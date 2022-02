Lahmes Internet, Sky-Receiver-Wechsel, DKB-Probleme

teltarif.de Newsletter

es ist schon schwer genug zu beweisen, dass das Internet gegen­über der vertrag­lich zuge­sicherten Leis­tung zu langsam ist - und die Mess­pro­tokolle geben keinen genauen Wert für eine Preis­min­derung vor. Nun sagt die Bundes­netz­agentur allen Ernstes: Über die Höhe des mögli­chen Preis­nach­lasses entscheidet der Provider. Ein Skandal? Darüber infor­mieren wir Sie im Internet-Teil dieses News­let­ters.

Musik-Strea­ming ist beliebt. Die Flat­rate-Ange­bote sind aber zumin­dest für einige Anbieter nicht kosten­deckend. Jetzt erhöht der erste Strea­ming-Provider die Abo-Gebühren für Neukunden. Zugleich bekommen betrof­fene Nutzer verbes­serte Inklu­siv­leis­tungen. Details haben wir im Internet-Teil zusam­men­gefasst.

Die Mobil­funk-Betreiber setzen den Netz­ausbau unver­min­dert fort. So will die Telekom für den 5G-Ausbau einen weiteren Frequenz­bereich einsetzen. Telefónica setzt zusätz­liche Technik für eine best­mög­liche Versor­gung in Hotspots ein. Erste Small Cells, wie sich die Technik nennt, sind jetzt in Betrieb genommen worden, wie wir im Mobil­funk-Teil berichten.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Internet

Lahmes Internet: Provider bestimmt Höhe der Minderung?

Streit um Preisminderung bei zu langsamem Internet

Foto: AVM, Grafik/Montage: teltarif.de

Anfang Dezember war es so weit: Die Neure­gelungen des Tele­kom­muni­kati­ons­gesetzes brachten zahl­reiche Verbes­serungen für Verbrau­cher. Eine der wich­tigsten davon: Kann der Internet-Provider dauer­haft nicht die verspro­chene Geschwin­dig­keit liefern, bekommt der Kunde nicht nur warme Worte, sondern er kann fristlos kündigen oder den Preis mindern. Mitte Dezember hat die BNetzA hierzu die neue Breit­band­mes­sungs-App bereit­gestellt.

Doch direkt im Anschluss daran folgte bereits die erste Ernüch­terung: Der Nach­weis einer mangel­haften Leis­tung des Provi­ders ist nur mit großen Schwie­rig­keiten zu erbringen. Und nun folgt der nächste Rein­fall: Die Bundes­netz­agentur bestä­tigt, dass die Mess­pro­tokolle gar nicht dafür geeignet sind, dass der Kunde eine konkrete Preis­min­derung einfor­dern kann. Über die Höhe der Minde­rung entscheide der Provider, so der Regu­lierer.

DKB klärt auf: Darum keine neue Girocard für einige Kunden

Manche DKB-Kunden vermissen neue Girocard

Foto: DKB

Die DKB hat im vergan­genen Jahr ihre Kondi­tionen für Neu- und Bestands­kunden verschlech­tert. Während die Giro­card für Neukunden seit November monat­lich 99 Cent kostet, soll der Nach­folger der EC-Karte für Bestands­kunden - anders als die Kredit­karte - kostenlos bleiben.

Nun berichten Kunden, dass sie keine neue Giro­card mehr erhalten haben, als die bereits vorhan­dene Karte abge­laufen war. Fällt die in Deutsch­land noch immer wich­tige Giro­card also auch für Bestands­kunden weg - zumin­dest als Gratis-Leis­tung zum Giro­konto? In einer Meldung berichten wir darüber, wie die DKB selbst auf Anfrage erklärt hat, warum einige Kunden keine neue Giro­card bekommen haben.

Musik-Streaming wird teurer: Erster Anbieter erhöht Preise

Deezer wird teurer

Screenshot: teltarif.de, Quelle: deezer-blog.com

Musik-Strea­ming­dienste erfreuen sich einer immer größeren Beliebt­heit. Zumin­dest einige der Anbieter wie Spotify und Apple, Amazon und Napster klagen, dass die Flat­rates für knapp 10 Euro im Monat nicht kosten­deckend sind. Jetzt zieht mit Deezer einer der Anbieter die Reiß­leine und erhöht die Preise.

Während Bestands­kunden von der Preis­erhö­hung nicht betroffen sind, bekommen Neukunden im Gegenzug zu den höheren Abo-Gebühren verbes­serte Inklu­siv­leis­tungen. Wie Inter­essenten, die sich lang­fristig an die Musik-Flat­rate binden, nach wie vor Deezer für unter 10 Euro im Monat bekommen können, erfahren Sie in unserer News zur Preis­erhö­hung für Musik-Strea­ming.

Android Auto: Neues Design und neue Features

Coolwalk-Benutzeroberfläche für Android Auto

Quelle: androidworld.it

Google entwi­ckelt Android Auto sukzes­sive weiter. Bereits seit Monaten gibt es Tests für einen Modus, der mehrere Apps und/oder Dienste parallel auf dem Auto-Display darstellen kann. Verfügbar sein soll dieser Modus künftig immer dann, wenn im Fahr­zeug ein entspre­chend großer Bild­schirm verbaut ist.

Neben der Cool­walk genannten neuen Benut­zer­ober­fläche gibt es nun noch eine neue App im Android-Auto-Menü. Diese befindet sich noch im Beta-Stadium. Welches Feature diese Anwen­dung mit sich bringen wird, lesen Sie in unserem Beitrag zum neuen Design und zu neuen Funk­tionen bei Android Auto.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Internet mit bis zu 1 GBit/s:

Mobilfunk

Telekom: Mehr 5G-Frequenzen, o2 erprobt Small Cells

Telekom baut 5G weiter aus

Screenshot: teltarif.de / Video: Youtube/telekomnetz

Die Deut­sche Telekom will in diesem Jahr den Ausbau ihres 5G-Mobil­funk­netzes "groß­flä­chig" fort­setzen. Marke­ting­wirk­same Pilot­ver­suche würden nur die Kunden ärgern, das Kunden­erlebnis soll im Vorder­grund stehen. Auch ein neuer Frequenz­bereich soll für den neuen Netz­stan­dard zum Einsatz kommen, wie wir in der Meldung zum 5G-Ausbau der Telekom berichten.

Telefónica kümmert sich unter­dessen um Möglich­keiten, die Mobil­funk­ver­sor­gung an Orten mit beson­ders inten­siver Nutzung zu verbes­sern. Dazu sollen soge­nannte Smart Cells zum Einsatz kommen, die mit Open-RAN-Technik ausge­stattet sind. Wir konnten uns die "Mini-Mobil­funk­sender" von o2 in München einmal ansehen.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Handy-Vertrag läuft aus

Broadcast

Übersicht: 10 aktuelle OLED-Smart TVs mit 55 Zoll

Übersicht zu 55-Zoll-Smart-TVs

Bild: Sony

Fern­seher mit OLED-Bild­schirm zeichnen sich durch beson­ders gute Schwarz­werte, Top-Reak­tions­zeiten, kräf­tige Farben und Kontraste aus. Doch nicht jeder benö­tigt diese vergleichs­weise teuren Fern­seh­geräte. OLED-TVs sind vor allem etwas für Film- und Seri­enfans oder auch Gamer, die Wert auf das best­mög­liche Bild, oft gepaart mit einer exzel­lenten Tonqua­lität legen.

Wir haben uns auf dem Markt umge­sehen und stellen zehn aktu­elle Smart-TV-Geräte mit OLED in der aktuell belieb­testen Bild­schirm­dia­gonalen 55 Zoll vor. Bei allen Modellen handelt es sich um 4k/UHD-Smart-TVs mit einer Auflö­sung von 3840 mal 2160 Pixel. In unserem Ratgeber zu aktu­ellen OLED-Smart-TVs lesen Sie auch, warum es von Samsung bislang keine Fern­seher mit dieser Display-Technik gibt.

Darum brauchen viele Sky-Kunden einen neuen Receiver

Sky setzt auf Sky-Q-Plattform

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de

Wer als Kunde des Pay-TV-Veran­stal­ters Sky noch einen älteren Receiver verwendet, sollte über den Umstieg auf ein aktu­elles Modell nach­denken. Bereits vor einigen Wochen hat der Platt­form­betreiber den Funk­tions­umfang bei Sky+ einge­schränkt. Grund: Der Bezahl­fernseh-Anbieter will sich auf sein aktu­elles Produkt Sky Q konzen­trieren.

Doch welche Dienste sind bei Sky+ nicht mehr verfügbar und bei welchen Ange­boten müssen die Kunden keine Einschrän­kungen hinnehmen? Wir haben in einer Meldung zusam­men­gefasst, warum viele Sky-Kunden einen neuen Receiver benö­tigen und welches Umstiegs­angebot der Veran­stalter den Nutzern unter­breitet.

Vodafone: GigaTV Cable Box 2 in allen TV-Tarifen

Aktuelle Kabel-TV-Set-Top-Box von Vodafone

Foto: Vodafone Deutschland

Voda­fone hat die GigaTV Cable Box 2 schon vor rund einem Jahr vorge­stellt. Bei diesem Receiver handelt es sich um das aktu­elle Flagg­schiff unter den Set-Top-Boxen für Kabel­kunden des Düssel­dorfer Konzerns. Sukzes­sive macht der Netz­betreiber den Empfänger nun zum Stan­dard.

Ab sofort ist die GigaTV Cable Box 2 bundes­weit in allen Kabel-TV-Tarifen von Voda­fone erhält­lich. Bislang gab es noch Einschrän­kungen bei der Verfüg­bar­keit in einigen Regionen. Doch wodurch zeichnet sich der Kabel-Receiver aus und wie lässt sich sogar eine Nutzung in mehreren Räumen reali­sieren? Das haben wir in der News zur Verfüg­bar­keit der GigaTV Cable Box 2 in allen Voda­fone-TV-Tarifen zusam­men­gefasst.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Der aktu­elle Stan­dard für digi­tales Radio über Antenne ist DAB+.

Hardware

Ausprobiert: Erstes großes Update für die Galaxy Watch 4

Update für die Galaxy Watch 4

Foto: teltarif.de

Samsung hat das erste große Firm­ware-Update für die Galaxy Watch 4 (Classic) veröf­fent­licht. Der korea­nische Hersteller bringt damit die Version 3.2 von WearOS auf seine aktu­ellen Smart­watch-Modelle. Nach wie vor kann Samsung das aktu­elle Google-Betriebs­system für smarte Uhren exklusiv nutzen.

Wir haben den Umstieg auf die neue Firm­ware auspro­biert. Wie gestaltet sich das Soft­ware-Update in der Praxis und welche neuen Funk­tionen bietet die Smart­watch? Details hierzu haben wir im Erfah­rungs­bericht zum Soft­ware-Update für die Samsung Galaxy Watch 4 zusam­men­gefasst.

Samsung Galaxy S22: Die neuen Flaggschiffe im Vergleich

Neue Samsung-Smartphones im Vergleich

Fotos: Samsung, Montage: teltarif.de

Samsung hat die Galaxy-S22-Serie vor wenigen Tagen in einem Unpa­cked Event enthüllt. Das neue Smart­phone-Flagg­schiff der Koreaner gibt es in drei Versionen. Wir haben die Geräte, die in wenigen Tagen auf den Markt kommen, vergli­chen und sagen Ihnen, wie sich Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra unter­scheiden.

Mit der neuen "S-Klasse" verdrängt Samsung endgültig die Note-Serie aus dem Port­folio und beschenkt das Galaxy S22 Ultra mit bewährten Features wie dem S Pen. In einem Vergleichs­artikel zeigen wir auf, wie sich das S22 Ultra gegen­über dem Note 20 Ultra entwi­ckelt hat.

Bis zur Auslie­ferung der ersten Exem­plare der neuen Samsung-Smart­phones vergehen noch einige Tage. Schnäpp­chen­preise gibt es für Käufer derzeit noch nicht. Der Hersteller bietet aber einen Trade-In-Service für Altge­räte an. In unserem Bericht zum Ankaufs-Angebot von Samsung sind wir der Frage nach­gegangen, ob sich das für den Kunden lohnt.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 17.02.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Bis zum 30. Juni garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende Juni einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Welcher Ort hat welche Vorwahl?

