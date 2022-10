Telekom erhöht Preise, iPhone "killt" Nano-SIM, Radio-Apps

teltarif.de Newsletter

die Deut­sche Telekom will lahme Fest­netz-Inter­net­anschlüsse mit Unter­stüt­zung des 5G-Mobil­funk­netzes beschleu­nigen. Bislang hatte der Konzern dafür bei seinen Hybrid-Anschlüssen bereits das LTE-Netz genutzt. Kunden, die die Option buchen, müssen sich aller­dings von einer FRITZ!Box als Router verab­schieden, wie wir im Fest­netz-Teil dieses News­let­ters berichten.

Wer als iPhone-Nutzer auf ein neues Smart­phone von Apple umsteigt, sollte die über das Menü ange­botene Über­nahme der Handy­nummer vom bisher genutzten Gerät nicht voreilig bestä­tigen. Je nachdem, welche SIM-Karte zum Einsatz kommt, wird selbige nämlich deak­tiviert und durch ein eSIM-Profil ersetzt, wie Sie im Hard­ware-Teil nach­lesen können.

Inter­net­radio kann per App auch auf dem Smart­phone genutzt werden. Doch welche Anwen­dung kommt für die eigenen Bedürf­nisse am ehesten in Frage? Anbieter wie TuneIn, Radio.de und der Radio­player buhlen um die Gunst der poten­ziellen Kunden. Im Broad­cast-Teil finden Sie einen Ratgeber mit 15 empfeh­lens­werten Webradio-Apps.

Inhaltsverzeichnis

Hardware

Broadcast

Mobilfunk

Internet

Festnetz

Hardware

Neues iPhone: Nano-SIM wird unge­fragt zum eSIM-Profil

Vorsicht beim iPhone-Wechsel

Bild: teltarif.de

Wer eine SIM-Karte von der Deut­schen Telekom im iPhone nutzt, sollte beim Gerä­tewechsel genauer hinsehen, wenn die physi­sche SIM-Karte erhalten bleiben soll. Das neue iPhone bietet die Über­tra­gung der Rufnummer vom bisher genutzten Gerät an. Einem teltarif.de-Leser wurde das zum Verhängnis. Die physi­sche SIM-Karte wurde unge­fragt in ein eSIM-Profil gewan­delt.

Seit Mitte September ist das iPhone 14 Pro Max im Handel erhält­lich. Wir hatten die Möglich­keit, das neue Phablet-Flagg­schiff von Apple einem ausführ­lichen Test zu unter­ziehen. Was das Mobil­telefon mit 6,7 Zoll großem Touch­screen leistet und in welchen Punkten abseits der Display-Größe sich der Bolide von seinem klei­neren Bruder unter­scheidet, erfahren Sie im Test­bericht zum iPhone 14 Max.

Nokia X30 5G: Das neue Mittelklasse-Zugpferd ist da

Das Nokia X30 5G in voller Pracht

HMD Global

Das Nokia X30 kommt auf den deut­schen Markt. Es handelt sich um ein Smart­phone der geho­benen Mittel­klasse. Der Hersteller HMD Global empfiehlt einen Verkaufs­preis von 519 Euro. Der tatsäch­liche Markt­preis liegt aber bereits darunter. Über Nokia Circular gibt es auch Miet­ange­bote.

HMD Global betont vor allem das umwelt­bewusste Gehäuse des Nokia X30 5G. So besteht beispiels­weise der Alumi­nium­rahmen aus 100 Prozent recy­celtem Mate­rial. Ein 6,43 Zoll messendes AMOLED-Display, der Chip­satz Snap­dragon 695 5G und eine optisch stabi­lisierte Haupt­kamera zählen zur Ausstat­tung. Lohnt sich der Kauf des Smart­phones? Darüber haben wir uns im Bericht zum Deutsch­land-Start des Nokia X30 5G Gedanken gemacht.

Broadcast

Übersicht: 15 Webradio-Apps fürs Handy

Übersicht zu Internetradio-Apps

Foto/Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter

Inter­net­radio ist prak­tisch, denn auf diesem Weg können Programm­ver­anstalter ihre Hörfunk­kanäle welt­weit in guter Qualität verbreiten. So kann der Hamburger im Baye­rischen Wald oder auf Mallorca seinen Heimat­sender NDR 90.3 empfangen, der Italien-Urlauber kann das in den Ferien lieb gewon­nene Radio 80 Forever Young auch zuhause hören, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Viele Radio­sta­tionen bieten eigene Smart­phone-Anwen­dungen an. Es gibt aber auch Apps, die die Ange­bote zahl­rei­cher Hörfunk­pro­gramme bündeln. Egal ob TuneIn, Radio.de oder Radio­player: Hier findet der Radiofan eine Viel­zahl von Programmen. Wir haben uns eine Auswahl solcher Anwen­dungen ange­sehen und stellen in einer Bilder­strecke 15 span­nende Webradio-Apps fürs Smart­phone vor.

Schnäppchen-Check: LG 4K-Smart-TV bei Lidl

So sieht der LG 43UQ70006 aus

LG / Lidl

Beim Discounter Lidl ist derzeit ein neuer, inter­essant ausge­stat­teter Smart-TV erhält­lich. Der LG 43UQ70006, so die Bezeich­nung des Geräts, bietet unter anderem Unter­stüt­zung für UHD und HDR10 Pro. Als Betriebs­system kommt webOS, einst von Palm für Smart­phones und Tablets entwi­ckelt, zum Einsatz.

Der Fern­seher verfügt über einen 43 Zoll großen Bild­schirm. An Konnek­tivität bietet der LG 43UQ70006 je einmal DVB-T2, DVB-C und DVB-S2 sowie WLAN, LAN, Blue­tooth 5.0, dreimal HDMI 2.0 mit eARC, einmal USB und einen CI+-Slot. Weitere Details zur Ausstat­tung, zu Preis und Verfüg­bar­keit, lesen Sie im Schnäpp­chen-Check zum LG 4K-Smart-TV bei Lidl.

Mobilfunk

Lahmer Netzausbau bei 1&1: Vodafone-Tochter sei schuld

1&1 ist mit Vantage Towers unzufrieden

1&1

Der Auf- und Ausbau des neuen Mobil­funk­netzes von 1&1 kommt nicht so schnell voran wie erhofft. Schuld daran ist dem Netz­betreiber zufolge Voda­fones Toch­ter­firma Vantage Towers, welche einen Groß­teil der Funk­türme für den künf­tigen Netz­betreiber liefert. Laut eines offi­ziellen State­ments des Monta­baur Anbie­ters gäbe es ein Problem mit einem Aufbau-Partner, welcher zwei Drittel der Stand­orte errichtet.

Vantage sei geschei­tert, die Geschwin­dig­keit des Roll­outs einzu­halten. Die Verpflich­tungen werden momentan nicht pünkt­lich erfüllt. Versuche, die Prozesse zu beschleu­nigen, waren laut 1&1 nicht von Erfolg gekrönt. Die Verzö­gerung schadet auch Voda­fone, wie wir in der News zum lang­samen Netz­ausbau bei 1&1 berichten.

Teurer: Telekom erhöht Preis für DayFlat unlimited

Telekom verschlechtert DayFlat-Konditionen

Logo: Telekom, Montage: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom hat die Kosten für die DayFlat unli­mited in Verbin­dung mit Smart­phone-Tarifen erhöht. Anstelle der bishe­rigen 5,95 Euro für 24 Stunden beträgt der Preis für die Option jetzt 6,95 Euro. Für Tablet- und Note­book-Nutzer ändert sich nichts. Diese zahlen aller­dings auch bisher schon 9,95 Euro für die gleiche Leis­tung.

Die DayFlat unli­mited kann nicht nur inner­halb Deutsch­lands genutzt werden. Die Option gilt auch in allen EU- und EWR-Ländern sowie in Groß­bri­tan­nien und in der Schweiz. Schon mit Einfüh­rung der Nutzungs­mög­lich­keit im Ausland hatte die Telekom den Preis für die Internet-Tages­flat­rate erhöht. Wie die DayFlat unli­mited gebucht wird und was die Option bietet, haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Handynetze-Ausbau: Weniger Funklöcher, mehr 700 MHz

Die Telekom baut Sendemasten für alle, Vodafone stopft Funklöcher, o2 verdichtet 5G

Deutsche Telekom AG / Norbert Ittermann

Der Trend bei Voda­fone, seit Jahren bestehende Funk­löcher zu schließen, hält an. Die Telekom baut in entle­genen Regionen neue Sende­masten, die auch ihre Mitbe­werber gegen Kosten­betei­ligung nutzen können. Und o2 baut fleißig 5G aus und hat auch eine Menge von neuen 700-MHz-Sendern am Start, die aller­dings nicht jedes Handy empfangen kann.

Von 1&1 gibt es noch keine Infor­mationen zum Netz­ausbau. Insider vermuten, dass bundes­weit erst etwa 50 Stand­orte montiert sein könnten. Wie in jeder Woche haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst, welcher Netz­betreiber wo neue LTE- und 5G-Basis­sta­tionen aufge­baut hat und an welchen Orten die Netz­kapa­zitäten erwei­tert wurden.

Internet

teltarif hilft: 100 Euro Gebühren für gestörtes Vodafone-Kabel

Technikergebühr für ausgefallenen Vodafone-Kabelanschluss

Bild: Vodafone

Wenn der Internet-Anschluss ausfällt, kann es erfor­der­lich sein, dass sich Tech­niker um die Behe­bung des Scha­dens direkt am Standort des Kunden kümmert. Die Entstö­rung muss für den Kunden kostenlos sein, wenn der der Provider für die Störung verant­wort­lich ist. Schließ­lich ist der ordnungs­gemäße Internet-Zugang Gegen­stand des Vertrags.

Einem Kunden, dem das passiert war, berech­nete Voda­fone aller­dings eine saftige Gebühr für den Tech­niker­besuch - denn der Kunde hatte bereits gekün­digt und der Vertrag für den Internet-Zugang lief nur noch wenige Tage. teltarif.de musste helfend eingreifen.

Starlink schneller als stationäres Breitband in Europa

Hebt teils nicht schnell genug ab: Starlink

Bild: Ookla

Ookla ist als Anbieter einer Speed­test-App bekannt. Das Unter­nehmen hat jetzt eine neue Erhe­bung zur Online-Perfor­mance über den Satel­liten-Inter­net­pro­vider Star­link veröf­fent­licht. Im Jahres­ver­gleich ging die durch­schnitt­liche Geschwin­dig­keit beinahe in allen berück­sich­tigten Ländern, darunter auch Deutsch­land, zurück.

Manche Regionen mussten eine Talfahrt von über 50 Prozent beim Down- und Upload hinnehmen. Dennoch konnte Star­link euro­paweit positiv über­raschen. In 16 EU-Staaten lieferte der SpaceX genannte Dienst höhere Über­tra­gungs­raten als andere Breit­band­zugänge. Leider gilt das nicht für Deutsch­land. Hier­zulande frus­triert die Star­link-Perfor­mance.

DKB und C24 aktualisieren Banking Apps: Das ist neu

DKB veröffentlicht App-Update

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dkb.de

Die jetzt veröf­fent­lichte Version 1.17 der DKB Banking App bringt unter anderem einen neuen Profil-Bereich mit sich. Die Admi­nis­tra­tions­mög­lich­keiten sind aber noch begrenzt. Bis 2023 soll die Anwen­dung zum voll­stän­digen Ersatz für die "alte" DKB Banking App werden. In einer Meldung haben wir Details zu den Neue­rungen in der DKB-App zusam­men­gefasst.

Das Beispiel der DKB zeigt, dass es immer weniger wirk­lich bedin­gungslos kosten­freie Giro­konten auf dem Markt gibt. Eines davon ist das "Smart­konto" vom Vergleichs­portal Check24. Die zuge­hörige App bekam nun einen umfas­senden Relaunch mit neuem Design und erwei­terten Funk­tionen. Wir haben die neue Banking-App von C24 einem Test unter­zogen.

Festnetz

Deutsche Telekom: So soll 5G das Festnetz beschleunigen

Festnetz-Internet mit 5G beschleunigen

Quelle: Telekom

Ab Anfang 2023 will die Deut­sche Telekom Fest­netz­anschlüsse mit 5G-Erwei­terung vermarkten. Schon im vierten Quartal 2022 läuft ein erwei­terter Betriebs­ver­such, nachdem es ein Pilot­pro­jekt mit nur wenigen Teil­neh­mern schon Ende vergan­genen Jahres gab. Somit sollen Kunden eine höhere Internet-Geschwin­dig­keit erhalten als es der DSL-Anschluss alleine ermög­lichen würde.

Das 5G-Modem benö­tigt eine Außen­antenne, zumal vor allem die 5G-Signale auf höheren Frequenzen durch Wände stark gedämpft werden. Die Telekom will aber ein Kabel mit Fens­ter­durch­füh­rung mitlie­fern, sodass die Instal­lation auch von Laien vorge­nommen werden kann. Nur beim Router sind die Kunden unfle­xibel. Nur ein einziges Modell steht zur Verfü­gung. Die FRITZ!Box von AVM kommt nicht in Frage, wie wir im Beitrag zu Telekom-Fest­netz­anschlüssen mit 5G-Hybrid-Modus berichten.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 06.10.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

