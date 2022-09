DAB+-Auto-Adapter, neue iPhones, kein Account-Sharing

teltarif.de Newsletter

ältere Fahr­zeuge verfügen oft noch über ein Auto­radio, das von Haus aus keinen digi­talen Empfang bietet. Das bedeutet aber nicht, dass Nutzer auf DAB+ verzichten müssen. Mit Adap­tern kann der Empfang des terres­tri­schen Digi­tal­radios nach­gerüstet werden. Im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters stellen wir zehn aktu­elle Adapter-Lösungen für Fahr­zeuge vor.

Apple hat gelie­fert. Die verschie­denen Versionen des iPhone 14 sind nach Monaten der Gerüchte offi­ziell vorge­stellt worden. Darüber hinaus hat das ameri­kani­sche Unter­nehmen neue Smart­wat­ches präsen­tiert. Doch wann sind die neuen Apple-Produkte im Handel erhält­lich und wie viel Geld müssen poten­zielle Käufer dafür anlegen? Das erfahren Sie in unserem Hard­ware-Teil.

Ein aufmerk­samer teltarif.de-Leser hat es bemerkt: sipgate hat die Preise für Rufnum­mern erhöht. Das Unter­nehmen nimmt dazu Stel­lung und erläu­tert, wer über­haupt von der Preis­erhö­hung betroffen ist. Einzel­heiten lesen Sie in unserem Fest­netz-Teil.

Broadcast

Hardware

Internet

Mobilfunk

Festnetz

Broadcast

Sky, Netflix & Co: Neue Lösung erschwert Account-Sharing

Einen Streaming-Account zu teilen ist in der Regel nicht erlaubt

Screenshot: Netflix, Grafik/Montage: teltarif.de

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Zugänge zu Strea­ming-Diensten wie Netflix oder Disney+ auch über die erlaubten Möglich­keiten hinaus geteilt werden. So wird die Nutzung des Strea­ming­dienstes für alle Betei­ligen güns­tiger. Die Anbieter verdienen aller­dings auch weniger Geld. Zudem ist das Account-Sharing in der Regel nicht erlaubt, umge­kehrt aber auch schwer zu kontrol­lieren.

Der Premium-Inhalts­schutz-Anbieter PallyCon hat nun eine neue Lösung präsen­tiert, die eine solche Teilung eines Accounts erschwert. Dafür verstärkt das Unter­nehmen seine Digital Rights Manage­ment (DRM)-Schutz­suite mit einem soge­nannten Concur­rent Stream Limi­ting (CSL). In einer Meldung haben wir aufge­zeigt, wie PallyCon den Account-Teilern auf die Schliche kommen will.

Disney+ Prime: Abo soll Streaming und Rabatte bündeln

Kommt Disney+ Prime?

Disney

Der Strea­ming­dienst Disney+ soll laut Bran­chen­berichten um ein Abon­nement­modell nach Vorbild von Amazon Prime erwei­tert werden. Wie beim Amazon-Produkt würde es sich um ein Kombi-Paket aus mehreren Diensten und Vorteilen handeln. Neben Zugang zur Video-Strea­ming-Platt­form seien Rabatte für die Themen­parks, Erho­lungs­orte und Fanar­tikel des Maus­kon­zerns ange­dacht.

Das intern als Disney+ Prime titu­lierte Projekt soll dazu führen, dass Konsu­menten zahlungs­wil­liger bei den Ange­boten sind. Außerdem verspricht man sich Infor­mationen über die Kunden­vor­lieben. In einer Meldung zu den Disney+-Prime-Plänen erfahren Sie, wann das neue Angebot starten könnte und welchen ersten Schritt Disney schon jetzt für die Verknüp­fung seiner Dienste vorbe­reitet.

DAB+ nachrüsten: 10 aktuelle Auto-Adapter im Überblick

In älteren Autos gibt es oft noch kein Radio mit Unter­stüt­zung für DAB+. Das heißt aller­dings nicht, dass Nutzer auf das terres­tri­sche Digi­tal­radio verzichten müssen. Mit Adap­tern lassen sich auch ältere Auto­radios auf den modernen Über­tra­gungs­stan­dard aufrüsten.

Wer einen solchen Adapter sucht, hat die sprich­wört­liche Qual der Wahl. So bieten viele Geräte neben DAB+-Empfang auch Blue­tooth-Strea­ming und eine inte­grierte Frei­sprech­ein­rich­tung. In unserer Über­sicht zu Auto-Adap­tern für DAB+ stellen wir zehn aktu­elle Lösungen vor.

Hardware

Apple stellt iPhone 14 (Pro) offiziell vor

Apple stellt neue iPhones vor

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de

Wie erwartet hat Apple am Mitt­woch­abend seine neuen Smart­phone-Spit­zen­modelle vorge­stellt, nachdem die aktu­elle Version des iPhone SE bereits seit einigen Monaten auf dem Markt ist. iPhone 14 und iPhone 14 Pro gibt es jeweils in zwei Versionen - mit 6,1 und 6,7 Zoll großem Touch­screen. Was die die neuen Apple-Handys bieten und ab wann sie erhält­lich sind, lesen Sie in unserem Bericht zur iPhone-14-Gene­ration von Apple.

Der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern hat außerdem sein neues Smart­watch-Port­folio gezeigt. In einem eigenen Beitrag erfahren Sie, welche neuen Apple-Watch-Vari­anten zu welchen Preisen welche Features bieten.

Neue Nokias: X30 5G, G60 5G, C31 und Tablet T21 vorgestellt

Es gibt Nokia-Neuheiten

HMD Global

HMD Global hat das Nokia X30 5G als Speer­spitze seines aktu­ellen Smart­phone-Port­folios vorge­stellt. Dazu kommen das Mittel­klas­semo­dell Nokia G60 5G, das Einstei­ger­modell Nokia C31 und das Tablet Nokia T21. Für das Nokia X30 5G und das Nokia G60 5G verspricht der Hersteller drei Jahre Update-Support.

Während uns die neuen Nokia-Geräte für Ober- und Mittel­klasse größ­ten­teils auch in punkto Hard­ware über­zeugen, bereitet uns das Nokia C31 etwas Sorgen. Welche Schwä­chen das Einsteiger-Smart­phone aufweist, erfahren Sie neben Details zu allen HMD-Global-Neuheiten in unserer News zu den neuen Smart­phones und dem neuen Tablet von Nokia.

Samsung: One UI 4.1.1 kommt auf ältere Geräte

Galaxy Z Flip4 und Z Fold4

Bild: Samsung

Im August stellte Samsung seine Top-Fold­ables Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 vor, auf denen die brand­neue Benut­zer­ober­fläche One UI 4.1.1 läuft. Auch die Galaxy Watch 5 Serie erblickte zusammen mit den neuen falt­baren Smart­phones das Licht der Welt, und mit ihr One UI Watch 4.5.

Wie der südko­rea­nische Hersteller jetzt ankün­digte, will er One UI 4.1.1 und One UI Watch 4.5 nun auch auf ältere Geräte bringen. Welche Smart­phones und Smart­wat­ches mit den neuen Soft­ware-Features versorgt werden, lesen Sie im Bericht zu den geplanten Feature-Upgrades für ältere Samsung-Geräte.

Gute Fotos mit dem Smartphone: Wenn Sie mit Ihren Bildern nicht zufrieden sind, lesen Sie doch mal unsere Tipps für bessere Smartphone-Fotos.

Internet

AVM kündigt weiteres Feature für FRITZ!OS 7.50 an

AVM-Stand auf der IFA in Berlin

Foto: AVM

In wenigen Wochen will AVM die finale Version von FRITZ!OS 7.50 veröf­fent­lichen. Auf der IFA über­raschte der Hersteller mit der Infor­mation, dass kurz­fristig noch eine weitere Funk­tion ins neue Betriebs­system inte­griert wird. Teil­nehmer am FRITZ!Labor sollen das Feature, das den Umzug auf eine neue FRITZ!Box verein­fachen soll, schon in Kürze testen können.

Unter­dessen hat AVM die FRITZ!OS-Version 7.30 für die FRITZ!Box 5530 Fiber zum Down­load frei­gegeben. Damit liefert der Hersteller eine Reihe von Detail-Verbes­serungen. Auch neue FRITZ!Labor-Versionen sind für verschie­dene Router und Repeater verfügbar. Details lesen Sie in unserer Über­sicht zu neuen Soft­ware-Updates von AVM.

Zur IFA hat AVM auch ein neues DECT-Telefon ange­kün­digt. Wir hatten am Messe­stand des Herstel­lers die Möglich­keit, uns das Gerät einmal anzu­sehen. Was zeichnet das neue Modell gegen­über den Vorgän­gern aus? Wann und zu welchem Preis soll der Bolide auf den Markt kommen? Dazu lesen Sie mehr im Hands-On zum FRITZ!Fon X6.

Telekom: In diesen Orten wird jetzt Glasfaser ausgebaut

Die Telekom versorgt 430.000 weitere Haushalte mit Glasfaser

Foto: Telekom

Die Telekom hatte beim Breit­band-Netz­ausbau lange auf VDSL Vecto­ring gesetzt. Mitt­ler­weile forciert auch der in Bonn ansäs­sige Konzern verstärkt auf den Glas­faser-Netz­ausbau bis zum Kunden. Jetzt hat das Unter­nehmen die Vermark­tung für weitere mehr als 430.000 Haus­halte, Unter­nehmen und Schulen in 66 Städten und Gemeinden gestartet.

Als Vorteile der Glas­faser-Anschlüsse nennt die Telekom neben schwan­kungs­freien Band­breiten auch die Möglich­keit, Tarife mit Gigabit-Geschwin­dig­keit zu buchen. Zuneh­mend erfolgen Vermark­tung und Ausbau nun auch parallel in verschie­denen Regionen. In unserer News zum Glas­faser-Ausbau der Telekom erfahren Sie, wo die FTTH-Vermark­tung jetzt gestartet wurde.

Android Auto: Entwickler beheben Software-Fehler

Google behebt Android-Auto-Probleme

Foto: teltarif.de

Google hatte ein Update für Android Auto veröf­fent­licht, mit dem der Dienst für viele poten­zielle Anwender nicht mehr einsatz­fähig war. Mitt­ler­weile wurde der Fehler gefunden. Es soll aber einige Tage dauern, bis das nötige Bugfix-Update bei allen Nutzern ange­kommen ist.

Unter­dessen verteilt Google die Version 8.1 von Android Auto über den Play Store. Sicht­bare Neue­rungen hat diese Aktua­lisie­rung nicht mit sich gebracht. Das muss aber nichts heißen, wie wir in der Meldung zum Android-Auto-Update berichten.

Mitdiskutieren im teltarif.de-Forum: Tauschen Sie sich über aktuelle Fach-Themen mit anderen Lesern aus – offen, kompetent und kritisch. Einfach anmelden und loslegen!

Mobilfunk

congstar: Bis zu 20 GB und jedes Jahr mehr Datenvolumen

Neue congstar-Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: congstar.de

cong­star hat eine neue Allnet-Flat­rate-Aktion gestartet, die ab sofort und bis zum 24. Oktober läuft. Kunden bekommen je nach gewähltem Tarif bis zu 20 GB unge­dros­seltes Daten­volumen pro Monat. Zudem ist das neue Feature "GB+" inklu­sive, mit dem den Kunden das Daten­kon­tin­gent jedes Jahr aufge­stockt wird.

Ein Blick auf die Ange­bote zeigt, dass es sich lohnt, den Vertrag online abzu­schließen. Im statio­nären Handel ist die "GB+" genannte Option nicht enthalten und Kunden bekommen weniger Surf­volumen. Wie sich die Ange­bote online und im statio­nären Handel unter­scheiden, erfahren Sie im Bericht zu den neuen Allnet-Flat-Aktionen von cong­star.

Was bringt der September im Mobil­funk­markt?

Mobilfunk-Aktionen im September

Foto: teltarif.de

Die Telekom führt noch bis Mitte September ihre "Android-Akti­ons­tage" durch. In Verbin­dung mit dem Abschluss eines Lauf­zeit­ver­trags sind damit zahl­reiche Android-Smart­phones zu vergüns­tigten Kondi­tionen erhält­lich. In zwei Tarifen für Kunden unter 28 Jahren ist derzeit mehr Daten­volumen als norma­ler­weise üblich zu bekommen.

Bei Voda­fone bekommen Kunden 20 Prozent Rabatt auf die monat­liche Grund­gebühr. o2 bietet Akti­onsta­rife für Vertrags- und Prepaid­kunden an. Welche Aktionen es bei welchem Netz­betreiber gibt, haben wir in einer Über­sichts-News zu Ange­boten bei Telekom, Voda­fone und o2 zusam­men­gefasst.

Apps per Handy-Rechnung bezahlen: Diese Möglichkeit hat Vorteile, aber auch Risiken - darauf müssen Sie bei Carrier-Billing achten.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 08.09.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Bis zum 30. September garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,5 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

sipgate hat Preise für Rufnummern erhöht

sipgate: Rufnummern-Blöcke wurden teurer

Logo: sipgate

Auch nachdem simqua­drat in sipgate inte­griert wurde, bleibt sipgate free ein inter­essantes Produkt: Kunden bekommen einen VoIP-Anschluss mit kosten­loser Fest­netz­nummer, zu dem auch eine Gratis-SIM-Karte mit Handy-Nummer hinzu­bestellt werden kann.

Beim Stöbern in der Preis­liste hat ein aufmerk­samer teltarif.de-Leser aller­dings eine Entde­ckung gemacht: sipgate hat die Preise erhöht. Handelt es sich um einen Fehler in der Preis­liste oder wurden die Kondi­tionen tatsäch­lich verschlech­tert? Wir haben dazu bei sipgate nach­gefragt.

Sparen beim Telefonieren durch Call-by-Call: Mit Sparvorwahlen telefoniert man vom Telekom-Anschluss aus unschlagbar günstig. Wir verraten Ihnen, wie.

