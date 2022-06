Neue Telekom-Tarife, o2-Netz nicht gut, WOW statt Sky Ticket

teltarif.de-Newsletter

die Span­nung war groß, nachdem die Bundes­netz­agentur der Telekom die Strea­ming-Option StreamOn endgültig verboten hatte: Würde die Telekom wirk­lich so mutig sein, wie o2 unli­mitierte Flat­rates zu einem bezahl­baren Preis als Ersatz für StreamOn anzu­bieten? Wer darauf gehofft hatte, wird durch die neuen Telekom-Tarife bitter­lich enttäuscht. Doch es gibt auch Personen, besser gesagt Perso­nen­gruppen, die von den neuen Tarifen profi­tieren. Insbe­son­dere Fami­lien können Geld sparen, wenn alle Fami­lien­mit­glieder brav bei der Telekom bleiben und dort in einem Tarif zusam­men­gefasst werden, wie wir im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters ausführen.

Viele Film- und Seri­enfreunde mieden in den vergan­genen Jahren Sky wie der Teufel das Weih­wasser, weil in den Köpfen der Verbrau­cher der Name Sky immer noch mit unfle­xiblen Zwei­jahres-Knebel­ver­trägen für lineares Pay-TV asso­ziiert war. Auch das in der Tat flexi­bler nutz­bare Sky Ticket konnte hier wohl kein Umdenken bewirken - und darum wurde es nun kurzer­hand umbe­nannt: Aus Sky Ticket wurde WOW. Ob das mögli­cher­weise aber nur eine Umbe­nen­nung wie von Raider auf Twix ist, dazu lesen Sie mehr im Abschnitt Broad­cast.

Es ist unüber­sehbar, dass Telefónica Deutsch­land in den vergan­genen Jahren viel in sein Mobil­funk-Netz inves­tiert und dieses auch in vielen länd­lichen Regionen deut­lich besser ausge­baut hat. In ersten Netz­tests ist das Telefónica-Netz daher an Voda­fone vorbei­gezogen und hat sich auf den zweiten Platz gesetzt. Doch war das alles nur eine Illu­sion? Die Bundes­netz­agentur beschei­nigt o2 nun, dass noch ein großer Aufhol­bedarf besteht, denn auch die Versor­gungs­auf­lagen sind mit der Zeit strenger geworden, wie wir im Mobil­funk-Teil unseres News­let­ters ausführen.

Mobilfunk

Neue Telekom-Tarife: Endlos Streamen wird wieder teurer

Die neuen Tarife der Telekom sind für "Familien" ideal. Singles sollten Anschluss suchen.

Foto: Maike Darnai / Deutsche Telekom

Nach dem verord­neten Aus der Zero-Rating-Option StreamOn waren die neuen MagentaMobil-Tarife der Deut­schen Telekom mit Span­nung erwartet worden. Würde sie mehr auf unli­mitierte Flat­rates setzen? Es kommt anders: Die Telekom hat ein Herz für Fami­lien. Die Zusam­men­legung aller Karten in einem Vertrag spart Geld. Eine vier­köp­fige Familie könnte eine Flat­rate für 23,70 Euro pro Monat und Karte buchen.

An die neuen Tarife der Telekom wurden hohe Erwar­tungen geknüpft, die in vielen Fällen enttäuscht wurden. Abschre­ckend wirken zum Beispiel 35 Euro für ledig­lich 5 GB Daten­volumen. Reiz­voll sind hingegen die Grup­pen­tarife. Warum es bei den Telekom-Kunden Gewinner und Verlierer gibt, lesen Sie in unserem Tarif­check der neuen Telekom-Tarife.

o2-Netzausbau: Doch nicht so gut wie gedacht?

Netzausbau: o2 muss Gas geben

picture alliance/dpa

In einigen Netz­tests hat sich o2 von Platz 3 auf Platz 2 vorge­arbeitet. War das alles nur eine Illu­sion? Neue Zahlen der BNetzA zeigen Schwä­chen des Netz­aus­baus auf - Telefónica muss aufholen. Inter­essan­ter­weise geht es bei den Zahlen nicht nur um die eigent­liche Netz­abde­ckung (im Sinne der Bevöl­kerungs­abde­ckung), sondern auch um die von der BNetzA vorge­gebene Mindest-Band­breite.

Wieder mehr SMS in den Handy-Netzen - das ist der Grund

Die Arbeit im Homeoffice (auch im Garten) hat Auswirkungen auf die TK-Statistiken der BNetzA

picture alliance/dpa

Die BNetzA veröf­fent­licht mit ihrem Jahres­bericht inter­essante Details: Es werden wieder mehr SMS versandt - trotz des Erfolgs von Messen­gern. Außerdem erläu­tert sie, wer über welchen Weg wie lange tele­foniert und surft. Auch zum Glas­faser-Ausbau liefert die Behörde Zahlen, die zeigen, wie weit Deutsch­land wirk­lich ist.

Roaming in Monaco: Kleinstaat als Kostenfalle

Kostenfalle: Roaming in Monaco

Foto: teltarif.de

Reisende haben sich mittler­weile daran gewöhnt, ihren Mobil­funk­tarif in weiten Teilen Europas zu annä­hernd glei­chen Kondi­tionen wie inner­halb Deutsch­lands nutzen zu können. Neben allen EU-Staaten gilt die Devise "Roam like at home" auch in den EWR-Ländern Island, Liechten­stein und Norwegen. In einem nur 2,084 Quadratkilo­meter kleinen Land an der Mittelmeer­küste ist aber alles anders. "Das ist Welt­zone Privatin­sol­venz", sagte ein Insider spontan in einem Gespräch über die Roaming­kosten in Monaco. Obwohl das Fürs­tentum mitten in Europa an der Mittelmeer­küste liegt: Dort kann Roaming zur bösen Kosten­falle werden.

Internet

Nach Zahlungs-Ausfall: Kein Vertrauen mehr in Girocard?

Hinweisschild an einer Drogerie in dieser Woche

picture alliance/dpa

Der Ausfall des Bezahl­ter­minals Verifone H5000 bei vielen Händ­lern zieht weit­rei­chende Unter­suchungen nach sich. Einige Handels­ketten haben das ausge­fal­lene Terminal inzwi­schen groß­flä­chig ersetzt, bei klei­neren Händ­lern dauerte es etwas länger. Obwohl alle Karten­typen betroffen waren, beschäf­tigt sich die Bundes­bank mit der Frage, ob der Ausfall mögli­cher­weise das Vertrauen in die Giro­card beschä­digt.

"Handy-Blitzer": 100 Euro und ein Punkt in Flensburg

Die Monocam auf einer Autobahnbrücke soll erkennen, ob jemand ein Handy in der Hand hält.

Foto: Picture alliance/dpa

Viele Verkehrs-Unfälle beruhen auf der Ablen­kung durchs Handy. Immer wieder sind auf deut­schen Straßen Pkw- und LKW-Fahrer zu sehen, die während der Fahrt das Handy ans Ohr halten oder sogar mit den Händen Text­nach­richten tippen. In Rhein­land-Pfalz wird erst­mals ein neuer "Handy-Blitzer" getestet, um Verstöße von Handy-Sündern besser zu erfassen und zu ahnden.

teltarif hilft: 1&1-Rabatte vergessen und Anschluss zu lahm

Rabatt und Speed: Chaos bei DSL-Anschluss

Bild: 1und1

Gelie­fert wie bestellt: So würde man das bei einem neuen DSL-Anschluss erwarten, und das sowohl bei der Geschwin­dig­keit des Anschlusses als auch beim vor Vertrags­abschluss verein­barten Preis. Beim 1&1-DSL-Anschluss eines teltarif.de-Lesers ging aller­dings einiges schief: Der Anschluss war zu langsam und verspro­chene Rabatte wurden nicht gewährt. 1&1 sah den Fehler nach unserer Inter­ven­tion aber schnell ein.

Hardware

iOS 16, neues Macbook Air und mehr: Das ist neu bei Apple

Neue Features in iOS 16

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de

Apple hat auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC 2022 wie erwartet neue Features von iOS 16 vorge­stellt. Unter anderem bekommt der Lockscreen neue Funk­tionen für die Perso­nali­sie­rung und das Hinzu­fügen von Widgets. Auch iPadOS 16 soll im Herbst für die Flach­rechner erscheinen. Auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC 2022 gab der US-Konzern einen Einblick in die kommenden Features des mobilen Betriebs­sys­tems.

watchOS 9 nennt Apple die kommende Soft­ware-Version für die Apple Watch, die vermut­lich im Herbst ausge­rollt wird. Im Rahmen der WWDC standen zahl­reiche neue Gesund­heits­fea­tures im Fokus. Die Health-App unter­stützt bald auch die Orga­nisa­tion der eigenen Medi­kation. Wir sagen Ihnen, welche (auch älteren) Geräte die ange­kün­digten Betriebs­system-Updates erhalten.

Nach dem Re-Design des MacBook Pro (2021) bekommt das neue MacBook Air auch das Notch-Design und gleich­zeitig den neu vorge­stellten M2-Chip. Die ersten Geräte, die mit dem Prozessor ange­trieben werden, sind das neu designte MacBook Air (2022) sowie ein MacBook Pro (2022) - diese werden aller­dings nicht ganz billig. Apple hat das neue Betriebs­system für den Mac "Ventura" getauft. Es wurde für die neuen Prozes­soren M1 und M2 entwi­ckelt und bietet für Gruppen-Arbeiter viele neue Funk­tionen.

One UI 4.1.1: Samsung bestätigt großes Android-12-Update

One UI 4.1.1 naht

sammyfans

Bevor sich Samsung inten­siver dem großen Update auf Android 13 widmet, kommt zunächst die noch auf Android 12 fußende Betriebs­system-Ober­fläche One UI 4.1.1 heraus. Die Soft­ware dürfte zusammen mit dem Galaxy Z Fold 4 5G und dem Galaxy Z Flip 4 5G im August erscheinen. Entspre­chend werden unter anderem Opti­mie­rungen für eine bessere Nutzung des falt­baren Bild­schirms erwartet - wir haben alle Details.

Broadcast

Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender reformiert

Länder einigen sich auf Auftragsreform der Öffentlich-Rechtlichen

Logos: ARD/ZDF, Foto: teltarif.de

Der öffent­lich-recht­liche Rund­funk in Deutsch­land wird wie bereits ange­kün­digt refor­miert. In einem ersten Schritt geht es um den Auftrag, was die Sender eigent­lich leisten sollen. Über die Höhe des dafür notwen­digen Rund­funk­bei­trags wurde hingegen noch nicht gespro­chen. Die Länder haben sich geei­nigt. Unterschied­lich haben aller­dings die beiden Privat­funk­ver­bände auf die Eini­gung der Minis­ter­prä­sidenten zur Struk­tur­reform des öffent­lich-recht­lichen Rund­funks in Deutsch­land reagiert. Der Vaunet sieht wich­tige Beschrän­kungen, die APR eine vertane Chance.

Streaming: Sky Ticket geht, WOW kommt

WOW geht als Nachfolger von Sky Ticket ans Netz

Logo: Sky

Sky wurde über viele Jahre mit unfle­xiblen Zwei­jahres-Knebel­ver­trägen für lineares Pay-TV gleich­gesetzt. Doch mit diesem Image soll nun Schluss sein - die Zukunft gehört dem Strea­ming. Mit WOW präsen­tiert Sky nun ein neues Strea­ming-Angebot ohne Vertrags­bin­dung. Dafür wird Sky Ticket einge­stellt. In einer Über­sicht verglei­chen wir die Monats- und Jahres­pakete von WOW.

Österreich: Mehr DAB+-Hörer trotz Blockade des ORF

Vom Gaisberg bei Salzburg wird DAB+ ausgestrahlt

Foto: ORS

DAB+ in Öster­reich wächst, obwohl der öffent­lich-recht­liche ORF sowie mehrere große Privat­radios wie Kronehit weiter den Einstieg in die Tech­nologie verwei­gern. Neuig­keiten zum Digi­tal­radio gibt es auch aus Deutsch­land. Der Privat­sender HarbourTown Radio hat beispiels­weise den Sende­betrieb im zweiten Hamburger DAB+-Privatmux (Kanal 12C) aufge­nommen - und Media Broad­cast startet einen Logo-Service für DAB+-Programme.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 08.06.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,49 Cent pro Minute. Bis zum 30. September garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,5 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende Juni einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

