Weniger Funklöcher, Android-13-Updates, MegaStream TV

teltarif.de Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

lange wurde verhan­delt, bevor das Bundes­kar­tellamt seine Bedenken aufgeben konnte. Die drei etablierten deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber helfen sich gegen­seitig bei der Versor­gung soge­nannter grauer Flecken. Wie das genau funk­tio­niert und welcher Anbieter bei der MOCN genannten Technik neu dabei ist, lesen Sie im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters.

Es vergehen oft Monate, bis Android-Updates auf den Smart­phones der Nutzer landen. Bei Samsung soll es dieses Mal besser als in der Vergan­gen­heit laufen. Nicht nur die ganz aktu­ellen Geräte will der korea­nische Hersteller noch in diesem Jahr mit Android 13 versorgen. Im Hard­ware-Teil fassen wir die Android-Update-Pläne von Samsung zusammen.

Die Deut­sche Telekom startet kommende Woche mit einem neuen MagentaTV-Tarif. Dieser nennt sich MegaStream und bündelt drei der belieb­testen Strea­ming-Dienste. Die Telekom hat aber auch die Über­tra­gungs­rechte für alle Spiele der dies­jäh­rigen Fußball-Welt­meis­ter­schaft. Doch wie sollen diese Sende­rechte verwertet werden? Im Broad­cast-Teil erfahren Sie, wie MagentaTV die WM-Spiele über­trägt.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Hardware

Broadcast

Internet

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

Editorial: Wende im Mobilfunkmarkt?

Kommt der deutsche Mobilfunkmarkt in Bewegung?

Foto/Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter

Oft gibt es Grund zur Freude, wenn das eigene Land in inter­natio­nalen Verglei­chen einen Spit­zen­platz belegt. Es gibt aber auch Rankings, in denen man wirk­lich nicht vorne liegen möchte. Zu nennen wären die Preise für Ener­gie­ver­sor­gung oder auch Mobil­funk­dienst­leis­tungen. In Deutsch­land hatten Mobil­funk­netz­betreiber lange Zeit den Ruf, Apothe­ken­preise für ihre Dienst­leis­tungen abzu­rufen.

Zumin­dest bei der Deut­schen Telekom und Voda­fone hat sich daran bis heute nicht wirk­lich viel geän­dert. Vermut­lich wäre Deutsch­lands Mobil­funk­markt schon ein ganzes Stück weiter, hätte man damals nicht mit E-Plus den wich­tigsten Chal­lenger aus dem Markt gezogen. Umso besser ist es, wenn mit 1&1 wieder ein vierter Netz­betreiber in Deutsch­land an den Start geht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Frequenztausch-Vorschlag: Netzbetreiber sind überrascht

Kommt die GSM-Einheitsnetz-Gesellschaft?

Foto: Picture Alliance/dpa

Der Präsi­dent der Bundes­netz­agentur, Klaus Müller, hat ein Posi­tions­papier veröf­fent­licht. "Wir wollen den Spagat zwischen Wett­bewerb und Versor­gung schaffen. Mit dem Vorschlag eines Frequenz­tauschs wollen wir die Inter­essen der etablierten Mobil­funk­betreiber und der Markt­ein­steiger ausglei­chen", so Müller.

Diese Frequenz­tausch-Idee hat in der Branche Über­raschung, aber auch Verwun­derung ausge­löst. Alle vier Netz­betreiber gaben dazu, teil­weise auf Nach­frage von teltarif.de, erste Stel­lung­nahmen ab. Einen inter­essanten Vorschlag machte der Regu­lierer auch zum Fort­bestand des GSM-Netzes für die Mobil­funk-Grund­ver­sor­gung.

Zum Inhaltsverzeichnis

o2: Kunden können unlimitiertes 5G-Netz länger testen

o2 verlängert 5G-Unlimited-Test

Foto: Telefónica

o2-Kunden, die den Tarif Free Unli­mited Max gebucht haben, surfen norma­ler­weise mit maximal 500 MBit/s im Down­stream. Im Rahmen einer Aktion hat Telefónica dieses Limit aufge­hoben. Jetzt wurde das Test-Angebot für das unli­mitierte 5G-Netz bis zum 31. Januar 2023 verlän­gert. Wir berichten darüber, welche Rück­mel­dungen sich o2 von den Nutzern erhofft.

Birkach ist ein Orts­teil von Schwab­mün­chen. Das liegt im Land­kreis Augs­burg-Land in Bayern. Dort gab es bis vor wenigen Tagen ein nach Berech­nungen von Telefónica 30 Quadrat­kilo­meter großes Funk­loch, das o2 mit einem 50 Meter hohen Mast geschlossen hat. Telefónica-Chef Markus Haas beklagt, dass der Zeit­raum von der ersten Planung bis zur Inbe­trieb­nahme der Basis­sta­tion viel zu lange gedauert hat. Was sich Telefónica für die Zukunft erhofft, haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Zum Inhaltsverzeichnis

MOCN: Telefónica, Telekom & Vodafone stopfen Funklöcher

Mit MOCN können "graue Flecken" beseitigt werden.

Foto: Telefónica o2

Es ist eines der Kurio­sitäten im Mobil­funk­markt: Anbieter A versorgt diesen Ort, aber den nächsten Ort nicht. Anbieter B versorgt einen anderen Ort, den Anbieter A noch nicht ausge­baut hat. Nun helfen sich die Netz­betreiber gegen­seitig, um diese "grauen Flecken" auf der Abde­ckungs­karte zu schließen.

Die gefun­dene Lösung heißt MOCN, was für Multi Operator Core Network steht. Und das geht so: Ein Sender strahlt nicht nur die Kennung eines Netz­betrei­bers, sondern gleich mehrerer Anbieter aus. Eine Voda­fone-Station kann so beispiels­weise als Telekom-Funk­zelle fungieren und umge­kehrt. Jetzt betei­ligt sich auch Telefónica an diesem Verfahren zur Schlie­ßung von Netz­lücken.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Prepaid-Guthaben zurückfordern: Provider dürfen das Guthaben nicht verfallen lassen - so bekommen Sie es zurück.

Hardware

Diese Samsung-Handys sollen bald Android 13 erhalten

Samsung Galaxy S22

Bild: teltarif.de

Schon seit August ist eine Beta-Version von Android 13 für erste Smart­phone-Modelle von Samsung verfügbar. Demnächst könnte auch die offi­zielle Version des neuen Betriebs­sys­tems auf ersten Geräten des korea­nischen Herstel­lers Einzug halten. Laut Medi­enbe­richten sollen noch in diesem Jahr die Galaxy-S21 und S22-Reihe mit dem Update versorgt werden.

Auch die Fold­ables und erste Smart­phones aus der Galaxy-A-Serie könnten noch in 2022 die neue Firm­ware bekommen, die sich auf Samsung-Handys im Gewand von OneUI 5 kleidet. In der News zu Android-13-Updates von Samsung liefern wir einige Tipps für Kunden mit, die die neue Soft­ware möglichst bald bekommen möchten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Test: Was taugen Bluetooth-Kopfhörer für unter 10 Euro?

Bluetooth-Kopfhörer von Onida

Foto: Björn König

Apple AirPods der dritten Gene­ration liegen im Handel bei rund 200 Euro. Auf Amazon gibt es hingegen Blue­tooth In-Ear Kopf­hörer für unter zehn Euro. Doch können die wirk­lich über­zeugen? Wir haben uns mit dem Onido TWS-78 ein chine­sisches Import­pro­dukt ange­sehen, das sogar für knapp unter acht Euro zu bekommen ist.

Die Produktbeschrei­bung verspricht ohne nähere Angaben "HD Stereo Sound". Wir koppelten die Kopf­hörer mit einem Smart­phone vom Typ Vivo Y72 5G. Wie das geklappt hat, wie der Akku aufge­laden hat und welchen Eindruck wir im prak­tischen Einsatz gewonnen haben, lesen Sie in unserem Test­bericht zu den Blue­tooth-Kopf­hörern für unter zehn Euro.

Zum Inhaltsverzeichnis

iOS 16.0.2 für das iPhone verfügbar: Das ist neu

Bugfix-Updates von Apple

Foto: Apple

iOS 16 brachte neben neuen Funk­tionen auch einige Probleme für iPhone-Besitzer mit sich. Davon waren zum Teil nicht nur die neuen Modelle iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max betroffen. Apple versprach Abhilfe für Fehler wie ein "Klap­pern" des Kamera-Moduls bei Verwen­dung von Dritt­anbieter-Apps.

Mitt­ler­weile ist iOS 16.0.2 verfügbar. Zudem wurde speziell für die Apple Watch Ultra ein Update auf watchOS 9.0.1 veröf­fent­licht und auch für die AirPods Pro 2 gibt es eine neue Soft­ware-Version. Welche Fehler mit den neuen Betriebs­system-Vari­anten behoben wurde, erfahren Sie im Bericht zu den Soft­ware-Updates für iPhone, Apple Watch und AirPods.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Speicher erweitern mit Speicherkarten: Wir zeigen Ihnen Preise und wichtige Eigenschaften von Speicherkarten.

Broadcast

MagentaTV: Neuer Tarif, alle WM-Spiele, weniger Receiver

Telekom startet MegaStream-Angebot

Foto/Montage: teltarif.de, Logos: Anbieter

Die Deut­sche Telekom bietet ab 5. Oktober einen neuen Tarif bei MagentaTV an. Bei MegaStream, wie sich das neue Angebot nennt, sind die Zugänge zu Netflix, Disney+ und RTL+ enthalten. Doch was kostet MegaStream, welche Alter­nativen gibt es und welches Angebot unter­breitet die Telekom Kunden, die sich gleich für zwei Jahre an den Fernseh-Tarif binden? Dazu lesen Sie mehr im Bericht zum neuen MegaStream-Angebot bei MagentaTV von der Deut­schen Telekom.

Die Telekom hat sich früh­zeitig für MagentaTV die Über­tra­gungs­rechte für alle Spiele der Fußball-Welt­meis­ter­schaft gesi­chert, die im November und Dezember in Katar statt­findet. Bis zu 14 Stunden Live-Programm will die Telekom an den Spiel­tagen anbieten, wie der Konzern jetzt im Rahmen einer Pres­sekon­ferenz verriet. Zudem werden alle Spiele in UHD-Qualität über­tragen - aller­dings nicht auf allen Strea­ming-Geräten. In einer Meldung haben wir zusam­men­gefasst, wie MagentaTV von der Fußball-WM 2022 berichten wird.

Nicht zuletzt nimmt die Telekom einige Receiver-Modelle für MagentaTV aus der Vermark­tung. Diese Pläne sind bereits seit einigen Monaten bekannt. Jetzt steht fest, welche Empfangs­geräte ab wann nicht mehr vermarktet werden, wobei die Telekom betont, dass sich für Bestands­kunden nichts ändert. Wir zeigen in einer Meldung auf, welche MagentaTV-Receiver ab wann nicht mehr über die Telekom erhält­lich sind.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Den besten Fernseher finden: Außer Marke und Display-Diagonale spielt auch das Betriebssystem beim Smart-TV eine wichtige Rolle. Darauf müssen Sie beim Kauf achten.

Internet

Elektro-Auto laden: Apps, Lade-Karten und weitere Tipps

E-Autos liegen im Trend

picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Falls Sie mit dem Gedanken spielen, auf ein E-Auto umzu­steigen, müssen Sie beim Tanken umdenken. Der Preis wird nicht mehr per Aushang an der Lade­säule bekannt gegeben und er ändert sich auch nicht mehr­mals am Tag, sondern bleibt über lange Zeit gleich. Die Aufla­dung funk­tio­niert fast überall mit den gängigen Lade­karten.

Zur jewei­ligen Lade­karte gehört in der Regel eine App, die meist eine Land­karte mit Lade­sta­tionen enthält. Dann gibt es auch Apps, die eine Routenpla­nung enthalten, die anhand von Erfah­rungs­werten anderer Auto­fahrer den Strom­ver­brauch der Autos kennt und somit bei einer längeren Tour vorher­sagen kann, mit wieviel Prozent man bei welcher Lade­sta­tion ankommt. In einem Ratgeber haben wir prak­tische Apps und Karten für die Elek­tro­mobi­lität zusam­men­getragen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Windows 11 22H2: Nach dem Update wird es holprig

Probleme nach dem Windows-Update

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Wer nicht warten will, bis Micro­soft das Update auf die Windows-11-Version 22H2 für den eigenen Computer auto­matisch auslie­fert, hat die Möglich­keit, das Update mit dem Windows-11-Down­load-Tool zu "erzwingen". Unter der Voraus­set­zung, dass der Rechner die Anfor­derungen erfüllt, läuft der Umstieg auf die neue Betriebs­system-Version in ein bis zwei Stunden (je nach Rech­ner­geschwin­dig­keit) durch.

Wer danach nach der Version schaut, landet von 10.0.22000.xxxx auf 10.0.22621.382. Doch was sollen Nutzer von Windows-PCs beachten, wenn sie ihren Rechner auf die neue Firm­ware aktua­lisieren? Was hat es mit weiteren Updates auf sich, die sich mögli­cher­weise nicht einmal instal­lieren lassen? Details lesen Sie im Bericht zum Update auf Windows 11 22H2.

Zum Inhaltsverzeichnis

Erfahrungsbericht: LTE und 5G im Netz von Telefónica

LTE/5G-Test im o2-Netz

Fotos: o2/teltarif.de, Logo: Telefonica, Montage: teltarif.de

Von Mai bis August haben wir private und dienst­liche Reisen quer durch Deutsch­land genutzt, um die Qualität des Internet-Zugangs in den Mobil­funk­netzen zu testen. Dazu hatten wir SIM-Karten bzw. eSIM-Profile der drei Netz­betreiber zur Verfü­gung. Diese kamen in einem iPhone 13 Pro Max zum Einsatz.

Nach Telekom und Voda­fone haben wir uns das LTE- und 5G-Netz von Telefónica ange­sehen. Ein Ergebnis unseres Tests ist, dass der Netz­ausbau weiter voran­schreitet. Negativ fiel auf, dass das Smart­phone auch an Orten mit LTE/5G-Abde­ckung teil­weise ins GSM-Netz zurück­fiel, sodass nur noch ein sehr lang­samer Internet-Zugang über EDGE zur Verfü­gung stand. Welche weiteren Erfah­rungen wir gemacht haben, lesen Sie im Erfah­rungs­bericht zur mobilen Internet-Nutzung im o2-Netz.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Smart Home auch als Mieter: Nicht nur Eigentümer dürfen Haus und Wohnung smart vernetzen - wir erläutern, was Sie als Mieter installieren dürfen.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 28.09.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Bis zum 30. September garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,5 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

Alle Meldungen per RSS-Feed: Wenn Sie immer über die neuesten Meldungen oder Forenbeiträge bei teltarif.de auf dem Laufenden sein möchten, können Sie unsere RSS-Feeds abonnieren. Alle wichtigen RSS-Feeds von teltarif.de im Überblick.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.