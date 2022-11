Prime Music verschlechtert, DKB-Konto-Änderungen, Prepaid mit 5G

teltarif.de Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

die DKB hat im September verän­derte Vertrags­bedin­gungen ange­kün­digt. Bestands­kunden müssen zustimmen, wenn die verschlech­terten Kondi­tionen wie der Wegfall der kosten­losen Giro­card in Kraft treten sollen. Im Internet-Teil dieses News­let­ters berichten wir darüber, wie das in Berlin ansäs­sige Kredit­institut Bestands­kunden jetzt zur Zustim­mung drängt.

Amazon hat umfang­reiche Ände­rungen an seinem Prime-Music-Dienst vorge­nommen. Einer­seits können Kunden im Rahmen ihres Prime-Abon­nements jetzt mehr Musik­titel als bisher streamen. Auf der anderen Seite steht nur noch ein Shuffle-Modus zur Verfü­gung. Wir haben die Verän­derungen auspro­biert. Unseren Test­bericht finden Sie eben­falls im Internet-Teil.

Der Zugang zum 5G-Netz wird zumin­dest für die meisten Kunden von Telekom und Voda­fone allmäh­lich zum Stan­dard. Das gilt neben Vertrags­kunden auch für Besitzer von Prepaid­karten. Doch dabei gelten einige Beson­der­heiten. Welche Prepaid-Tarife fit für 5G sind und welche Kondi­tionen für die Kunden gelten, erfahren Sie im Mobil­funk-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Internet

Mobilfunk

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Internet

DKB Banking App als "Falle" für Bestandskunden

DKB will Zustimmung für neue Konditionen

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: DKB

Die DKB hat im September verän­derte Vertrags­bedin­gungen ange­kün­digt, von der neben Neukunden zum Teil auch Bestands­kunden betroffen sind. Aller­dings können die Neure­gelungen für bestehende Vertrags­ver­hält­nisse gemäß einem Urteil des Bundes­gerichts­hofs nur dann in Kraft treten, wenn die betrof­fenen Kunden ihre Zustim­mung erteilen.

Die DKB stellte klar, dass die Zustim­mung zu den neuen Kondi­tionen als "Voraus­set­zung für eine länger­fris­tige Zusam­men­arbeit" ange­sehen wird. Sprich: Die Bank könnte Kunden, die die Zustim­mung verwei­gern, das Konto kündigen. Wie das Kredit­institut betrof­fene Nutzer zur Einver­ständ­nis­erklä­rung "über­reden" will, erfahren Sie in unserer Meldung zur DKB Banking App als "Falle" für Bestands­kunden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Neues Prime Music im Test: Der zerstörte Musikdienst

Die neue Startseite - Empfehlungen von Amazon

Bild: Amazon, Screenshot: teltarif.de

Amazon muss wohl sparen: Prime Music bietet nun 100 Millionen Songs, während die Auswahl bislang auf zwei Millionen Titel begrenzt war. Mit der Zufalls­wie­der­gabe, zu der es bei Prime Music keine Alter­native mehr gibt, zerstört Amazon den Dienst aber für echte Musik­lieb­haber, die ihre Musik selbst auswählen wollen. Wir haben die neue Vari­ante von Amazon Prime Music einem Test unter­zogen.

Als Nutzer des im Prime-Abon­nement inklu­dierten Musik­strea­ming-Dienstes fragt man sich, was sich Amazon mit der erzwun­genen Zufalls­wie­der­gabe eigent­lich gedacht hat? Ist der Internet-Konzern wirk­lich so ein Kultur­banause? Es hätte auch andere Möglich­keiten gegeben, wie wir im Edito­rial zum "zerstörten" Prime-Music-Dienst aufzeigen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Black Friday und Cyber Monday starten bald

Viele Händler locken schon vor Black Friday und Cyber Monday mit Angeboten

Fotos: Xiaomi/Samsung, Montage: teltarif.de

Der Black Friday wirft schon seine Schatten voraus. Erste Händler unter­breiten bereits Sonder­ange­bote im Hinblick auf das Verkaufs-Event, das in diesem Jahr offi­ziell am 25. November statt­findet. Doch am Tag darauf ist nicht damit zu rechnen, dass die Zeit der Sonder­preise vorbei ist. Schließ­lich folgt am 28. November der Cyber Monday.

Wer ange­sichts der zahl­rei­chen Ange­bote, die im Umfeld von Black Friday und Cyber Monday beworben werden, keinen kühlen Kopf behält, kann schnell überfor­dert sein. Möchten Sie das eine oder andere Schnäpp­chen schlagen, sollten Sie ein paar Tipps beher­zigen, sonst besteht die Gefahr, dass das vermeint­liche Schnäpp­chen gar keines ist. In einem Ratgeber sagen wir Ihnen, worauf Sie bei Aktionen wie am Black Friday und Cyber Monday achten sollten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Kein schnelles DSL verfügbar? Mit TV-Kabel, LTE, Telekom-Hybrid, 5G oder Satellit gibt es mehrere interessante Alternativen zu DSL.

Mobilfunk

5G auf Prepaid-Basis: In diesen Tarifen enthalten

5G in Prepaid-Tarifen

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Seit mehr als drei Jahren werden die 5G-Netze in Deutsch­land vermarktet. War der Zugang zum neuen Netz­stan­dard zunächst Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis vorbe­halten, können mitt­ler­weile auch Nutzer von Prepaid­karten in zwei der drei zurzeit aktiven deut­schen Mobil­funk­netzen auf das 5G-Netz zugreifen.

Sowohl bei der Telekom als auch bei Voda­fone gibt es Einschrän­kungen gegen­über dem 5G-Zugang für Vertrags­kunden. So bleiben im Telekom-Netz beispiels­weise die Nutzer des Tarifs MagentaMobil Prepaid S außen vor. Bei Voda­fone ist das vom LTE-Stan­dard unab­hän­gige 5G-Netz für CallYa-Kunden nicht zugäng­lich. In einem Ratgeber haben wir eine Über­sicht zu 5G-Tarifen auf Prepaid-Basis veröf­fent­licht.

Zum Inhaltsverzeichnis

congstar Prepaid: Mehr Daten und vier Wochen inklusive

Prepaid-Aktion bei congstar

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de

cong­star hat eine Herbst-Aktion für seine Prepaid-Tarife gestartet. Kunden, die sich zum Beispiel für den Tarif Allnet M für 10 Euro Grund­gebühr in vier Wochen entscheiden, bekommen im Rahmen der Aktion 6 GB anstelle der sonst übli­chen 4 GB Daten­volumen. Dazu kommt eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand.

Im Halb­jahres-Paket des Discoun­ters sind neben der Alle-Netze-Flat­rate für Sprache und Text insge­samt 30 GB Daten­volumen enthalten. Das Angebot kostet 50 Euro. Welche Kondi­tionen für welchen Tarif gelten und wie der Discounter die Mitnahme einer bestehenden Handy­nummer belohnt, erfahren Sie im Beitrag zur Herbst-Aktion für Prepaid-Tarife von cong­star.

Zum Inhaltsverzeichnis

Aldi Talk: Neue Jahrespakete & Startersets zum halben Preis

Aldi Talk Jahrespakete

Foto: Aldi

Aldi Talk legt seine Jahres­pakete wieder auf. Diese sind im Akti­ons­zeit­raum vom 17. November bis 31. Dezember erhält­lich. Dabei bleiben die Tarife gegen­über früheren Aktionen unver­ändert. So bekommen Inter­essenten beispiels­weise für 59,99 Euro eine Allnet-Flat­rate mit 12 GB Daten­volumen.

Auch ein Paket mit Smart­phone zum Tarif ist wieder erhält­lich. Dieses Mal liegt das Samsung Galaxy A04s im "Mega Bundle" für 159 Euro. In einem verkürzten Akti­ons­zeit­raum sind darüber hinaus die Star­ter­sets für Aldi Talk zum halben Preis erhält­lich. Zudem winken beim Kauf im statio­nären Handel Einkaufs­gut­scheine. In einer News lesen Sie alle Preise und Inklu­siv­leis­tungen bei den Jahres­paketen von Aldi Talk.

Zum Inhaltsverzeichnis

teltarif hilft: 1&1 bricht Versprechen zu Vorfälligkeitsgebühr

Streit um die Vorfälligkeitsgebühr bei Vertragsverlängerung

Bild: 1und1

Wer seinen unge­kün­digten Vertrag vorzeitig verlän­gert und nicht aufpasst, tappt in die Falle und zahlt eine Vorfäl­lig­keits­gebühr. Einem 1&1-Kunden sollte diese erlassen werden - doch das klappte nicht. Vom Bestellvor­gang hat der Kunde Screen­shots gemacht, die belegen, dass er im Kunden­account einge­loggt war.

Man kann auf den Screen­shots erkennen, dass keine Hard­ware­ablöse und auch keine Vorfäl­lig­keits­gebühr anfallen sollten. Plötz­lich fanden sich vier Extra-Gebühren auf der Rech­nung. Wie teltarif.de dem Leser helfen konnte, erfahren Sie im Bericht zum gebro­chenen Verspre­chen zur Vorfäl­lig­keits­gebühr von 1&1.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Handy-Vertrag läuft aus und sie wollen bei Ihrem Provider bleiben? Geben Sie sich nicht mit der automatischen Verlängerung zufrieden! So sichern Sie sich ein gutes Angebot.

Hardware

FRITZ!Labor: Zahlreiche Updates für FRITZ!Box & Co.

Neue FRITZ!Labor-Versionen

Foto: AVM

FRITZ!Box-Nutzer warten auf die neue Betriebs­system-Version FRITZ!OS 7.50. Das Update lässt aber weiter auf sich warten. Statt­dessen hat AVM zahl­reiche Labor-Updates veröf­fent­licht. Neue Beta-Soft­ware steht für Kabel- und DSL-Router sowie für verschie­dene FRITZ!Repeater bereit.

Neue Funk­tionen sind in den jetzt veröf­fent­lichten Labor-Versionen nicht enthalten. Dafür wurden dem Chan­gelog des Herstel­lers zufolge einige Fehler behoben. Welche Ände­rungen die Beta-Updates mit sich bringen und für welche Geräte die neue Soft­ware zur Verfü­gung steht, erfahren Sie im Beitrag zu zahl­rei­chen Updates im FRITZ!Labor.

Zum Inhaltsverzeichnis

iPhone-Test: So wird aus einer SIM-Karte eine eSIM

Nano-SIM in eSIM wandeln

Bild: teltarif.de

Mit dem iPhone von Apple lassen sich physi­sche SIM-Karten in eSIM-Profile konver­tieren. Aller­dings muss auch der jewei­lige Mobil­funk-Provider diesen Weg des Umstiegs von der Plas­tik­karte zur im Smart­phone "einge­bauten" SIM unter­stützen. Ist das nicht der Fall, so wird der entspre­chende Menü­punkt erst gar nicht ange­zeigt.

In Deutsch­land ist die Umstel­lung von der klas­sischem Betrei­ber­karte zur eSIM direkt am iPhone derzeit nur für Mobil­funk­anschlüsse der Deut­schen Telekom möglich. Wir wollten wissen, wie das funk­tio­niert und wie es mit der Plas­tik­karte weiter­geht, wenn das eSIM-Profil aktiv ist. In einer News berichten wir über unsere Erfah­rungen beim Konver­tieren einer Nano-SIM in ein eSIM-Profil mit dem iPhone.

iPhones bekommen in der Regel über mehrere Jahre Soft­ware-Updates. Eine von Statista veröf­fent­lichte Info­grafik zeigt, wie lange für ältere Modelle neue iOS-Versionen zum Down­load bereit­gestellt wurden. Auf dieser Basis können Prognosen für jüngere Modelle ange­stellt werden.

Zum Inhaltsverzeichnis

Vivo X Fold: Erfahrungsbericht des möglichen Geheimtipps

Das X Fold ausprobiert

Bild: Andre Reinhardt

Mitt­ler­weile gibt es eine beacht­liche Anzahl falt­barer Smart­phones, aber nicht jedes Exem­plar schafft es offi­ziell nach Deutsch­land. Das ist vor allem schade, wenn es sich um ein solch viel­ver­spre­chendes Foldable wie das Vivo X Fold handelt.

Auf dem Papier klingt die Hard­ware inklu­sive falt­barem 8-Zoll-Display, Snap­dragon 8 Gen 1 und Quad-Kamera samt opti­schem Fünf­fach-Zoom verlo­ckend. Wir haben den Konkur­renten des Galaxy Z Fold 4 ausführ­lich im Alltag erprobt. Welchen Eindruck der Bolide hinter­lassen hat, lesen Sie im Erfah­rungs­bericht zum Vivo X Fold.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Smartphones mit brillantem Display: teltarif.de testet für Sie die neuesten Handys und Smartphones. Für Sonnenhungrige empfehlen wir die Smartphones mit dem hellsten Display.

Broadcast

Bericht: 1&1 hat Interesse an Sky

Übernimmt 1&1 Sky Deutschland?

1&1

Laut Medi­enbe­richten könnte der Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern 1&1 an einem Kauf des Pay-TV-Veran­stal­ters Sky Deutsch­land inter­essiert sein. Einem solchen Schritt dürften aber einige Hürden entge­gen­stehen. Zudem stellt sich die Frage, ob das Geschäft für 1&1 wirk­lich lukrativ wäre.

Beispiels­weise ist es frag­lich, woher 1&1 die Inhalte für Sky nehmen sollte. Der bishe­rige Sky-Eigen­tümer Comcast ist ein verschach­telter US-Medi­enkon­zern und hat über NBC Universal das Holly­wood­studio Universal Pictures im Rücken. Doch das ist nicht das einige Problem, das auf 1&1 zukäme. Wir zeigen im Bericht zum angeb­lichen Inter­esse von 1&1 an Sky unter anderem auf, warum das Geschäfts­modell von Sky ohnehin an einem seidenen Faden hängt.

Zum Inhaltsverzeichnis

DAB+: Hier gibt es neue Programme und Sendeanlagen

Radio Holiday sendet nun auch auf DAB+ in Thüringen

Bild: Radio Holiday, Screenshot: Michael Fuhr

In den vergan­genen Tagen hat es zahl­reiche Neuauf­schal­tungen beim Digi­tal­radio DAB+ gegeben oder sie stehen unmit­telbar bevor. Unter anderem sendet Radio Holiday jetzt auch in Thüringen, Femo­tion Radio wurde in Bremen aufge­schaltet. Radio Potsdam, der Baye­rische Rund­funk und der Nord­deut­sche Rund­funk verbes­sern die Empfang­bar­keit ihrer Programme. Details lesen Sie in unserer Über­sicht zu neuen DAB+-Programmen und -Sende­anlagen. Bis zu 14 weitere Radio­pro­gramme gehen in Sachsen landes­weit über DAB+ auf Sendung. Netz­betreiber Media Broad­cast hat den voraus­sicht­lichen Start für das erste Quartal 2023 ange­kün­digt. Dabei verriet das Unter­nehmen auch Details zu Sender­stand­orten und bereits fest­ste­henden Programmen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Den besten Fernseher finden: Außer Marke und Display-Diagonale spielt auch das Betriebssystem beim Smart-TV eine wichtige Rolle. Darauf müssen Sie beim Kauf achten.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 10.11.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Pendant für Kunden ohne Telekom-Anschluss: Auch ohne Anschluss bei der Telekom lässt sich via Vor-Vorwahl sparen - wir zeigen, wie das funktioniert!

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.