiz wurden ähnlich wie in Deutsch­land durch­geführt - wir haben uns die Ergeb­nisse ange­sehen.

Zum Inhaltsverzeichnis

1&1: Roaming mit Orange und Verkaufs-Gerüchte

1&1-Netz: Erstes Roaming-Abkommen vor dem Netzstart

Foto/Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter

Während viele Branchen­beob­achter immer noch am Netz-Start oder Erfolg des neuen Mobil­funk­netzes von 1&1 zwei­feln, meldet 1&1 sein erstes inter­natio­nales Roaming-Abkommen - mit Orange (früher als France Telecom bekannt). 1&1 und Orange haben einen lang­fris­tigen Vertrag für die Bereit­stel­lung inter­natio­naler Roaming-Dienste für das 1&1-Mobil­funk­netz geschlossen, teilen beide Unter­nehmen mit.

Eigent­lich sollte noch in diesem Jahr das 1&1-Mobil­funk­netz starten. Doch der Netzauf- und -ausbau läuft alles andere als nach Plan. So musste das Unter­nehmen schon im September einräumen, dass das für dieses Jahr ange­peilte Ziel, 1000 aktive Antennen zu haben, nicht mehr erreichbar sei. Nun gibt es Gerüchte, nach denen United Internet nach einem Käufer sucht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Roaming in Großbritannien: So geht es für die Kunden weiter

Weiter "Roam like at home" in Großbritannien

Images licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Groß­bri­tan­nien gehört nicht mehr zur Euro­päi­schen Union. Da das Land auch nicht dem Euro­päi­schen Wirt­schafts­raum ange­hört, werden die Roaming-Preise für Mobil­funk­kunden, die ins Verei­nigte König­reich reisen, nicht mehr regu­liert. Die Verpflich­tung, "roam like at home" anzu­bieten, entfällt. Telekom, Voda­fone und o2 verzichten bislang auf Roaming-Zuschläge in Groß­bri­tan­nien. Das gilt je nach Netz­betreiber "vorerst" oder zumin­dest bis Ende 2023.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Günstige Handy-Tarife bei Drillisch: Die vielen Drillisch-Marken ändern oft Preise und Konditionen - bei uns behalten Sie den Überblick.

Internet

WhatsApp: So erstellen Sie ihren eigenen Avata

Der WhatsApp-Avatar des hier schreibenden Redakteurs

Andre Reinhardt

Ab sofort können auch deut­sche Anwender in WhatsApp ihr digi­tales Konterfei in Form eines Avatars kreieren. Der komplexe Editor ist Bestand­teil der neuesten Beta­ver­sion des Messen­gers für das Android-Betriebs­system. So gibt es eine Viel­zahl an Outfits, welche sich unab­hängig vom Geschlecht nutzen lassen, und eine große Auswahl an Haut­tönen. Wir haben die Avatar-Funk­tion umfas­send auspro­biert, schil­dern die Möglich­keiten und wo es noch an Fein­schliff fehlt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Ausprobiert: Girocard der Sparkassen mit Mastercard-Debit

Die neue Girocard einer Sparkasse, hier mit Mastercard Debit kombiniert

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Die Sparkas­sen­orga­nisa­tion hat damit begonnen, neue Giro­cards auszu­geben. Diese können - je nach regio­naler Spar­kasse - bereits entweder mit einer VISA-Debit oder einer Master­card-Debit-Karte verknüpft sein. Eine expli­zite Auswahl­mög­lich­keit scheint es für den Kunden nicht zu geben oder sie wird nicht aktiv ange­boten. Verschwunden sind auf diesen nagel­neuen Spar­kassen-Karten meis­tens die Maestro- respek­tive die V-Pay-Funk­tion, auch "GiroGo" (früher "Geld­karte" genannt) ist nicht mehr nutzbar. Wir haben es auspro­biert.

Zum Inhaltsverzeichnis

Google behebt Fehler bei Android Auto

Update für Android Auto

Screenshot: teltarif.de, Quelle: android.com

Wie berichtet hat Google vor wenigen Tagen die Version 8.5 von Android Auto veröf­fent­licht. Diese bringt für einen Teil der Nutzer die neue Benut­zer­ober­fläche mit sich, die seit dem vergan­genen Jahr unter dem Code­namen Cool­walk vorbe­reitet wird. Unab­hängig von der App-Version muss das neue Design server­seitig frei­geschaltet werden. Daher ist die verän­derte Menü­struktur noch nicht für alle Anwender verfügbar. Eben­falls unab­hängig von einem App-Update hat Google ein anderes Problem behoben: Besitzer von Google-Pixel-Smart­phones können über Android Auto jetzt auch wieder tele­fonieren. Andere Fehler­berei­nigungen lassen noch auf sich warten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

PayPal ist unkom­pli­ziert - der beliebte Bezahl­dienst bietet aber auch Raten­zah­lung, Geld senden und andere Funk­tionen. Wir stellen wich­tige PayPal-Funk­tionen vor.

Hardware

Samsung Galaxy S23: Doch Revolution statt nur Evolution?

Ist das Display des Galaxy S23 Ultra noch heller als jenes des Galaxy S22 Ultra (Foto)?

Samsung

Je näher der Zeit­raum der Produkt­vor­stel­lung rückt, desto mehr Infor­mationen gibt es über das Galaxy S23. Beim Galaxy S23 könnten nämlich mehr Inno­vationen Einzug halten, als zuvor gedacht. Es gibt Gerüchte über ein enorm helles Display, einen beweg­lichen Kame­rasensor und Satel­liten-Kommu­nika­tion. Angeb­lich stellt das Galaxy S23 Ultra einen Rekord­wert bei der Bild­schirm­hel­lig­keit auf.

Zum Inhaltsverzeichnis

Neues Tablet: Nokia setzt mit dem "T21" auf Langlebigkeit

Verkaufsstart des Nokia T21

Bild: Nokia

Nokia startet den Verkauf seines neuen Mittel­klasse-Tablets mit NFC- und LTE-Unter­stüt­zung. Beim Nokia T21 schauen wir auf ein 10,36 Zoll großes IPS-Panel im 5:3-Format, das mit einer Auflö­sung von 1200 x 2000 Pixel und einer Hellig­keit von 360 Nits daher­kommt. Der Bild­schirm lässt sich sowohl mit den Fingern als auch mit einem aktiven Wacom WGP- und Active ES 2.0 Stylus bedienen und verfügt über ein nicht weiter defi­niertes Schutz­glas. Der Hersteller setzt auf Nach­hal­tig­keit und verspricht, das Gerät drei Jahre lang mit Sicher­heits-Updates zu versorgen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Einsteiger, Mittelklasse, High-End: Wir erklären die verschiedenen Preisklassen bei Smartphones und was Sie zu welchem Preis erwarten können.

Broadcast

Unter 60 Euro: 10 aktuelle DAB+-Radios im Überblick

Günstige Radios als Weihnachtsgeschenk

Fotos: Pure/Sharp, Montage: teltarif.de

Infla­tion und Ener­gie­krise: Viele Deut­sche haben in diesem Jahr weniger Geld für Weih­nachts­geschenke in der Tasche. Wer Radio- und Musik­fans eine Freude machen will, kann Digi­tal­radios mit DAB+ verschenken. Modelle gibt es bereits zu kleinen Preisen. Sie bieten nicht nur eine große Viel­falt mit Programmen für viele Inter­essen wie Pop, Rock, Klassik, Schlager oder Dance. Alle haben sogar eine Blue­tooth-Funk­tion, manche zudem ein Farb­dis­play an Bord. In unserer Über­sicht stellen wir aktu­elle Modelle von 30 bis 60 Euro vor.

Zum Inhaltsverzeichnis

Kahlschlag bei Joyn: Weniger Sender und Videos

Weniger Inhalte bei Joyn

Quelle: Joyn, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de

Mit dem deut­schen Markt­ein­tritt des Strea­ming­dienstes disco­very+ hatten TV- und Strea­ming-Fans schon befürchtet, dass der Mutter­kon­zern Warner Bros. Disco­very seine Inhalte künftig vorrangig dort verfügbar machen will. Erst recht, nachdem im September Warner Bros. Disco­very den Rückzug aus der bisher zusammen mit dem Medi­enkon­zern ProSiebenSat.1 betrie­benen Platt­form Joyn bekannt gegeben hatte. Zum 1. November wurde Joyn in eine 100-prozen­tige Toch­ter­gesell­schaft der ProSiebenSat.1 Media SE über­führt, und jetzt sind die befürch­teten Einschnitte bei Joyn tatsäch­lich erfolgt: Disco­very hat mehrere tausend Videos und drei Sender aus dem Angebot genommen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Insider: "Iger wird Disney verkaufen"

Gehört Disney bald zu Apple?

Foto: Disney

Bob Iger hat in 15 Jahren an der Spitze von Disney alle selbst gesetzten unterneh­meri­schen Ziele erreicht. Das zumin­dest wird dem Holly­wood-Veteran selbst von Kriti­kern ins Stamm­buch geschrieben. Nun drohte seine letzte (Mit-)Entschei­dung als CEO das Unter­nehmen fast ins Chaos zu stürzen: Nämlich den Chef­posten mit Bob Chapek zu besetzen. Dessen Karriere im Mickey Mouse-Konzern ist nach diversen Fehl­tritten mitt­ler­weile vorbei und Iger zurück auf dem Chef­sessel. Die Macht­ver­hält­nisse im "magi­schen König­reich" haben sich in den vergan­genen Tagen also deut­lich verschoben. Viel­leicht sind die Auswir­kungen aber noch viel erheb­licher als gedacht: Iger könnte Disney sogar zum Verkauf stellen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Digitales Antennen-Fernsehen: DVB-T2 ermöglicht den Fernseh-Empfang via Antenne - bei uns erfahren Sie alles rund um die Entwicklungen bei DVB-T2.

Festnetz

Call-ID-Spoofing: Betrugs-Anrufe werden bald abgebrochen

Neue Regeln für Call-ID-Spoofing

Bild: picture alliance/Rolf Vennenbernd/dpa, Bearbeitung: teltarif.de

Die Möglich­keit, bei einem Anruf eine Rufnummer zu über­mit­teln, wird seit der Erfin­dung dieser Funk­tion immer wieder auch von Krimi­nellen genutzt. Beson­ders perfide ist die Masche dann, wenn die Verbre­cher die Rufnum­mern 112 oder 110 signa­lisieren, um Wich­tig­keit vorzu­täu­schen. Betrugs­anrufe mit einer vorge­täuschten Nummer (Call-ID-Spoo­fing) sind ein Ärgernis und oft auch eine Kosten­falle. Die BNetzA klärt nun über die neue Rechts­lage auf, weiß aber auch, dass das nicht in allen Fällen hilft.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 01.12.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Strippenzieher und Tarifdschungel: Die Redaktion bespricht wichtige Themen rund um Netze, Tarife, Geräte und Regulierung im Podcast - hören Sie rein!

