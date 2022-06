Teure Drossel, MagentaTV via OTT, Glasfaser-Preiserhöhung

teltarif.de Newsletter

die Bundes­netz­agentur sieht für den Mobil­funk­markt eine "posi­tive Auswir­kung" durch die neuen Tarife, die Telekom und Voda­fone in den vergan­genen Wochen vorge­stellt haben. Dabei bieten die Verträge viel zu geringe Inklu­siv­leis­tungen für zu hohe Preise - erst recht für Kunden, die bislang die zumin­dest für einige Dienste "daten­spa­renden" Zero-Rating Optionen StreamOn und Voda­fone Pass gebucht haben. Im Mobil­funk-Teil unseres News­let­ters sind wir der Frage nach­gegangen, warum der Regu­lierer teure Drossel-Tarife positiv bewertet.

Bei MagentaTV von der Deut­schen Telekom stehen Verän­derungen an. Zum einen setzt der Konzern künftig verstärkt auf OTT, also Strea­ming über das "offene" Internet anstelle einer echten IPTV-Lösung am Fest­netz­anschluss. Ferner hat das Unter­nehmen eine neue Option ange­kün­digt, die die wich­tigsten Sport-TV- und Strea­ming­dienste bündelt. Details zu den Neue­rungen bei MagentaTV finden Sie in unserem Broad­cast-Teil.

WhatsApp hat neue Funk­tionen einge­führt, mit denen der Messenger seinen Kunden bessere Privat­sphäre-Optionen mit auf den Weg gibt. Die Features werden server­seitig frei­geschaltet. Eine Möglich­keit fehlt aber, obwohl WhatsApp diese an anderer Stelle sogar schon umge­setzt hat. Was sich beim WhatsApp Messenger geän­dert hat, erfahren Sie im Internet-Teil.

Mobilfunk

Broadcast

Internet

Hardware

Festnetz

Mobilfunk

Editorial: Warum findet die BNetzA teure Drossel-Tarife toll?

Klaus Müller war - wie hier auf dem Foto - vor kurzem noch beim vzbv.

picture alliance/dpa

Die Bundes­netz­agentur sieht eine "posi­tive Auswir­kung" durch die neuen teuren und gedros­selten Handy-Tarife von der Telekom und Voda­fone als Ersatz für die verbo­tenen Strea­ming-Optionen. Auch die "übrigen Mobil­funk­anbieter", die kein Zero Rating ange­boten hätten, könnten nun "wieder entspre­chend konkur­renz­fähige Ange­bote unter­breiten", so BNetzA-Präsi­dent Klaus Müller.

Können wir den Regu­lierer noch ernst nehmen? Kann es sein, dass die BNetzA inzwi­schen weit abge­hoben irgendwo über den Wolken schwebt und nichts von der Kritik von Verbrau­chern und Verbrau­cher­schüt­zern an den neuen, viel zu teuren Tarifen mit zu geringen Inklu­siv­leis­tungen mitbe­kommen hat? In unserem Edito­rial sind wir der Frage nach­gegangen, warum die Bundes­netz­agentur teure Drossel-Tarife toll findet.

Vodafone: Weitere Details zu CallYa und 5G

Details zu CallYa 5G

Logo: Vodafone, Foto: fotofabrika- fotolia.com

Voda­fone hat seine CallYa-Tarife um 5G aufge­wertet. Man braucht ein 5G-fähiges Telefon und einen "passenden" Tarif. Doch nach der ersten Vorstel­lung der neuen Prepaid-Ange­bote kamen verschie­dene Fragen auf. Wird CallYa Digital weiterhin ange­boten? Was passiert mit CallYa Flex und CallYa Start? Und inwie­weit bekommen auch aktuell nicht mehr vermark­tete Tarife den Zugang zum 5G-Netz.

Wir haben Fragen aus dem Forum an Voda­fone weiter­geleitet. In unserem Bericht zu weiteren Details zum 5G-Zugang für CallYa-Kunden erfahren Sie, welche Tarife buchbar bleiben und wie es für Bestands­kunden weiter­geht, die ein nicht mehr vermark­tetes Prepaid­pro­dukt nutzen.

teltarif hilft: o2 setzt Schnäppchen-Tarif von 500 auf 10 MBit/s

Für 500 MBit/s muss normalerweise deutlich mehr bezahlt werden

Bild: o2

Unli­mitiert mobil surfen mit bis zu 500 MBit/s über 5G für knapp 20 Euro monat­liche Grund­gebühr: Das klang nicht schlecht. ein Leser schlug zu und nutzte den Tarif mona­telang so. Doch dann hielt sich o2 plötz­lich nicht mehr an den Vertrag, obwohl die Telefónica-Marke die Kondi­tionen sogar mehr­fach bestä­tigt hat.

Am 9. Februar erhielt der Leser plötz­lich und uner­wartet eine SMS mit dem Hinweis, dass ein "Pack National 10 MBit/s" gebucht worden sei. Der Kunde hatte aber keine Vertrags­ände­rung beauf­tragt. teltarif.de musste helfen. Daraufhin hat o2 ein Kompro­miss­angebot unter­breitet.

Roaming in den USA: Vodafone-Kun­den oft ohne Netz

Roaming-Tests in den USA

Foto: Image licensed by Ingram Image

Wir haben VoLTE-Roaming in den USA mit SIM-Karten der drei deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber getestet. Voda­fone bietet die LTE-Tele­fonie im Ausland noch gar nicht an. Das sorgt dafür, dass Kunden des Düssel­dorfer Konzerns in Nord­ame­rika oft "Netz­suche" auf dem Display ihrer Mobil­tele­fone lesen. Der wich­tigste Roaming­partner lässt Voda­fone-SIM-Karten derzeit nämlich nicht in sein Netz.

Auch für Mobil­funk­kunden der Deut­schen Telekom klappt das Roaming in den USA nicht immer reibungslos. Im Test zeigte sich, dass zwar der mobile Internet-Zugang stets verfügbar war, hin und wieder aber Tele­fonie-Versuche fehl­schlugen. Mehr zu unseren Roaming-Tests in den Verei­nigten Staaten haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Broadcast

MagentaTV: OTT statt IPTV und neues Sportpaket

MagentaTV Receiver MR401 und TV Box werden nicht mehr vermarktet

Foto/Logo: Telekom, Montage: teltarif.de

MagentaTV läuft in einem eigenen VPN der Telekom. Am Fest­netz­anschluss wird eine feste Band­breite für den IPTV-Empfang reser­viert, wenn der Receiver einge­schaltet ist. Für noma­dische Nutzung oder über andere Internet-Provider kann diese Lösung hingegen unprak­tisch sein. Die Telekom setzt daher künftig verstärkt auf MagentaTV als OTT-Dienst. Schon jetzt wird die Vermark­tung erster Media-Receiver-Modelle einge­stellt.

Zum Auftakt der Fußball-Saison 2022/23 startet die Telekom eine neue Option bei MagentaTV. Das Angebot nennt sich "MegaSport Option" und bündelt die Ange­bote von WOW Live-Sport (früher Sky Sport Ticket), DAZN und MagentaSport. Kunden sollen einen Preis­vor­teil gegen­über der Einzel­buchung der drei Strea­ming­dienste bekommen. Zum Start ist die MegaSport Option zum Sonder­preis zu bekommen, wie wir in der News zum neuen Sport-Angebot bei MagentaTV berichten.

Sky: Was wird aus den Fernsehsendern?

Fernsehsender bei Sky

Logos: Sky

Seit einiger Zeit setzt Comcast bei seiner euro­päi­schen Tochter Sky zuneh­mend auf die eigene Marke. Dritt­sender verschwinden aus dem Angebot oder müssen eigenen Kanälen weichen. Auch Ange­bote, die zeit­sou­verän auf Abruf bereit­stehen, werden für Sky immer wich­tiger.

Das Unter­nehmen versteht sich selbst im Kern nicht mehr als Pay-TV-Anbieter, sondern setzt vor allem auf Strea­ming. Was bedeutet das für die Zuschauer und könnte Sky perspek­tivisch ganz auf herkömm­liche TV-Kanäle verzichten? Dieser Frage sind wir in der Meldung zur Zukunft der Fern­seh­sender bei Sky nach­gegangen.

Warnung vor UKW-Abschaltung: DAB+ kein Ersatz?

UKW-Radios werden weiter gebraucht

picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

DAB+ wird immer als der "Nach­folger" von UKW bezeichnet. Doch dem wider­spricht der Chef des Sender­netz­betrei­bers Uplink Network, Michael Radomski. Demnach werden Tech­nolo­gien auf lange Sicht betrachtet durch Strea­ming ersetzt. Bis das so weit ist, brauche man neben dem terres­tri­schen Digi­tal­radio auch UKW weiter.

Seit Jahren gibt es eine Debatte um eine zeit­nahe Abschal­tung der Ultra­kurz­welle. Erst vor wenigen Tagen hat Deutsch­land­radio-Inten­dant Stefan Raue betont, dies sei durch die Ener­gie­ver­teue­rung zu einem immer drän­gen­deren Thema geworden. In einer Meldung zeigen wir auf, warum Uplink-Chef Radomski vor der UKW-Abschal­tung warnt.

Internet

Preiserhöhung bei Glasfaser: Keiner will der Erste sein

Glasfasermarkt vor Wendepunkt

Foto: MH Media

Der Ausbau der Glas­faser­netze hat in den vergan­genen Jahren an Fahrt gewonnen. Zwischen 2013 und 2030 sollen insge­samt rund 50 Milli­arden Euro in den Glas­faser­ausbau in Deutsch­land fließen. Doch sinkende Endkun­den­preise, gepaart mit einer hohen Infla­tion, sind die Vorboten für Verän­derungen, wie auf den Fiber­days 22 in Wies­baden deut­lich wurde.

Das "Problem": Seit Jahren werden die Tele­kom­muni­kati­ons­dienste für Endver­brau­cher güns­tiger. Im Vergleich zu 2010 liegen die Gebühren für die Kunden heute rund 15 Prozent nied­riger. Um die Kosten­stei­gerungen auf Seiten der Netz­betreiber abzu­fangen, müssen die Preise für Verbrau­cher jedoch steigen. Doch niemand will als Erster am Preisrad drehen.

WhatsApp: Neue Privatsphäre-Optio­nen verfügbar

WhatsApp verbessert Privatsphäre-Optionen

Screenshot: WhatsApp, Foto/Montage: teltarif.de

WhatsApp hat die Konfi­gura­tions­mög­lich­keiten für die Privat­sphäre der Messenger-Nutzer opti­miert. Die neuen Features sind im Menü Einstel­lungen - Account - Daten­schutz zu finden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Messenger mit einem Android-Smart­phone oder einem iPhone genutzt wird. Auch Nutzer von WhatsApp Busi­ness profi­tieren von den Neue­rungen.

Zwar haben die Messenger-Nutzer die Möglich­keit, besser zu steuern, welche Kontakte welche Details abfragen können. Eine wich­tige Funk­tion, die es für den WhatsApp Status bereits gibt, wurde aber vergessen oder bewusst wegge­lassen. Details lesen Sie in unserer Meldung zu neuen Privat­sphäre-Optionen bei WhatsApp.

Amazon Prime Day 2022: Termin steht fest

Bald findet der Amazon Prime Day 2022 statt

Bild: dpa

Amazon hat offi­ziell das Datum des dies­jäh­rigen Prime Day verkündet. Das Event wird wieder im Juli statt­finden. Genauer gesagt sind es sogar zwei Prime Days, denn die Aktion soll über einen Zeit­raum von 48 Stunden laufen. Sonder­preise gibt es - wie der Name des Events vermuten lässt - exklusiv für Kunden, die sich für ein Amazon-Prime-Abon­nement entschieden haben.

Aller­dings kann es sich für Amazon-Prime-Kunden auch vor dem eigent­lichen Prime Day lohnen, den Shop des Online-Händ­lers zu besu­chen. Erste Sonder­preise gibt es schon in dieser Woche, weitere sollen Anfang Juli folgen. Details zu den Ange­boten rund um den Amazon Prime Day haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Hardware

Video-Talk: Das sagt der Profi über moderne Handy-Kameras

Die Londoner Skyline mit einem Flip 3 und digitalem Zoom geknipst

Bild: teltarif.de

Smart­phone-Nutzer haben ihre Kamera unter­wegs immer dabei. Schließ­lich ist die Kamera beim Mobil­telefon inte­griert und ein zusätz­liches Gerät ist in den meisten Fällen nicht erfor­der­lich. Die Leis­tung moderner Smart­phone-Kameras ist für Schnapp­schüsse im Urlaub oder bei Städte-Trips oft mehr als ausrei­chend.

Wir haben uns gefragt: Was hält ein Profi von modernen Smart­phone-Kameras. Dazu haben wir teltarif.de-Foto­chef Steffen Kötterhein­rich befragt. Was er von hoch­auf­lösenden Sensoren, digi­talen Vergrö­ßerungen und Profi-Modi von Smart­phone-Kameras hält, erfahren Sie in unserem Themen-Special zum Handy als Foto­apparat-Ersatz.

Kurzes Gastspiel: Samsung zieht Fan-Edition den Stecker

Das letzte seiner Art? Galaxy S21 FE

Samsung

Nicht jeder Smart­phone-Nutzer kann oder möchte viel Geld für ein Premium-Handy inves­tieren. Eine erschwing­liche Alter­native war in den vergan­genen Jahren die soge­nannte Fan Edition von Samsung-Galaxy-Geräten. Doch jetzt gibt es mehrere Quellen, denen zufolge den güns­tigen Alter­nativen zu den Spit­zen­modellen das Aus droht.

Nach nur drei Handys mit dem Fan-Edition-Etikett hätte die Serie eine kurze Lebens­zeit gehabt. Doch der korea­nische Hersteller hat Mobil­tele­fone im Port­folio, die diese Lücke schließen könnten. In unserem Bericht zum drohenden Ende für die Samsung Galaxy Fan Edition lesen Sie, welche Hand­helds als Alter­native dienen könnten.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 23.06.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,49 Cent pro Minute. Bis zum 30. September garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,5 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende Juni einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

