45 GB gratis, 1&1-Netz startet "sukzessive", Apps zur WM

die FIFA Fußball-Welt­meis­ter­schaft 2022 steht unmit­telbar bevor. Ab dem kommenden Sonntag rollt der Ball in Katar. So umstritten vor allem der Austra­gungsort ist: Span­nend ist der Wett­bewerb in jedem Fall. Dabei sorgt die Zeit­ver­schie­bung zwischen Katar und Deutsch­land dafür, dass viele Spiele nach Mittel­euro­päi­scher Zeit schon mittags oder am frühen Nach­mittag statt­finden. Wer dann keine Möglich­keit hat, auf TV- oder Radio­über­tra­gungen auszu­wei­chen, kann sich über Smart­phone-Apps über Mann­schafts­auf­stel­lungen, Tore und Ergeb­nisse infor­mieren. Beson­ders empfeh­lens­werte Apps für die Fußball-WM stellen wir im Internet-Teil dieses News­let­ters vor.

1&1 plant, sein eigenes Mobil­funk­netz noch in diesem Jahr kommer­ziell zu vermarkten. Im ersten Schritt werden aller­dings nur Fest­netz-Ersatz­pro­dukte ange­boten. Im neuen Jahr soll das Netz "sukzes­sive hoch­gefahren" werden, sodass ab Sommer 2023 auch klas­sische Mobil­funk­dienste möglich sind. In unserem Mobil­funk-Teil erfahren Sie mehr über den aktu­ellen Planungs­stand zum neuen, vierten Handy­netz in Deutsch­land.

Mit Dr. SIM ist in dieser Woche ein neuer Mobil­funk-Discounter gestartet. Kaum die Webseite frei­geschaltet, wurde anläss­lich der Black Week die erste Tarifak­tion ins Leben gerufen. Wer sich in den nächsten Tagen für einen Vertrag bei Dr. SIM entscheidet, bekommt dauer­haft mehr Daten­volumen als norma­ler­weise üblich. In welchem Netz der neue Discounter seine Tarife reali­siert und welche Verträge im Angebot sind, erfahren Sie eben­falls in unserem Mobil­funk-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Internet

Mobilfunk

Hardware

Broadcast

Festnetz

Internet

Fußball-WM 2022 in Katar: Die 11 besten Apps zum Event

Apps zur Fußball-WM

Grafik: Image licensed by Ingram Image, Foto/Montage: teltarif.de

Am kommenden Sonntag startet die Fußball-Welt­meis­ter­schaft in Katar. Doch in diesem Jahr ist alles anders als gewohnt: Nicht nur, dass es die WM erst­mals nicht im Sommer gibt. Die FIFA steht mächtig in der Kritik, das Groß­event an ein Land vergeben zu haben, in dem Menschen­rechte einge­schränkt sind. Berichte über zahl­reiche Todes­opfer unter Gast­arbei­tern beim Bau der Stadien taten ihr Übriges.

Kurz vor der WM haben mehr als die Hälfte der Deut­schen bekräf­tigt, keine Minute aus Katar live schauen zu wollen. Es ist aller­dings frag­lich, ob die meisten das bis zum Ende durch­ziehen, erst recht, wenn die deut­sche Elf bei dem Turnier erfolg­reich sein sollte. Nichts­des­totrotz stellen wir für Fußball-Fans in einer Bilder­serie die nach unserem Bekunden elf wich­tigsten Apps zur Fußball-WM in Katar vor.

Zum Inhaltsverzeichnis

FRITZ!OS 7.50 lässt auf sich warten: Das sagt AVM + Update

Warten auf das große FRITZ!Box-Update

Grafik: AVM, Montage: teltarif.de

FRITZ!OS 7.50 sollte eigent­lich schon im Sommer veröf­fent­licht werden. Zur IFA im September kündigte AVM an, das Soft­ware-Update in "wenigen Wochen" zu verteilen. FRITZ!Box-Besitzer warten aber nach wie vor auf die Bereit­stel­lung der Aktua­lisie­rung, die unter anderem Unter­stüt­zung für das VPN-Proto­koll WireGuard mit sich bringt. Was sagt der Hersteller zum aktu­ellen Stand? Wir haben bei AVM bezüg­lich FRITZ!OS 7.50 nach­gefragt.

Dass sich die neue Betriebs­system-Version für FRITZ!Box, WLAN-Repeater und andere Heim­ver­net­zungs­geräte weiter in Entwick­lung befindet, zeigt sich daran, dass AVM regel­mäßig Updates im FRITZ!Labor veröf­fent­licht. In unserem Bericht zu den neuen Labor-Versionen von AVM lesen Sie außerdem, welche Neue­rungen ein Update für die Android-Version der FRITZ!App Fon bietet.

Zum Inhaltsverzeichnis

WhatsApp-Konto mit zwei Handys nutzen - so gehts

Zwei Handys, derselbe WhatsApp-Account

Bild: Andre Reinhardt

Der beliebte Smart­phone-Messenger WhatsApp ist jetzt auf zwei Smart­phones zugleich nutzbar - zumin­dest für Nutzer eines Android-Smart­phones, die die Beta-Version der Chat-App instal­lieren. iPhone-Besitzer müssen indes noch abwarten. Unter iOS ist die als "Beglei­ter­modus" bezeich­nete Funk­tion noch nicht verfügbar.

Wie sich im kurzen Test von teltarif.de gezeigt hat, kann der "Beglei­ter­modus" nicht nur für die WhatsApp-Nutzung auf einem zweiten Smart­phone genutzt werden. Die Prozedur funk­tio­niert auch mit einem Tablet als Zweit­gerät. In unserer Meldung zur paral­lelen WhatsApp-Nutzung auf zwei Smart­phones erklären wir Ihnen, wie sich das Feature einrichten lässt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

1&1: Neues Handynetz wird "sukzes­sive hochgefahren"

Neue Details zum 1&1-Mobilfunk

Foto: 1&1, Grafik: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

1&1 will sein neues 5G-Mobil­funk­netz nach eigenen Angaben "sukzes­sive hoch­fahren" und noch Ende 2022 als Fest­netz-Ersatz­lösung über 5G starten. Ange­boten werden Internet-Zugänge mit Band­breiten von bis zu 1 GBit/s im Down­stream. Tarif­details hat der Konzern noch nicht mitge­teilt.

Nicht bekannt ist außerdem, in welchen Städten das neue 1&1-Netz zum Start verfügbar sein wird. Erst im kommenden Sommer soll das Zwischen­ziel von 1000 aktiven Antennen erreicht werden. Das lässt darauf schließen, dass die meisten Kunden für echte Mobil­funk­dienste von 1&1 zunächst auf National Roaming ange­wiesen sind.

Zum Inhaltsverzeichnis

CallYa Digital: Allnet-Flat und bis zu 45 GB kostenlos

Neue CallYa-Digital-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de

Voda­fone startet am 17. November mit einer neuen Aktion. Wer sich für CallYa Digital entscheidet, erhält einen Bonus über 60 Euro, sofern bei der Bestel­lung der Promo-Code "BONUS60" ange­geben wird. Das Start­gut­haben reicht für bis zu zwölf Wochen Gratis-Nutzung des Tarifs.

Bei CallYa Digital handelt es sich zwar um einen Prepaid-Tarif. Die anfal­lenden Kosten werden aber per SEPA-Last­schrift begli­chen. Kunden bekommen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum neben einer Allnet-Flat­rate 15 GB High­speed-Daten­volumen. Wie es nach dem kosten­losen Nutzungs­zeit­raum weiter­geht, erfahren Sie in unserer News zur CallYa-Digital-Aktion von Voda­fone.

Zum Inhaltsverzeichnis

o2 verlagert Schwerpunkt beim 5G-Ausbau

5G-Ausbau bei o2

Foto/Logo: Telefonica, Montage: teltarif.de

Telefónica star­tete mit der Vermark­tung seines 5G-Netzes im Herbst 2020 in fünf Städten. Zudem beschränkte sich der in München ansäs­sige Mobil­funk-Netz­betreiber lange Zeit auf den Einsatz des Frequenz­bereichs um 3600 MHz. Mitt­ler­weile kommen auch das 700-MHz-Frequenz­band und der 1800-MHz-Bereich zum Einsatz.

Anhand unserer wöchent­lichen Über­sichten zum Mobil­funk-Netz­ausbau zeigt sich, dass der in München ansäs­sige Netz­betreiber den Schwer­punkt des 5G-Ausbaus mitt­ler­weile auf den 700-MHz-Bereich legt. Das sorgt für einen schnellen Ausbau auch in länd­lichen Regionen. Warum viele Kunden dennoch nichts von den neuen 5G-Sendern haben, lesen Sie in der Meldung zum Mobil­funk-Netz­ausbau von o2.

Zum Inhaltsverzeichnis

Dr. SIM: Neue Discount-Tarife mit bis zu 40 GB im Monat

Neuer Discounter gestartet

Quelle: doktor-sim.de, Screenshot: teltarif.de

Dr. SIM ist als neuer Mobil­funk-Discounter im Voda­fone-Netz gestartet. Sechs Tarife stehen zur Auswahl. Kunden können zwischen einmo­natiger und zwei­jäh­riger Mindest­lauf­zeit wählen. In einer News haben wir Details zum Start von Dr. SIM auf dem deut­schen Mobil­funk­markt zusam­men­gefasst.

Kaum gestartet, hat Dr. SIM seine Tarife im Rahmen einer Aktion anläss­lich der Black Week nach­gebes­sert. So verzichtet der Discounter derzeit gene­rell auf die Anschluss­gebühr. Zudem bekommen die Kunden je nach gewähltem Vertrag bei Dr. SIM neben einer Allnet-Flat bis zu 40 GB monat­liches Daten­volumen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Hardware

iPhone 14: Notruf-SOS über Satellit startet in Deutschland

iPhone bekommt Sat-Anbindung

Foto: Apple

Ab sofort haben Besitzer eines iPhone 14 (Pro) in den USA und in Kanada die Möglich­keit, die Notruf-SOS-Funk­tion über Satellit zu nutzen. Auf die Satel­liten­tech­nologie wird immer dann zurück­gegriffen, wenn kein terres­tri­sches Handy­netz zur Verfü­gung steht.

Nach dem Start in Nordame­rika will Apple den Service noch in diesem Jahr in weiteren Ländern starten. Ab Dezember soll der satel­liten­gestützte Notruf auch für iPhone-14-Besitzer in Deutsch­land, Frank­reich, Groß­bri­tan­nien und Irland zur Verfü­gung stehen. Doch nicht nur für Notrufe kann die Satel­liten­anbin­dung genutzt werden, wie unser Bericht zum Start der neuen Features für das iPhone 14 verrät.

Zum Inhaltsverzeichnis

Ausprobiert: Nokia X30 5G und G60 5G im Vergleich

Im Vergleich: Nokia X30 5G (oben) und Nokia G60 (unten)

Bild: teltarif.de

HMD Global hat zwei Mittel­klasse-Smart­phones der Marke Nokia vorge­stellt. Diese unter­stützen auch den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G vor. Das Kuriose daran: Das güns­tigere Modell bietet wesent­lich mehr als der teurere Bolide. Wir hatten die Möglich­keit, uns beide neuen Mobil­tele­fone schon einmal anzu­sehen und verglei­chen in einem Artikel Nokia X30 5G und Nokia G60 5G.

Zum Inhaltsverzeichnis

Android Auto: Google verteilt großes Update mit "Coolwalk"

Android Auto bekommt Redesign

Foto: 9to5google

Google hat mit der Vertei­lung der Android-Auto-App-Version 8.5 begonnen. Anfang der Woche wurde das Update zunächst Teil­neh­mern am Beta-Programm ange­boten. Mitt­ler­weile steht die Aktua­lisie­rung für alle Nutzer im Google Play Store zum Down­load zur Verfü­gung.

Android Auto 8.5 bringt bei ersten Anwen­dern die neue "Cool­walk"-Benut­zer­ober­fläche mit sich. Deren Akti­vie­rung erfolgt aber nicht auto­matisch nach dem App-Update. Die Frei­gabe muss zusätz­lich auch server­seitig erfolgen. In unserer News zum großen Update für Android Auto lesen Sie, welche Neue­rungen "Cool­walk" mit sich bringt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Broadcast

TV über Satellit: Diese Kanäle wurden jetzt abgeschaltet

SD-Abschaltung auf Astra

Bild: teltarif.de

Schon vor einem halben Jahr hatte die ARD darüber infor­miert, die Satel­liten­ver­brei­tung einiger Fern­seh­pro­gramme in Stan­dard-Qualität zu beenden. Zum 15. November wurden Arte, phoenix, One und tages­sschau24 auf Astra, 19,2° Ost, Trans­ponder 51 (10.744 GHz hori­zontal) abge­schaltet.

Wer die Programme auf dem genannten Trans­ponder empfangen hat, bekommt nur noch eine Infor­mation zum Umstieg auf den Empfang in HD-Qualität zu sehen. Verzichten müssen die Zuschauer auf Arte, phoenix, One und tages­sschau24 nämlich nicht. Im Gegen­teil: Die Sat-Abstrah­lung in höherer Über­tra­gungs­qua­lität bleibt erhalten. In einer News zur SD-Abschal­tung von vier ARD-Programmen erfahren Sie die aktu­ellen Sende­plätze und Details dazu, welche Auswir­kungen die Verän­derungen auf Astra für Kabel­kunden haben können.

Zum Inhaltsverzeichnis

"Der Spiegel": Springer plant Rotstift bei Bild TV

Wird die Live-Schiene "Bild Live" eingestampft?

Foto: BILD

Der erst im Spät­sommer 2021 gestar­tete Nach­rich­ten­sender Bild TV steht offenbar vor einer Zäsur. Der Axel-Springer-Verlag plant offenbar, Teile des Fern­seh­ange­bots einzu­stampfen. Verschwinden soll laut Medi­enbe­richten ausge­rechnet die Flagg­schiff-Sendung "Bild Live", die erst vor wenigen Monaten ausge­baut wurde.

Grund sind offenbar die hohen Kosten, die der Sende­betrieb verschlingt. Im Gegen­satz zu Talk­shows wie "Viertel nach Acht" und "Die rich­tigen Fragen" benö­tige "Bild Live" Außen­reporter, Kame­rateams und einen höheren Aufwand hinter den Kulissen. Wie wir in der Meldung über mögli­cher­weise bevor­ste­hende Ände­rungen bei Bild TV berichten, hatte der Springer Konzern für den Fern­seh­sender eigent­lich ganz andere Pläne.

Zum Inhaltsverzeichnis

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 17.11.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

