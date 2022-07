DAZN teurer, o2 5G ohne Limit, Kündigung per Button

teltarif.de Newsletter

Foto: jean-claude-braun - fotolia.com

DAZN wird jetzt auch für Bestands­kunden richtig teurer, nachdem sich die Abo-Preise für neue Inter­essenten schon im Februar deut­lich erhöht hatten. Der Anbieter begründet den Schritt mit dem stark erwei­terten Angebot des Sport-Strea­ming­dienstes. Auf welche Kosten sich Bestands­kunden von DAZN jetzt einrichten müssen, lesen Sie im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters.

Seit Juli ist der Button zum einfa­chen Kündigen digi­taler Verträge Pflicht. Fast alle Provider haben ihn umge­setzt. Zum Teil ist er aber nur schwer zu finden - und es lauern weitere Fallen. Was Sie bei der Kündi­gung von Verträgen per Button beachten sollten, erfahren Sie in unserem Internet-Teil.

Voda­fone hat damit begonnen, bundes­weit die Frequenz­bele­gung in den Kabel-TV-Netzen zu ändern. Erste Kunden sind seit dieser Woche schon betroffen. Sukzes­sive erfolgt die Umstel­lung nun bundes­weit. Doch was bedeutet das für die Kunden und welche Vorteile bringt die Maßnahme dem Netz­betreiber zufolge mit sich? Dazu erfahren Sie mehr in unserem Broad­cast-Teil.

Broadcast

Vodafone ändert bundesweit die Kabel-TV-Belegung

Vodafone ändert Kabel-TV-Frequenzen

Foto: Vodafone

Voda­fone gleicht bundes­weit die Kabel-TV-Frequenzen an. Erste Kunden im Raum Landshut in Bayern sind davon schon jetzt betroffen. Für die Nutzer bedeutet die Umstel­lung, dass Favo­riten­listen und Aufnahmen oft neu program­miert werden müssen. In einigen Fällen ist auch ein neuer Sender­such­lauf erfor­der­lich.

Ab August will Voda­fone sukzes­sive bundes­weit die Kabel-TV-Frequenzen umstellen. Der Netz­betreiber hat ange­kün­digt, von der Ände­rung betrof­fene Kunden vorab zu infor­mieren. Inter­essenten können auch nach­sehen, zu welchem Termin die Neue­rung an ihrem Anschluss geplant ist. Wie das funk­tio­niert und was sich Voda­fone von der Umstel­lung verspricht, lesen Sie in unserem Beitrag über die Neustruk­turie­rung beim Kabel­fern­sehen von Voda­fone.

DAZN: So teuer wird der Streamer für Bestandskunden

DAZN wird nun für Bestandskunden deutlich teurer

Foto: DAZN, Screenshot: teltarif.de

Für Neukunden hat DAZN schon im Februar seine Abon­nement-Preise kräftig erhöht. Ab August müssen auch Bestands­kunden deut­lich tiefer in die Tasche greifen, um beispiels­weise die Fußball-Bundes­liga und die UEFA Cham­pions League, die NFL oder andere Sport­inhalte bei DAZN zu sehen.

Zur Begrün­dung des enormen Preis­anstiegs hieß es im Januar: "Damit wird die Sport-Platt­form der Qualität und der Wertig­keit ihres seit Saison­beginn stark erwei­terten Ange­bots gerecht und posi­tio­niert sich mit einem ange­mes­senen Preis im Markt­gefüge." Doch welche Kosten fallen für Bestands­kunden jetzt an? Darüber infor­mieren wir im Beitrag zur neuer­lichen Preis­erhö­hung bei DAZN.

Sky und Telekom: WOW startet bei MagentaTV

Telekom und Sky erweitern Kooperation

Foto: Telekom, Logos: Telekom/Sky: Montage: teltarif.de

Der Sky-Strea­ming­dienst WOW kommt auf die Media Receiver der Deut­schen Telekom. Auf MagentaTV One und dem MagentaTV-Stick war das Angebot zuvor schon verfügbar, da sich die Apps aus dem Google Play Store auf die Strea­ming-Geräte laden lassen. Die WOW-Kanäle sind aber nicht nur per App verfügbar, sondern werden auch in den Elek­tro­nischen Programm­führer (EPG) von MagentaTV über­nommen.

Vorteil: Buchung und Bezah­lung von WOW erfolgt direkt über die Deut­sche Telekom. Das könnte die Frei­schal­tung des jeweils gebuchten Abon­nements beschleu­nigen. Bei der bishe­rigen Art der Koope­ration von Telekom und Sky mussten Kunden zum Teil tage­lang auf Akti­vie­rung, Ände­rung oder Abschal­tung ihres Abon­nements warten. Im Bericht zu WOW von Sky bei MagentaTV von der Telekom lesen Sie, dass der Strea­ming­dienst auch einen Nach­teil hat.

Internet

WhatsApp: EU beschließt Öffnung für andere Messenger

WhatsApp

Bild: Pixabay / antonbe

Das EU-Parla­ment hat am Dienstag beschlossen, dass WhatsApp-Nutzer in Zukunft nicht nur Nach­richten von WhatsApp-Kontakten, sondern auch von Nutzern anderer Messenger-Dienste bekommen können. Selbst der WhatsApp-Konkur­rent Threema zeigt sich den EU-Plänen gegen­über mehr als skep­tisch. Wie die Messenger-über­grei­fenden Chats funk­tio­nieren sollen und wann die Kunden mit dem Dienst rechnen können, lesen Sie in unserem Beitrag zur WhatsApp-Öffnung für andere Messenger.

Schnelle Vertragskündigung per Button: Diese Fallen lauern

Der Kündigungsbutton ist da - oder auch nicht...

Bild: teltarif.de

Seit Juli muss es für digital abge­schlos­sene und verwal­tete Verträge einen gut sicht­baren Kündi­gungs­button auf der Webseite geben. Wir haben stich­pro­ben­artig geprüft, wer ihn pünkt­lich umge­setzt hat - und wer nicht. Wie der Button reali­siert wurde, erfahren Sie im Erfah­rungs­bericht zur Umset­zung des Kündi­gungs­but­tons.

Wenn Sie gerade einen Vertrag kündigen wollen, fragen Sie sich viel­leicht, wie Sie am einfachsten zum Kündi­gungs­button gelangen und wie dieser in der Praxis verwendet werden muss. Ganz einfach machen es manche Anbieter den Kunden nicht. Schließ­lich sind diese an der Auflö­sung des Vertrags nicht inter­essiert. In einem Ratgeber haben wir zusam­men­gefasst, welche Fallen bei der Kündi­gung eines Vertrags per Kündi­gungs­button drohen.

AVM: Neues FRITZ!Labor für mehrere Router-Modelle

Labor-Updates von AVM

Foto: AVM

AVM hat in den vergan­genen Tagen neue FRITZ!Labor-Versionen für verschie­dene Router-Modelle veröf­fent­licht. Versorgt werden die FRITZ!Boxen 7590 AX, 7590 und 7530 für den DSL-Anschluss sowie die FRITZ!Boxen 6591 Cable und 6660 Cable. Wer schon eine Labor-Version verwendet, sollte die Aktua­lisie­rung auto­matisch ange­boten bekommen.

Die Updates bringen dieses Mal keine neuen Funk­tionen, dafür aber eine ganze Reihe von Fehler­berei­nigungen mit sich. Wer das Labor nutzt, sollte daher bald­mög­lichst auf die neue Version umsteigen. Wir haben die wich­tigsten Neue­rungen des FRITZ!Labor-Updates in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Hier baut die Telekom jetzt Glasfaser aus

Telekom baut Glasfaser aus

Foto: Telekom

Die Deut­sche Telekom startet mit der Vermark­tung von weiteren 250.000 Glas­faser-Anschlüssen. Davon profi­tieren Kunden in 51 Kommunen. Privat- und Geschäfts­kunden sowie Bildungs­ein­rich­tungen können ihren Anschluss bereits beauf­tragen. In Kürze will der Netz­betreiber mit dem Ausbau beginnen.

"Jeder Eigen­tümer, der sein Haus mit Glas­faser anschließt, stei­gert damit den Wert seiner Immo­bilie", betont die Telekom. Entschei­dend bei der Wohn­ort­wahl seien heute hohe Band­breiten für alle, die privat oder geschäft­lich Internet-Dienste nutzen. Wann erste Kunden mit dem Anschluss rechnen können, lesen Sie im Bericht zum Glas­faser-Ausbau der Telekom.

Mobilfunk

o2 lässt Kunden unlimitiertes 5G-Netz testen

o2 lässt Kunden ins unlimitierte 5G-Netz

Foto: teltarif.de

o2 hat eine Aktion gestartet, mit der einige Kunden für knapp drei Monate die Möglich­keit bekommen, im 5G-Netz ohne Band­breiten-Limit zu surfen. Norma­ler­weise stehen bei Telefónica über 5G maximal 500 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung. In vielen Tarifen sind es sogar "nur" 300 MBit/s.

Die Telefónica-Marke erhofft sich mit der Aktion Rück­mel­dungen zu Nutzer­erfah­rungen. Merkt man über­haupt, dass die Begren­zung aufge­hoben wurde und wenn ja, bei welchen Anwen­dungen? Für welche Kunden die 5G-Bremse abge­schaltet wurde und wie lange die Aktion läuft, lesen Sie im Bericht zur Test­mög­lich­keit des unli­mitierten 5G-Netzes von o2.

Vodafone: Bis zu 75 GB mehr Datenvolumen bei GigaMobil

Neue CallYa-Tarife

Foto: Vodafone

Voda­fone hat eine bis Anfang August laufende Aktion gestartet, mit der Kunden in verschie­denen GigaMobil-Tarifen mehr monat­liches Daten­volumen als norma­ler­weise üblich erhalten. Unter anderen bekommt der Tarif GigaMobil M neben der Allnet-Flat­rate monat­lich 100 GB anstelle der sonst übli­chen 25 GB Daten­volumen. Wie viel Daten­volumen bekommen Sie jetzt in welchem Voda­fone-Tarif? Was kosten die Verträge? Dazu lesen Sie mehr in unserer Meldung zur GigaMobil-Aktion von Voda­fone.

Ab sofort sind die neuen CallYa-Tarife von Voda­fone verfügbar. Der 5G-Zugang wird zum Stan­dard und es gibt jetzt auch einen Prepaid­tarif mit echter Daten-Flat­rate. In unserer News zu den aktu­ellen CallYa-Karten lesen Sie, welche Inklu­siv­leis­tungen Sie zu welchen Kosten in den Prepaid­tarifen von Voda­fone bekommen.

Voda­fone bietet ab 15. Juli einen Prepaid-Tarif mit kosten­freien Minuten und SMS von Deutsch­land in die Ukraine an. Der Netz­betreiber weist darauf hin, dass alle ausge­gebenen SIM-Karten bis zum 1. September regis­triert sein müssen. Wie das im Zwei­fels­fall auch nach­träg­lich funk­tio­niert und wie der Ukraine-Tarif genau aussieht, erfahren Sie in der News zum CallYa-Tarif für Flücht­linge.

Neue MagentaMobil-Tarife von der Telekom jetzt verfügbar

Ab heute neue Telekom-Tarife

Logo: Telekom, Foto/Montage: teltarif.de

Ab sofort sind die neuen MagentaMobil-Tarife von der Deut­schen Telekom verfügbar. Diese bieten mehr Daten­volumen. Dafür entfällt die Möglich­keit, StreamOn zu buchen, nachdem die Bundes­netz­agentur die Vermark­tung der Zero Rating Ange­bote unter­sagt hat. Zudem bleiben die Telekom-Verträge vergleichs­weise teuer. Was Sie in welchem Tarif zu welchen Kosten bekommen, lesen Sie im Beitrag zu den neuen Telekom-Tarifen für Smart­phone-Nutzer.

Die Telekom hat parallel zu den Ange­boten für Privat­kunden auch ihre Busi­ness-Mobil-Tarife neu aufge­stellt. Es gibt aber Unter­schiede zu MagentaMobil - auch zum Nach­teil der Kunde, wie Sie im Bericht zum Upgrade für Busi­ness Mobil von der Telekom lesen.

Hardware

Googles Selbstreparaturdienst für Pixel-Handys ist gestartet

Der Pixel-Selbstreparaturdienst ist da

iFixit

Google hat einen Selbstre­para­tur­dienst für Pixel-Smart­phones gestartet. Das Angebot wird in Zusam­men­arbeit mit iFixit reali­siert und ist auch in Deutsch­land verfügbar. Es werden origi­nale Ersatz­teile ange­boten. Das passende Werk­zeug für die Repa­ratur lässt sich bei Bedarf mit bestellen.

Auch Anlei­tungen für die Instand­set­zung der Handys sind verfügbar. Aller­dings werden sehr alte Google-Smart­phones nicht unter­stützt. Zudem wird der Dienst in Deutsch­land bislang nur einge­schränkt ange­boten. Was inter­essierte Besitzer kompa­tibler Handys beachten müssen und welche Kosten für die Ersatz­teile anfallen, erfahren Sie in unserer Meldung zum Selbstre­para­tur­dienst für Pixel-Smart­phones.

Samsung Galaxy Z Flip 4 & Fold 4: Das ist bisher bekannt

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (l.) und Galaxy Z Flip 3 5G

Bild: teltarif.de

Voraus­sicht­lich im August wird Samsung seine neuen Fold­ables, Galaxy Z Flip 4 und Fold 4, vorstellen. In den vergan­genen Wochen kursierten schon zahl­reiche Details zur Ausstat­tung der neuen Android-Smart­phones mit falt­barem Display. In unserer Meldung zu den neuen Flagg­schiff-Handys von Samsung erfahren Sie neben tech­nischen Details auch, mit welchen Kosten poten­zielle Käufer rechnen müssen.

Bereits verfügbar ist der Juli-Sicher­heits­patch für die Galaxy-S22-Smart­phones von Samsung. In der Regel werden diese monat­lichen Updates - wie auch andere Firm­ware-Aktua­lisie­rungen - auto­matisch zur Instal­lation ange­boten. Im Beitrag zum Juli-Patch von Samsung erfahren Sie, wie auch eine manu­elle Prüfung der Verfüg­bar­keit möglich ist.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 06.07.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,68 Cent pro Minute. Bis zum 30. September garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,5 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende des Jahres einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

