Müller Mobile gestartet, Breitband-Irrsinn, Handy reparieren

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Ereignis passiert nicht mehr oft: Ein neuer Mobil­funk-Discounter will seit dieser Woche den Markt erobern. Und dabei trägt er einen bekannten Namen: "Müller Mobile". Nein, die Tarife stammen nicht von der Molkerei, sondern von der Drogerie-Kette. Leis­tungs­erbringer ist mobilcom-debitel, die Tarife sind im Telefónica-Netz ange­sie­delt. Doch bei diesem einen Netz soll es nicht bleiben. Wie konkur­renz­fähig sind die Müller-Tarife wirk­lich? Unseren Tarif­check dazu finden Sie im Mobil­funk-Teil dieses Newslet­ters.

Jahre­lang war es den Smart­phone-Herstel­lern am liebsten, wenn wir Kunden unsere defekten Smart­phones einfach zum Elek­tro­schrott gebracht und flugs ein neues Smart­phone gekauft haben. Das hat den Bilanzen der Hersteller natür­lich nicht geschadet - der Umwelt mögli­cher­weise schon. Nach einigen wenigen Spezi­alher­stel­lern entdeckt nun Bran­chen-Primus Samsung das Thema Nach­hal­tig­keit und will seinen Kunden sogar ein Repa­raturset sowie Ersatz­teile für diverse Geräte anbieten. Was davon zu halten ist, erläu­tern wir im Abschnitt Hard­ware.

Die Glas­faser führt direkt am Grund­stück vorbei, für die Versor­gung des Hauses wären nur wenige Meter für den Anschluss notwendig - aber dieser Anschluss darf bei Strafe nicht gelegt werden. Eine Regional-Posse? Nein, denn dahinter stecken die von der Bundes­regie­rung höchst­selbst fest­gesetzten Richt­linien für einen geför­derten Glas­faser­ausbau. Die rufen nicht nur Kopf­schüt­teln bei den Anwoh­nern hervor, sondern bringen auch regio­nale Breit­band-Koor­dina­toren und natür­lich die Glas­faser-Netz­betreiber in Bedrängnis. Über einen irrsin­nigen Fall im Kreis Herford lesen Sie mehr im Internet-Teil unseres Newslet­ters.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newslet­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Inhaltsverzeichnis

Mobilfunk

Internet

Hardware

Broadcast

Festnetz

Anzeige:

Mobilfunk

Netz, Tarif, Handy: So gelingt der Einstieg bei 5G

Das müssen Sie zu 5G wissen

Bild: teltarif.de

Der Mobilfunk­stan­dard 5G ist in Deutsch­land mitt­ler­weile etabliert. Alle drei aktiven Netz­betreiber bieten die 5G-Nutzung an. Dennoch ist die Nutzung noch nicht ganz so selbst­ver­ständ­lich wie bei GSM und LTE. So bleiben die meisten Provider- und Discounter-Kunden beim neuen Netz­stan­dard noch außen vor, und auch bei der 5G-Vermark­tung der Netz­betreiber gibt es Unter­schiede. In diesem Ratgeber haben wir einige Hinweise für Inter­essenten zusam­men­gefasst, die den neuen Netz­stan­dard möglichst günstig nutzen möchten.

Zum Inhaltsverzeichnis

Müller Mobile im Tarifcheck: Geht es noch günstiger?

Müller Mobile im Tarifcheck

Foto: teltarif.de

"Alles Müller oder was?" ist ein Werbe­spruch einer bekannten Molkerei. Unter dem Namen Müller finden wir in den Innen­städten aber auch erfolg­reiche Droge­rie­märkte. Seit Montag haben die ein neues Mobil­funk-Produkt an den Start gebracht: "Müller Mobile", als Post­paid-Vertrag monat­lich kündbar, Zahlung durch SEPA-Last­schrift. Es ist bei den Müller-Droge­rien oder online erhält­lich.

Der Start des Ange­bots von Müller Mobile bringt ein inter­essantes Produkt auf den Markt. Müller Mobile gibt es in drei Tarif­stufen. Da stellt sich natür­lich die Frage: Ist das Angebot von Müller Mobile preis­lich über­haupt inter­essant? Wir verglei­chen dazu die drei Tarife von Müller Mobile im Tarif­check einzeln mit der Konkur­renz.

Zum Inhaltsverzeichnis

congstar Daten-Ei: Extra Datenvolumen - aber nicht für alle

Oster-Aktion bei congstar

Bild: congstar / teltarif.de-Leserzuschrift

Wer als cong­star-Kunde aktuell in seine cong­star-App schaut, mag sie schon entdeckt haben: Die Daten-Ei-Aktion, bei der die Kunden sich zusätz­liches Daten­volumen sichern können, ohne dafür zu bezahlen. Der Daten­pass beinhaltet 15 GB Extra-Daten­volumen, Home­spot und cong­star X Kunden erhalten sogar einen 50 GB Daten­pass. Dafür müssen die Kunden aber einige Vorausset­zungen erfüllen - nicht alle Kunden profi­tieren. Es ist beispiels­weise erforder­lich, dass bereits eine Daten­option gebucht ist.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Alle Meldungen von teltarif.de

Internet

Corona Warn-App: Das nächste Update kündigt sich an

Geplante Funktionen der Corona Warn App

Screenshot/Logo: Robert Koch-Institut, Montage: teltarif.de

Robert Koch-Institut, Deut­sche Telekom und SAP arbeiten bereits am nächsten Update für die Corona Warn-App. Ein Pre-Release der Version 2.21 ist auf GitHub bereits zu finden. Diese Vorschau-Vari­ante zeigt auf, welche neuen Funk­tionen die Corona Warn-App voraus­sicht­lich in den kommenden Wochen erhalten wird. Unter anderem sieht die neue Version die Möglich­keit vor, Test­ergeb­nisse auch von anderen Fami­lien­mit­glie­dern zu erfassen und zu verwalten. Das nächste Update bringt noch weitere Features mit sich.

Zum Inhaltsverzeichnis

DKB Banking App: Feature-Update jetzt verfügbar

DKB Banking App aktualisiert

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dkb.de

Die DKB hat im vergan­genen Jahr eine neue Banking App vorge­stellt. Diese war zunächst nur im Rahmen eines geschlos­senen Beta-Tests verfügbar. Mitt­ler­weile ist die Anwen­dung allen Inter­essenten über den Google Play Store und über den AppStore von Apple zugäng­lich. Jetzt ist die Version 1.9.0 der DKB Banking App verfügbar und diese bringt auch neue Funk­tionen mit sich. So können Kunden ihren Konten und Karten jetzt eigene Namen geben.

Zum Inhaltsverzeichnis

Breitband-Irrsinn: Glasfaser im Kreis Herford verwehrt

Breitband-Irrsinn im Kreis Herford

Bild: Deutsche Glasfaser / Martin Wissen

Eigent­lich kann man froh sein, dass aktuell an mehr und mehr Stellen bundes­weit gebud­delt und Glas­faser ausge­baut wird - Staat und Netz­betreiber sind offenbar aufge­wacht. Der Staat macht dafür viele Milli­arden locker und fördert den Ausbau. Doch die Förderricht­linien führen zu teil­weise irrsin­nigen Situa­tionen. Ein konkretes Beispiel ereignet sich aktuell beispiels­weise im ostwest­fäli­schen Kreis Herford. Selbst wenn die Glas­faser am Haus vorbei führen wird: Es gibt keinen Anschluss.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Alle Meldungen von teltarif.de

Es gibt nicht nur Chrome und Edge: Entdecken Sie in unserer Übersicht alternative Internet-Browser mit mehr Funktionen.

Hardware

OnePlus 10 Pro im Test: Besser als der Vorgänger?

OnePlus 10 Pro im Test

Bild: teltarif.de

Nach der Veröffent­lichung im Heimat­land China ist das OnePlus 10 Pro nun auch in Deutsch­land ange­kommen. Wir haben es schon vorab ins Test­labor geschickt. Wieder gibt es ein 120-Hz-Display mit hoher Maximal­auf­lösung (3216 mal 1440 Pixel, 525 ppi). Bei der Displayhellig­keit hinkt OnePlus weiterhin den Konkur­renten von Samsung und Apple hinterher. Weitere wich­tige Leis­tungs­eck­daten sind hingegen der aktu­elle High-End-Chip Snap­dragon 8 Gen 1 von Qual­comm und schnelles Laden des Akkus. Alle Ergeb­nisse und Test­fotos finden Sie im Test­bericht des OnePlus 10 Pro.

Zum Inhaltsverzeichnis

Samsung kündigt Selbstreparatur für Galaxy-Geräte an

Samsung-Geräte selbst reparieren

Bild: iFixit

Samsung will seine Kundenbevor­zugung mit einem neuen Selbstre­paratur-Programm für Galaxy-Mobil­geräte unter­strei­chen. Der Hersteller ging dafür eine Koope­ration mit den Do-it-yourself-Experten iFixit ein. Man möchte mit diesem Vorhaben den Mobil­geräten eine längere Lebens­spanne ermög­lichen und Elek­tro­schrott vermeiden. Konsu­menten mit hand­werk­lichem Geschick können bald Origi­nal­teile sowie Werk­zeug von Samsung für die Instand­set­zung ausge­wählter Mobil­geräte beziehen.

Zum Inhaltsverzeichnis

Chrome OS Flex im Test: Was kann Googles Betriebssystem?

Chrome OS Flex getestet

Bild: teltarif.de, Andre Reinhardt

Chrome OS ist ein bereits bekanntes Google-Betriebs­system für die Chrome­book-Laptops. Dieses gab es bislang aller­dings nur vorin­stal­liert auf den Geräten oder separat für Soft­ware-Entwickler. Mit Chrome OS Flex hat Google eine neue Vari­ante seines Systems veröf­fent­licht, die vor allem alten Rech­nern neues Leben einhau­chen soll. Die noch frühe Vari­ante ist eigent­lich für Unter­nehmen gedacht, Sie können diese Fassung aber auch als Privat­anwender auspro­bieren. Was die Google-Platt­form bietet – und was nicht – sowie etwaige Probleme zeigen wir in unserem ersten Test von Chrome OS Flex.

Zum Inhaltsverzeichnis

Top 10 im Handy-Test: Die besten Smartphones 2022

Top 10 Smartphones im Test

Grafik: AKS-fotolia.com, Fotos/Montage: teltarif.de

Die Smart­phones, die sich auf dem Markt tummeln, sind mitt­ler­weile kaum mehr zählbar. Und häufig ähneln sie sich wie ein Ei dem anderen; Qualität und Leis­tung sind nicht selten auf eine Stufe zu stellen. Trotzdem wird es immer Unter­schiede geben, die das eine Smart­phone besser machen als das andere. Bei unserem Handy-Test­ver­fahren prüfen wir nicht nur die Leis­tung des Prozes­sors, der Kamera und des Akkus, sondern gehen auch auf die Display-Eigen­schaften ein. In unserer Test-Über­sicht finden Sie Top-Smart­phones von 2021 und 2022, die sich in vielen Diszi­plinen mit sehr guter Leis­tung behaupten können.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Broadcast

Android Auto: Update bringt neues Musik-Feature

Neue Funktion bei Android Auto

Quelle: Reddit.com

Mit Android Auto besteht die Möglich­keit, viele vom Smart­phone bekannte Anwen­dungen auch über das Display im Kraft­fahr­zeug zu nutzen. Dazu gehören neben der Telefon-App auch Google Maps und eine immer größere Zahl anderer Navi­gations-Programme. Auch Musik-Strea­ming, der Webradio-Empfang oder die Wieder­gabe von Podcasts und Hörbü­chern ist über Android Auto möglich. Auf Wunsch sind jetzt auch Vorschläge für die Musik-Wieder­gabe zu finden. Auch Podcasts und andere Audio-Inhalte werden berück­sich­tigt.

Zum Inhaltsverzeichnis

Nordmende Transita 130: Sehr empfangsstarkes DAB+-Radio

Retro-Radio mit Stärken und Schwächen

Foto: teltarif.de

TechniSat verkauft unter dem Namen Nord­mende Tran­sita 130 ein Radio im Retro-Look. Das Gerät sieht fast genauso aus wie das Original. Es ist - wie das Original-Nord­mende-Gerät - geeignet, um Hörfunk­pro­gramme im klas­sischen UKW-Bereich zu empfangen. Auf Lang- und Mittel­welle hat der Hersteller bei der Neuauf­lage aber verzichtet. Statt­dessen wird mit dem Radio auch das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+ empfangen. Unein­geschränkt empfeh­lens­wert ist das Radio im Retro-Look aber nicht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Alle Meldungen von teltarif.de

Das läuft gerade auf Amazon Prime Video: Wir verraten Ihnen, welche neuen Serien und Filme in diesem Monat auf Prime Video starten.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01078 01078 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 06.04.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die 01078 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,49 Cent pro Minute. Bis zum 30. September garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,5 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende Juni einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Alle Meldungen von teltarif.de

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter wurde von teltarif.de erstellt. Gerne können Sie ihn an Ihre Freunde weiterschicken oder - unter Quellenangabe - einmalig ganz oder auszugsweise in anderen Medien publizieren. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freuen wir uns über Ihre Mail an newsletter@teltarif.de. In der Newsletter-Verwaltung können Sie den Status Ihres Abonnements einsehen, Ihre Mail-Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen bzw. die Zustellung für eine Zeit lang pausieren lassen.

Geben Sie hierzu Ihre E-Mail-Adresse in das Formular zur Abfrage des Abostatus ein. Sie erhalten als Antwort Ihre Statusseite, auf der Sie unter den Link 'Benutzerdaten ändern' alles weitere einstellen können, wie Ihre E-Mail-Adresse oder den Abo-Typ.

Ihre Themenwünsche:

Vermissen Sie ein bestimmtes Thema bei teltarif.de? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre Vorschläge. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@teltarif.de!

Impressum/Herausgeber:

teltarif.de Onlineverlag GmbH, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Telefon: 030/453 081-400 (keine Tarifauskünfte!)

Eingetragen beim AG Berlin-Charlottenburg, HRB 116648

Umsatzsteuer-ID: DE262802064

Geschäftsführer: Kai Petzke

V.i.S.d.P.: Kai Petzke, Schmiljanstr. 24, 12161 Berlin

Bei Interesse an einer Werbeeinblendung im Newsletter richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail an marketing@teltarif.de. Oder rufen Sie uns an unter 0551/517 57 10. Haben Sie Ideen oder Hinweise zu unseren Themen und möchten mit der Redaktion von teltarif.de Kontakt aufnehmen, freuen wir uns über eine E-Mail an newsletter@teltarif.de.