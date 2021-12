Baldiges Girocard-Aus, Gratis-Streaming, iPhone bei Aldi

Frohe Weihnachten

Bild: dpa

Liebe Leserinnen und Leser,

mit Santander begräbt nach Mitbe­wer­bern wie DKB und ING jetzt auch eine der Top-10-Retail­banken in Deutsch­land die Giro­karte und setzt allein auf Visa. Weitere Insti­tute dürften schon bald folgen. Steht der nach wie vor viel genutzte Nach­folger der EC-Karte vor dem Aus? Dazu lesen Sie mehr im Internet-Teil unseres News­let­ters.

Strea­ming wird grund­sätz­lich immer beliebter. Doch nicht jeder Inter­essent möchte dafür sofort Geld ausgeben. Einige Anbieter ermög­lichen Neukunden aber auch ein Gratis-Test. Das gilt für Musik- und Video-Strea­ming glei­cher­maßen. Ob ein für Sie passender Anbieter dabei ist, lesen Sie im Broad­cast-Teil.

Und nun wünschen wir Ihnen ein frohes und besinn­liches Weih­nachts­fest, viel Vergnügen bei der Lektüre unseres News­let­ters sowie beim Tele­fonieren und Surfen. Übri­gens: Es lohnt sich auch an den Feier­tagen, hin und wieder bei teltarif.de vorbei­zuschauen. Wir versorgen Sie auch über Weih­nachten mit inter­essanten Ratge­bern, span­nenden Hinter­grund­berichten und aktu­ellen Meldungen aus der Tele­kom­muni­kations- und Medi­enbranche.

Internet

Das Ende der Girocard rückt näher

Aus für die Girocard?

Foto: Santander

Im deut­schen Handel ist die Giro­card - oft fälsch­licher­weise noch als EC-Karte bezeichnet - nach wie vor ein beliebtes Zahlungs­mittel. Das könnte sich ändern. Sowohl DKB als auch ING setzen mitt­ler­weile als Stan­dard auf Visa-Debit­karten, um ihre Kunden mit Bargeld zu versorgen. Auch Online-Shop­ping ist mit Visa oder Master­card deut­lich einfa­cher, als mit der Kombi­nation aus Giro­card und Maestro.

Große Fili­albanken waren bislang felsen­fest von der Giro­karte über­zeugt, doch die Front bröckelt gewaltig. Mit Santander schert nun eine der Top-10-Retail­banken in Deutsch­land aus dem Giro­card-System aus und wird Kunden in Zukunft mit einer Visa-Karte ausstatten. In unserem Bericht zum näher kommenden Ende der Giro­card lesen Sie, welcher Umstand zum Umdenken bei Santander verant­wort­lich sein dürfte.

Update für Corona Warn App, Downgrade für Impfzertifikate

Corona Warn App bekommt neue Funktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: coronawarn.app

Die Corona Warn App hat kurz vor Weih­nachten noch ein Update erhalten. Die neue Version bringt auch eine neue Funk­tion mit sich. So kann der 3G-Nach­weis schon während der Buchung von Tickets erbracht werden. Wie das funk­tio­niert und worauf Nutzer unbe­dingt achten sollten, lesen Sie in unserer Meldung zum Feature-Update für die Corona Warn App.

Ände­rungen stehen auch für den digi­talen Impf­nach­weis ins Haus. Dieser ist ab Februar EU-weit nur noch neun Monate lang gültig. Ins Impf­zer­tifikat selbst wird diese Neue­rung nicht über­nommen. Statt­dessen sollen die Apps wie CovPass und Corona Warn App ange­passt werden. Die Euro­päi­sche Kommis­sion will auch die EU-Mitglieds­staaten in die Pflicht nehmen, natio­nale Bestim­mungen ggf. anzu­passen. Details zu den Ände­rungen für den digi­talen Impf­nach­weis haben wir in einer News zusam­men­gefasst.

Was passiert mit Online-Accounts nach dem Tod? Regeln Sie am besten alles schon jetzt - wir geben wertvolle Tipps dazu.

Broadcast

Gratis Video- und Musik-Streaming über die Feiertage

Gratis-Streaming an Weihnachten

Foto: ehaurylik-fotolia.com, Grafik/Montage: teltarif.de

Sie verfügen über noch keinen Strea­ming-Dienst, möchten aber dennoch ohne Risiko über die Weih­nachts­zeit Filme, Serien und Musik über das Internet konsu­mieren? Die meisten Anbieter locken mit einem kosten­losen Test­monat, manchmal sind es sogar drei Monate.

Wir haben uns die aktu­ellen Deals von Platt­formen wie Amazon Prime, RTL+, YouTube Music und Apple Music ange­sehen. Was Sie bei der Nutzung des Gratis-Zeit­raums beachten sollten, lesen Sie in unserem Ratgeber zum Gratis-Video- und Musik-Strea­ming.

DAB+: Neuaufschaltungen im Norden und Süden

Sportradio NRW vor dem Start

Screenshot: Michael Fuhr

Mit der Inbe­trieb­nahme von neuen Sendern am Standort Malchin sind die Radio­pro­gramme des Nord­deut­schen Rund­funks und die im ersten DAB+-"Bundesmux" verbrei­teten Radio­sta­tionen jetzt auch in der Mitte Meck­len­burg-Vorpom­merns zu empfangen. Neue DAB+-Sende­anlagen hat auch der Mittel­deut­sche Rund­funk aufge­schaltet, um bishe­rige Versor­gungs­lücken zu schließen.

Mit Radio Paradiso ist in Nord­rhein-West­falen ein neues Programm im terres­tri­schen Digi­tal­radio auf Sendung gegangen. Einen weiteren Neuzu­gang in der Radio­land­schaft wird es auch in Berlin und Hamburg geben. Aber auch in NRW läuft bereits der Count­down für das nächste neue Programm. Eine Zusam­men­fas­sung zu Neuauf­schal­tungen und Planungen lesen Sie in unserem Update zum DAB+-Angebot im Norden und Süden.

Streaming ohne Daten-Verbrauch ist mit Telekom StreamOn, Vodafone Pass und o2 Free möglich. Wir vergleichen die Streaming-Optionen.

Hardware

Aldi Talk: Apple iPhone XR wirklich zum 'Top-Preis'?

iPhone XR bei Aldi Talk

Foto: Apple, Logo: Aldi, Montage. teltarif.de

Aldi Talk führt derzeit im Online-Shop ein farben­frohes iPhone XR zu einem Preis, der genauer betrachtet werden möchte. Knapp 500 Euro soll das Apple-Smart­phone beim Mobil­funk-Discounter kosten. Doch ist das wirk­lich der von Aldi bewor­bene "Top-Preis"? Und welche Ausstat­tung hat das "Aldi-iPhone"?

Wir haben das Angebot der Mobil­funk-Marke des Lebens­mittel-Discoun­ters unter die Lupe genommen. Welche Farb-Vari­anten sind verfügbar? Wie viel Spei­cher­platz hat das Gerät? Und inwie­fern kann der Aldi-Preis von 494 Euro mit Ange­boten anderer Online-Händler mithalten? In unserem Schnäpp­chen-Check zum iPhone XR bei Aldi Talk lesen Sie, wie gut die Offerte wirk­lich ist.

Oppo Find N: So viel kostet das Foldable

Neue Details zum Oppo Find N

Bild: Oppo

Seit vergan­gener Woche ist klar: Oppo steigt in den Foldable-Markt ein. Zunächst wird das Find N nur in China erscheinen. Genaues zu einem Start in Europa ist noch nicht bekannt. Abwegig ist die Idee aber nicht, dass Oppo künftig ein Foldable auch hier­zulande veröf­fent­lichen wird.

Schaut man sich die Preise für das Oppo Find N an, ist klar, wo die Reise hingehen soll: zur Massen­taug­lich­keit. Samsung hatte die Fold­ables der dritten Gene­ration bereits deut­lich im Vergleich zum Preis der Vorgänger gesenkt. Doch die Geräte sind nach wie vor vergleichs­weise teuer. Im Bericht zum Preis für das Oppo Find N erfahren Sie, was der chine­sische Hersteller anders als der Mitbe­werber aus Korea macht.

Galaxy S21 FE: Samsung leakt Euro-Preise selbst

Samsung leakt Preis selbst

Bild: Android Headlines

Es war wohl ein Versehen: Samsung zeigte im eigenen Online-Shop für Irland die Preise des Galaxy S21 FE. Dabei ist die Fan Edition der S-Ober­klasse 2021 noch gar nicht offi­ziell vorge­stellt worden. Mitt­ler­weile sind die Preise wieder verschwunden. Das aufmerk­same Internet konnte sie aber vorher notieren.

Der Preis für das Galaxy S21 FE über­rascht einer­seits, ande­rer­seits auch wieder nicht. Die kommende Fan Edition wird Anfang Januar erwartet und ist ein zwei­schnei­diges Schwert, denn auch das Galaxy S22 mit ähnli­cher Preis­gestal­tung steht in den Start­löchern. In unserer News zum Preis des Samsung Galaxy S21 FE lesen Sie, welche Kosten auf Inter­essenten zukommen.

Weitere Meldungen aus der Rubrik Hardware:

Alle Meldungen von teltarif.de

Smartphone als Kamera-Ersatz: teltarif.de testet für Sie die neuesten Handys und Smartphones. Hier finden Sie die Smartphones mit der besten Kamera.

Mobilfunk

o2 will Richtfunk zum Ausbau-Turbo für 5G machen

Richtfunk-Anbindung für 5G-Sender

Foto: Telefónica

Der 5G-Mobil­funk­stan­dard verspricht beson­ders hohe Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten bei sehr kurzen Latenz­zeiten. Ausschlag­gebend dafür, dass das best­mög­lich funk­tio­niert, sind aber nicht nur die Basis­sta­tionen vor Ort, sondern auch das vom Netz­betreiber einge­setzte Trans­port­netz, das die Daten­pakete ins Kern­netz des Provi­ders weiter­leitet.

"Bisher versprach allein Glas­faser im Trans­port­netz die Geschwin­dig­keit zu liefern, damit o2-Privat- und Geschäfts­kunden alle Vorteile von 5G genießen können", so die Telefónica. Warum der in München ansäs­sige Konzern jetzt auch auf Richt­funk setzt und wo dieser zum Einsatz kommen soll, lesen Sie in unserem Beitrag zum Ausbau-Turbo für 5G bei o2.

teltarif hilft: Kein mobilcom-debitel-Netzwechsel nach Ausfall

Hilfe bei Kunden-Problem

Montage: teltarif.de

Mobil­funk­netze sind keine stati­sche Ange­legen­heit, sondern ständig im Wandel: Es wird ausge­baut, es gibt auch mal länger andau­ernde Ausfälle - und ja: Mobil­funk-Basis­sta­tionen können auch dauer­haft abge­baut werden, beispiels­weise wenn der Miet­ver­trag für den Standort ausläuft und nicht verlän­gert wird.

In jedem Fall gilt es, eine für die Kunden verträg­liche Lösung zu finden. Beson­ders präde­sti­niert für derar­tige kulante Lösungen wären Provider wie mobilcom-debitel, die Tarife in allen drei Mobil­funk­netzen anbieten und damit Betrof­fenen statt der außer­ordent­lichen Kündi­gung sogar einen Netz­wechsel anbieten können. In einem Fall wollte mobilcom-debitel das aber nicht tun - und teltarif.de musste helfend eingreifen.

Eine Nummer, mehrere SIM-Karten: Das erhalten Sie mit den MultiSIM-Angeboten vieler Netzbetreiber und Provider.

Festnetz

Call-by-Call-Tarife im Überblick

Call by Call: diese Woche günstig Hauptzeit

Mo-So 7-19 Nebenzeit

Mo-So 19-7 Ort 01038 01038 Fern 01094 01094 Mobil 01085 01085 Ausland siehe Tarifvergleich Stand: 23.12.2021

Wie jede Woche finden Sie an dieser Stelle unsere aktu­ellen Call-by-Call-Empfeh­lungen für Gespräche von einem Telekom-Fest­netz­anschluss aus. Um Handy­nummern vom Telekom-Fest­netz­anschluss aus günstig anzu­rufen, wählen Sie die seit langem sehr preis­stabile 01085 vorweg. Aktuell kostet ein Anruf 1,44 Cent pro Minute. Der Anbieter garan­tiert einen Maxi­malpreis in Höhe von 3,9 Cent pro Minute zunächst bis zum 31. Dezember.

Für Fern­gespräche zur Haupt- und Neben­zeit empfehlen wir die seit langem preis­stabile 01094. Hier sind Tele­fonate für nur 0,7 Cent pro Minute möglich. Der Anbieter garan­tiert eben­falls einen Maxi­malpreis in Höhe von 1,9 Cent pro Minute eben­falls bis Ende Dezember.

Für Orts­gespräche empfehlen wir weiterhin die 01038. Diese Vorwahl kostet von Montag bis Freitag einen Preis von 1,49 Cent pro Minute, der am Wochen­ende und an Feier­tagen auf 1,38 Cent pro Minute sinkt.

Bei Gesprä­chen zu auslän­dischen Nummern sollten Sie vor jedem Tele­fonat einen Blick in unseren Tarif­vergleich werfen und exakt auf das jewei­lige Gesprächs­ziel achten - insbe­sondere, was die Auftei­lung zwischen Fest­netz- und Mobil­funk­anschluss im Ausland angeht.

Ihre Rechte als Verbraucher: teltarif.de liefert Ihnen zahlreiche Tipps und Tricks dazu, was Sie bei Verträgen beachten sollten.

