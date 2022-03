Mehr Telekom-Daten, mobilcom-debitel stirbt, neue DKB-App

teltarif.de Newsletter

ohne WLAN-Router geht in den meisten Haus­halten nichts. Das Gerät verfügt übli­cher­weise über das Modem für den Online-Zugang. Zudem verteilt es das Internet kabellos auf alle mögli­chen Geräte vom Handy über den Fern­seher bis hin zum Smart Speaker. Im Internet-Teil unseres News­let­ters finden Sie eine Über­sicht zu aktu­ellen Routern für den beson­ders weit verbrei­teten (V)DSL-Anschluss.

In den vergan­genen Tagen waren wir auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona unter­wegs, um über die dort vorge­stellten Neuheiten zu berichten. Beson­ders beein­dru­ckend war das Aufladen eines Smart­phone-Akkus mit bis zu 240 Watt. In unserem Hard­ware-Teil erfahren Sie, wie schnell sich damit der Lade­stand erhöhen lässt.

Die Deut­sche Telekom wertet die Tarife zahl­rei­cher Bestands­kunden auf. Alt-Tarife bekommen deut­lich mehr monat­liches Inklu­siv­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Die übrigen Kondi­tionen bleiben unver­ändert. Was sich in welchen Tarifen ändert und welche Kunden nach der Umstel­lung auch von MagentaEINS profi­tieren können, lesen Sie im Mobil­funk-Teil.

Internet

Hardware

Mobilfunk

Broadcast

Festnetz

Internet

AVM, Telekom & Co.: Aktuelle (V)DSL-Router in der Übersicht

Router in der Übersicht

Foto: AVM

WLAN-Router nehmen in den meisten Haus­halten eine wich­tige Rolle ein. Die Geräte bilden die Grund­lage dafür, den Internet-Zugang auf Computer und Smart­phones, Tablets und Smart­wat­ches sowie auf Smart-Home-Geräte zu verteilen. Einige Router haben Zusatz­funk­tionen wie eine DECT-Basis­sta­tion, einen Anruf­beant­worter und weitere Features inte­griert.

Neben bekannten Marken wie AVM (FRITZ!Box) und Telekom (Speed­port) haben auch Hersteller wie TP-Link, D-Link und Asus passende Geräte im Angebot. Wir haben in einem Ratgeber eine Auswahl aktu­eller (V)DSL-Router für Ihr vernetztes Zuhause zusam­men­getragen.

DKB Banking App: Update bringt neue Funktionen

DKB-App aufgewertet

Screenshot: teltarif.de, Quelle: dkb.de

Die DKB hat im vergan­genen Jahr eine neue Version ihrer Banking-App veröf­fent­licht. Erst­mals bietet das Kredit­institut eine native Anwen­dung für Smart­phones an. Die bishe­rige DKB-App war nämlich eigent­lich nur ein etwas komfor­tablerer Zugang zur mobilen Webseite der Bank.

Die neue Anwen­dung star­tete zunächst mit stark redu­ziertem Funk­tions­umfang. Sukzes­sive will die DKB neue Features nach­rüsten und so ihre früheren Handy-Programme über­flüssig machen. Welche neuen Leis­tungs­merk­male jetzt verfügbar sind, lesen Sie in unserem Beitrag zum Update der DKB Banking App.

Hardware

iPhone SE für 199 Dollar: Das spricht dafür

Kommt das iPhone für unter 200 Dollar?

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de

Für das Früh­jahr sind die ersten neuen Apple-Produkte des Jahres 2022 zu erwarten. Dazu gehört unter anderem eine Neuauf­lage des iPhone SE, die dann auch den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G unter­stützt. Nun gibt es Gerüchte, nach denen Apple das derzeit noch aktu­elle Modell weiterhin verkauft - und zwar zu Preisen ab 199 US-Dollar. In einer Meldung zum beson­ders güns­tigen iPhone SE lesen Sie, was für diesen Verkaufs­preis spricht.

Unter­dessen hat Apple die fünfte Beta-Version von iOS 15.4 veröf­fent­licht. Schon in den nächsten Tagen könnte der Release Candi­date folgen, der dann wiederum kurze Zeit später als offi­zielles Update verteilt wird. Denkbar wäre, dass Apple neben Hard­ware auch die Soft­ware-Neuheiten auf einen Special Event am 8. März vorstellt. Doch nicht nur iOS bekommt in Kürze ein Feature-Update, wie wir in der News zu neuen Betriebs­system-Versionen für iPhone, iPad, Mac und Co. berichten.

MWC-Neuheiten: Mit 240 Watt mal eben den Handyakku aufladen

Highlights vom MWC

Bild: teltarif.de

Der Mobile World Congress (MWC) geht heute zu Ende. Wir waren in den vergan­genen Tagen auf dem Messe­gelände in Barce­lona unter­wegs, um über die Neuheiten der verschie­denen Hersteller zu berichten. Beson­ders beein­dru­ckend war beispiels­weise der Stand von Oppo. Dort demons­trierte der Smart­phone-Hersteller schnelle Akku­ladungen mit 150 und 240 Watt.

Bereits seit Januar gibt es das OnePlus 10 Pro in China. Bald soll das Smart­phone auch in Deutsch­land erscheinen. Wir haben uns das Ober­klasse-Handy auf dem MWC live ange­schaut. Im Hands-On-Test zum OnePlus 10 Pro erfahren Sie, welchen Eindruck wir vom Gerät gewonnen haben.

Honor stellte mit dem Magic V auf dem MWC ein Foldable im Galaxy-Z-Fold-3-Stil vor. Für den chine­sischen Markt wurde das Smart­phone mit falt­barem Touch­screen schon zuvor präsen­tiert. Doch was leistet der Bolide in der Praxis? Wir konnten das Honor Magic V auf der Messe einem Hands-On unter­ziehen.

Doch nicht nur um die mobile Kommu­nika­tion ging es in den vergan­genen Tagen in Barce­lona. AVM hat auf dem Mobile World Congress den FRITZ!DECT 302 vorge­stellt. Das Gerät ist ab sofort verfügbar. Wir berichten in der Meldung zum FRITZ!DECT 302 von AVM darüber, welche Features der smarte Heiz­kör­per­regler mit sich bringt.

Weitere Einsteiger: Nokia C21 mit austauschbarem Akku

Neue Nokia-Handys

Bild: HMD/Nokia

HMD Global hat neue Smart­phones für Einsteiger vorge­stellt. Diese haben die Bezeich­nungen Nokia C21 und Nokia C21 Plus. Die beiden Modelle sollen vor allem in den Berei­chen Akku­lauf­zeit und Soft­ware-Support punkten. Eines der beiden Modelle bietet sogar die Möglich­keit, den Akku zu wech­seln.

Die Stra­tegie zielt darauf ab, dass Erschwing­lich­keit und Service sich vertragen. Doch was kosten die beiden neuen Nokia-Handys? Welche Features bieten die Boliden und ab wann werden die Geräte im Handel erhält­lich sein? Details lesen Sie in unserem Bericht zur Neuvor­stel­lung von Nokia C21 und C21 Plus.

Mobilfunk

Telekom: Dauerhaft mehr Datenvolumen für viele Kunden

Telekom verbessert Alt-Tarife

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Telekom, Montage: teltarif.de

Viele Mobil­funk­kunden der Deut­schen Telekom können sich über eine Aufwer­tung ihrer Tarife freuen. Wie die Pres­sestelle des in Bonn ansäs­sigen Unter­neh­mens bestä­tigte, erhalten viele Kunden in älteren MagentaMobil-Tarif­gene­rationen mehr monat­liches Daten­volumen. Für erste Kunden wurde diese Ände­rung bereits zum 1. Februar umge­setzt. Weitere Verträge hat die Telekom zum 1. März verbes­sert.

In vielen Fällen werden die älteren Tarif­gene­rationen hinsicht­lich des Daten-Inklu­siv­volu­mens den aktu­ellen Preis­modellen gleich­gestellt. Je nach Alter des Vertrags können Kunden, die auch einen Telekom-Fest­netz­anschluss nutzen, auch den MagentaEINS-Vorteil bekommen. Welcher Tarif nun sogar von einer echten Daten-Flat­rate profi­tiert, erfahren Sie im Bericht zu den Verbes­serungen für viele MagentaMobil-Kunden.

Drei Monate Kündigungsfrist: Ignoriert Drillisch das TKG?

Ignoriert Drillisch das TKG?

Bild: Drillisch Online GmbH

Mitte Februar gab es erste Hinweise darauf, dass bestimmte Provider mögli­cher­weise die Neure­gelungen des TKG zu Vertrags­kün­digungen seit Dezember igno­rieren und ihren Kunden die Kündi­gung erschweren. Genannt wurden damals beispiel­haft mobilcom-debitel und 1&1.

Eigent­lich ist die im TKG formu­lierte Rechts­lage klar: Ist die ursprüng­liche Mindest­ver­trags­lauf­zeit um, darf sich der Vertrag nicht mehr still­schwei­gend um mehr als einen Monat verlän­gern, sondern eben nur noch für einen Monat - und das gilt explizit auch für Bestands­ver­träge. Nun ist teltarif.de aber ein erster Fall gemeldet worden, bei dem Dril­lisch das igno­riert.

freenet lässt mobilcom-debitel sterben

mobilcom-debitel stirbt

Bild: mobilcom-debitel

Spätes­tens bis zum Juli will freenet die Marke mobilcom-debitel abschaffen. Dieser Schritt ist umso erstaun­licher, da es sich bei mobilcom-debitel um eine der Haupt­marken der freenet AG handelt und nicht um eine jahre­lang kaum noch gepflegte Marke wie call­mobile, das bereits im vergan­genen Jahr aufge­geben wurde.

mobilcom-debitel-Tarife sind nicht nur online erhält­lich. Die Marke ist mit zahl­rei­chen Shops in deut­schen Innen­städten vertreten. Diese Shops müssen jetzt umge­labelt werden. Was steckt hinter der Ände­rung und wie geht es für die Kunden weiter? Darüber berichten wir in der News zum Ende für die Marke mobilcom-debitel.

Kostenlose Telefonate und SMS in die Ukraine

Kostenlose Anrufe in die Ukraine

Foto: Image(s) licensed by Ingram Image, Logo: Telekom, Montage: teltarif.de

Wer mit der deut­schen SIM-Karte einiger Provider in der Ukraine unter­wegs ist, muss ab sofort keine Roaming-Gebühren bezahlen, weder für Sprache noch SMS. Auch Anrufe und SMS-Mittei­lungen von Deutsch­land in die Ukraine sind bei einigen Anbie­tern frei.

Am vergan­genen Freitag hatten bereits Konzerne wie die Deut­sche Telekom und Voda­fone die Kommu­nika­tion mit der Ukraine kostenlos gemacht. Mitt­ler­weile bieten beispiels­weise Telefónica, aber auch regio­nale Tele­fon­gesell­schaften den glei­chen Service. In einer Meldung fassen wir zusammen, wie Sie derzeit kostenlos in die Ukraine tele­fonieren und SMS-Nach­richten verschi­cken können.

Broadcast

Amazon: Fire-TV-Update gegen alternative Launcher

Unliebsames Fire-TV-Update

Foto: Amazon, Montage: teltarif.de

Die Fire-TV-Sticks von Amazon sind zum Teil schon zu Preisen von weniger als 30 Euro erhält­lich. Die Geräte erfreuen sich daher einer großen Beliebt­heit. Nicht wenige Käufer sind aller­dings mit der Benut­zer­ober­fläche unzu­frieden, die Amazon von Haus anbietet. Sie instal­lieren alter­native Menüs wie den Wolf Laun­cher, die mehr Über­sicht verspre­chen und werbe­frei sind.

Nun hat Amazon Schritte gegen die Instal­lation dieser alter­nativen Laun­cher unter­nommen. Betroffen sind nicht nur Kunden, die einen Fire-TV-Stick mit aktu­ellem Betriebs­system nutzen, sondern auch Besitzer älterer Hard­ware. In unserem Bericht zum Fire-TV-Update gegen alter­native Laun­cher lesen Sie, welche Firm­ware-Versionen die Flexi­bilität der Strea­ming-Sticks von Amazon einschränken.

Kulturkanal Arte ab 2023 in UHD

Arte will in UHD senden

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de

Der Kultur­kanal Arte will sein Programm ab dem kommenden Jahr auch in UHD-Qualität über Satellit anbieten. Das geht aus dem 23. Bericht der Kommis­sion zur Ermitt­lung des Finanz­bedarfs der Rund­funk­anstalten (KEF) hervor. Die ARD hatte zuvor erklärt, für die Landes­rund­funk­anstalten seien UHD-Sendungen über Satellit derzeit kein Thema.

Die KEF hatte die von Arte ange­mel­deten Kosten für eine Stei­gerung der Über­tra­gungs­qua­lität über Satellit bereits aner­kannt. Auch TV-Geräte mit UHD-Empfangs­mög­lich­keit sind bereits im Handel erhält­lich. In unserem Beitrag zu den UHD-Plänen von Arte erfahren Sie, warum sich ein neuer Fern­seher für die meisten Inter­essenten wohl derzeit noch nicht lohnt.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 03.03.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,5 Cent pro Minute. Bis zum 30. Juni garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für 0,9 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende Juni einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

