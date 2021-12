Großbritannien-Roaming, SIM-freies iPhone, Diskussion um DVB-T2

teltarif.de-Newsletter

obwohl Groß­bri­tan­nien nicht mehr zur EU gehört, haben die deut­schen Netz­betreiber das Verei­nigte König­reich tarif­lich vorerst weiterhin wie ein EU-Land behan­delt; das EU-Roaming ohne Aufpreis ist dort also noch möglich. 1&1 als zukünf­tiger Netz­betreiber wollte dabei nun ab 2022 aber nicht mehr mitma­chen und grup­pierte Groß­bri­tan­nien kurzer­hand in einer Länder­gruppe ein, bei der Roaming-Aufschläge fällig geworden wären. Nach einem teltarif.de-Bericht ruderte 1&1 nun aller­dings zurück, wie wir im Mobil­funk-Teil unseres News­let­ters berichten.

In Deutsch­land weigern sich nach wie vor einige Mobil­funk-Provider und Discounter, ihren Kunden eine eSIM statt einer herkömm­lichen Plastik-SIM-Karte anzu­bieten. Das könnte allen Betei­ligten in einigen Monaten aller­dings schwer auf die Füße fallen, denn Apple trägt sich wohl mit dem Gedanken, in der kommenden iPhone-Gene­ration den physi­schen SIM-Karten-Slot tatsäch­lich wegzu­lassen, wie wir im Abschnitt Hard­ware ausführen.

Antenne anschließen, Fern­seher einschalten und fertig: Wer einen für das terres­tri­sche Anten­nen­fern­sehen DVB-T2 kompa­tiblen Fern­seher oder Receiver besitzt und im Empfangs­gebiet wohnt, bekommt auf diese Art und Weise einfach und ohne Zusatz­kosten das Live-Fern­seh­pro­gramm der wich­tigsten Sender. Doch seit Jahren gibt es Diskus­sionen darüber, ob man die hierfür verwen­deten Frequenzen nicht lieber den Handy-Netz­betrei­bern geben sollte. Denn DVB-T2 gehört nicht einmal zur Grund­ver­sor­gung - mehr dazu lesen Sie im Broad­cast-Teil unseres News­let­ters.

Und nun bedanken wir uns ganz herz­lich für Ihre Treue zu teltarif.de im Jahr 2021! Wir wünschen Ihnen ein gesundes und erfolg­rei­ches Jahr 2022 und viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen.

1&1 wollte EU-Roaming in Großbritannien beenden

Verwirrung um EU-Roaming in Großbritannien

Vor wenigen Tagen erschreckte 1&1 viele seiner Kunden: Der Provider nannte in einer Pres­semit­tei­lung neben den 27 EU-Staaten nur noch die EWR-Länder Island, Liech­ten­stein und Norwegen als Regionen, in denen die Kunden ihre für die Nutzung inner­halb Deutsch­lands gedachten Inklu­siv­leis­tungen ohne Preis­auf­schläge verwenden können. Im Gegen­satz zu Telekom, Voda­fone und o2 wurde Großbri­tan­nien beim EU-Roaming nicht mehr genannt.

Nachdem es hierzu wohl einen nicht unbe­trächt­lichen Aufschrei (und mögli­cher­weise auch die ein oder andere Kündi­gung) bei den 1&1-Kunden gegeben hat, ruderte der Provider zurück und kassierte die Bestä­tigung der 1&1-Pres­sestelle gegen­über teltarif,de, dass das EU-Roaming in Großbri­tan­nien zum Jahres­ende ausläuft, wieder ein. Ange­sichts des im kommenden Jahr star­tenden eigenen 1&1-Netzes wären das wohl verhee­rende Neuig­keiten gewesen.

sipgate Basic: Gratis-SIM-Bestellung im ersten Test

SIM-Bestellung für sipgate-VoIP-Accounts

Bereits im Herbst hatte sipgate die größere Umstrukturie­rung ange­kün­digt, nun wird sie schritt­weise auch bei Bestands­kunden umge­setzt: Das bishe­rige Prepaid-Mobil­funk-Produkt simqua­drat wurde mit sipgate zusam­men­gelegt. Nach der Zusammen­legung der VoIP-Produkte von sipgate mit simqua­drat können VoIP-Kunden nun gratis eine SIM-Karte erhalten. Wir haben die Bestell­mög­lich­keit getestet.

Internet

Retoure, Widerruf, Privatverkauf - das müssen Sie wissen

Ratgeber zu Geschenke-Retouren und Wiederverkauf

Weihnachts­zeit ist Geschen­kezeit. Da kommen unter Umständen auch Sachen zusammen, die man gar nicht haben und doch lieber wieder loswerden möchte. In der Vorweihnachts­zeit haben viele Waren im Internet bestellt - ob als Geschenk oder weil zum Besi­piel das ange­botene Smart­phone beson­ders günstig war. Unter Umständen ist das gekaufte Handy aber gar nicht so toll oder der Beschenkte will es nicht. In unserem großen Ratgeber lesen Sie alles zu Retoure, Widerruf und Privat­ver­kauf.

FRITZ!OS 7.30 und 7.29: Neue Updates von AVM

Updates bei AVM

Vor wenigen Tagen hat AVM weitere Firm­ware-Updates verteilt. Dabei handelt es sich um bereits bekannte Versionen von FRITZ!OS, die der Berliner Hersteller für weitere Endge­räte verfügbar gemacht hat. So hat nun auch die FRITZ!Box 6890 LTE ein Update auf die Version 7.29 des Betriebs­sys­tems bekommen. Der FRITZ!Repeater 1200 AX gehört zu den ersten Heimver­net­zungs­geräten von AVM, die bereits den WiFi-6-Stan­dard unter­stützen. Jetzt hat der Hersteller für den WLAN-Repeater die FRITZ!OS-Version 7.30 zur Instal­lation frei­gegeben.

1&1 DSL bis zu zehn Monate ohne Grundgebühr

Rabattaktion für DSL

1&1 bietet einen Wechsel-Service für Inter­essenten an, die mit ihrem bestehenden Fest­netz- und Internet-Anschluss zum in Monta­baur ansäs­sigen Provider umziehen wollen. Das Unter­nehmen wirbt explizit auch mit der Möglich­keit, nach Ablauf der jewei­ligen Mindest­ver­trags­lauf­zeit mit Frist von einem Monat zu einem neuen Anbieter zu wech­seln. 1&1 bietet seine höherwer­tigen DSL-Tarife hierbei in den ersten zehn Monaten ohne Grund­gebühr an. Auch eine optional gebuchte FRITZ!Box wird erst ab dem elften Monat berechnet.

Hardware

iPhone, Samsung & Co.: Diese Flaggschiffe erwarten wir 2022

Diese Flaggschiffe kommen 2022

Ein Jahres­wechsel ist zugleich auch der Beginn neuer Smart­phone-Zyklen. Im kommenden Jahr werden die Smart­phone-Hersteller wieder versu­chen, sich gegen­seitig mit Flagg­schiffen zu über­treffen. Im nun vergan­genen Jahr 2021 gab es einige hoch­karä­tige Modelle aus den Reihen von Samsung, Apple, OnePlus & Co., von denen im kommenden Jahr Nach­folger erwartet werden. Wir geben einen Ausblick, welche Flagg­schiffe von Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi und Co. 2022 zu erwarten sind.

Samsung: So lange bekommen Smartphones jetzt Updates

Samsung: Updates auch für ältere Smartphones

Samsung hat das im Früh­jahr 2017 veröf­fent­lichte Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus eigent­lich schon vor Monaten von der Liste der Smart­phones gestri­chen, die regel­mäßige Soft­ware-Updates erhalten. Wie berichtet bekommen die Besitzer der fast fünf Jahre alten Smart­phones jetzt über­raschend schon die zweite Firm­ware-Aktua­lisie­rung inner­halb weniger Monate. Ist das ein gutes Omen auch für neuere Samsung-Handys, etwa die S10- oder S20-Reihe?

Bericht: Apple streicht beim iPhone 14 die "echte" SIM-Karte

Apple könnte SIM-Slot streichen

Apple wird bei seinen künf­tigen Smart­phones mögli­cher­weise auf Steck­plätze für physi­sche SIM-Karten verzichten. Über diesen Schritt war in der Vergangen­heit bereits wieder­holt gemun­kelt worden, und es stellte sich weniger die Frage, ob er kommen wird, sondern nur, wann. Zuletzt galt das iPhone 15 als guter Kandidat für das erste iPhone ohne Steck­platz für eine SIM-Karte. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass Apple bereits beim für September 2022 erwar­teten iPhone 14 diesen Schritt geht. Offenbar hat Apple amerikani­schen Mobil­funk-Provi­dern empfohlen, sich auf die Einfüh­rung von iPhones ohne SIM-Karten-Slot vorzu­bereiten. Kunden müssten dann also zwin­gend ein eSIM-Profil nutzen.

Broadcast

Studie: Aus für Antennenfernsehen DVB-T2 ist vorstellbar

DVB-T2 könnte sterben

Die Bundesregie­rung hat den terres­tri­schen Rund­funk zuletzt im Koali­tions­ver­trag gestärkt. Während die Regie­rung also am terres­tri­schen Antennen­fern­sehen fest­halten möchte, kommt eine Studie zu einem ganz anderen Ergebnis: Die Inter­essen des Mobil­funks seien wich­tiger als ein Medium, das aufgrund schwa­cher Nutzung nicht mehr zur Grund­ver­sor­gung gehöre. Denn: Es gebe keine Pflicht zum Vorhalten einer kosten­losen Verbrei­tungs­infra­struktur für den öffent­lich-recht­lichen Rund­funk in Form von DVB-T2.

teltarif hilft: Kein "Instant Restart" bei 1&1-TV mehr nutzbar

Probleme mit "Instant Restart"

Seit Dezember ist es sogar gesetz­lich vorge­schrieben: Gibt es dieselbe Leis­tung wie bisher zum güns­tigeren Preis, muss der Provider seinen Kunden darüber einmal jähr­lich schrift­lich infor­mieren. Das haben manche Provider frei­willig auch vorher schon gemacht. Aber konnte man sich als Kunde dann wirk­lich einhun­dert­pro­zentig sicher sein, dass nach der Preis­sen­kung auch wirk­lich alle Funk­tionen und Tarif­bestand­teile noch vorhanden waren? Ein 1&1-Kunde, der über seinen Provider gleich­zeitig auch Fern­sehen bezieht, musste kürz­lich erleben, dass dem nicht so war - teltarif.de musste helfend eingreifen.

Endspurt: Die letzten Aufschaltungen 2021 über DAB+

Netzausbau beim Digitalradio

Die Baye­rische Landes­zen­trale für neue Medien (BLM) möchte den Klang privater Radios im Digi­tal­radio DAB+ verbes­sern. Den kommer­ziellen Sendern wird die Möglich­keit einge­räumt, die Programme künftig anstelle von bisher im Schnitt 72 kBit/s mit einer Daten­rate von 96 kBit/s auszu­strahlen. Damit würden sie ähnlich klingen wie die meisten öffent­lich-recht­lichen Programme des Baye­rischen Rund­funks (BR). Das Ganze hat aber auch Tücken.

Kurz vor Jahres­ende haben mehrere Rund­funk­anstalten noch einmal Gas gegeben beim Sender­netz­ausbau des Digi­tal­radios DAB+, damit das neue, moderne Radio, das mögli­cher­weise als Geschenk unterm Weih­nachts­baum lag, auch störungs­freie Signale wieder­gibt. Wir erklären, wo es überall einen besseren Empfang oder neue Programme gibt.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 30.12.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute zunächst bis zum 31. Dezember.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis Ende Dezember.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

