Sky gegen Account-Sharing, iPhone-Gerüchte, DAB+-Update

Pay-TV- und Strea­ming­dienste sind kein billiges Vergnügen. Einige Anbieter haben in den vergan­genen Monaten sogar ihre Abo-Preise erhöht. Was liegt da näher, als einen Account - und somit auch die Kosten - mit Freunden und Bekannten zu teilen? Legal ist das in der Regel nicht. Wie Sky seine Kunden daran jetzt erin­nert, lesen Sie im Broad­cast-Teil unseres News­let­ters.

Wenn 1&1 im Sommer 2023 sein eigenes Mobil­funk­netz startet, will das Unter­nehmen nicht nur neue Kunden gewinnen. Bestands­kunden, die mit 1&1-Verträgen derzeit in den Netzen von o2 und Voda­fone tele­fonieren, simsen und surfen, will der Konzern ins eigene Handy­netz über­führen, wie wir im Mobil­funk-Teil berichten.

Voda­fone will in den Kabel­netzen neue Anten­nen­dosen einsetzen. Diese werden ohne Anschluss für UKW-Radios produ­ziert, zumal die analoge Kabel­ein­spei­sung von Hörfunk­pro­grammen sowieso einge­stellt wird. Die neuen Anten­nen­dosen sind bereits für die Zukunft vorbe­reitet und unter­stützen den DOCSIS-4-Stan­dard. Doch auch in Verbin­dung mit DOCSIS 3.1 bieten die neuen Anten­nen­dosen Vorteile. Welche das sind, erfahren Sie im Broad­cast-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Broadcast

Sky erinnert: Streaming nur auf eige­nen Geräten

Sky gegen Account-Sharing

Nach DAZN ermahnt nun auch Sky seine Kunden per E-Mail, die Dienste des Pay-TV-Senders nicht auf "haus­halts­fremden Geräten" zu nutzen. Nutzer werden aufge­for­dert, nicht im eigenen Haus­halt genutzte Geräte aus dem Account zu löschen und die Sky-Zugangs-PIN zu ändern. Unter­schwellig unter­stellt Sky seinen Kunden somit Miss­brauch.

Bei Sky Q ist unter­dessen eine neue, kosten­lose Strea­ming-App ange­kommen. Diese war zuerst auf der IPTV-Box des Pay-TV-Veran­stal­ters verfügbar. Jetzt werden auch Kunden bedient, die das Bezahl-TV über Satellit oder im Kabel­netz empfangen. In einer Meldung lesen Sie, welche kosten­losen Inhalte neu bei Sky Q zur Verfü­gung stehen.

Vodafone Kabel: Neue Antennendose ohne Radioanschluss

Neue Antennendose für Vodafone-Kabelnetze

Axing hat in Zusam­men­arbeit mit Voda­fone neue Anten­nen­dosen für den Kabel­anschluss entwi­ckelt. Der Empfang von analogen Hörfunk­pro­grammen im UKW-Bereich wird dabei nicht mehr berück­sich­tigt, zumal Radio­pro­gramme künftig ohnehin ausschließ­lich digital in die Kabel­netze einge­speist werden.

Die Dosen bieten Unter­stüt­zung für DOCSIS 4.0, bringen laut Hersteller aber auch bei der aktuell in den Kabel­netzen genutzten DOCSIS-3.1-Technik Vorteile. Wo die neuen Kompo­nenten für den Kabel­anschluss im ersten Schritt zum Einsatz kommen, lesen Sie in der News zur Kabel-TV-Anten­nen­dose ohne Radio­anschluss.

TV-Programme: ARD informiert über SD-Abschaltung

ARD schaltet in SD ab

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Die ARD schaltet noch in diesem Jahr vier TV-Programme in SD-Qualität auf Astra ab. Schon ab Mitte September will der Sender­ver­bund darüber direkt auf dem Fern­seh­schirm infor­mieren. Noch vor Weih­nachten sollen die Programme One, tages­schau24, phoenix und Arte dann nur noch hoch­auf­lösend über Satellit verbreitet werden.

In den Haus­halten stehen immer noch Fern­seher und Satel­liten­receiver, die für den HD-Empfang nicht geeignet sind. Mit solchen Geräten sind die vier genannten Programme demnächst nicht mehr zu empfangen. Wie TV-Zuschauer schon jetzt über­prüfen können, ob sie die Sender in Stan­dard-Auflö­sung oder HD sehen, erfahren Sie in der Meldung zur geplanten SD-Abschal­tung der ARD.

DAB+ im Norden: Bis zu 16 weitere Programme pro Region

Sendemasten von NDR (links) und DFMG (rechts) auf dem Bungsberg bei Eutin

Anfang 2023 gehen neue DAB+-Sender­netze für private Programm­ver­anstalter in Schleswig-Holstein an den Start. Das nörd­lichste deut­sche Bundes­land wird in vier Regionen aufge­teilt: Kiel, Lübeck, Flens­burg/Sylt und Heide. In jeder Region können bis zu 16 Programme ausge­strahlt werden.

Die Zulas­sung für den Betrieb der DAB+-Platt­form erhielt Media Broad­cast. Zuvor hatte sich das Unter­nehmen mit Divicon Media und Uplink Network auf einen gemein­samen Netz­betrieb geei­nigt. Vorteil für die Hörer: Der aktu­elle Probe­betrieb kann voraus­sicht­lich nahtlos in den Regel­betrieb über­gehen. Welche DAB+-Programme im Norden zu erwarten sein könnten, haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Mobilfunk

1&1: Bestandskunden-Umstellung ins eigene Netz ab 2023

1&1: Bestandskunden-Migration ab 2023

Fotos: 1&1/teltarif.de, Montage: teltarif.de

1&1 will im Sommer nächsten Jahres damit beginnen, Mobil­funk-Tarife im eigenen Netz des Unter­neh­mens anzu­bieten. Davon sind auch Bestands­kunden des Unter­neh­mens betroffen, die derzeit noch in den Netzen von o2 und Voda­fone tele­fonieren, simsen und im Internet surfen.

Noch 2023 will 1&1 damit beginnen, Bestands­kunden ins eigene Netz zu über­führen. Von heute auf morgen geht das aller­dings nicht. Auch andere Details zum Start des "vierten Netzes" sind noch offen, wie wir im Beitrag zur Bestands­kunden-Umstel­lung ins 1&1-Handy­netz berichten.

Wochenüberblick: Wo Telekom, Vodafone und o2 ausbauen

In Stadt und Land wird ausgebaut, hier eine All-in-one-Antenne von Huawei

Foto: Telefónica

Trotz Urlaubs­zeit melden die Netz­betreiber, allen voran die Deut­sche Telekom, im Mobil­funk zahl­reiche Neu- und Umbauten, um Funk­löcher zu stopfen und die Kapa­zitäten zu erwei­tern. Aus Leser­zuschriften wissen wir, dass es trotz aller Akti­vitäten noch ärger­liche Funk­löcher oder schlicht Netz­über­last - etwa in von Touristen gerne besuchten Regionen - gibt.

Wir beziehen uns in erster Linie auf die Mittei­lungen der Netz­betreiber, auf Leser-Feed­back und eigene Erfah­rungen. Wir haben in unserer Über­sichts-News die Ausbau­mel­dungen von Telekom, Voda­fone und Telefónica nach Bundes­län­dern sortiert aufge­führt.

teltarif hilft: o2 zahlte 6000 Euro von Easy Money nicht aus

Auszahlung bei Loop-Alttarifen mit Easy Money

Grafik: o2, Montage: teltarif.de

o2 Easy Money war ein Prepaid-Tarif, mit dem Kunden Guthaben verdienen konnten. o2 kündigte die Karten, manche Kunden warten aller­dings trotz eines Gerichts­urteils immer noch auf ihr Geld. Teils geht es um hohe Beträge.

Nun meldeten sich zwei Kunden bei teltarif.de, die mit vier Easy-Money-Karten insge­samt rund 6000 Euro ange­sam­melt hatten - und o2 wollte das Geld nicht ausbe­zahlen. In unserer Meldung zu o2 Easy Money erfahren Sie mehr zum aktu­ellen Stand.

Hardware

Handy & Tablet: Aktuelle und kommende Techniken

Technische Innovationen

Montage: teltarif.de

Für Smart­phones und Tablets gab es in den vergan­genen Jahren zahl­reiche Inno­vationen. Sei es beim Bild­schirm, der Kamera, der Konnek­tivität oder anderen wich­tigen Aspekten wie das Design, die Strom­ver­sor­gung und künst­liche Intel­ligenz. Das Display lässt sich falten, die Kamera schießt 200 Mega­pixel und Tablets sind keine klobigen Bilder­rahmen mehr.

Andere tech­nische Meilen­steine stehen wiederum kurz bevor. Dank dieser Fort­schritte verbes­sern sich sukzes­sive die Flexi­bilität und der Komfort von Mobil­geräten. In einem Ratgeber präsen­tieren wir Ihnen die span­nendsten aktu­ellen und kommenden Technik-Inno­vationen von Smart­phones und Tablets.

Apple-Keynote: Kommt doch ein iPhone 14 mini?

iPhone-Event könnte nächste Woche angekündigt werden

Foto: Apple, Montage: teltarif.de

Das iPhone 14 wird voraus­sicht­lich am 7. September vorge­stellt. Damit weicht Apple von der aus früheren Jahren bekannten Praxis ab, neue Smart­phones an einem Dienstag zu präsen­tieren. Doch dafür gibt es einen plau­siblen Grund, wie wir in der Meldung zur iPhone-Keynote von Apple berichten.

Mitt­ler­weile gibt es auch ein neues Gerücht zu den vier iPhone-Modellen, die der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern im kommenden Monat zeigt. Galt es bislang als sicher, dass wir kein neues "Mini-Modell" mehr sehen werden, dürfen Inter­essenten, die ein beson­ders kleines iOS-Handy bevor­zugen, nun mögli­cher­weise doch auf ein iPhone 14 mini hoffen.

Einige Exem­plare von iPhone 12 und iPhone 12 Pro weisen einen Seri­enfehler auf. Das wurde bereits vor einem Jahr bekannt. Damals hat Apple ein Gratis-Repa­ratur­pro­gramm gestartet. Jetzt gibt der Hersteller Käufern eines defekten iPhone 12 (Pro) länger Zeit, um das Gerät kostenlos instand­setzen oder austau­schen zu lassen. Im Bericht zur Verlän­gerung des iPhone-12-Repa­ratur­pro­gramms erfahren Sie, wie Kunden vorgehen müssen.

Internet

Folgenschweres Update: Android Auto läuft nicht mehr

AA Wireless Adapter für Android Auto

Foto: AA Wireless, Montage: teltarif.de

Mit Android Auto haben Besitzer von Android-Smart­phones die Möglich­keit, geeig­nete Apps über das Display im Auto zu nutzen und zu steuern. In Frage kommen Navi- und Strea­ming-Anwen­dungen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Jetzt hat Google den Dienst mit einem Soft­ware-Update kaputt­gemacht. Mitt­ler­weile steht eine neue Aktua­lisie­rung für Android Auto zur Verfü­gung.

Wer Android Auto kabellos nutzen möchte, kommt in den meisten Fahr­zeugen nicht um einen Adapter herum, weil das Multi­media-System des Autos nur die kabel­gebun­dene Verbin­dung unter­stützt. AA Wire­less bietet einen solchen Dongle an. Ab sofort ist AA Wire­less auch in Deutsch­land erhält­lich.

CarrGenie geht noch einen Schritt weiter als AA Wire­less und unter­stützt neben Android Auto auch kabel­loses Apple CarPlay. Die Pro-Version hat zudem einen Mini-Computer mit Android 11 an Bord. Doch wann und wo ist das Gerät erhält­lich? Auf welche Kosten müssen sich Inter­essenten einstellen. Details haben wir in einem Beitrag zum CarrGenie-Adapter für Android Auto und Apple CarPlay zusam­men­gefasst.

MeinMagenta App: Telekom-Update bringt neue Funktionen

MeinMagenta App in neuer Version verfügbar

Screenshot: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom hat neue Versionen der MeinMagenta App für Android und iOS veröf­fent­licht. Unter anderem sind jetzt indi­vidu­elle Bezeich­nungen für Verträge möglich. Doch so einfach, wie das zunächst klingt, funk­tio­niert das nicht. Wer die Bezeich­nungen für Verträge editieren möchte, darf der App keinen Zugriff auf das Adress­buch einräumen.

Hürden gibt es auch für die Verknüp­fung von Fest­netz- und Mobil­funk­ver­trägen der Telekom. Diese ist nämlich nur dann möglich, wenn sich der Kunde an die vom Netz­betreiber vorge­sehene Reihen­folge hält. Doch eine Lösung gibt es auch für Inter­essenten, die zunächst "falsch" vorge­gangen sind, wie wir im Beitrag über das Update für die MeinMagenta App berichten.

"Finanztest": Immer weniger kostenlose Girokonten

Die aktuelle Finanztest-Ausgabe hat die Nummer (9/2022)

Bild: picture alliance / dpa | Tim Brakemeier

Banken und Spar­kassen ziehen die Gebüh­ren­schraube weiter an. "Ganz oft wird inzwi­schen die Giro­card bepreist", so "Finanz­test"-Expertin Heike Nicodemus. Die Zahl der kosten­losen oder güns­tigen Giro­konten ist nach einer Auswer­tung der Zeit­schrift "Finanz­test" der Stif­tung Waren­test weiter gesunken.

Anzei­chen für eine baldige Renais­sance des kosten­losen Giro­kontos sieht Nicodemus trotz stei­gender Zinsen im Euro­raum derzeit nicht. "Der Trend geht momentan eher in die andere Rich­tung." Welchen Betrag die Stif­tung Waren­test für ange­messen hält, erfahren Sie in unserer Meldung zur sinkenden Anzahl kosten­loser Giro­konten.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 25.08.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Bis zum 30. September garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,5 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

