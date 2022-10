Telekom-Preiserhöhung, Sparkassen-Debitcard, Android Auto

teltarif.de-Newsletter

Liebe Leserinnen und Leser,

die in Deutsch­land so beliebte Giro­card hat es schwer: Bei zahl­rei­chen Banken wird sie entweder durch schlechter akzep­tierte Debit­cards ersetzt oder kosten­pflichtig gemacht. Immerhin gehen die Spar­kassen einen anderen Weg: Nach dem Aus von Maestro kombi­nieren sie die Giro­card mit Debit­card-Funk­tionen von Master­card oder Visa. Dass es dabei aber nicht beides gleich­zeitig gibt, erläu­tern wir im Internet-Teil dieses News­let­ters.

Handy-Tarife werden immer billiger? "Puste­kuchen", kann man da bei der Telekom nur sagen. Denn nicht nur die Option für die Buchung einer Tages­flat wurde um einen Euro teurer. Nun hat sich heraus­gestellt, dass die Telekom heim­lich, still und leise noch weitere Zusatz­optionen verteuert hat, beispiels­weise einige SpeedOn- sowie Travel-&-Surf-Optionen fürs Ausland. Wie hoch die Preis­erhö­hungen ausfallen, erläu­tern wir im Abschnitt Mobil­funk.

Android Auto wurde auf dem Smart­phone durch den Assistant Driving Mode ersetzt. Mittler­weile ist die nativ auf dem Smart­phone laufende Android-Auto-App tatsäch­lich server­seitig abge­schaltet worden. Zum 21. November soll nun auch Google Maps aus dem Assistant Driving Mode verschwinden. Was das für Auto­fahrer bedeutet, erläu­tern wir eben­falls im Internet-Teil dieses teltarif.de-News­let­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Mobilfunk

Internet

Hardware

Festnetz

Broadcast

Übersicht: Die 14 besten Gratis-TV-Apps

Apps für Gratis-TV

Den Tatort unter­wegs schauen, Brea­king News live verfolgen sowie den Filme­abend an der Nord­see­küste oder am Rhein­ufer verbringen. Dank schneller, mobiler Inter­net­ver­bin­dungen und Apps ist das mit dem eigenen Smart­phone und Tablet möglich, und das ganze sogar kostenlos, abge­sehen frei­lich von den anfal­lenden Gebühren für die Inter­net­ver­bin­dung und den Rund­funk­bei­trag. In einer Über­sicht stellen wir die 14 besten Apps für den Fern­seh­genuss unter­wegs ohne Extra-Kosten vor.

DAB+: Neue Programme und Sendeanlagen

Antenne Ostalgie ist neu in Thüringen auf DAB+ am Start

Der erste bundes­weite DAB+-Multi­plex mit vier Programmen von Deutsch­land­radio und neun Privat­sen­dern ist ab sofort über zwei weitere Sende­anlagen zu hören. Gesendet wird vom Standort Unter­rin­gingen bei Nörd­lingen in Bayern. Eben­falls neu am Netz ist die Anlage Henn­stedt im Kreis Stein­burg zwischen Itzehoe und Neumünster. Unter­dessen gibt es regional neue Programme im Digi­tal­radio.

Mobilfunk

MagentaMobil: Telekom erhöht wei­tere Preise

Weitere Preiserhöhungen bei der Telekom

Wie berichtet, hat die Deut­sche Telekom den Preis für die DayFlat unli­mited in Smart­phone-Tarifen erhöht. Anstelle der bishe­rigen 5,95 Euro für jeweils 24 Stunden werden jetzt jeweils 6,95 Euro berechnet. Aller­dings ist das nicht die einzige Stelle, an der die Telekom an der Preis­schraube für Mobil­funk­kunden gedreht hat. Denn ab sofort sind auch einige SpeedOn- sowie Travel-&-Surf-Optionen teurer als bisher, wie die Webseite des Mobil­funk-Netz­betrei­bers verrät.

Apple SIM vor dem Aus: Neue Tarife nicht mehr aktivierbar

Apple SIM wird eingestellt

Seit 2014 hatte Apple eigene SIM-Karten für das iPad heraus­gegeben. Diese wurden den Tablets zunächst als physi­sche Betrei­ber­karten beigelegt. Später wurde die Apple SIM in die bei neueren iPads ohnehin vorhan­dene eSIM inte­griert. Wurde das Angebot zunächst in den USA gestartet, war es einige Jahre später auch in Deutsch­land verfügbar. Jetzt verab­schiedet sich Apple von der Rolle als SIM-Karten- oder eSIM-Profil-Heraus­geber. Bereits seit Monats­beginn können Kunden keine neuen Tarife buchen.

Internet

Sparkassen machen Girocard zur Visa Debitkarte

Die Sparkassen Card wird zur Visa Debitkarte

Vor einem Jahr kündigte Master­card an, das Maestro-Produkt einzu­stellen. Ab Mitte nächsten Jahres können Banken keine neuen Maestro-Karten mehr ausgeben. Im August haben die Spar­kassen ange­kün­digt, die Giro­card künftig mit einer Debit Master­card als Co-Badge auszu­statten. Seiner­zeit wurde bereits mitge­teilt, eine vergleich­bare Koope­ration auch mit Visa zu starten. Jetzt hat die S-Payment GmbH eine Webseite einge­richtet, die die neue Spar­kassen Card mit Visa Debit als Co-Badge ankün­digt. Die Verfüg­bar­keit ist von den örtli­chen Spar­kassen abhängig.

Android Auto unbrauchbar, TomTom Gratis-Navi-App

So sieht der Assistant Driving Mode heute aus

Vor rund drei Jahren hatte Google ange­kün­digt, Android Auto auf dem Smart­phone durch den Assistant Driving Mode zu ersetzen. Es hat zwar deut­lich länger gedauert als zunächst ange­kün­digt. Mitt­ler­weile ist die nativ auf dem Smart­phone laufende Android-Auto-App aber tatsäch­lich server­seitig abge­schaltet worden. Sprich: Selbst eine mögli­cher­weise noch instal­lierte App ist nicht mehr nutzbar. Der Google Assistant Driving Mode soll nun schon in wenigen Wochen die Inte­gra­tion von Google Maps verlieren. Der Modus wird damit faktisch unbrauchbar.

TomTom bietet neben einer kostenpflich­tigen Navi­gations-Anwen­dung auch eine kosten­lose App für Android und iOS an. Dieses TomTom AmiGO genannte Programm ist seit Früh­jahr 2021 für Android Auto verfügbar. Einein­halb Jahre später hat der Hersteller jetzt den Plan umge­setzt, die iOS-Version der App mit Apple CarPlay kompa­tibel zu machen. Seit einigen Tagen steht das Update im AppStore von Apple zum Down­load bereit.

teltarif hilft: Kein DSL im Flüchtlingsheim - Telekom kassiert

Telekom-Mitarbeiter im Einsatz, um Flüchtlingen zu helfen

Wer als Flücht­ling nach Deutsch­land kommt, wird oft für die ersten Wochen oder Monate in einem Flücht­lings­heim unter­gebracht. Für die Neuan­gekom­menen ist es in vielerlei Hinsicht wichtig, einen Inter­net­anschluss zu haben. Und das nicht nur für die Kommu­nika­tion mit Familie und Freunden zu Hause, sondern auch, um mit deut­schen Ämtern und Behörden kommu­nizieren zu können. Gleich­zeitig kennt sich aber so gut wie kein Flücht­ling mit den Gepflo­gen­heiten hier­zulande aus: Ein Flücht­ling bestellte sich DSL ins Flücht­lings­heim, wo der Anschluss aber nicht geschaltet werden konnte. Die Telekom kassierte trotzdem fleißig dafür - teltarif.de musste helfen.

Hardware

iPhone 14 im Test und iPhone 14 Plus im Hands-on

Das 6,7-Zoll-Display des iPhone 14 Plus

Das iPhone 14 ist da. Doch wirk­lich span­nend sind nur die Pro-Modelle mit der "Dynamic Island" bezeich­neten neuen Display-Notch und der 48-Mega­pixel-Kamera. Denn nichts davon hat das iPhone 14 bekommen. Die alte Notch ist geblieben, und eine Kamera mit höher auflö­sendem Sensor gibt es auch nicht. Zu allem Über­fluss haben auch nur iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max den aktu­ellen Apple-A16-Bionic-Chip erhalten. Wir haben das iPhone 14 mit dem alten Chip getestet.

Das iPhone 14 Plus ist der Nach­folger des iPhone 13 mini. Statt eines iPhone mit 5,4-Zoll-Display gibt es unter den Stan­dard­modellen in diesem Jahr eines mit 6,7 Zoll. Das entspricht auch der Display-Diago­nale des iPhone 14 Pro Max. Wer sich also nach einem großen Phablet sehnt, muss nicht mehr zwangs­weise zum teuersten Pro-Max-Modell greifen, weil iPhone 14 oder iPhone 14 Pro mit jeweils 6,1 Zoll nicht der gewünschten Größe entspre­chen. Wir konnten das iPhone 14 Plus in der Berliner Redak­tion begrüßen, haben es aus der Schachtel geholt und ange­fasst.

In dieser Woche gab es für viele Anwender über­raschend zwei Updates für aktu­elle iPhones und die Apple-Uhren, die schon mit dem Betriebs­system iOS 16 bzw. WatchOS 9 ausge­stattet sind. Mit einer Größe von etwa 1 GB wurde iOS 16.0.3 ange­boten. Apple besei­tigt damit einige Probleme und Fehler, weswegen die Nutzer das Update möglichst bald aufspielen sollten. Auch für die Apple Watch (ab Serie 4 und höher) gibt es ein Update auf watchOS 9.0.2.

Mehr PC-Kontrolle: "Gottmodus" in Windows einschalten

Ein nützlicher Ordner unter Windows 11 heißt "Master Control Panel"

Viele Funk­tionen, die man von Windows 10 kennt, sind bei Windows 11 nicht mehr an derselben oder an zwei bis drei anderen Stellen. Das kann nerven. Doch es gibt Abhilfe. "Master Control Panel" heißt ein nütz­licher Ordner unter Windows 10 und Windows 11 offi­ziell. Inof­fiziell wird er gerne auch God Mode, also Gott­modus genannt. Dieser Ordner gewährt Zugriff auf rund 200 nütz­liche Windows-Funk­tionen, alle an einem Ort versam­melt.

Festnetz

o2 my Home: Neuer Einsteiger-Tarif ab 14,99 Euro im Monat

Neuer Einsteiger-Tarif bei o2 my Home

Wie geplant, hat o2 seine neuen Fest­netz-Tarife gestartet. Anders als zunächst ange­kün­digt, bietet die Telefónica-Marke weiterhin auch einen Tarif an, dessen Internet-Zugang auf 16 MBit/s im Down­stream begrenzt ist. Das Angebot richtet sich vor allem an preis­sen­sible Anwender und Nutzer, die keinen Online-Zugang mit höherer Band­breite benö­tigen. Der Tarif kostet im ersten Jahr monat­lich 14,99 Euro, wird danach aber teurer.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 13.10.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

