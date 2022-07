Prepaid-Datenflats, Netflix gegen Sharing, Verträge-Nachlass

teltarif.de-Newsletter

Liebe Leserinnen und Leser,

Handy-Tarife mit echter unli­mitierter Internet-Flat gibt es in Deutsch­land schon seit einigen Jahren, bis auf wenige Ausnahmen sind sie aber immer noch sehr teuer. In den vergan­genen Wochen ist zu beob­achten, dass auch vermehrt Prepaid-Tarife mit einer unge­dros­selten mobilen Internet-Flat ange­boten werden. Wer nun gedacht hat, dass diese Tarife beson­ders günstig sind, täuscht sich aller­dings. Wir verglei­chen die Tarife im Mobil­funk-Teil dieses teltarif.de-News­let­ters.

Netflix zu teuer? Einfach mit mehreren Personen einen Account gemeinsam betreiben und die Kosten teilen: Das sah Netflix noch nie gerne, aber nun geht der Strea­ming-Anbieter vermehrt gegen das ille­gale Account-Sharing vor. Offenbar fällt es Netflix bei der zuneh­menden Konkur­renz immer schwerer, mit seinem Dienst noch Geld zu verdienen und die Zuschauer bei der Stange zu halten. Was Netflix-Kunden neuer­dings droht, dazu lesen Sie mehr im Broad­cast-Teil des News­let­ters.

Jeder Mensch muss diese Erde einmal verlassen - für Ange­hörige und Freunde meist ein schmerz­licher Verlust. Was bleibt, sind nicht nur Erin­nerungen an den Verstor­benen, sondern meist auch dessen Handy- und Fest­netz-Internet-Verträge, Prepaid­karten und Strea­ming-Abos. Oft noch während der Trau­erzeit stellen sich Ange­hörige und Erben die Frage: Was machen wir damit? Können und sollen wir die Verträge schnellst­mög­lich kündigen oder beibe­halten? Und wohin müssen wir uns da mit welchen Unter­lagen wenden? Was Sie als Ange­höriger in diesem Fall beachten müssen und wie Sie zu Lebzeiten vorsorgen können, erläu­tern wir eben­falls im Abschnitt Mobil­funk.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Mobilfunk

Was tun mit Handy- und DSL-Vertrag nach Todesfall?

Was tun mit Verträgen eines Verstorbenen?

Bild: picture alliance/dpa/CTK

Scheiden tut weh: Jeder Mensch muss diese Erde einmal verlassen. Was zunächst bleibt, ist die Trauer um den Verstor­benen bei Verwandten und Freunden. Im Lauf seines Lebens hat der Verstor­bene aber sicher­lich auch Verträge im Bereich der Tele­kom­muni­kation oder für Strea­ming-Dienste bezie­hungs­weise Pay-TV abge­schlossen. Infor­miert niemand die Vertrags­partner über das Ableben des Vertrags­inha­bers, laufen die Verträge kosten­pflichtig weiter. Meist noch in der Trau­erzeit stellt sich also für Verwandte und Erben die Frage: Was tun mit Handy- und DSL-Vertrag oder Strea­ming-Abos des Verstor­benen? teltarif.de gibt Rat.

congstar: 15 GB Extra-Datenvolumen kostenlos für alle

Datengeschenk von congstar

Quelle: MyDealz

cong­star feiert in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag. Aus diesem Anlass bekommen Kunden die Möglich­keit, einmalig 15 GB Daten­volumen kostenlos zu buchen. Akti­viert werden kann das Daten­geschenk über die cong­star-App. Die 15 GB sind mit Prepaid­karte und Vertrag glei­cher­maßen zu bekommen. Auch Home­spot-Nutzer und Kunden mit dem Kombi­tarif cong­star X profi­tieren von der Aktion. Inter­essenten, die den kosten­losen 15-GB-Pass nicht ange­zeigt bekommen, müssen mögli­cher­weise noch die aktu­elle Version der App instal­lieren.

Vergleich: Diese Prepaid-Tarife bieten echte Flatrates

Prepaid-Unlimited-Tarife der Netzbetreiber im Vergleich

Logos: Anbieter, Foto/Montage: teltarif.de

Die "echte Flat­rate" im Mobil­funk­netz war in den vergan­genen Wochen wieder verstärkt in der Diskus­sion, nachdem die Bundes­netz­agentur ange­ordnet hat, dass die Deut­sche Telekom und Voda­fone ihre Zero-Rating-Optionen einstellen müssen. Mitt­ler­weile gibt es von allen deut­schen Netz­betrei­bern auch auf Prepaid-Basis Flat­rate-Tarife, die neben der Tele­fonie und dem SMS-Versand auch für den mobilen Internet-Zugang gelten. Zuge­geben: Ganz "flat" ist der Viel­nutzer-Tarif von o2 nicht, doch 999 GB Inklu­siv­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum und der Verzicht auf eine "harte" Daten-Drossel dürfte für die meisten Nutzer einer Flat­rate sehr nahe kommen. Wir haben die Ange­bote mitein­ander vergli­chen.

Internet

1&1: DSL vergünstigt und mit IPTV-Aktion

DSL-Aktion von 1&1

Bild: 1&1

1&1 hat eine neue Aktion aufge­legt, mit der das Unter­nehmen weitere Kunden für seine DSL- und Glas­faser-Inter­net­tarife gewinnen will. Zum einen gibt es den Internet-Anschluss je nach gewähltem Tarif in den ersten zehn Monaten nach Vertrags­abschluss für 0 Euro. Zum anderen können Kunden das IPTV-Paket für bis zu sechs Monate kostenlos zum Internet-Vertrag hinzu­buchen.

Stabwechsel bei der Telekom: Von Hoßbach zu Holzwarth

Übergibt nahtlos den Staffelstab: Ralf Hoßbach (rechts) an Marco Holzwarth (links)

Foto: Deutsche Telekom

Wenn Sie Kunde eines Unterneh­mens sind, bekommen Sie ab und zu Post, entweder (old school) als Brief oder zeit­gemäßer per E-Mail oder auf einem anderen elek­tro­nischen Wege. Diese Post ist (meist) mit einem Namen unter­schrieben. Wenn Sie Kunde bei der Deut­schen Telekom waren oder noch sind, haben Sie sicher schon Post von "Ralf Hoßbach" bekommen. Doch kürz­lich prägte ein neuer Name die Kunden­mit­tei­lungen der Telekom: "Marco Holz­warth". Um es kurz zu machen, auch ihn gibt es wirk­lich. Bei der Deut­schen Telekom findet ein glei­tender Wechsel statt.

Bezahlen mit der Armbanduhr: Swatch Pay im Praxistest

Auch mit herkömmlichen Analoguhren kann man kontaktlos zahlen

Foto: Björn König

Kontakt­lose NFC-Zahlungen mit Armband­uhren sind nicht ganz neu. Verbreitet ist dies vor allem bei Smart­waches, dort domi­nieren unter anderem Garmin Pay und Fitbit Pay den Markt. Apple- und Google Pay bleiben hier außen vor, da diese Systeme nicht ausschließ­lich für Smart­wat­ches, sondern auch Smart­phones genutzt werden. Eine Bioce­ramic-Vari­ante der Swatch mit inte­grierter Swatch Pay-Funk­tion ist in unserer Redak­tion einge­troffen. Wir haben sie getestet und verraten Vor- und Nach­teile gegen­über Zahlungen per Smart­phone.

Hardware

Runderneuerte Handys: Verbraucherzentrale mahnt Shops ab

Smartphones wie das iPhone 12 mini (Bild) könnte man auch gebraucht kaufen

Bild: teltarif.de

Nicht immer sind die Geschäftsprak­tiken von Verkaufspor­talen gebrauchter Elek­tronik für Verbrau­cher eindeutig. Der Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band (vzbv) hat drei Betreiber von Online-Markt­plätzen, die unter anderem erneu­erte Smart­phones verkaufen, abge­mahnt. Als Gründe gibt der vzvb "irre­füh­rende Werbung mit fiktiven Preis­vor­teilen, Green­washing mit frag­wür­digen Umwelt­aus­sagen sowie den rechts­wid­rigen Einsatz von Werbe-Cookies" an. Das sind die Gründe im Detail.

One UI Watch 4.5: Neue Funktionen für die Galaxy Watch4

Samsung Galaxy Watch 4 (l.) und Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Bild: teltarif.de

Die Galaxy Watch4 (Classic) bekommt im dritten Quartal dieses Jahres ein Update auf die One UI Watch 4.5 Bedien­ober­fläche. Eine QWERTZ-Tastatur und neue Ziffern­blätter-Designs sollen die Smart­watch künftig noch attrak­tiver und besser bedienbar machen. Was bietet das Update sonst noch?

ChromeOS Flex: Finale Fassung steht bereit

ChromeOS Flex ist da

Google

Keine Lust auf Windows? Dann könnte ChromeOS Flex einen Blick wert sein. Das auf einem Linux-Kernel basie­rende Gratis-Betriebs­system ist voll­endet und ab sofort erhält­lich. Die Platt­form ist haupt­säch­lich dazu gedacht, älteren Compu­tern und Note­books eine höhere Alltags­per­for­mance zu bescheren. Auf diese Weise sollen zahl­reiche Endge­räte der drohenden Verschrot­tung entgehen. Im Vergleich zu anderen Desktop-Betriebs­sys­temen verspricht Google zudem einen um 19 Prozent nied­rigeren Strom­ver­brauch. Die finale Ausgabe von ChromeOS Flex lässt sich auch offi­ziell von Privat­per­sonen nutzen.

Broadcast

Netflix macht ernst: So wird jetzt Account-Sharing verhindert

Netflix via Smart-TV nur noch an einem Ort

Foto: picture alliance/Nicolas Armer/dpa

Es ist ein offenes Geheimnis, dass viele Kunden ihre Netflix-Zugänge mit Freunden und Bekannten teilen. So wird die Nutzung des Streaming­dienstes für alle Betei­ligen güns­tiger. Netflix verdient aller­dings auch weniger Geld. Mitt­ler­weile sind die rosigen Zeiten beim Strea­ming-Anbieter vorbei. Die Kunden­zahlen stagnieren bzw. sind sogar rück­läufig. Netflix will künftig kontrol­lieren, ob Kunden ihren Account an mehr als einem Standort auf einem Fern­seher nutzen. Betrof­fene Nutzer müssen sich auf Extra­kosten einstellen.

Telekom macht MagentaTV One zum neuen Standard

MagentaTV One

Foto: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom nimmt - wie bereits berichtet - ihre Media Receiver für MagentaTV im Multi­cast-Verfahren aus dem Programm. Bestands­kunden können die Geräte weiter nutzen. Im Neukun­den­geschäft setzt der in Bonn ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern hingegen auf Strea­ming anstelle von echtem IPTV. Bereits seit geraumer Zeit bietet das Unter­nehmen beide Über­tra­gungs­vari­anten parallel an. Der Vorteil der Strea­ming-Geräte mit Android TV liegt auf der Hand: Auf der MagentaTV One und dem MagentaTV Stick haben Kunden den Google Play Store zur Verfü­gung. Zudem soll die Strea­ming-Qualität beim Unicast-Dienst verbes­sert werden.

DAB+: Kulthits für München und neues im Norden

Radio Gong 96,3 kann Ableger mit Kulthits starten

Foto: Radio Gong 96,3

Mehr Programmviel­falt für die Münchner Radio­land­schaft: "Gong Kult", ein neues Hörfunk­angebot und Ableger des Privat­sen­ders Radio Gong 96,3, bekommt die für München ausge­schrie­bene DAB+-Kapa­zität. Entspre­chende Daten­kapa­zitäten werden für zehn Jahre, befristet bis zum 23. Juni 2032, zuge­wiesen. Neuig­keiten gibt es aber auch aus Nord­deutsch­land.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 21.07.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Bis zum 30. September garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,5 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

