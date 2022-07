Offline nach Netzwechsel, Vertragsverlängerung, SD statt HD

teltarif.de Newsletter

Foto: fotolia - jes2uphoto

Voda­fone hat damit begonnen, das Programm­angebot für Kabel-TV-Kunden zu verän­dern. Dabei geht es nicht nur darum, in den kommenden Monaten die Frequenz­bele­gung bundes­weit zu verein­heit­lichen. Auch inhalt­lich gibt es Neue­rungen. So wird die Paral­lel­aus­strah­lung einiger Programme in SD- und HD-Qualität aufge­geben, um Kapa­zitäten einzu­sparen. Doch nicht in allen Fällen setzt Voda­fone auf die bessere Über­tra­gungs­qua­lität, wie wir im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters berichten.

HMD Global ist der Hersteller von Smart­phones und Feature Phones mit dem Marken­namen Nokia. In dieser Woche hat das Unter­nehmen gleich mehrere Einfach-Handys vorge­stellt, darunter eine LTE-Vari­ante des Klas­sikers Nokia 8210. Doch was kosten diese Geräte, wann sind sie verfügbar und mit welchen Funk­tionen können Käufer rechnen? Dazu lesen Sie mehr in unserem Hard­ware-Teil.

Obwohl es immer mehr attrak­tive Prepaid-Ange­bote in allen deut­schen Mobil­funk­netzen gibt, stehen Lauf­zeit­ver­träge bei vielen Handy­nut­zern nach wie vor hoch im Kurs. Doch wie soll es weiter­gehen, wenn der vorhan­dene Vertrag zur Verlän­gerung ansteht? Anbieter wech­seln? Tarif ändern? Auf einen Prepaid-Tarif umsteigen? In einem Ratgeber im Mobil­funk-Teil lesen Sie, was Sie bei der Handy-Vertrags­ver­län­gerung beachten sollten.

Broadcast

SD statt HD: Vodafone verschlechtert Übertragungsqualität

Veränderungen beim Kabel-TV

Foto: dpa

Voda­fone hat nicht nur damit begonnen, bundes­weit die Frequenzen für Kabel-TV zu ändern. Das Unter­nehmen verschlech­tert für einige TV-Programme im Kabel­netz auch die die Über­tra­gungs­qua­lität. Die bishe­rige Abstrah­lung in HD-Qualität wird durch eine Verbrei­tung in der SD-Norm ersetzt.

Eine weitere Neue­rung betrifft die Kabel­ein­spei­sung der Pay-TV-Programme von Sky. Der Veran­stalter startet am heutigen Donnerstag einige neue Sport­sender. Doch nicht alle Kanäle können zum Start von allen Kabel­kunden empfangen werden. Wer das Programm Sky Sport Top Event im Voda­fone-Kabel­netz empfangen kann, für welche Kunden es zu Verzö­gerungen kommt und wer für den Empfang sogar den Receiver wech­seln muss, erfahren Sie im Bericht über die Ände­rungen in den Kabel-TV-Netzen von Voda­fone.

Krisenfestes Solar-DAB+-Radio und Bluetooth-Box mit DAB+

Das TechniRadio Solar

Foto: TechniSat

TechniSat hat ein Solar­radio mit UKW- und DAB+-Empfang auf den Markt gebracht. Mit dem kleinen, kompakten Radio ist man unab­hängig vom Strom­netz - zumin­dest bei ausrei­chendem Sonnen­schein. Auch für extreme Wetter­lagen ist das Gerät gerüstet. Doch der Empfänger hat auch einen Schwach­punkt, wie wir in der Meldung zum TechniRadio Solar berichten.

Ab sofort hat der Lebens­mittel-Discounter Lidl wieder das Silver­crest SBL D6 A1, ein DAB+-Radio mit Blue­tooth, im Angebot. Die kleine, kompakte Box wird wieder in den beiden Gehäu­sefarben Schwarz und Weiß ange­boten. Knapp 40 Euro kostet das Gerät. Wir haben die Blue­tooth-Box mit DAB+ bereits einem Test unter­zogen.

Hardware

Nokia 8210 4G und Nokia 5710 XpressAudio vorgestellt

Nokia 8210 4G

Foto: HMD Global

HMD Global hat drei neue Feature Phones vorge­stellt, die wie gewohnt unter dem Marken­namen Nokia verkauft werden. Das Nokia 5710 XpressAudio wird ab sofort ausge­lie­fert und zeichnet sich durch abnehm­baren, kabel­lose Kopf­hörer aus, die im Telefon selbst aufbe­wahrt und aufge­laden werden können. Neben einem MP3-Player ist auch ein UKW-Radio an Bord. Dazu kommen Dual-SIM- und LTE-Unter­stüt­zung. Der Verkaufs­preis beträgt knapp 90 Euro.

Im August kommt die LTE-fähige Neuauf­lage des Nokia 8210 auf den Markt. Darüber hinaus bringt HMD Global mit dem Nokia 2660 Flip ein neues Klapp­handy auf den Markt. Details zu tech­nischen Daten, Verfüg­bar­keit und Verkaufs­preis der drei neuen Handys finden Sie in unserer News zu den neuen Feature Phones von Nokia.

iOS 16: Public Beta, erster Test und iPhone-"Lockdown Modus"

iPhone bekommt Lockdown-Modus

Foto: Apple

iOS 16 kann ab sofort neben Entwick­lern auch von inter­essierten Endver­brau­chern auspro­biert werden. Apple hat die öffent­liche Beta-Version des neuen iPhone-Betriebs­sys­tems veröf­fent­licht. Aber auch Vorschau-Versionen anderer Betriebs­sys­teme hat Apple im Rahmen des Public Beta Programms bereit­gestellt.

Wir haben uns die Beta-Version von iOS 16 bereits auf einem iPhone 13 Pro Max ange­sehen und auspro­biert, wie das Betriebs­system arbeitet. Welche neuen Features lassen sich bereits auspro­bieren? Wo sind wir noch auf Soft­ware-Fehler gestoßen? Im Test­bericht zu iOS 16 auf dem iPhone 13 Pro Max lesen Sie mehr zu unseren Erfah­rungen.

Über eine Funk­tion, die das nächste große Update für iOS, iPadOS und macOS mit sich bringen wird, hat Apple erst vor wenigen Tagen infor­miert. iPhone, iPad und Mac sollen im Herbst einen "Lock­down Modus" bekommen, der sukzes­sive erwei­tert wird.

Mobilfunk

Handy-Vertragsverlängerung: Das sollten Sie beachten

Tipps zur Verlängerung des Handyvertrags

Foto: contrastwerkstatt - fotolia.com, Screenshot/Montage: teltarif.de

Das Ende der Vertrags­lauf­zeit beim Handy-Tarif rückt näher. Für den Mobil­funk-Vertrags­kunden stellt sich nun die Frage: Vertrag verlän­gern? Anbieter wech­seln? Tarif ändern? Auf einen Prepaid-Tarif umsteigen?

Dass sich Mobil­funk­anbieter, Provider und Händler eine ganze Menge einfallen lassen, um Kunden weiterhin zu binden, ist bekannt. Oftmals dienen aber gut gemeinte Verlän­gerungs­ange­bote nur dazu, noch mehr Geld mit dem Kunden zu verdienen, ohne dass der Verbrau­cher davon einen Vorteil hat. Wir zeigen Ihnen, was Sie als Kunde bei einer Vertrags­ver­län­gerung beachten sollten.

Lebara: Kunden nach Netzwechsel abgeschnitten

Mitte Mai hat der Anbieter Lebara den Wechsel von der Telekom zu o2 gestartet - mit Hindernissen.

Grafik: Lebara

Lebara Mobile wech­selt aus dem Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom ins o2-Netz. Davon betroffen sind nicht nur neue Inter­essenten, sondern auch Kunden, die bereits eine Prepaid­karte vom Ethno-Discounter haben. Das bedeutet: Tausch aller SIM-Karten - bei allen Kunden. Kann das klappen?

Zumin­dest der 30. Juni als eigent­lich geplanter Termin für den Abschluss der Aktion konnte nicht einge­halten werden. Hinter­grund: Offenbar erlaubt die Portie­rungs­schnitt­stelle der Telekom nur die Portie­rung von maximal 25.000 SIM-Karten pro Arbeitstag. Warum Kunden nun teil­weise nicht mehr erreichbar sind, erfahren Sie im Bericht zu den Problemen beim Netz­wechsel von Lebara.

Mobilfunk: Der Netzausbau der Woche

Überall im Land werden Sendemasten gebaut. Hier ein Mast der Infrastrukturgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (FMI).

Foto: Picture Alliance/dpa

Jede Woche berichten die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica darüber, wo die Mobil­funk­netze weiter ausge­baut wurden. Nach wie vor gilt es, Versor­gungs­lücken im GSM- und LTE-Netz zu schließen. Darüber hinaus wird der 5G-Stan­dard in immer mehr Regionen bereit­gestellt, sodass die Kunden einen schnel­leren mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung haben.

Voda­fone geht noch einen Schritt weiter als Telekom und o2. Der in Düssel­dorf ansäs­sige Netz­betreiber bietet 5G auch als eigen­stän­diges Netz, ohne LTE als "Unterbau", an. Wer hat wo neue Basis­sta­tionen in Betrieb genommen? Wo wurden die Kapa­zitäten aufge­rüstet? Details lesen Sie im aktu­ellen Bericht zum Mobil­funk-Netz­ausbau von Telekom, Voda­fone und Telefónica.

Internet

Android Auto: Update sorgt für schwarzen Bildschirm

Google veröf­fent­licht regel­mäßig Updates für Android Auto. Jetzt gibt es gleich zwei neue Versionen: 7.8 wird über den Google Play Store verteilt, 7.9 ist im Rahmen des Beta-Programms verfügbar. In einer Meldung zur neuen Android Auto Version zeigen wir auf, was das Android-Auto-Update mit sich bringt und worauf Kunden noch immer warten.

Zumin­dest einige Kunden zeigen sich mit der neuen Version der Auto-Erwei­terung für Android-Smart­phones unzu­frieden. Anstelle der gewohnten Benut­zer­ober­fläche sehen sie nur noch einen schwarzen Bild­schirm. Im Bericht zu Störungen bei der Android Auto Nutzung erfahren Sie, was Sie als betrof­fener Kunde jetzt unter­nehmen können, um Android Auto wieder nutzen zu können.

Ministerium: Holzmasten der Telekom für Glasfaser-Ausbau

Holzmasten für den Glasfaser-Netzausbau

Bild: Deutsche Telekom

Der Glas­faser-Ausbau geht lang­samer voran, als es sich so manche poten­ziellen Kunden wünschen. Dabei gibt es verschie­dene Möglich­keiten, um den Netz­ausbau zu beschleu­nigen. So sollen die Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter verstärkt alter­native Verle­getech­niken nutzen. Damit ist nicht nur Tren­ching gemeint.

Auch die rund drei Millionen Holz­masten der Telekom könnten für die Glas­faser zum Einsatz kommen. Das geht schneller und ist güns­tiger als der Tiefbau. Es gibt aber auch kriti­sche Stimmen gegen die ober­irdi­sche Verle­gung der Glas­faser-Netze. Nun sollen alle poten­ziell Betei­ligten ange­hört werden, bevor ein Pilot­pro­jekt gestartet wird.

T-Online E-Mail: Diese Nutzer brau­chen neue Software

Neuerung für E-Mail-Postfächer der Telekom

Bild: Deutsche Telekom

Die Deut­sche Telekom schaltet für die T-Online- und Magenta-E-Mail-Post­fächer noch in diesem Jahr veral­tete Verschlüs­selungs­pro­tokolle ab. Nutzer älterer Geräte müssen in den kommenden Monaten handeln. Ansonsten kann elek­tro­nische Post künftig weder verschickt, noch empfangen werden.

Betroffen sind nach Telekom-Angaben unter anderem Smart­phones mit Android 4.3 und älter, die Internet-Explorer-Versionen 7 bis 10 unter Windows 7 und älter, macOS 10.6.x mit Safari 5.x und macOS 10.8.x mit Safari 6.x. Was betrof­fene Kunden unter­nehmen müssen, um weiterhin per E-Mail kommu­nizieren zu können, lesen Sie in unserem Beitrag zur Abschal­tung alter Verschlüs­selungs­pro­tokolle bei T-Online-E-Mail-Post­fächern.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 14.07.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Bis zum 30. September garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,5 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Vodafone-Mahnpauschale: Auch 2,80 Euro sind zu viel

Erneutes Urteil zu Gebühren bei Vodafone

Bil: picture alliance/dpa, Bearbeitung: teltarif.de

Schon seit Jahren streiten der Deut­sche Verbrau­cher­schutz­verein und Voda­fone über Rück­last­schrift- und Mahn­pau­schalen. Die Verbrau­cher­schützer haben für die Rück­for­derung unrecht­mäßiger Gebühren auch einen Muster­brief bereit­gestellt. Trotzdem ging das juris­tische Tauziehen weiter.

Nun berichtet der Verein über das neueste Urteil. Das Oberlan­des­gericht Düssel­dorf hat ein Urteil des Land­gerichts Düssel­dorf vom vergan­genen Jahr bestä­tigt, wonach die Rück­last­schrift­pau­schale der Voda­fone GmbH in Höhe von 4,50 Euro und die Mahn­pau­schale von 2,80 Euro unzu­lässig über­höht sind. Doch das Verfahren ist wohl noch nicht vorbei.

