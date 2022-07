Radarwarner mit Google Maps, Aus für SMS-TAN

teltarif.de Newsletter

Radar­warner sind höchst umstritten. Zumin­dest der Auto­fahrer selbst darf laut Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung keine Hilfs­mittel benutzen, die über Blitzer infor­mieren. Und doch ist das Inter­esse an dafür passenden Apps groß. Im Internet-Teil unseres News­let­ters berichten wir darüber, wie Sie Google Maps für die Navi­gation nutzen und trotzdem bezüg­lich festen und mobilen "Gefah­ren­stellen" auf dem Laufenden bleiben können.

In den vergan­genen Jahren haben viele Banken soge­nannte Verwahr­ent­gelte für Guthaben beispiels­weise auf dem Giro­konto oder Tages­geld­konto einge­führt. Nachdem die Euro­päi­sche Zentral­bank den Leit­zins erhöht hat, rudern erste Kredit­insti­tute zurück, beispiels­weise die DKB, wie wir eben­falls im Internet-Teil berichten.

Wer seinen Handy-Provider wech­selt, hat Anspruch auf eine kosten­lose Rufnum­mern-Portie­rung. Doch warum dürfen manche Provider trotzdem Geld für die Portie­rung kassieren? Dahinter steckt eine fatale Lücke bei den Regeln. Es gibt aber einen Ausweg, über den wir im Mobil­funk-Teil infor­mieren.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Internet

Mobilfunk

Broadcast

Hardware

Festnetz

Internet

Radarwarner in Verbindung mit Google Maps: So gehts

Google Maps mit Überlagerungsmodus von TomTom AmiGO (rechts unten)

Screenshot: teltarif.de

In verschie­denen Ländern ist bei Google Maps eine Radar­warn-Funk­tion inte­griert. Hier­zulande ist das - wie auch bei Apple Maps - aufgrund der geltenden Rechts­lage nicht der Fall. Anders als in vielen anderen Staaten erlaubt die Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung Auto­fah­rern keine Hilfs­mittel zur Erken­nung von Radar­fallen.

Wer ein Android-Smart­phone besitzt, kann Google Maps dennoch für die Navi­gation nutzen und sich per App vor "Gefah­ren­stellen" warnen lassen. Möglich macht das der soge­nannte Über­lage­rungs­modus der Gratis-Anwen­dung TomTom AmiGO. In einer News haben wir zusam­men­gefasst, welche weiteren Radar­warn-Lösungen es in Verbin­dung mit Google Maps gibt - auch für iPhone-Besitzer.

DKB streicht Strafzinsen, Aus für die SMS-TAN

DKB streicht Verwahrentgelt

Foto: Mo Wüstenhagen/dkb.de

Im vergan­genen Jahr hat die DKB zahl­reiche Verschlech­terung für ihre Kunden einge­führt. Die Kredit­karte wurde kosten­pflichtig, Neukunden zahlen auch für die Giro­card einen monat­lichen Grund­preis. Zudem wurde der Frei­betrag, für den keine Straf­zinsen anfallen, immer weiter gesenkt. Jetzt macht die Bank einen Rück­zieher. In einem Beitrag erfahren Sie, wie das Verwahr­ent­gelt für DKB-Neu- und Bestands­kunden wieder entfällt.

Verzö­gerungen gibt es hingegen bei der Abschaf­fung der als unsi­cher geltenden SMS-TAN. Volks­banken, Raiff­eisen­banken und Spar­kassen wollen die Kunden, die die SMS-TAN noch nutzen, für siche­rere Verfahren gewinnen. Doch wann müssen die Nutzer spätes­tens handeln? In einer News haben wir die Details zum Aus für die SMS-TAN zusam­men­gefasst.

Android Auto: Update bringt neue Funktionen

Veränderungen im Musik-Player bei Android Auto

Quelle: dmanza auf Reddit

Die Version 7.9 von Android Auto wird über den Google Play Store jetzt auch an Kunden verteilt, die nicht zum Teil­neh­mer­kreis am Beta-Programm gehören. Zwar warten die Nutzer weiterhin auf das unter dem Code­namen Cool­walk bekannte größere Update. Das kleine Update bringt aber eben­falls eine nütz­liche Neue­rung mit sich.

Die Opti­mie­rung betrifft die Medien-Wieder­gabe bzw. deren Steue­rung über das Auto-Display. In unserer Meldung zur aktu­ellen Entwick­lung bei Android Auto erfahren Sie neben Details zu den Verbes­serungen für die Medien-Wieder­gabe auch, warum für das Cool­walk-Update wahr­schein­lich gar keine neue App-Version erfor­der­lich ist.

Aldi testet Supermarkt ohne Kasse & Self-Checkout

Aldi-Markt ohne Kasse

Foto: Aldi Nord

Aldi hat im Rahmen eines Pilot­pro­jekts eine Super­markt-Filiale eröffnet, die ohne Kassen auskommt, bei der Kunden aber auch nicht jeden gekauften Artikel selbst scannen müssen, um den Einkauf zu bezahlen. Der Test wird im nieder­län­dischen Utrecht durch­geführt. Möglich ist der Einkauf ohne Kassen und ohne Self-Checkout durch künst­liche Intel­ligenz.

Sensoren in den Regalen und intel­ligente Kameras an der Decke des Super­markts sollen alle Bewe­gungen der Produkte regis­trieren und dem jewei­ligen Kunden zuordnen. Dieser muss sich mit der Aldi-Shop-&-Go-App zum Einkauf an- und anschlie­ßend wieder abmelden. Wie Aldi den Daten­schutz gewähr­leisten will, lesen Sie im Beitrag über den Super­markt ohne Kasse und Self-Checkout.

Mobilfunk

Interne Rufnummern-Portierung: Darum ist sie so teuer

Interne Portierung: Darum darf sie weiterhin Geld kosten

Foto/Grafik: amiganer-fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Wer seinen Fest­netz- oder Mobil­funk-Provider wech­selt, hat die Möglich­keit, seine Rufnummer mitzu­nehmen. Seit Dezember 2021 dürfen die Tele­fon­gesell­schaften für die Rufnum­mern­por­tie­rung kein Geld mehr verlangen. Darum ist bei Handy-Kunden mitunter der Schreck groß, wenn trotz dieser Vorgabe dann auf der Rech­nung plötz­lich Gebühren für den Anbie­ter­wechsel mit Rufnum­mern­por­tie­rung berechnet werden - und das auch noch zu Recht.

Hinter diesen Kosten steckt eine Lücke in den Regu­lie­rungs­vor­gaben, die der Gesetz­geber offenbar vergessen hat. Hinter­grund ist die Defi­nition des Begriffs "Anbieter". So ist mit dem Anbie­ter­wechsel im Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz der Wechsel des Unter­neh­mens gemeint, nicht aber der Wechsel zwischen unter­schied­lichen Marken der glei­chen Tele­fon­gesell­schaft. Doch wie kann der Kunde heraus­finden, ob er eine solche "interne Portie­rung" plant und ob diese sich über­haupt lohnt? Dazu lesen Sie mehr in unserem Ratgeber zu internen Rufnum­mern-Portie­rungen.

Mobilfunk: Drei Netzbetreiber bauen weiter

Nicht nur an Autobahnen und Eisenbahnstrecken, auch in oder nahe den Orten wird eifrig weiter gebaut.

Foto: DFMG / Norbert Ittermann

Die Mobil­funk-Netz­betreiber haben auch in den vergan­genen Tagen wieder zahl­reiche Mast­auf­bauten, Erwei­terungen oder Inbe­trieb­nahmen von Basis­sta­tionen vermeldet. Damit sollen noch bestehende Versor­gungs­lücken geschlossen und in bereits ausge­bauten Regionen die Kapa­zitäten erwei­tert werden.

Von 1&1 gibt es noch keine Details zum Netz­ausbau. Insider deuten aber an, dass es irgendwo in Deutsch­land schon laufende Stationen geben könnte, die im Rahmen des Pilot-Projektes "Fest­netz-Internet via Mobil­funk" dieses Jahr noch an den Start gehen sollen, aber nur für "orts­feste" Nutzung gedacht sind. Wo Telekom, Voda­fone und Telefónica ihre Netze erwei­tert haben, lesen Sie im Bericht zum weiteren Ausbau der deut­schen Mobil­funk­netze.

Daten-Weitergabe: Telekom, Vodafone und o2 verklagt

Netzbetreiber werden wegen Daten-Weitergabe verklagt

Grafik: amiganer-fotolia.com, Logos: Anbieter, Foto/Montage: teltarif.de

Die Verbrau­cher­zen­trale NRW wirft Telekom, Voda­fone und Telefónica vor, soge­nannte "Posi­tiv­daten" ihrer Kunden an Wirt­schafts­aus­kunf­teien über­mit­telt zu haben, ohne hierfür eine Einwil­ligung der Betrof­fenen einge­holt zu haben. Nach Ansicht der Verbrau­cher­schützer verstoßen sie damit gegen die Daten­schutz-Grund­ver­ord­nung und müssen dies unter­lassen.

Die Deut­sche Telekom teilte aller­dings mit, sie über­mittle bereits seit Anfang des Jahres keine Posi­tiv­daten mehr an Auskunf­teien oder Wirt­schafts­aus­kunf­teien. Doch was sind solche "Posi­tiv­daten" über­haupt und was hat die Telekom zum Umdenken bewogen? In unserer News zur Klage gegen die Mobil­funk-Netz­betreiber lesen Sie mehr.

teltarif hilft: freenet-Netzwechsel nach Vodafone-Ausfall teuer

Netzwechsel bei freenet nur mit hohen Folgekosten

Bild: freenet

Da freenet mit seinen diversen Marken Tarife in allen drei deut­schen Mobil­funk­netzen anbietet, müsste der Provider Kunden bei einem Netz­aus­fall gar nicht unbe­dingt aus dem Vertrag entlassen, sondern könnte statt­dessen den Wechsel in ein anderes Netz anbieten. Das klappt aller­dings nicht immer so, wie es für den Kunden wünschens­wert wäre.

In einem unserer Redak­tion bekannten Fall ging es nicht um eine Verwei­gerung des Netz­wech­sels - sondern um die hohen Kosten danach. Wie wir dem Kunden helfen konnten, erfahren Sie in der Meldung zum teuren freenet-Netz­wechsel-Angebot.

Broadcast

Albrecht Radio: Outdoor-Radio mit DAB+ und Bluetooth

Das Albrecht DR 112

Foto: Albrecht Audio

Albrecht Audio hat mit dem DR 112 ein neues Outdoor- und Notfall-Radio auf den Markt gebracht. Das Gerät unter­stützt UKW und DAB+. Darüber hinaus ist Blue­tooth-Strea­ming beispiels­weise vom Smart­phone oder Tablet möglich. Die Beson­der­heit: Das Radio kann komplett unab­hängig vom Strom­netz betrieben werden. Dafür sorgen das inte­grierte Solar­panel und eine Hand­kurbel.

Das Solar­panel ist eher als Reserve zu betrachten. Laut Hersteller lässt sich ein völlig entleertes Modell nach fünf Stunden Sonnen­ein­strah­lung 15 Minuten lang nutzen. Die Kurbel muss für eben­falls eine Vier­tel­stunde Radio­emp­fang eine Stunde lang bewegt werden. Das reicht allen­falls für Notfälle. In unserem Beitrag über das Albrecht DR 112 lesen Sie, was das Outdoor-Radio sonst noch zu bieten hat.

Für alle Sky-Kunden: DAZN günstiger zum Bundesliga-Start

Zum Bundesliga-Auftakt DAZN günstiger für Sky-Kunden

Logo: DFL, Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Pünkt­lich zum Bundes­liga-Start gibt es für bestehende und neue Sky-Kunden ein weiteres Sonder­angebot, wenn sie Bundes­liga komplett sehen wollen. Wer DAZN hinzu­bucht, um alle Bundes­liga­spiele zu sehen, kann sparen. So günstig wie früher, als Sky die komplette Bundes­liga über­tragen hatte, wird es aber nicht mehr.

Immerhin 120 Euro im Jahr können Inter­essenten aber sparen, wenn Sie DAZN über Sky beziehen. Sie haben zudem den Vorteil, die linearen DAZN-Kanäle neben dem Strea­ming auch über Satellit oder im Kabel­netz empfangen zu können. Zu welchen Kondi­tionen sich Sky-Kunden jetzt die komplette Bundes­liga sichern können, erfahren Sie im Beitrag zum Akti­ons­angebot von Sky und DAZN.

Hardware

Nothing Phone (1): Das Hype-Smartphone im Test

Blick auf das 6,55 Zoll OLED des Nothing Phone (1)

Bild: teltarif.de

Carl Pei, Mitbe­gründer von OnePlus und Founder der neuen Smart­phone-Marke Nothing, stat­tete kürz­lich dem Telekom Flagship-Store in der Kölner Schil­der­gasse einen Besuch ab und brachte auch gleich seine neueste Entwick­lung mit: Das Nothing Phone (1). Vor dem Store tummelten sich nicht nur Kauf­wil­lige des neuen Modells, sondern Carl traf sich zum gemein­samen Gespräch unter Anwe­sen­heit von Pres­sever­tre­tern und Co. unter anderem mit Dr. Torsten Brodt, Leiter Consumer Segment Manage­ment Telekom Deutsch­land.

Im Fokus stand die Part­ner­schaft zwischen Nothing und der Telekom bezüg­lich des Vertriebs des Nothing Phone (1), zum Schluss wie zu erwarten auch das Gerät selbst. Das Nothing Phone (1) wurde extrem gehypt, als etwas total Beson­deres, anderes - ein Gegen­satz zu vielen Konkur­renten. Wir konnten uns ein Test­gerät sichern. Wie das Nothing Phone (1) abge­schnitten hat, lesen Sie im Test­bericht von teltarif.de.

Finale Version von Chrome OS Flex im Test: Gratis und gut?

Das finale Chrome OS Flex im Test

Bild: Andre Reinhardt

Das kosten­lose Betriebs­system Chrome OS Flex von Google befand sich fünf Monate lang in der öffent­lichen Test­phase. Jetzt ist es fertig­gestellt. Den Angaben von Google zufolge eignet sich die Soft­ware beson­ders, wenn der Rechner lahmt oder eine ressour­cen­scho­nende Platt­form gesucht wird.

Wir haben uns die finale Version von Chrome OS Flex genauer ange­sehen. Ob die Schwie­rig­keiten bei der Einrich­tung, die wir bei der Beta-Version bemän­geln mussten, jetzt behoben wurden, sich die Perfor­mance verbes­sert hat und es neue Features gibt, erfahren Sie im Test­bericht zu Chrome OS Flex.

FRITZ!Labor: AVM liefert Update für mehr Sicherheit

AVM veröffentlicht Labor-Updates

Foto: AVM

AVM will demnächst die finale Version von FRITZ!OS 7.50 veröf­fent­lichen. Schon seit einem halben Jahr können Inter­essenten viele Features, die das Update mit sich bringen wird, im Rahmen des FRITZ!Labors auspro­bieren.

Der Berliner Hersteller hat in den vergan­genen Tagen mehrere FRITZ!Box- und FRITZ!Repeater-Modelle mit neuen Labor-Versionen versorgt. Diese sollen unter anderem für mehr Sicher­heit sorgen, Einzel­heiten zu Neue­rungen, die die Updates mit sich bringen, erfahren Sie in der News zu den neuen Labor-Versionen von AVM.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 28.07.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Bis zum 30. September garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,5 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

