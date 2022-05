Telekom StreamOn-Ersatz, weiterer Netzausbau, E-Auto laden teurer

teltarif.de Newsletter

die Deut­sche Telekom und Voda­fone dürfen ihre Zero Rating Tarife gemäß einer Anord­nung der Bundes­netz­agentur künftig nicht mehr anbieten. Voda­fone hat bereits neue Verträge für Smart­phone-Besitzer ange­kün­digt, während die Telekom zunächst neue Prepaid­tarife einge­führt hat. Aber auch zu einem Ersatz für StreamOn hat sich das Unter­nehmen bereits geäu­ßert, wie wir im Mobil­funk-Teil dieses News­let­ters berichten.

Der Elek­tro­mobi­lität soll die Zukunft gehören. Ein Argu­ment war in der Vergan­gen­heit auch immer, dass das "Auftanken" deut­lich güns­tiger als bei Verbren­nern ist. Die Zeit der güns­tigen Akku-Aufla­dungen geht aber allmäh­lich zu Ende. Bei Aldi Süd werden die Lade­säulen kosten­pflichtig, Tesla erhöht erneut die Preise am Super­charger. Details lesen Sie in unserem Internet-Teil.

Viele Glas­faser­netz-Betreiber führen erst eine Nach­fra­gebün­delung durch, bevor sie bauen. In der Regel ist der Haus­anschluss dann kostenlos. Haus­besitzer, die sich nicht für einen Glas­faser­anschluss entscheiden, könnten das später bereuen. Warum das so ist und Sie ggf. im Rahmen der Vorver­mark­tung Ihren Anschluss bestellen sollten, erfahren Sie eben­falls im Internet-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Gopalan: Telekom StreamOn-Ersatz 'in wenigen Tagen'

Gopalan hat große Pläne

Foto: Deutsche Telekom

Im Rahmen der Veröf­fent­lichung der Telekom-Quar­tals­zahlen für Q1/22 gab der Deutsch­land-Chef des Unter­neh­mens, Srini Gopalan, inter­essante Einblicke und verriet auf Nach­frage, was aus StreamOn werden soll. "In den nächsten Tagen" will die Telekom verraten, welche Alter­nativen zu StreamOn sie Kunden anbieten will.

Bereits verfügbar sind die neuen Prepaid-Tarife der Deut­schen Telekom. In fast allen Preis­modellen ist die 5G-Nutzung jetzt ohne Aufpreis enthalten und die Kunden bekommen mehr Daten­volumen. Der Einsteiger-Tarif wurde teurer und bietet mehr Inklu­siv­leis­tungen als bisher. Details zu den neuen MagentaMobil-Prepaid-Tarifen haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Telekom, Vodafone, o2: Hier wurden LTE und 5G ausgebaut

Mobilfunk-Basisstation

Foto: Telefónica

Die deut­schen Mobil­funk­netze weisen nach wie vor Funk­löcher auf. Telekom, Voda­fone und Telefónica sind zwar bemüht, die letzten weißen Flecken zu schließen. Kunden beklagen aber vor allem in länd­lichen Regionen nach wie vor Defi­zite - insbe­son­dere wenn es nicht nur um die Tele­fonie per GSM, sondern auch um Daten­dienste über LTE und 5G geht.

In Ballungs­räumen sieht es mit der Netz­abde­ckung besser aus. Hier greifen aber auch mehr Kunden gleich­zeitig auf den mobilen Internet-Zugang zu. Wir haben in einer News zusam­men­gefasst, wo Telekom, Voda­fone und o2 zuletzt ihre Netze erwei­tert haben.

Tchibo WLAN to go vorübergehend 25 Prozent günstiger

Mobiler Hotspot günstiger

Bild: Tchibo Mobil

Tchibo mobil rabat­tiert im Rahmen einer Aktion den Kauf­preis für seinen Hosen­taschen-Router WLAN to go um 25 Prozent. Somit werden nur noch 29,99 Euro für das Netz­werk­gerät fällig, das den LTE-Internet-Zugang in einen WLAN-Hotspot umsetzt. Norma­ler­weise verlangt der Kaffee­röster 39,99 Euro.

Der von Alcatel herge­stellte Mini-Router kann bis zu 15 Geräte wie Smart­phones, Tablets und Note­books unter­wegs oder daheim gleich­zeitig mit Internet versorgen. Auch während des Sonder­ange­botes legt Tchibo seine Prepaid-SIM-Karte bei. Für diese lassen sich fünf Daten­tarife buchen. Wie lange das Angebot gilt und welche Tarife verfügbar sind, erfahren Sie im Beitrag zur Preis-Aktion für WLAN to go von Tchibo.

Glasfaserausbau: Nur selten gibt es eine zweite Chance

Glasfaser-Ausbau

Foto: Deutsche Telekom

Im nieder­säch­sischen Schwarm­stedt hat sich eine Bürger­initia­tive für den Glas­faser­ausbau enga­giert. Seit einigen Jahren baut hier die htp Glas­faser­netze. Wenn in der Nach­fra­gebün­delung genug Haus­halte zusam­men­kommen, die einen Anschluss bei der htp buchen, wird gebaut. Bislang haben das 2300 Haus­halte gemacht, die im Rahmen des Erst­aus­baus nichts für den Haus­anschluss zahlen mussten.

So gehen viele Netz­betreiber vor. Doch im Gegen­satz zu htp ist nicht überall gewähr­leistet, dass die Betreiber ihre Netze weiter ausbauen. Das Unter­nehmen beginnt in ausge­wählten Teilen von Schwarm­stedt mit der Netz­ver­dich­tung und bietet all denen, die im Erst­ausbau keine Glas­faser haben wollten, eine zweite Chance. Doch kostenlos ist der Anschluss jetzt nicht mehr.

Aldi: E-Auto aufladen kostenpflichtig, Tesla-Supercharger teurer

Supercharger-Nutzung teurer

Bild: Mit freundlicher Genehmigung von Tesla, Inc.

Auf Super­markt-Park­plätzen war das Aufladen von Elektro-Autos in der Vergan­gen­heit oft kostenlos möglich. Bei Aldi Süd ist damit jetzt Schluss. Ab Juni will der Lebens­mittel-Discounter für die Nutzung der Lade­säulen Geld sehen. Zumin­dest bei der Bezah­lung will es die Handels­kette ihren Kunden aber möglichst einfach machen, wie Sie neben den Kosten für die Lade­säulen-Nutzung in unser Meldung zur kosten­pflich­tigen E-Auto-Aufla­dung bei Aldi Süd lesen können.

Tesla hat zum wieder­holten Mal inner­halb weniger Monate die Kosten für E-Auto-Aufla­dungen an Super­char­gern erhöht. Mitt­ler­weile ist die Konkur­renz sogar teil­weise güns­tiger. Was Sie bei Tesla jetzt für die Kilo­watt­stunde ausgeben müssen, lesen Sie im Beitrag zur Preis­erhö­hung für die Nutzung der Tesla-Super­charger.

Google kündigt großes Update für Android Auto an

Relaunch bei Android Auto

Quelle: Google, Screenshot: teltarif.de

Google hat im Rahmen seiner Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O ein großes Update für Android Auto vorge­stellt. So soll sich die Benut­zer­ober­fläche künftig dyna­misch an die Display­größe im jewei­ligen Fahr­zeug anpassen. Drei Anwen­dungen werden jeweils parallel ange­zeigt. Auf diese Apps können die Kunden jeweils sofort zugreifen, ohne den Umweg über ein Haupt­menü oder ähnli­ches gehen zu müssen.

Die neue Stan­dard-Ansicht von Android Auto erin­nert an das Dash­board beim Konkur­renz-System CarPlay von Apple. Anders als für iPhone-Besitzer ist es auf der Android-Platt­form aber offenbar nicht vorge­sehen, auf die Split­screen-Ansicht zu verzichten und nur eine Anwen­dung auf dem Display des Fahr­zeugs anzeigen zu lassen. Wann die neue Soft­ware veröf­fent­licht wird, erfahren Sie im Bericht zum großen Update für Android Auto.

Bericht: Vodafone will 'Super WLAN' einführen

Vodafone plant "Super WLAN"

Foto: teltarif.de

Unter dem Begriff "Super WLAN" bereitet Voda­fone laut Medi­enbe­richten ein neues Produkt vor, das im Sommer auf den Markt kommt. Damit will der Düssel­dorfer Tele­kom­muni­kati­ons­dienst­leister den Angaben zufolge das draht­lose Heim­netz­werk seiner Kunden verbes­sern, sodass der WLAN-Empfang in allen Winkeln der Wohnung oder des Hauses möglich ist.

Ob Verbes­serungen über­haupt erfor­der­lich sind, soll der Router auto­matisch ermit­teln können. Im Bedarfs­fall sollen Inter­essenten zusätz­liche Kompo­nenten für ihr Heim­netz­werk bestellen können. Das funk­tio­niert den Angaben zufolge aller­dings nur bei bestimmten Router-Modellen, wie wir in der Meldung zu den "Super-WLAN"-Plänen von Voda­fone berichten.

Editorial: Streit um UHF-Frequenzen - Kompromisse möglich

Streit um Frequenzen

Foto: Media Broadcast

Der Rund­funk kämpft ums Über­leben, zumin­dest was den Verbrei­tungsweg Antenne angeht. Der Mobil­funk will ebenso wie der Behör­den­funk bisher vom Rund­funk genutzte Frequenzen. Auf der Fach­messe ANGA COM sind die Streit­hähne auf einer Podi­ums­dis­kus­sion zusam­men­gekommen.

Die Allianz für Rund­funk- und Kultur­fre­quenzen hat erneut eine poli­tische Entschei­dung zur Zukunft der Rund­funk- und Kultur­fre­quenzen gefor­dert. Doch welche Kompro­misse sind denkbar und welche Nach­teile würden diese mit sich bringen? Dazu lesen Sie mehr in unserem Edito­rial zum Streit um UHF-Frequenzen.

Fußball: Alle Relegationsspiele kostenlos im Free-TV

Relegation im Free-TV

Screenshot: Michael Fuhr

Heute Abend beginnen die letzten wich­tigen Entschei­dungen in der aktu­ellen Fußball-Bundes­liga-Saison. Hertha BSC trifft als 16. der Bundes­liga auf den Hamburger SV, der sich am Sonntag in letzter Minute den dritten Platz in der 2. Liga gesi­chert hat. Dabei entscheidet sich, ob die Berliner Hertha in der Bundes­liga verbleibt oder ob der HSV ins Fußball-Ober­haus zurück­kehrt.

Dynamo Dresden und der 1. FC Kaisers­lau­tern treffen aufein­ander, um zu ermit­teln, ob die Sachsen weiterhin in der 2. Liga spielen oder ob die Roten Teufel vom Betzen­berg doch noch den Aufstieg schaffen. Erfreu­lich für Fußball­fans: Alle Rele­gati­ons­spiele sind im Free-TV zu empfangen. In einer News haben wir zusam­men­gefasst, wie Sie alle Rele­gati­ons­spiele in Fern­sehen und Radio verfolgen können.

Handy-Fotografie: Pro-Modus und Nacht-Fotos unter der Lupe

Details zur Fotografie mit dem Smartphone

Bild: teltarif.de

Das Smart­phone aus der Tasche holen, die Kamera-App öffnen und per Klick ein Foto aufnehmen - so einfach geht das heut­zutage. Doch es gibt auch Smart­phone-Kameras mit einem "Pro-Modus". Dieser soll gegen­über den auto­mati­schen Einstel­lungen Vorteile mit sich bringen. In einem Ratgeber sind wir der Frage nach­gegangen, was der Pro-Modus der Smart­phone-Kamera leistet.

Bei gutem Licht gelingen Fotos und Videos mit fast jeder Smart­phone-Kamera. Erst bei schlechten Licht­ver­hält­nissen trennt sich die Spreu vom Weizen. Mit einigen Geräten sind die Ergeb­nisse erstaun­lich gut, bei anderen Handy-Kameras gelingen die Aufnahmen in der Dämme­rung weniger gut. In einem Ratgeber haben wir Modelle von Samsung, Apple, OnePlus und Co. hinsicht­lich ihrer Low-Light-Perfor­mance vergli­chen.

iOS 15.5 fürs iPhone jetzt verfügbar: Das ist neu

iOS 15.5 veröffentlicht

Bild: teltarif.de

Am Montag­abend hat Apple iOS 15.5 und weitere Soft­ware-Updates veröf­fent­licht, nachdem das Unter­nehmen bereits zuvor die Release Candi­dates zum Down­load bereit­gestellt hatte. Eine Neue­rung, die schon früh im Code der Beta-Versionen des neuen iPhone-Betriebs­sys­tems entdeckt wurde, ist aber aktuell noch nicht verfügbar.

Neben iPhone-Besit­zern können auch iPad-, Apple-Watch-, Mac- und Apple-TV-Nutzer ihre Geräte auf einen neuen Soft­ware-Stand bringen. Doch welche Neue­rungen sind in den Updates enthalten? In unserem Bericht zur Verfüg­bar­keit von iOS 15.5 erfahren Sie mehr zu Ände­rungen unter anderem bei der Foto- und Podcast-App.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 18.05.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,49 Cent pro Minute. Bis zum 30. September garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,5 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende Juni einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

