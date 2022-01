Galaxy S21 statt S22, Hybrid als Rettung, Kameratest in Dubai

teltarif.de-Newsletter

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Galaxy S22 steht das nächste Top-Smart­phone in den Start­löchern; in wenigen Tagen wird es offi­ziell vorge­stellt. Ein Schnäpp­chen wird es sicher nicht - und damit stellt sich für viele Inter­essenten wie jedes Jahr die Frage: Lohnt es sich, auf das neue Top-Modell zu warten - oder erfüllt das Galaxy S21 seinen Zweck noch? Immerhin fällt der Preis des Spitzen-Modells aus dem Vorjahr momentan zuse­hends - unsere Erwä­gungen hierzu lesen Sie im Hard­ware-Teil des teltarif.de-Newslet­ters.

Die Hybrid-Anschlüsse der Telekom wurden ursprüng­lich mal für einen bestimmten Zweck erfunden: Ist das DSL-Signal am eigenen Wohnort zu langsam, schaltet der spezi­elle Hybrid-Router zusätz­lich einen Daten-Turbo über LTE oder 5G für schnel­lere Down­loads hinzu. Einer unserer teltarif.de-Redak­teure musste nun aber unfrei­willig auspro­bieren, was passiert, wenn bei einem Hybrid-Anschluss der DSL-Teil komplett ausfällt. Ob der LTE-Teil für eine zuver­läs­sige Internet-Versor­gung eines ganzen Haus­halts ausreichte, darüber berichten wir im Abschnitt Internet.

Dubai ist - vor allem in archi­tek­toni­scher Hinsicht - eine faszi­nie­rende Stadt. Insbe­son­dere in den Winter­monaten ist die Metro­pole wegen des milden Klimas ein beliebtes Reise­ziel. Aktuell gibt es einen weiteren Grund, dort hinzu­fliegen - nämlich die gerade in Dubai statt­fin­dende Welt­aus­stel­lung Expo. Ein teltarif.de-Redak­teur war nicht nur zur Erho­lung in Dubai, sondern hat dort zwei Top-Smart­phones in einem Kame­ratest gegen­ein­ander antreten lassen. Die foto­gra­fischen Ergeb­nisse können Sie im Hard­ware-Teil unseres Newslet­ters verglei­chen.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Newslet­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

Mobilfunk

Kündigungen: Vodafone schiebt sich vor Telekom und o2

Neue Statistik zu Kündigungen

Bild: S Kautz15 - Fotolia.com

Von welchem Provider laufen die meisten Kunden weg? Regel­mäßig veröf­fent­licht der Dienst­leister Volders, der bei Vertrags­been­digungen hilft, seine Hitpa­rade der meisten Kündi­gungen: Voda­fone setzt sich dieses Mal vor die Telekom und o2. Fast 20 Prozent aller Kündi­gungen betreffen Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter, neu dazu kommen Strea­ming-Dienste.

LTE & 5G: Netzbetreiber schließen weitere Funklöcher

Weitere Netzlücken geschlossen

Foto: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica bauen ihre Mobil­funk­netze weiter aus. Dabei geht es um die Schlie­ßung noch vorhan­dener Funk­löcher, die es vornehm­lich in länd­lichen Regionen weiterhin gibt. Darüber hinaus verdichten die Betreiber ihre Netze in Ballungs­gebieten, um die Versor­gung inner­halb von Gebäuden zu verbes­sern und für mehr Kapa­zität beim mobilen Internet-Zugang zu sorgen. Auch rund um den Jahres­wechsel haben Telekom, Voda­fone und Telefónica neue Mobil­funk­sender in Betrieb genommen.

5G jetzt auch bei mobilcom-debitel

5G bei mobilcom-debitel

Foto: freenet, Montage: teltarif.de

Bislang lag die Vermark­tung von 5G-fähigen Mobil­funk-Tarifen weitest­gehend in den Händen der Original-Netz­betreiber, wie Telekom, Voda­fone oder o2. Jetzt erwei­tert sich das Angebot: Als erster Service-Provider meldet sich die zur freenet Group gehö­rende Marke mobilcom-debitel mit 5G-Tarifen im deut­schen Markt. Wir verraten, zu welchen Kondi­tionen es 5G bei mobilcom-debitel gibt - und in welchen Netzen.

Internet

MagentaEINS Plus: Telekom kündigt Bestandskunden

MagentaEINS Plus stirbt endgültig

Foto: Telekom, Grafik/Montage: teltarif.de

Die Deut­sche Telekom wollte einen echten Kombi-Tarif für Fest­netz und Mobil­funk anbieten, der nicht nur Flat­rates für zuhause und unter­wegs bietet, sondern auch ohne lange Vertrags­lauf­zeit auskommt. MagentaEINS Plus wurde jahre­lang getestet und im Herbst 2020 mit großem Medi­enwirbel gestartet. Gut ein halbes Jahr später war wieder Schluss. Nun kündigt die Telekom weiteren Bestands­kunden den Vertrag. Wer nicht handelt, riskiert die Abschal­tung des Anschlusses.

o2: Bis zu 250 MBit/s für weitere Haushalte

Neuer Netzpartner für o2

Foto: Telefónica

Schon heute wirbt die Telefónica-Marke o2 mit der "größten Internet-Verfügbar­keit für zuhause". Dabei setzt das Unter­nehmen für seine Breit­band-Tarife via VDSL und TV-Kabel auf Part­ner­schaften mit Netz­betrei­bern wie der Deut­schen Telekom, Voda­fone und Tele Columbus. o2 kann ab sofort nun auch in mehreren Bundeslän­dern VDSL-Anschlüsse anbieten, die über den Netz­betreiber West­energie Breit­band reali­siert werden.

Hybrid als Rettung: Kein DSL-Sync im Festnetz

Hybrid als Retter in der Not

Logo: Telekom, Foto/Montage: teltarif.de

Ein Vorteil der Telekom-Hybrid-Anschlüsse zeigte sich kürz­lich bei einem DSL-Ausfall am Standort eines teltarif.de-Redak­teurs. Internet und Tele­fonie blieben dank Mobil­funk weiter möglich. Der Speed­port-Router meldete sich orange/grün. Das bedeutet, das Internet ist noch da, aber der DSL-Sync (aus dem Fest­netz) fehlt. Die Anlei­tung des Routers schlug vor, den Router neu zu starten, wenn diese Fehler­mel­dung nicht verschwinden sollte. Der Router wurde während des Ausfalls nach einem halben Tag frisch gestartet, aber das Problem blieb. Hybrid rettete den Inter­net­anschluss.

Hardware

Galaxy S22 kommt - lohnt der Kauf des Galaxy S21 noch?

Samsung Galaxy S22 im Anmarsch

Foto: Unbox Therapy

Das Galaxy-S22-Trio von Samsung zeigt sich in einem Hands-on-Video in voller Pracht. So sind die Designunter­schiede erkennbar. Zumin­dest das Ultra-Modell bekommt auch schnel­leres Aufladen spen­diert. Das Launch-Datum soll der 8. Februar sein.

Damit ist die bishe­rige Galaxy-S21-Serie nun ein Jahr auf dem Markt. Die Erfah­rung lehrt aber, dass Vorgänger sich noch einige Zeit in tech­nischer Hinsicht als aktu­elle Premium-Smart­phones behaupten können. Das Galaxy S21 befindet sich inzwi­schen aber im Preisver­fall. Wir haben geprüft: Lohnt sich der Kauf des Galaxy S21 noch?

Mitt­ler­weile beweist Samsung auch vermehrt, dass der Hersteller es ernst meint mit seinem Verspre­chen, lang­fristig Soft­ware-Updates zu liefern. Das Galaxy S20 wird ab sofort auch in Deutsch­land mit einem Update auf Android 12 versorgt. Auch erste Geräte aus der A-Serie bekommen das neue Betriebs­system. Mit Android 12 und den neuesten Fold­ables von Samsung soll es zunächst Probleme gegeben haben - doch nun kommt Android 12 auch für das Galaxy Z Flip 3.

AVM veröffentlicht Sicherheits-Update für WLAN-Repeater

Updates bei AVM

Foto/Logo: AVM, Montage: teltarif.de

AVM versorgt seine Heimver­net­zungs­geräte wie FRITZ!Boxen, WLAN-Repeater und Power­line-Adapter regel­mäßig mit Soft­ware-Updates. Neben Sicher­heits-Aktua­lisie­rungen profi­tieren die Kunden oft auch von neuen Funk­tionen. Auch ältere Produkte, die längst nicht mehr mit einer aktu­ellen FRITZ!OS-Version versorgt werden können, erhalten oft noch Sicher­heits-Updates. AVM will nun auch zwei ältere FRITZ!Repeater-Modelle vor poten­ziellen "Fragat­tacks" schützen. Das BSI warnte bereits vor der Schwach­stelle.

Kameratest in Dubai: iPhone 13 Pro vs. Galaxy S21 Ultra

Kamera-Vergleich in Dubai

Bild: teltarif.de

Wer schon mal in Dubai war, wird es wissen: Eine sehr schöne und impo­sante Stadt. Seit Oktober 2021 findet dort übri­gens die Welt­aus­stel­lung Expo statt. Wir haben die Verei­nigten Arabi­schen Emirate bereist und hatten das iPhone 13 Pro und das Samsung Galaxy S21 Ultra im Gepäck. Mit beiden Smart­phones haben wir verschie­dene Kamera-Tests gemacht und die foto­gra­fischen Ergeb­nisse für Sie mitein­ander vergli­chen.

Broadcast

DAB+- und Internet­radios mit Alexa, Google Home & Co.

Radios mit Sprachsteuerung

Logos: Amazon/Google, Foto/Montage: teltarif.de

Wer an Alexa und andere Sprachassis­tenten denkt, der hat in erster Linie die eigene Hard­ware von Amazon oder Google wie die Echo-Laut­spre­cher oder den Google Nest im Blick. Doch inzwi­schen inte­grieren immer mehr Hersteller Alexa und Co. in ihre Endge­räte. Die Sprachassis­tenten sind inzwi­schen beispiels­weise auch in zahl­rei­chen Internet- und DAB+-Radios inte­griert. Wir stellen in unserer Bilder-Über­sicht zehn aktu­elle Modelle vor.

Technics: Netzwerk-CD-Receiver mit Internetradio und DAB+

Netzwerk-Player von Technics

Foto: Technics

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt, schon gibt es im Hard­ware-Bereich eine Neue­rung: Der Hersteller Tech­nics schließt mit dem Audio-System SA-C600 die Lücke zwischen den kompakten All-in-One-Systemen sowie Tisch­radios und echten Einzel­kom­ponenten. Heraus kam ein Netz­werk-CD-Receiver, der laut Hersteller die Anfor­derungen vieler Musik­lieb­haber und HiFi-Fans abde­cken soll. Wir beschreiben, was der Neuzu­gang alles kann.

Im Test: Internetradio mit "DAB+-Simulator" von Xoro

Xoro-Radio im Test

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de

Xoro hatte bereits vor längerer Zeit mehrere WLAN-Internet­radios auf den Markt gebracht. Die meisten Modelle haben neben Inter­net­radio­emp­fang auch Radio via Antenne über UKW und DAB+ an Bord. Bei dem Modell HMT 420, das wir als Test­gerät erworben haben, ist das etwas anders. Die Besonder­heit des Geräts ist nämlich ein DAB+- und ein UKW-Simu­lator. Was das ist und was das Gerät alles kann, haben wir in einem Test auspro­biert.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 13.01.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Bis Ende letzten Jahres garan­tierte der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute, das ist aller­dings in diesem Jahr bislang nicht der Fall.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Auch dieser Anbieter offe­riert in 2022 keinen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

