UKW vs. DAB+, neues Google Maps, CallYa-Wechselproblem

Bild: dpa

das Digi­tal­radio DAB+ wurde jahre­lang als "Nach­folger" von UKW propa­giert. Die Realität sieht aktuell aber anders aus: UKW und DAB+ leben neben­ein­ander in einer mehr oder weniger fried­lichen Koexis­tenz auch mit anderen Radio-Über­tra­gungs­wegen, und von der einst gefürch­teten UKW-Abschal­tung ist - auch in Zeiten der Neuauf­stel­lung des Kata­stro­phen­schutzes - vorerst keine Rede mehr. Trotzdem lohnt ein Blick auf die tech­nischen Vor- und Nach­teile von DAB+ und UKW. Mehr dazu lesen Sie im Broad­cast-Teil dieses teltarif.de-News­let­ters.

Google Maps als "Navi­gations-App" zu bezeichnen, wird dem mitt­ler­weile stark gewach­senen Funk­tions­umfang des Dienstes schon lange nicht mehr gerecht. Kaum eine andere Navi-App verzeichnet so viele Sehens­wür­dig­keiten, Restau­rants, Cafés und Über­nach­tungs­mög­lich­keiten, was Google Maps zum idealen Reise­begleiter im Urlaub macht. Und genau zur Urlaubs­zeit hat Google den Funk­tions­umfang nun erneut erwei­tert - mehr dazu verraten wir Ihnen im Abschnitt Internet.

Eine Prepaid­karte dient oft nicht nur Wenig­nut­zern dazu, günstig mobil erreichbar zu sein. Man kann damit auch gut die Netz­abde­ckung des betref­fenden Netzes testen, bevor man sich für einen mögli­cher­weise 24-mona­tigen Lauf­zeit­ver­trag entscheidet. Der Traum eines jeden Provi­ders sollte es also sein, wenn zufrie­dene Prepaid-Nutzer direkt unter Beibe­hal­tung der Rufnummer in einen Vertrag wech­seln möchten. Bei einer Voda­fone-CallYa-Kundin klappte das aber mona­telang nicht, wie wir im Mobil­funk-Teil des News­let­ters berichten.

Inhaltsverzeichnis

Broadcast

Mobilfunk

Internet

Hardware

Festnetz

Broadcast

DAB+ vs. UKW: Was schneidet besser ab?

Radio: Vor- und Nachteile der Techniken

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de

Der digital-terres­tri­sche Hörfunk DAB+ hat in den vergan­genen Jahren kräftig zuge­legt, trotzdem hören die meisten Menschen noch klas­sisch Radio über UKW. DAB+ ist Gleich­wellen-taug­lich und über­trägt weit mehr Programme, ist aller­dings fast überall noch im Aufbau. Auf UKW gibt es zumin­dest bei den großen Anbie­tern der ARD und des Privat­funks weit­gehend Voll­ver­sor­gung. Wir betrachten beide Verbrei­tungs­wege in tech­nischer Hinsicht: Wer hat die Nase vorn?

Kabel-TV: Neue Frequenzen für (fast) alle Programme

Frequenzumstellung im Kabelnetz

Bild: teltarif.de

Voda­fone hatte schon vor einigen Monaten ange­kün­digt, bundes­weit die Frequenz­bele­gung in den Kabel­netzen zu ändern. Einen ersten Test für die deutsch­land­weite Umstel­lung, der im nieder­baye­rischen Landshut durch­geführt wurde, hatte der Konzern von Juni auf Anfang Juli verschoben. Der Auftakt für Frequenz­ände­rungen in ganz Deutsch­land verläuft aber nach Plan. Die Neuord­nung der Kabel-TV-Frequenzen erfolgte nun in Frei­burg/Breisgau in Baden-Würt­tem­berg in der Nacht vom 1. auf den 2. August. Nach Angaben von Voda­fone sind in der Region rund 92.500 Kunden von der Umstel­lung betroffen. Einige Kunden müssen handeln.

Neues, portables DAB+/Bluetooth-Radio von Sharp

Das Tokyo Portable Digital Radio von Sharp

Fotro: Sharp

Sharp hat mit dem Tokyo Portable Digital Radio ein neues Digi­tal­radio auf den Markt gebracht. Das DR-P420 verfügt über Radioemp­fang mittels DAB+, DAB und UKW, zusätz­lich bietet das Modell Blue­tooth-Musik­strea­ming. Das trag­bare, Batterie betrie­bene Radio ist ab sofort verfügbar. Wir haben uns die Funk­tionen des Modells näher ange­schaut.

Mobilfunk

Vodafone startet neue Smart-Tarife: Teurer und mehr drin

Vodafone bringt neue Smart-Tarife

Bild: Vodafone

Nachdem Voda­fone im Juni seine Red- und Young-Tarife durch GigaMobil und GigaMobil Young ersetzt hat, stellte der Mobil­funk-Netz­betreiber zum 11. August auch seine Smart-Tarife neu auf. Mit dem Start des neuen Smart-Port­folios endet die Zeit, in denen diese Verträge preis­lich unter­halb der Red- bzw. GigaMobil-Ange­bote ange­sie­delt waren. Der Telekom­muni­kati­ons­kon­zern präsen­tiert die neuen Smart-Tarife, die vornehm­lich über den Fach­handel und nicht über die eigenen Vertriebs­kanäle von Voda­fone vermarktet werden, unter dem Motto "Get more for more".

Je nachdem, für welchen der sieben Tarife sich der Kunde entscheidet, sind neben einer Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand bis zu 70 GB monat­liches Daten­volumen im Preis enthalten. Der Tarif-Preis enthält eine Vermittlungs­pro­vision für die Fach­han­dels­partner. Diese Provi­sion kann nach Ermessen des Part­ners für eine Hard­ware-Subven­tion genutzt werden. Anders als ihre Vorgänger bieten die neuen Smart-Tarife auch Zugang zum 5G-Netz - mit einer Ausnahme.

Personalkarussell bei o2, Telekom und Vodafone

Bei Vodafone und der Telekom rotiert das Personalkarussell

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Im Juni über­raschte die Branche die Meldung, dass der Privat­kun­den­chef Wolf­gang Metze bei o2 um vorzei­tige Vertrags­auf­lösung gebeten hatte. Zahl­reiche Speku­lationen schwebten durch den Raum, doch bald wurde klar: Wolf­gang Metze dürfte ein noch span­nen­deres Angebot bekommen haben, das man nicht ablehnen kann. Bei sommer­lichen Tempe­raturen ist das Perso­nal­karus­sell also in Bewe­gung geraten: Ex-o2-Privat­kun­den­chef Metze könnte zur Telekom gehen - und bei Voda­fone wird der Deutsch­land­vor­stand neu sortiert.

teltarif hilft: Kein Wechsel von CallYa zu Vodafone-Vertrag

Vodafone-Kundin hatte Probleme bei Wechsel von CallYa in Vertragstarif

Grafik: Vodafone, Foto: contrastwerkstatt-fotolia.com, Montage: teltarif.de

Die Neure­gelungen für Verbrau­cher­ver­träge mit einfa­cheren Kündi­gungs­mög­lich­keiten führen wohl vermehrt dazu, dass Neukunden­ver­träge nicht zustande kommen. Darüber beklagte sich jeden­falls Voda­fone kürz­lich bei der Präsen­tation der Quar­tals­zahlen - und berich­tete von sinkenden Service-Umsätzen. Gleich­zeitig gibt es aber das Phänomen, dass mögli­cher­weise ein Prepaid-Kunde so zufrieden ist, dass er gerne in einen Lauf­zeit­ver­trag wech­seln möchte - und dann aber vom Provider Steine in den Weg gelegt bekommt. Ein derar­tiger Fall hat sich kürz­lich bei Voda­fone zuge­tragen - und teltarif.de musste helfen.

SIMon mobile: Dauerhaft 10 GB LTE-Volumen pro Monat

SIMon mobile verbessert Tarif

Screenshot: teltarif.de, Quelle: simonmobile.de

SIMon mobile passt erneut die Kondi­tionen für seinen Discounter-Tarif im Voda­fone-Netz an. Ab sofort bekommen alle Kunden dauer­haft monat­lich 10 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Bislang waren im Tarif des Discoun­ters jeden Monat 8 GB High­speed-Surf­volumen inklu­sive. Für Neukunden gelten die Verbes­serungen ab sofort. Auch Bestands­kunden erhalten das Upgrade für die Internet-Nutzung auto­matisch. Die Allnet-Flat­rate bleibt erhalten.

Internet

Corona Warn App 2.25 veröffentlicht: Das ist neu

Neue CWA-Version

Grafik/Logo: Corona Warn App/RKI, Foto/Montage: teltarif.de

Der Betrieb der Corona Warn App ist derzeit bis zum Jahres­ende gesi­chert. Es gibt zwar Bestre­bungen für eine Verlän­gerung bis zum Früh­jahr 2023. Ob es dazu kommt, ist aber noch nicht sicher. Die Version 2.25 der Corona Warn App steht nun zum kosten­losen Down­load für Android und iOS bereit. Ange­passt wurden unter anderem Hinweis­texte zu Risiko-Begeg­nungen.

Praxistest: comdirect Girokonto mit Fidesmo Pay

Der Pago-Ring funktioniert nun unter anderem mit Karten von comdirect

Foto: Björn König

Geldaus­geben macht selten Spaß, zumin­dest wird es aber deut­lich komfor­tabler. So kann mit einem NFC-Wearable am Körper immerhin das Porte­mon­naie inklu­sive Bank­karten und Bargeld zu Hause bleiben. Beson­ders inter­essant ist Fidesmo Pay, über das wir schon mehr­fach berichtet haben. Großer Vorteil dieses mobilen Zahl­ver­fah­rens ist, dass es ohne Strom und Smart­phone auskommt. Bisher konnte man Weara­bles für Zahlungen mit Fidesmo Pay in Deutsch­land nur einge­schränkt nutzen. Nötig war dazu ein Prepaid-Konto von VIMPay. Per comdi­rect-Giro­konto ist dies nun weitaus komfor­tabler möglich - das haben wir getestet.

Zum Inhaltsverzeichnis

Google Maps: Neue Features zur Hauptreisezeit

Feature-Upgrade für Google Maps

Foto/Montage: teltarif.de, Icon: Google

Google hat die Hauptrei­sezeit zum Anlass für neue Funk­tionen bei seinem Karten­dienst genommen. So bietet Google Maps ab sofort foto­rea­lis­tische Luft­auf­nahmen von fast 100 Sehens­wür­dig­keiten in Städten wie Barce­lona, London, New York, San Fran­cisco und Tokio. Der Anbieter bezeich­nete das Angebot als ersten Schritt zur Einfüh­rung der immersiven Ansicht, die künst­liche Intel­ligenz mit hoch­auf­lösenden Street-View-, Satel­liten- und Luft­bil­dern kombi­niert.

Hardware

Asus Zenfone 9: Starkes Hosentaschen-Handy ist offiziell

Asus Zenfone 9

Bild: Asus

Freunde kompakter Smart­phones werden sicher­lich schon auf das Zenfone 9 gewartet haben. Nun ist es endlich da, das laut Asus leis­tungs­fähigste Zenfone aller Zeiten, das über eine beacht­liche Ausstat­tung verfügt. Wie erwartet stellte Asus kürz­lich sein Hosen­taschen-Flagg­schiff Zenfone 9 der Öffent­lich­keit vor und bestä­tigte dabei den Snap­dragon 8+ Gen 1-Prozessor und bis zu 16 GB RAM. Nun kennen wir auch die Preise des 5,9-Zollers.

Unihertz Titan Pocket & Slim: Die BlackBerry-Alternativen?

Das Grundprinzip von BlackBerry Q10 (links) und Titan Pocket (rechts) ist ähnlich. Das Pocket ist aber fast doppelt so schwer.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Lieb­haber von Smart­phones mit physi­scher QWERTZ-Tastatur schworen über viele Jahre auf BlackBerry, bevor der Hersteller den Anschluss verpasste und die Neuent­wick­lung einstellen musste. Es wurde schon viel über den Nieder­gang der BlackBerry-Kult­handys geklagt. Das Unter­nehmen mag inzwi­schen lieber mit Sicher­heits­soft­ware Geld verdienen. Platz für neue Hersteller in der Nische, z. B. Unihertz: Wir haben das Unihertz Titan Pocket auspro­biert.

Den Vergleich mit BlackBerry eben­falls nicht scheuen muss ein weiteres Modell des chine­sischen Herstel­lers: Wem das Titan Pocket von Unihertz zu klobig erscheint, könnte am Titan Slim Gefallen finden. Im Kurz­test gehen wir der Frage nach: Ist es ein würdiger Nach­folger für das BlackBerry KeyLE, das keine Soft­ware-Updates mehr bekommt?

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 04.08.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Bis zum 30. September garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,5 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

