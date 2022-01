Netflix wird teurer, Urteil gegen Drillisch, o2 rüstet Netz auf

teltarif.de Newsletter

Bild: dpa

Netflix erhöht erneut die Preise. Kunden in den USA und Kanada müssen bereits seit einigen Tagen tiefer in die Taschen greifen, wenn sie die Dienste des Strea­ming­dienstes nutzen möchten. Dabei sind dieses Mal - anders als in den Vorjahren - sämt­liche Abo-Modelle betroffen. Im Broad­cast-Teil dieses News­let­ters erfahren Sie, welche Kosten für Netflix-Kunden in den Verei­nigten Staaten jetzt anfallen und mit welchen Kosten deut­sche Nutzer rechnen müssen.

Die CovPass App hat vor wenigen Tagen ein Update erhalten. Zwei weitere Aktua­lisie­rungen sollen in den kommenden Wochen folgen. Damit soll die Anwen­dung beispiels­weise für "2G+" fit gemacht werden. Das wurde bei der Corona Warn App bereits erle­digt - aller­dings funk­tio­niert das Feature derzeit noch nicht für alle Nutzer zufrie­den­stel­lend. Welche Neue­rungen die CovPass App bekommt und welche irre­füh­renden Angaben die Corona Warn App anzeigt, lesen Sie im Internet-Teil.

Dril­lisch wollte für jedes neu erstellte eSIM-Profil bei Kunden abkas­sieren. Der Discounter begründet das damit, dass die Tarife ohnehin mit der "heißen Nadel" gestrickt seien. Daher sei es alter­nativlos, Extra-Kosten für solche Zusatz­leis­tungen zu erheben. Aller­dings liegt es kaum in der Verant­wor­tung des Kunden, dass selbst bei einem simplen Handy­wechsel ein neues eSIM-Profil ange­legt werden muss. Ein betrof­fener Nutzer hat gegen die Dril­lisch-Gebühren geklagt. Was dabei heraus­gekommen ist, erfahren Sie im Mobil­funk-Teil.

Broadcast

Vodafone ändert Kabel-TV-Frequenzen: Sendersuchlauf nötig

Vodafone ändert Kabelfrequenzen

Foto: Vodafone

Voda­fone hat ange­kün­digt, in diesem Jahr erneut Ände­rungen bei der Kabel-TV-Bele­gung vorzu­nehmen. Nachdem das Unter­nehmen im vergan­genen Jahr bereits das Programm­angebot bundes­weit ange­gli­chen hat, soll nun auch die Nutzung des Frequenz­spek­trums verein­heit­licht werden.

Der Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern verspricht sich von der Umstel­lung einen größeren Gestal­tungs­spiel­raum im Hinblick auf die zukünf­tige Markt­ent­wick­lung. Wann die Neue­rungen durch­geführt werden, die einen Sender­such­lauf erfor­dern werden, erfahren Sie im Bericht zur Ände­rung der Kabel-TV-Frequenzen von Voda­fone.

Netflix erhöht auch 2022 die Abo-Preise

Netflix wird teurer

Bild: dpa

Netflix erhöht in diesem Jahr aber­mals die Preise. Zwar hat der Strea­ming­dienst für deut­sche Kunden noch keine verän­derten Kondi­tionen ange­kün­digt, sehr wohl aber für Abon­nenten in den USA und in Kanada. Dabei ist neben dem Stan­dard- und Premium-Preis­plan dieses Mal auch das Basis-Abon­nement betroffen.

Bis zu 2 Dollar monat­lich mehr müssen ameri­kani­sche Netflix-Kunden ab sofort zahlen, wenn sie das Angebot weiterhin nutzen möchten. Wie teuer welches Abon­nement künftig wird und welche Kosten auf deut­sche Kunden zukommen könnten, erfahren Sie im Beitrag zur Preis­erhö­hung von Netflix.

Internet

Update für die CovPass App: Diese Features sind neu

CovPass App mit Feature-Update

Screenshot: teltarif.de, Quelle: digitaler-impfnachweis-app.de

Die CovPass App soll in den kommenden Wochen für "2G Plus" opti­miert werden. Zwei Updates sind bereits in Planung. Eines davon soll noch im Januar veröf­fent­licht werden. Welche neuen Funk­tionen schon jetzt zur Verfü­gung stehen, erfahren Sie im Beitrag zum Update für die CovPass App.

Auch die Corona Warn App zeigt nach einem in dieser Woche veröf­fent­lichten Update den Impf-, Test- bzw. Gene­senen-Status des Anwen­ders an, sofern die entspre­chenden Zerti­fikate in die App geladen wurden. In einem Bericht zur neuen Version der Corona Warn App lesen Sie, welches Nutzungs­sze­nario bislang unbe­rück­sich­tigt bleibt.

Telegram sperrt Gruppen aus der Verschwörungsszene

Telegram blockt manche Inhalte

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telegram.org

Tele­gram steht immer wieder in der Kritik, weil er als Platt­form für unge­setz­liche Akti­vitäten genutzt wird. Tele­gram reagiert inzwi­schen auf die Kritik und geht gegen einige Inhalte vor, die aus der deut­schen "Verschwö­rungs­szene" stammen sollen. So lassen sich manche Gruppen nicht öffnen, einige Kommen­tare werden nicht ange­zeigt.

Die Sperre betrifft speziell die über die Stores von Apple und Google herun­ter­gela­denen Versionen der Tele­gram-App. Das könnte darauf hindeuten, dass die Platt­form­betreiber von iOS und Android entspre­chend Druck auf die Tele­gram-Betreiber ausüben. In unserer Meldung über Gruppen-Sper­rungen beim Tele­gram Messenger erfahren Sie, welche Inhalte unter anderem betroffen sind.

DKB macht Ernst: Visa Debit für Bestandskunden

DKB: Visa Debit für Bestandskunden

Foto: DKB

Die DKB hat im Herbst Verschlech­terungen für Neu- und Bestands­kunden ange­kün­digt. Für Neukunden kostet die Giro­card jetzt 99 Cent pro Monat. Von der Einfüh­rung einer Monats­gebühr von 2,49 Euro für die "echte" Kredit­karte sind neben Neu- auch Bestands­kunden betroffen.

Als Ersatz für die kosten­lose Kredit­karte gibt die DKB jetzt Visa-Debit­karten aus. Das gilt für Neukunden schon seit November. Nun erhalten auch erste Bestands­kunden Infor­mationen darüber, dass sie die Debit­karte in den nächsten Wochen erhalten. Wie es mit Debit- und Kredit­karte von der DKB für Bestands­kunden weiter­geht, haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Mobilfunk

5G: Der aktuelle Stand bei Telekom, Vodafone und o2

Aktueller Stand zu 5G

Foto: Telefónica

Im Sommer 2019 haben Voda­fone und die Deut­sche Telekom die Vermark­tung ihrer 5G-Netze aufge­nommen. Telefónica folgte gut ein Jahr später, während der Netz­start von 1&1 noch bevor­steht. Doch wie sind die Netze der drei bereits aktiven Betreiber mitt­ler­weile ausge­baut und was bringt 5G den Kunden?

Voda­fone bietet 5G bereits als eigen­stän­diges Netz ohne "LTE-Unterbau" an. Die Telekom hat bereits 90 Prozent der Bevöl­kerung mit dem neuen Netz­stan­dard versorgt. Da kann Telefónica derzeit noch nicht mithalten - vor allem auch aufgrund des späteren Netz­starts. In einem Ratgeber fassen wir den aktu­ellen Stand zu 5G in den deut­schen Mobil­funk­netzen zusammen.

Urteil gegen Drillisch: Keine 15 Euro für Wechsel der eSIM

Urteil gegen Drillisch

Foto: teltarif.de, Logo: Drillisch

Zahl­reiche Hersteller verbauen in ihre Smart­phones und Tablets eine eSIM. Das hat dazu geführt, dass auch mehr und mehr Mobil­funk-Discounter ihren Kunden eSIM-Profile anbieten - bei Dril­lisch war es im Oktober 2019 so weit. Aller­dings musste teltarif.de kurz darauf konsta­tieren, dass Dril­lisch die Gebühr von knapp 15 Euro nicht nur für die Erst­aus­stel­lung einer eSIM berechnet, sondern auch für jeden Umzug auf ein anderes Gerät.

Gegen­über teltarif.de haben mehrere Dril­lisch-Spre­cher in den vergan­genen Jahren immer wieder betont, die Tarif-Preise bei Dril­lisch seien ohnehin bereits "auf Kante genäht" und deswegen müsse man im Gegen­satz zu den teureren Netz­betrei­bern für derar­tige Zusatz­leis­tungen eben extra Geld verlangen. Ein teltarif.de-Leser wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen und klagte gegen Dril­lisch - mit Erfolg, wie wir in einer Meldung berichten.

Besser & schneller: o2 rüstet Handy-Netz mit Small Cells auf

o2 startet mit Mini-Basisstationen

Foto: Telefónica

Telefónica hat als nach eigenen Angaben erster deut­scher Mobil­funk-Netz­betreiber Mini-Funk­zellen mit Open-RAN-Technik in Betrieb genommen. Diese sollen das bereits aufge­baute o2-Netz ergänzen und für mehr Kapa­zitäten und höhere Band­breiten an Orten sorgen, an denen beson­ders viele Kunden auf den mobilen Internet-Zugang zugreifen.

Für den weiteren Verlauf des Jahres kündigte der Konzern die Inbe­trieb­nahme reiner 5G-Open-RAN-Mini-Funk­stellen an. Die ersten Mini-Funk­zellen von o2 unter­stützen neben 5G auch den LTE-Stan­dard. Wo die ersten Mini-Sender von Telefónica stehen und welche Stand­orte als nächstes geplant sind, lesen Sie in unserer Meldung zur o2-Netz­auf­rüs­tung mit Small Cells.

Hardware

Android Auto kabellos für alle: Motorola bringt Adapter

Android Auto kabellos

Quelle: facebook.com/motorolasound, Screenshot: teltarif.de

Viele halb­wegs aktu­elle Fahr­zeuge verfügen über die Unter­stüt­zung für Android Auto und Apple CarPlay. In den meisten Fällen muss das Smart­phone aber per Kabel mit dem Multi­media-System des Autos verbunden werden. Das ist vielen poten­ziellen Nutzern zu unprak­tisch. Sie wünschen sich statt­dessen eine kabel­lose Verbin­dung.

Nach klei­neren Star­tups bringt mit Moto­rola jetzt auch ein namhafter Hersteller einen Adapter auf den Markt, der die kabel­lose Nutzung von Android Auto ermög­licht. Das MA1 genannte Gerät soll noch Ende Januar auf den Markt kommen. Wo der Adapter zuerst zu bekommen ist und welche Kosten dafür anfallen, lesen Sie im Bericht zum Moto­rola-Adapter für die kabel­lose Android-Auto-Nutzung.

Samsung Galaxy S22: Alle Infos zum Flaggschiff

Countdown für Samsung Galaxy S22

Bild: LetsGoDigital / Technizo Concept

Samsung steht mit dem Galaxy S22 in den Start­löchern. Zumin­dest wird bislang noch davon ausge­gangen. Zahl­reiche Leaks und Gerüchte machen die genaue Ausstat­tung von Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra zum Rate­spiel. Das macht es aber nicht minder span­nend, denn Träumen und Speku­lieren hat auch seinen Reiz. Wir fassen die wich­tigsten Infor­mationen zur Galaxy-S22-Serie zusammen.

Mitt­ler­weile wird in der Tech-Welt eifrig darüber disku­tiert, dass die Galaxy-S22-Serie, die am 8. Februar vorge­stellt werden soll, teurer werden könnte als Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra. In einer Meldung haben wir die mögli­chen Gründe für den Preis­anstieg zusam­men­gefasst.

iPhone SE 3 soll größeres Display bekommen

Neues Design für iPhone SE 3

Bild: xleaks7 / TenTechReview

Nachdem für das kommende Früh­jahr das iPhone SE Plus mit 5G-Unter­stüt­zung erwartet wird, soll 2023 oder 2024 ein iPhone SE der dritten Gene­ration folgen. Dieses soll nicht nur ein größeres Display als die bishe­rigen iPhone-SE-Modelle, sondern auch ein neues Design erhalten.

Mitt­ler­weile gibt es auch Hinweise darauf, dass Apple zusammen mit dem iPhone SE Plus im März oder April eine Neuauf­lage des iPad Air präsen­tiert, die dann auch Unter­stüt­zung für 5G mit sich bringt. In einer News haben wir Details zu Apples iPhone- und iPad-Plänen für die nächste Zukunft zusam­men­gefasst.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 20.01.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Bis zum 30. Juni garan­tiert der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute für Gespräche ins deut­sche Mobil­funk­netz.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Dieser Anbieter offe­riert bis Ende Juni einen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis von 1,9 Cent pro Minute.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Telekom: So geht es mit den Telefonzellen weiter

Telefonzellen in Büsingen

Foto: teltarif.de

Tele­fon­zellen werden immer weniger genutzt. Ganz verzichten will die Deut­sche Telekom auf öffent­liche Fern­spre­cher aber auch in Zukunft nicht. Es gebe immer noch Stand­orte, an denen der Betrieb der Tele­fon­häus­chen wirt­schaft­lich sei. Unren­table Tele­fon­zellen werden aller­dings aufge­geben.

Wenn eine bishe­rige Tele­fon­zelle nicht mehr für ihren ursprüng­lichen Zweck benö­tigt wird, kann sie von Inter­essenten auch käuf­lich erworben werden. Wie sich die Anzahl der Tele­fon­häus­chen in den vergan­genen Jahren entwi­ckelt hat und wie Tele­fon­gesell­schaften im Ausland mit dem Thema umgehen, erfahren Sie in der News zum Thema Zukunft der Tele­fon­zellen von der Deut­schen Telekom.

