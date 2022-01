Galaxy S21 FE vorgestellt, echte Flats noch besser, MMS-Aus

teltarif.de Newsletter

Bild: dpa

Samsung hat anläss­lich der Consumer Elec­tro­nics Show (CES) in Las Vegas wie erwartet das Galaxy S21 FE vorge­stellt. Das Smart­phone kommt schon in den nächsten Tagen auch in Deutsch­land auf den Markt. Was das Gerät bietet und in welchen Ausfüh­rungen es hier­zulande erhält­lich ist, erfahren Sie im Hard­ware-Teil dieses News­let­ters.

Der MMS-Dienst in den Mobil­funk­netzen hat sich durch Messenger wie WhatsApp oder Signal längst über­lebt. Tech­nisch verfügbar ist das Angebot aber noch. Zwei der drei deut­schen Netz­betreiber wollen den Service jetzt aber abschalten. Im Mobil­funk-Teil lesen Sie, welche konkreten Abschalt­daten bereits genannt wurden.

ARD und ZDF bieten neben ihren Haupt­pro­grammen und den Dritten Programmen der Landes­rund­funk­anstalten auch Spar­ten­kanäle an. Doch dabei könnte es in den nächsten Jahren zu Verän­derungen kommen, zumal auch der Auftrag für die öffent­lich-recht­lichen Rund­funk­anstalten erneuert wird. Im Broad­cast-Teil berichten wir darüber, inwie­weit auch das Aus für Spar­ten­sender denkbar ist und welche Alter­nativen es zu einer Abschal­tung gibt.

Samsung Galaxy S21 FE offiziell vorgestellt

Samsung Galaxy S21 FE erscheint kommende Woche

Foto: Samsung

Das Samsung Galaxy S21 FE ist wie erwartet anläss­lich der Consumer Elec­tro­nics Show (CES) in Las Vegas vorge­stellt worden. Das Smart­phone kommt mit Android 12 und der Samsung-eigenen Benut­zer­ober­fläche One UI 4. Auch in Europa hat der Bolide als Herz­stück den Qual­comm Snap­dragon 888 an Bord.

Das neue Samsung-Handy kommt mit 6,4 Zoll großem AMOLED-Display, Triple-Kamera und Dual-SIM-Funk­tion. Neben Steck­plätzen für zwei physi­sche SIM-Karten hat Samsung auch eine eSIM verbaut. Ab wann das Gerät verkauft wird, welche Vari­anten zur Verfü­gung stehen und was diese kosten werden, lesen Sie in unserem Bericht zum Samsung Galaxy S21 FE.

iPhone 14 ohne Notch & mehr: Apple-Pläne für 2022

Apple-Pläne für 2022

Foto: Apple

Apple wird sich in diesem Jahr voraus­sicht­lich von der Notch im iPhone-Display verab­schieden. Das iPhone 14 soll statt­dessen ein Punch-Hole-Display bekommen. Doch von Apple ist 2022 noch mehr zu erwartet, etwa eine Neuauf­lage des iPad Pro mit Qi-Lade­funk­tion bekommen. In unserer News zu den Apple-Plänen für 2022 lesen Sie, welche Produkte der Hersteller für den Markt­start vorbe­reitet.

Ein Sicher­heits­experte hat Apple nach eigenen Angaben schon im vergan­genen Sommer auf einer Schwach­stelle bei HomeKit aufmerksam gemacht. Die Lücke kann ausge­nutzt werden, um iPhones und iPads komplett lahm­zulegen. Wie der Forscher den Fehler auslösen konnte lesen Sie in unserem Beitrag zur Sicher­heits­lücke bei Apple-Geräten.

ZTE Axon 30: 5G-Mobilfunk für preisbewusste Käufer

ZTE forciert Vermarktung von 5G-Smartphones

Foto: ZTE

Persön­liche Treffen während der Corona-Krise sind zuweilen schwierig. Warum also nicht per Video- oder Sprach-Call den Kontakt zu Freunden oder der Familie aufrecht halten? Der Netz­werk­aus­rüster ZTE empfiehlt dafür die Nutzung des neuen Mobil­funk­stan­dards 5G. Dieser mache es einfa­cher, den Kontakt zu Fami­lien, Freunden und Bekannten zu halten.

ZTE erhebt den Anspruch, dass das Axon 30 5G das "welt­weit erste Smart­phone mit einer Under-Display-Kamera" sei, bei dem die Auflö­sung insge­samt 400 PPI (Pixels per Inch) betrage. So ließen sich Bilder und Videos ohne Quali­täts­ein­bußen betrachten. Weitere Details zu Ausstat­tung und Preisen des ZTE Axon 30 haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Computer abgestürzt oder voller Schadsoftware? Retten Sie Ihre Daten - zum Beispiel mit einem Linux-Live-System auf CD, DVD oder USB-Stick.

Telekom, Vodafone, o2: So wird die echte Flat noch besser

Mehr Datenvolumen im EU-Roaming

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de

Seit Jahres­beginn haben Nutzer verschie­dener Smart­phone-Tarife im euro­päi­schen Ausland mehr monat­liches Daten­volumen als bisher zur Verfü­gung. Hinter­grund ist der gesun­kene Groß­han­dels­preis, den die Mobil­funk-Provider unter­ein­ander für Daten-Roaming berechnen dürfen. Dieser Groß­han­dels­preis wirkt sich unmit­telbar auf die im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­sehene Fair use Policy aus.

Während die deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber Kunden in Volu­men­tarifen im Ausland in der Regel das komplette inner­deut­sche Daten­volumen zur Nutzung frei­geben, sieht es in Tarifen mit echten Daten-Flat­rates anders aus. In unserer Meldung zu Verbes­serungen für die echten Flat­rates von Telekom, Voda­fone und o2 lesen Sie, welche Ände­rungen sich zum Jahres­wechsel ergeben haben.

Telekom und Vodafone verabschieden die MMS

MMS-Dienst vor Abschaltung

Foto: Picture-Alliance / dpa

Die Abkür­zung MMS steht für Multi­media Messa­ging Service, und der demnächst wohl weit­gehend vor dem Aus. Die Idee war seiner­zeit, die erfolg­reiche Text-SMS und den nie Bedeu­tung erlan­genden Dienst EMS (Enhanced Messa­ging System) um Multi­media-Elemente (Bilder, Töne) zu erwei­tern.

2002 gestartet war die MMS aber nie ein Erfolgs­modell. Erst recht seit dem Start von Smart­phone-Messen­gern wie WhatsApp, Threema oder Signal käme wohl niemand mehr auf die Idee, beispiels­weise für 39 Cent eine Foto- oder Video-Nach­richt per MMS zu versenden. In unserer News zum Aus für die MMS lesen Sie, wann die Netz­betreiber den Dienst verab­schieden.

Vodafone Störungskarte: Überblick zu Netzproblemen

Vodafone veröffentlicht Störungskarte

Screenshot: Andre Reinhardt

Heut­zutage ist es wich­tiger denn je, reibungslos über Fest­netz und Mobil­funk kommu­nizieren zu können. Voda­fone hat das aktu­elle Jahr mit einer neuen Störungs­karte einge­leitet, welche visua­lisiert, wo es Probleme mit VDSL, Kabel, Glas­faser, 4G, 5G und weiteren Über­tra­gungs­stan­dards gibt.

Die Über­sicht zeigt entweder am eigenen oder einen gewünschten anderen Standort regis­trierte Störungen und deren Status an. Das Feature basiert auf Karten­daten von OpenStreetMap, wird über den Inter­net­browser ange­boten und ist auch für Smart­phones und Tablets opti­miert. Wir haben uns die Voda­fone Störungs­karte einmal ange­sehen und zeigen neben Features auch eine Schwäche des Ange­bots auf.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Mobilfunk:

Mitdiskutieren im teltarif.de-Forum: Tauschen Sie sich über aktuelle Fach-Themen mit anderen Lesern aus – offen, kompetent und kritisch. Einfach anmelden und loslegen!

MagentaCloud-Umstellung: Nichts für schwache Nerven

Pannen bei MagentaCloud-Umstellung

Screenshot: teltarif.de

Wir haben über den Umstieg der Telekom-eigenen MagentaCloud berichtet. Diese richtet sich in erster Linie an Privat­kunden, die Spei­cher­platz für ihre Daten­bestände wie Bilder, Texte, Backup-Dateien oder Soft­ware-Archive haben möchten. Das "Laufen­lassen" von eigenen Anwen­dungen in dieser Cloud ist nicht vorge­sehen und auch gar nicht notwendig.

In E-Mail-Wellen war der Umzug der MagentaCloud ange­kün­digt worden, doch nicht alle Kunden bekamen das mit. Die ange­kün­digte Down­time wurde verlän­gert, und bis heute läuft nicht alles rund. Warum der Spei­cher­dienst der Telekom nichts für schwache Nerven ist, erfahren Sie im Bericht zur MagentaCloud-Umstel­lung.

Drillisch: DSL-Tarife jetzt auch für Neukunden

Drillisch forciert DSL-Vermarktung

Bild: Drillisch Online GmbH

Nach der Fusion von 1&1 mit Dril­lisch sind zunächst sowohl die zahl­rei­chen Mobil­funk­marken von Dril­lisch als auch 1&1 als eigen­stän­dige Marken erhalten geblieben, auch wenn das Dach-Unter­nehmen inzwi­schen 1&1 AG heißt. Ein erstes Zeichen der gemein­samen Vermark­tung war, dass auch die Kunden der Dril­lisch-Marken DSL-Tarife bestellen konnten.

Bislang war dies aber ausschließ­lich Bestands­kunden eines Dril­lisch-Mobil­funk­tarifs möglich. Nun beginnen die Dril­lisch-Marken auch mit der Vermark­tung von ADSL- und VDSL-Tarifen an Neukunden. Bei welchen Marken es die DSL-Ange­bote gibt und wodurch diese sich von 1&1 DSL unter­scheiden, erfahren Sie im Bericht zu DSL-Tarifen für Dril­lisch-Neukunden.

Smartphone-Messenger: WhatsApp und die Alternativen

Die wichtigsten Smartphone-Messenger

Foto: teltarif.de, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Messenger wie ICQ, AIM oder MSN wurden früher über­wie­gend als Instant-Messenger auf PC und Laptop genutzt, auf dem Handy gab es die SMS. Durch den Erfolg von WhatsApp und zahl­rei­chen anderen Diensten gibt es diese Auftei­lung heut­zutage nicht mehr. Die meisten Anwender kommu­nizieren heute über Smart­phone-Messenger, da das Handy ohnehin der tägliche Begleiter ist.

Die Anbieter legen aber vermehrt Wert darauf, ihre Messenger auch über Laptop und Desktop-Computer einfach benutzbar zu machen. Doch worin unter­scheiden sich die verschie­denen Messa­ging-Dienste, die heut­zutage um die Gunst der poten­ziellen Nutzer buhlen? In einem Ratgeber zu WhatsApp und weiteren Messen­gern haben wir die wich­tigsten Funk­tionen zusam­men­gefasst.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Internet:

Tipps zum sicheren Surfen im Internet erhalten Sie in unserem Ratgeber zum Thema Sicherheit im Internet.

ARD & ZDF: Aus für Spartensender nicht ausgeschlossen

Spartensender zur Disposition

Logos: ARD/ZDF, Foto/Montage: teltarif.de

Die Medi­enpo­litik hat bereits im vergan­genen Jahr die Weichen dafür gestellt, dass ARD und ZDF die Verbrei­tung ihrer Programm­ange­bote dem aktu­ellen Nutzungs­ver­halten der Zuschauer anpassen können. Lineare Ange­bote könnten zum Abruf ins Internet verlegt werden. Theo­retisch wäre es auch denkbar, einen Spar­ten­kanal aufzu­geben.

Auch Katja Wilder­muth, Inten­dantin des Baye­rischen Rund­funks, hält den Verzicht auf einen Spar­ten­sender "viel­leicht in ein paar Jahren" für nicht ausge­schlossen. Könnte sich ein Programm wie tages­schau24 oder ZDFneo irgend­wann auch im Internet wieder­finden und welche Rolle spielt die Medi­enpo­litik bei einer mögli­chen Neuaus­rich­tung der öffent­lich-recht­lichen TV-Ange­bote? Dazu lesen Sie mehr in unserer Meldung zum denk­baren Aus für einen ARD/ZDF-Spar­ten­kanal.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Broadcast:

Fernsehen über TV-Kabel ist seit den 1980er Jahren in Deutschland verbreitet, inzwischen gibts darüber auch Internet und Telefon. Wir erläutern die Vor- und Nachteile des Kabelfernsehens.

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 06.01.2022

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Bislang garan­tierte der Anbieter einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute, das ist aller­dings im neuen Jahr bislang nicht der Fall.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Auch dieser Anbieter offe­riert im neuen Jahr keinen garan­tierten maxi­malen Minu­ten­preis.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Graue Kästen am Straßenrand: Das steckt drin

Graue Kästen am Straßenrand

Foto: teltarif.de

Manchmal über­sieht man sie, manchmal stehen sie im Weg und manchmal fallen sie vor allem durch Graf­fiti und ille­gale Plakate auf, die nach und nach abfallen: graue Kästen am Stra­ßen­rand und auf dem Bürger­steig. Der inter­essierte Inter­net­nutzer weiß: Die grauen Kästen werden benö­tigt, um Telefon, Internet und TV-Signale in die Häuser zu bringen.

Doch nicht alle grauen Kästen sind für die Tele­kom­muni­kations-Infra­struktur zuständig. Wussten Sie beispiels­weise, dass auch die Wasser­ver­sor­gung, die Deut­sche Post und Ener­gie­ver­sorger in diesen grauen Kästen ein Zuhause haben. Wir haben uns auf den Straßen Deutsch­lands umge­sehen und zeigen Ihnen in einer Bilder­strecke, wofür die grauen Kästen am Stra­ßen­rand zuständig sind.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Festnetz:

Sparen beim Telefonieren durch Call-by-Call: Mit Sparvorwahlen telefoniert man vom Telekom-Anschluss aus unschlagbar günstig. Wir verraten Ihnen, wie.

