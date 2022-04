Wachsender o2-Tarif, Sky ohne Bankeinzug, N26 schließt Konten

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

wer dachte, er hätte bei Handy-Tarifen schon alles gesehen, wurde in dieser Woche eines Besseren belehrt: Anläss­lich des 20. Geburts­tags der Marke o2 wurde nun ein inno­vativer Tarif präsen­tiert. o2 Grow ist ein mitwach­sender Handy-Tarif: Wer lange (am besten über mehrere Jahre) dabei bleibt, bekommt im Lauf der Zeit immer mehr Daten­volumen. Für einen vergleich­baren Preis gibt es zwar inzwi­schen auch schon unli­mitierte mobile Daten­flats bei Discoun­tern. Aber insbe­son­dere die beiden Mitbe­werber Telekom und Voda­fone hat o2 damit im Bereich der Tarif-Inno­vationen mal wieder hinter sich gelassen, wie Sie im Mobil­funk-Teil dieses News­lettes nach­lesen können.

Zahl­reiche Strea­ming-Kunden bezahlen ihr monat­liches Abo bequem per SEPA-Last­schrift direkt beim Anbieter - ohne lästige Umwege über externe Bezahl­dienst­leister. Doch bei Sky Ticket ist damit jetzt Schluss: Sky wickelt den Bank­einzug für Sky Ticket künftig über einen Partner ab, bietet Abon­nenten aber auch alter­native Bezahl­methoden an. Kunden, die Sky Ticket per Bank­einzug bezahlen, müssen bis Ende Mai handeln. Sky recht­fer­tigt die Neue­rung mit einer "Opti­mie­rung des Abrech­nungs­pro­zesses für die Kunden". Dabei bleibt unklar, was der Wegfall einer hier­zulande etablierten Bezahl­methode mit einer Verbes­serung zu tun haben soll, wie wir im Abschnitt Broad­cast ausführen.

Dass N26 die heim­liche Lieb­lings­bank für Verbre­cher und Geld­wäscher ist, dieses Image möchte die Smart­phone-Bank drin­gend loswerden. Immer wieder fordern staat­liche Behörden und die Finanz­auf­sicht N26 dazu auf, mehr gegen Geld­wäsche zu tun. Nun hat N26 tatsäch­lich einmal durch­gegriffen und zahl­reiche Konten gesperrt - ist dabei aber über das Ziel hinaus­geschossen. In vielen Fällen wurden auch Konten von unbe­schol­tenen Bürgern gesperrt und N26 muss nun zurück­rudern. Mehr dazu lesen Sie im Internet-Teil unseres Newslet­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newslet­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

Aldi, Lidl & Co.: Die Tarife der Supermarkt-Discounter

Supermarkt-Tarife im Vergleich

Fotos: Eisenhans - fotolia.com/teltarif.de, Montage. teltarif.de

Mobil­funk-Discounter gibt es seit vielen Jahren. Zu den bekann­testen Produkten zählen die Marken aus den Super­märkten. Kein Wunder, denn Aldi, Penny oder Kauf­land werben recht offensiv mit ihren Prepaid-Marken, die Star­ter­sets gibt es direkt an der Kasse. Doch welche Tarife haben Aldi Talk, Edeka Smart, Lidl Connect und NettoKOM im Angebot, um nur einige Beispiele zu nennen? Wir haben uns die Tarife der Super­markt-Discounter ange­sehen und zeigen auf, was für die Auswahl eines Ange­bots wichtig ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

o2 Grow: Der Tarif, der mitwächst

Mitwachsender Handy-Tarif bei o2

Bild: Telefonica/o2

Lange Zeit dachten wir, der Mobil­funk-Branche fällt nichts Neues mehr ein. Das ist nicht der Fall. o2 besinnt sich auf seine Geschichte und seine Stärken und belebt die Tarif­welt. Telefónica bietet mit o2 Grow den "ersten Mobilfunk­tarif Deutsch­lands, der auto­matisch entlang der zuneh­menden Daten­nut­zung mitwächst". Den Kunden, die das buchen, wird jedes Jahr das monat­liche Daten­volumen um jeweils 10 GB ohne Aufpreis erhöht. Wir haben alle Details zu o2 Grow.

Zum 20. Marken­geburtstag von o2 haben wir uns mit Dr. Verena Grundke unter­halten. Sie ist "Director Customer Marke­ting" bei o2 Telefónica Deutsch­land und hier für das Neu- und Bestands­kunde-Marke­ting sowie "Customer Expe­rience" der Marken o2 und Blau zuständig. Wie kann durch Inno­vationen zusätz­liche Nach­frage bei Kunden geweckt und bei den Wett­bewer­bern Markt­anteile streitig gemacht werden? Lesen Sie unser Inter­view zur weiteren Stra­tegie von o2.

Zum Inhaltsverzeichnis

Ausprobiert: Müller Mobile SIM im Test

Müller Mobile im Test

Bild: Müller Mobile, Sceenshot: teltarif.de

Im April ist das Angebot "Müller Mobile" der Drogerie­markt-Kette Müller gestartet. Im Gegen­satz zu ähnli­chen Ange­boten anderer Märkte arbeitet Müller mit dem Mobil­funk-Service-Provider mobilcom-debitel zusammen. Für den Laufzeit­ver­trag ist kein aufwen­diges Iden­tifi­zie­rungs­ver­fahren notwendig, was viele Kunden freuen dürfte. Wir haben uns eine SIM-Karte besorgt und das neue Mobil­funk-Angebot getestet.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Geld bezahlen fürs Mitnehmen der Rufnummer? Das ist nicht mehr erlaubt - wir verraten Ihnen alles zur kostenlosen Rufnummernportierung.

Internet

Corona Warn App & CovPass App: Das bringen die Updates

Update für Corona Warn App

Screenshot: teltarif.de, Quelle/Logo: coronawarn.app

Über die Corona Warn App wurden bislang mehr als 100 Millionen Warnungen vor poten­ziellen Risi­kokon­takten verschickt. Mehr als 45 Millionen Mal ist die für die Betriebs­sys­teme Android und iOS verfüg­bare Anwen­dung bislang herun­ter­geladen worden. Sukzes­sive wurde der Funk­tions­umfang der Appli­kation im Laufe der Zeit erwei­tert. Die Corona Warn App soll mit der Version 2.22 unter anderem Schnell­test-Profile für Fami­lien­mit­glieder bekommen. Wir fassen die geplanten Neue­rungen zusammen.

Ab sofort steht darüber hinaus die Version 1.22.1 der CovPass App zum Down­load aus dem Google Play Store und aus dem Apple AppStore zur Verfü­gung. Die Version 1.22 war bereits Mitte April veröf­fent­licht worden. Nun wurden unter anderem Fehler berei­nigt. Mit der aktu­ellen Version der CovPass App lassen sich erst­mals auch Zerti­fikate einscannen, deren Gültig­keits­datum über­schritten ist. Das ist dann rele­vant, wenn Zerti­fikate inner­halb der Anwen­dung aktua­lisiert werden sollen. Wir fassen die Neue­rungen zum App-Update zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis

N26 zu Kontoschließungen: "Nicht 100 Prozent richtig"

Kontoschließungen bei N26

Foto/Logo: N26, Montage: teltarif.de

Zahl­reiche Kunden von N26 beklagen, dass ihre Konten abrupt geschlossen wurden. Nachdem die in vielen Fällen offenbar grund­lose und unbe­rech­tigte Aktion ein größeres Medien-Echo nach sich gezogen hat, bezog die Bank jetzt Stel­lung dazu. Immer wieder wird N26 vorge­worfen, zu wenig gegen Finanzkri­mina­lität zu unter­nehmen. N26 räumt in einem jetzt veröffent­lichten Blog-Posting ein, beim Kampf gegen Online-Betrug teil­weise über das Ziel hinaus­zuschießen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Unzufrieden mit Suchergebnissen? Es gibt nicht nur Google - probieren Sie doch einmal die Suche bei Microsoft Bing aus.

Hardware

Lithium-Batterien: Akkus mögen es weder leer noch voll

Tipps zur Akku-Nutzung

Bild: teltarif.de

Lithium-Ionen-Akkus sind an vielen Stellen im Haus­halt zu finden: Sie sind vom Smart­phone übers Note­book bis hin zur Blue­tooth-Box weit verbreitet. Was viele Nutzer aber nicht wissen: Die Lebens­dauer eines Akkus kann durch diszi­pli­niertes Laden und das Vermeiden von Entladen verlän­gert werden. Darauf weist der TÜV Süd hin. Gene­rell sollten die Ener­gie­spender nie komplett entladen werden, da diese Tief­ent­ladung zu gefähr­lichen Defekten inner­halb der Akku­zellen führen kann. Doch wo genau liegt der Ideal­zustand zwischen voll und leer?

Zum Inhaltsverzeichnis

AVM: FRITZ!Repeater 3000 AX offenbar vor dem Start

Neuer AVM-Repeater im Anmarsch

Foto: teltarif.de

Vor etwas mehr als drei Jahren hat AVM mit dem FRITZ!Repeater 3000 ein neues Flagg­schiff unter den WLAN-Repea­tern vorge­stellt. Das Gerät hinter­ließ seiner­zeit auch im Test von teltarif.de einen guten Eindruck. Aus heutiger Sicht hat das Zubehör für das Heim­netz aber einen Nach­teil: Es fehlt die Unter­stüt­zung für den WLAN-6-Stan­dard für beson­ders schnelle Verbin­dungen inner­halb des eigenen Netz­werks. Auf der AVM-Webseite sind nun erste Hinweise zu einem FRITZ!Repeater 3000 AX aufge­taucht. Das könnte das nächste WLAN-Repeater-Modell sein.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Ausgediente Geräte dürfen auf keinen Fall in die Restmüll-Tonne! Wir verraten, wo Sie diese umweltgerecht entsorgen.

Broadcast

MagentaTV: Neue Programme und neuer Streamingdienst

Neuerungen bei MagentaTV

Screenshot: teltarif.de

Die Telekom baut das Programm­angebot bei MagentaTV weiter aus. In den vergan­genen Wochen hat das Unter­nehmen neue Fern­seh­pro­gramme in ihr IPTV-Paket aufge­nommen. Zudem steht im Bereich "Apps" der Media Receiver ein neuer Strea­ming­dienst zur Nutzung bereit - wenn auch derzeit noch mit einer Einschrän­kung. Vorbe­reitet wurde die Erwei­terung bereits mit einem Soft­ware-Update, das die Telekom Ende März verteilt hat. Wir fassen die Neue­rungen beim TV-Paket der Telekom zusammen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Sky Ticket streicht Bankeinzug: Kunden müssen handeln

Sky Ticket streicht Bankeinzug

Logo: Sky Ticket

Der Pay-TV-Veran­stalter Sky hat Ände­rungen für sein Sky-Ticket-Angebot ange­kün­digt, das ohne lange Vertrags­lauf­zeiten genutzt werden kann. Wie das Unter­nehmen betrof­fenen Kunden mitteilte, wird es künftig nicht mehr möglich sein, den Zugang zu den Bezahl-TV-Ange­boten per direktem Bank­einzug zu bezahlen. Sky wickelt den Bank­einzug für Sky Ticket künftig über einen Partner ab, bietet Abon­nenten aber auch alter­native Bezahl­methoden an.

Zum Inhaltsverzeichnis

Amazon krempelt den Streaming-Markt um

Amazon krempelt Streaming um

Foto: Danny Moloshok/Reuters

In den vergan­genen Jahren stiegen die Preise für Strea­ming-Abos konti­nuier­lich an. Bei der Preis­erhö­hungs­welle war vor allem Netflix ganz vorne dabei - mit bis zu 20 Euro im Monat. Damit könnte aller­dings bald Schluss sein, denn der Druck, Premium-Content güns­tiger oder sogar für Zuschauer kostenlos und werbe­finan­ziert anzu­bieten, steigt deut­lich an. Das liegt vor allem an Amazon: Der Online-Riese startet seinen werbefinan­zierten Strea­ming-Dienst "Freevee" (ehemals IMDb TV) in dieser Woche in Deutsch­land. Netflix und Disney Plus geraten damit unter Druck.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Welche HDMI-Standards gibt es, wie lang darf das Kabel sein, und ist ein Kabel mit vergoldeten Steckern sinnvoll? Wir erläutern wichtige Details zu HDMI.

Festnetz

Streit ums "T": Telefónica vs. Telekom

Streit um die Marke mit dem T

Logo: Telefonica S.A. / Deutsche Telekom / Montage teltarif.de

Ein skur­riler Kampf zeichnet sich zwischen den euro­päi­schen Tele­fon­gesell­schaften Telefónica SA (Spanien) und der Deut­schen Telekom (Deutsch­land) ab. Diesmal geht um einen einzigen Buch­staben: das "T". Das "T" verwendet die Deut­sche Telekom schon viele Jahre als Marken­zei­chen. Kurz nach Beschluss ihrer Haupt­ver­samm­lung hatte die Mutter­gesell­schaft Telefónica S.A. 2021 das neue Logo zur Regis­trie­rung ange­meldet. Bisher war der an Jugend­stil erin­nernde Schriftzug "Telefónica" üblich, jetzt wird (wieder) ein aus Punkten bestehendes "T" verwendet, nur in Deutsch­land nicht. Bald begann der Rechts­streit.

Zum Inhaltsverzeichnis

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 27.04.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,49 Cent pro Minute. Bis zum 30. September garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,5 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende Juni einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

Es gibt sie noch, aber sie werden immer weniger: Wir erläutern, was Telefonieren in Telefonzellen kostet.

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.